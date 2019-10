Na Rochusu chystají zábavné odpoledne, vysadí i nové stromy

KDY: v sobotu 26. října od 14 do 17 hodin

KDE: Skanzen Rochus Uherské Hradiště

ZA KOLIK: neuvedeno



Už podesáté chystá skanzen Rochus akci s názvem Stromy pro Rochus. Návštěvníci se mohou v sobotu 26. října těšit na bohatý program a zájemci o pomoc s výsadbou stromů a keřů v areálu budou odměněni volných vstupem do skanzenu. V rámci vzdělávacího programu Dřevo vzdělávacího programu Dřevo je můj chléb budou připraveny ukázky tesařské a bednářské práce, opracování dřeva na soustruhu a vyřezávání vařeček. Jak správně o stromy pečovat poradí návštěvníkům zkušený arborista. Milovníkům bylinek zase obohatí znalosti o léčivé účinky dřevin bylinkářka. Součástí programu budou i aktivity pro děti nebo prohlídka Sadu starých ovocných odrůd s ukázkou plodů. Chybět nebude svařák, čaj a něco sladkého k zakousnutí.

Modely železnic a vlaků vystaví v Uherském Hradišti

KDY: 25. až 27. října od 9 do 18 hodin

KDE: Reduta

ZA KOLIK: neuvedeno





Nadšence do železniční dopravy čeká již po sedmé víkendová výstava modelových železnic pro malé i velké Jede vláček, kolejáček. Přijít se na ni podívat mohou zájemci od 25. do 27. října na Redutě v Uherském Hradišti, a to od vždy od 9 do 18 hodin. Kromě modelů železnic a vlaků bude k vidění i model vesmírné lodi Millenium Falcon z Hvězdný válek, složený z lega. Dále si mohou přítomní účastníci vyzkoušet virtuální realitu, případně si koupit nějaký suvenýr.

Kino Hvězda uvede živý přenos Raymonda

KDY: v neděli 27. října od 15.45 hodin

KDE: kino Hvězda Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 220 Kč





Milovníci tance se i v nové filmové sezóně mohou v kině Hvězda těšit na oblíbená předtančení před projekcemi žákyň tanečního oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště. To nejbližší se uskuteční v neděli 27. října 2019 v 15.45 hodin a bude předcházet baletnímu snímku Raymonda, který bude živě přenášený z moskevského Bolšoj baletu. Původně středověká pohádka je dnes považována za encyklopedii klasických forem tance. Dílo je příběhem lásky mladé Raymondy a rytíře Jeana, který se potýká s chtivou touhou saracénského velitele. Před projekcí vystoupí baletky pod vedením Jarmily Krystoňové, které zatančí choreografie klasického i současného tance.