Plochá dráha v Březolupech zve na XVI. Slovácký ovál

KDY: 12. října od 14 hodin

KDE: Plochá dráha Březolupy

ZA KOLIK: neuvedeno

Už pošestnácté se na plochodrážním stadionu v Březolupech uskuteční tradiční Slovácký ovál. Letošní finálový závod seriálu Mistrovství České republiky jednotlivců na ploché dráze se bude konat v sobotu 12. října a slibuje dramatický průběh hodnotné sportovní úrovně. „Plochodrážní ovál v Březolupech je mezi jezdci hodně oblíben, protože dráha je „závodivá“ a poskytuje jezdcům dostatek prostoru a příležitostí, aby v každé jízdě zvítězil ten nejrychlejší,“ sdělil jednatel AK Březolupy Josef Mizera. Na zisk titulu má v letošním šampionátu dobře našlápnuto zejména závodník Václav Milík. S o to větším zápalem by však do boje mohli jít závodníci zvučných jmen jako Krčmář, Simota, Kvěch, Smetana, Holub a další. Souboj o nejprestižnější trofej jednotlivců odstartuje ve 14 hodin.

V Uherském Ostrohu budou hody s právem

KDY: 12. a 13. října

KDE: Uherský Ostroh

ZA KOLIK: neuvedeno

Hlavní program ostrožských hodů bude probíhat v sobotu 12. října 2019, kdy městem projde hodový průvod krojovaných. Ten se začne řadit ve 13:30 u restaurace Pod Lipami v městské části Kvačice a odtud se ve 14:00 vydá se Slováckou kapelou Romana Horňáčka na pochůzku po městě, během níž vyzvedne stárky. Trasa hodového průvodu povede od restaurace Pod Lipami v městské části Kvačice přes ulici Hradišťská, Fučíkova, Prostřední, Polní na Nový Lán, kde průvod vyzvedne stárka Marka Strachotu. Poté bude pokračovat ulicí Blatnická a Veselská až do ulice Nádražní, kde vyzvedne stárku Annu Hýlovou. Následně se průvod i se stárky vydá ulicí Veselská, Svobodova, Rybáře a Komenského k ostrožskému zámku, kam dorazí kolem 16:30. Zde bude chase předáno z rukou starosty města Ing. Vlastimila Petříka hodové právo a potvrzena hodová zábava. Od 16:00 bude rovněž ve Vinotéce na zámku probíhat také zámecký košt vína. Ve 20:00 pak v ostrožské sportovní hale začne ta pravá hodová zábava, na níž budou k tanci a poslechu hrát CM Pajtáš, V.S.P. band a Slovácká kapela Romana Horňáčka.

V neděli 13. října 2019 se v 10:30 uskuteční v ostrožském kostele sv. Ondřeje hodová mše svatá, které bude předcházet krojový průvod od zámku.

V Nivnici pořádají tradiční Výstavu hub

KDY: 13. října od 14 do 18 hodin

KDE: Nivnice

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Návštěvníci se mohou těšit na výborný houbový guláš, ale také na skvělé topinky. Chybět nebude ani fotosoutěž o nejhezčí houbu nebo skupinku hub. Své nejoriginálnější fotografie hub mnou zájemci poslat emailem nebo přinést přímo na výstavu. Nejpozději však v neděli 13. října do 12 hodin. Vítězné fotografie budou vyhlášené v pondělí.

Vydejte se Skalkami po stopách turisty Zdeňka Sedláčka

KDY: 12. října od 9 hodin

KDE: Košíky

ZA KOLIK: zdarma

Před třemi roky v polovině října odhalili starosta obce Košíky Jaroslav Šlechta s Františkem Čevelou, předsedou Klubu českých turistů (KČT), odboru Uherské Hradiště u turistického rozcestníku na košícké návsi pamětní desku zanícenému turistovi Zdeňku Sedláčkovi. „Zdeněk byl členem KČT čtvrt století, 11 let působil jako značkař turistických tras, ale také se aktivně věnoval vysokohorské turistice. Rád doprovázel skupiny turistů do Alp a Dolomitů,“ řekl František Čevela. Na počest turistického nadšence se v sobotu 12. října uskuteční pochod Skalky Zdeňka Sedláčka, a to na trase Košíky, Paseky, sv. Hubert, Zuzančina studánka, Budačina, Rozsypalova osada, Mariánská studánka, Sypčiny a Košíky. Start u pamětní desky Zdeňka Sedláčka v Košíkách bude po příjezdu autobusu z Uherského Hradiště, a to v devět hodin. Odjezd autobusu z Hradiště na Košíky bude v 8.20 hodin, odjezd autobusu z Košíků zpět do Uherského Hradiště v 16.50 hodin.