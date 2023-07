Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - archivní foto. | Foto: VMP/Jan Kolář

ZLÍNSKO

Pivobraní

KDY: 8. července od 17 hodin

KDE: Rybářský areál Otrokovice - Štěrkoviště

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT Dobré pivo a dobrá muzika patří odjakživa neodmyslitelně k sobě. Přijďte ochutnat obojí na první otrokovické PIVOBRANÍ. Na čepu bude čekat 12 druhů piv, o podporu dobré chuti se postarají skvělé kapely i šermířské vystoupení.

Pivní slavnosti

KDY: 5. - 9. července od 12 hodin

KDE: Luhačovická přehrada

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT každodenní program od 12 hodin s pestrou hudební nabídkou od Cimbálové muziky Šabla, přes kapelu Freetom, posezení u harmoniky a ž po Country kapelu Ner Freegrass.

Výstava Lego Creator Exxpert

KDY: celé prázdniny

KDE: Informační centrum Vizovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT Výstava stavebnic LEGO a vlastní tvorby soukromého majitele Ludvíka Šimka vás vezme zpátky do dětství a ukáže, co všechno je možné z těchto barevných kostiček postavit! Součástí výstavy je i LEGO herní koutek.

Letní festival stavebnic

KDY: celé prázdniny do 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat kreativní herny. Letní festival stavebnic představí trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické. Přichystány budou klasické kuličkové dráhy Hubelino v provedení pro menší i větší děti, zajímavostí bude hudební kuličková dráha Xyloba, která dokáže díky systému tónů zahrát i písničku.

Další stavebnice přiblíží fungování např. moderních stavebních strojů na staveništi nebo i středověké obléhací stroje. Návštěvníci si budou moci navrhnout rozmístění pokojů a interiér díky stavebnic Makura. Tato buková stavebnice je unikátní svým spojovacím systémem a zajímavým designem.

Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcku s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod. Společnost Toypex si připravila zajímavé designové stavebnice, dřevěné puzzle, sklěněné moziky, vláčkodráhy, magnetické mozaiky a tvořivé dílničky s kukuřičnou stavebnicí Playmais. Nebude chybět oblíbená kostičková herna Sluban.

SLOVÁCKO

Sportovně-kulturní festival Slovácké léto

KDY: Pátek 7. července až neděle 9. července

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kromě tradičních turnajů v beachvolejbale, pétanque nebo spikeballu hraném v písečné aréně se sportovci i fanoušci dočkají atraktivní novinky. O prvním festivalovém víkendu bude plocha na oblíbeném sportovišti zpevněná a přímo v centru Uherského Hradiště se tak odehrají turnaje ve street fotbalu a street florbalu. Oblíbenou a hojně navštěvovanou součástí festivalu jsou večerní koncerty předních českých a slovenských kapel.

7.7. od 19.00 – Pokáč + AkuStyk

8.7. od 18.30 – IMT smile + Kumpáni

9.7. od 16.00 – Focus Rock

Zahájení festivalu Slovácké léto na zaplněném náměstí v Hradišti rozpumpovala kapela TabákZdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Až do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

Historická i raritní rádia a televizory vystavují v Muzeu Bojkovska.Zdroj: Deník/Pavel BohunPROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu.

Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.





Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života.

Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Na březích Nilu - plakát k výstavěZdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského

KROMĚŘÍŽSKO

Relaxační zóna na Velkém náměstí

KDY: denně

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemným oživením centra města během hlavní turistické sezony je relaxační zóna na Velkém náměstí. Slouží především k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení a každý den také doprovodný hudební program.

Pátek zpestří koncert skupiny Project from a speciality na grilu. Lidé se mohou večer těšit také na ponocného. V sobotu se představí DJ Czida a stejně jako v předešlý den nebude chybět grilování a večer s ponocným. Neděle odpoledne nabídne program především pro děti – loutkové představení o Budulínkovi. Večer pak Velké náměstí oživí koncert kapely Seňoři.

