BUCHLOVICKÁ TRAKTORIÁDA NA TRHU V PODHRADÍ

KDY: V SOBOTU 5. ŘÍJNA MEZI 10. A 18. HODINOU

KDE: NÁMĚSTÍ BUCHLOVICE

ZA KOLIK: NEUVEDENO

Městys pod hradem Buchlovem stulený, Buchlovice, bude v sobotu 5. října mezi 10. až 18. hodinou patřit spoustě dobré zábavy, folkloru, soutěžím, dobrému jídlu a pití. Na jeho náměstí Svobody, jemuž vévodí morový sloup se sochou Panny Marie, se uskuteční šestý ročník Trhu v podhradí. Stejně jako v přecházejících ročnících jej okoření dětská i dospělácká traktoriáda. Ta dětská Trh v podhradí odstartuje, zatímco do pro zkušené traktoristy, na jejíž start se postaví majitelé převážně traktorů domácí výroby, přijde na řadu až v 16 hodin. Obhájí v ní loňské prvenství v kategorii dětí Jáchym Černý a v kategorii dospělých Michal Večeřa, který si za perfektní jízdu zručnosti, ale i jízdu na čas odnesl cenu Buchlovský šíp. Kuchařky se zase mohou zúčastnit soutěže O nejlepší ovocné cokoliv a premiérově O nejlepší buchlovický chleba. Traktoristy i kuchařky budou samostatně hodnotit také návštěvníci trhu. Krev v jejich žilách vyburcuje vystoupení ženský a mužský sbor Folklorního studia Buchlovice, pěvecké ansámbly z Tupes - Tupešané a Tupeské parádnice - dětské folklorní soubory Kunovjánek, Slavíčci, Vřesovjánek a Děcka z Buchlovic. Buchlovický farář P. Rudolf Chmelař odslouží v průběhu akce mši svatou a před závěrem Trhu v podhradí požehná letošní úrodě hroznů a moštu z nich, který před zraky diváků vypresují šikovní vinaři.

CHŘIBSKÁ 33

KDY: V SOBOTU 5. ŘÍJNA OD 7 DO 10 HODIN

KDE: OD TRŽNICE NA NÁMĚSTÍ V BUCHLOVICÍCH

ZA KOLIK: 20 Kč

Užijte si v sobotu 5. října pohybu a nechejte se zlákat do přírody a tajemných zákoutí Chřibů, která jsou protkána řadou stezek a tras v různé náročnosti a délce. Ideální příležitost k tomu budete mít při 47. ročníku Chřibské 33. Putovat podzimní přírodou můžete pěšky nebo na kole. S Klubem českých turistů, odbor Uherské Hradiště si můžete volným krokem vyšlápnout na trasy 9, 20 a třiatřicet kilometrů, cyklisté se mohou vydat chřibskou přírodu po trase dlouhé čtyřicet pět kilometrů. „Do Buchlovic mohou turisté vyjet autobusem z Uherského Hradiště v 6.30, 6.50, 6.58 a v 8.30 hodin. Autobus zajíždí i k nádraží Českých drah ve Starém Městě. Start je od 7 do 10 hodin u tržnice na buchlovickém náměstí,“ informoval předseda hradišťských turistů František Čevela. Spoléhá na to, že akce se zúčastní příznivci turistiky a dobré nálady nejenom z řad dospělých, ale i dětí. Startovné je pro děti do 15 let zdarma, mládež a dospělí 20 korun.

STAROMĚSTSKÝ DEN VÍNA

KDY: V SOBOTU 5. ŘÍJNA OD 17 HODIN

KDE: VE STAROMĚSTSKÉM JEZUITSKÉM SKLEPĚ NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY

ZA KOLIK: 299 Kč

Klub přátel vína Staré Město žije v prvním říjnovém týdnu intenzivními přípravami na šestý ročník Staroměstského dne vína, který se uskuteční v sobotu 5. října od 17. hodiny v historickém Jezuitském sklepě na náměstí Velké Moravy. Letošní termín připadá opět na akci Na kole vinohrady, takže sklep bude pro účastníky otevřený od 9 do 16 hodin. „Hlavní část akce začne v 17 hodin a bude končit po půlnoci. Náplní bude nejen košt vín výhradně staroměstských vinařů, kteří budou na akci pozvanými hosty, ale bude jistě i příjemným debatováním s nimi o vystavených vzorcích vína. Chybět nebude ani řízená degustace 10 vín vinařství Dufek ze Svatobořic,“ nechal se slyšet Luděk Vávra, jeden z pořadatelů Staroměstského dne vína.