KDY: 29. listopadu od 9 hodin

KDE: Nádvoří Jezuitské koleje, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 20 Kč za osobu

Od pátku 29. listopadu si budou moci sportovní nadšenci zabruslit na kluzišti o rozměrech 20,6 x 10, 6 metru, které bude ve večerních hodinách osvětleno.

Otevírací doba kluziště by podle něj měla kopírovat provozní dobu kavárny Café 21, tedy pondělí až sobota od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. V prosinci bude otevřeno, s výjimkou 24. a 25. prosince a 1. ledna 2020. Vstupné bude 20 korun na osobu pro veřejnost, 400 korun na hodinu v případě exkluzivního pronájmu jedním subjektem. Vybírat se bude v kavárně Café 21, kde bude možné i občerstvit se. Přímo u plochy pak bude stan, kde se budou moci bruslaři přezout. Sociální zařízení najdou návštěvníci v areálu Jezuitské koleje, klíč bude u obsluhy nebo v kavárně.