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

VALAŠSKO

Švihadlo

KDY: pátek 7. července od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: na místě 300 Kč, v předprodeji 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapelou Švihadlo prošlo za 37 let existence množství hudebníků, vydala šest řadových alb, jedno album rarit k 20. výročí, jeden maxisingl a k 30. výročí i výběrové album Best of 30. U šestého řadového alba Vůně trávy si kapela pro inspiraci jela na Jamajku a spolupracovala na něm se spoustou hostů. Na stovkách koncertů objela celé Česko-Slovensko, okolní země i Čínu. Za album Oči otevřený Švihadlo dostalo cenu Anděl.

Švihadlo - Krouhám

Zdroj: Youtube

4Dogs

KDY: sobota 8. července od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří Zámku Žerotínů – letní scéna

ZA KOLIK: bez vstupného

PROČ PŘIJÍT: Domácí skupina z Valašského Meziříčí: „…hraje písně pracující s výraznou dynamikou, písně, které vás zpočátku jemně uchopí a pak s vámi se silou tsunami mrští o zeď, proniknou do vás svým sinusovým pulsem nebo zalijí smolou, aby vás po posledním tónu nechaly svobodnější, s respirací hlubší, než kdy dřív. Výsledkem je hudba, která vleze do vaší duše jako dobře nabroušená dýka do předem vytipované oběti. Neprojde jenom kolem, ale vždy ve vás zanechá jizvu. Přijďte a nechte se zasáhnout…“



Kapela 4Dogs.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Rožnovské slavnosti

KDY: 6. až 9. července

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: www.nmvp.cz

PROČ PŘIJÍT: Valašské muzeum v přírodě a Město Rožnov pod Radhoštěm zve na 42. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti. Během čtyř festivalových dnů se v programech představí na šest set účinkujících z České republiky, Slovenska, Bulharska, Ukrajiny, Rakouska a Polska.

„Proběhne již tradiční soutěž v odzemku, vystoupí dětské a dospělé folklorní soubory, připomeneme jubilea významných souborů a osobností regionu a v sobotu roztančíme celé rožnovské náměstí,“ slibují pořadatelé z rožnovského skanzenu.

Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě - archivní foto.Zdroj: VMP/Jan KolářNosnou linkou festivalu je píseň, a proto se i podtitulem letošních slavností stalo motto Na křídlech písně. V programu vystoupí VUS Ondráš, profesionální těleso, které patří ke špičce ve svém oboru, bulharský soubor Bistritsa, jehož součástí jsou Bistritsa babi, které jsou za svůj přínos lidové kultuře zapsány na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Mezi další zahraniční hosty patří rakouský soubor Sing-, Spiel- und Volkstanzgruppe Loipersbach, slovenský soubor FS Považan, soubor Svitanok z Ukrajiny a Zbigniew Wałach s kapelou a tanečníky Wałasi z Polska.

Záštitu nad festivalem převzali ministr kultury ČR Martin Baxa, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm Jan Kučera a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Farmářské trhy Vsetín

KDY: sobota 8. července od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další z celkem dvanácti farmářských trhů pořádaných od jara do podzimu na Dolním náměstí ve Vsetíně. Prodejní stánky nabídnou farmářské výrobky a produkty lokálních pěstitelů a farmářů v čase od 7 do 12 hodin.

Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství. K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky, med, domácí sirupy a džemy. Chybět nebudou ani bylinky či pěstitelské přísady.

Karpatské roubenky (výstava)

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině.

Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Poklady východní Moravy (výstava)

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

Muzeum regionu Valašsko vystavuje nejzajímavější poklady uplynulých let.Zdroj: se svolením Muzea regionu ValašskoPROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Jak se do lesa volá (výstava)

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku je na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava Jak se do lesa volá připravená Muzeem regionu Valašsko. Prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie a vytváří tak ucelený pohled na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti.

Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry.

Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

50 let CHKO Beskydy (výstava)

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.

Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.





Čtení pod lavici (výstava)

KDY: do 10. září

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu zapůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli, která ukazuje, jaké časopisy pro děti a mládež se vydávaly a četly v Československu během 20. století. Součástí je i interaktivní program, jenž je inspirován hrami ze starých časopisů.Výstava Čtení pod lavici ukáže časopisy z dob dnešních rodičů, prarodičů a praprarodičů.

Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. K vidění je přes 150 titulů, mezi nimi třeba Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a mnohé další.

Výstava je doplněna interaktivním programem inspirovaným hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.