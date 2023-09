Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Výstava Floria na Výstavišti v Kroměříži. Ilustrační foto | Foto: Deník/Dominik Pohludka

SLOVÁCKO

Růžencová pouť

KDY: sobota 30. září – neděle 1. října

KDE: Uherský Brod

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Událostí, která každoročně přiláká do Uherského Brodu spousty návštěvníků, je Růžencová pouť, církevní slavnost konaná v dominikánském kostele, ozdobená kroji brodských poutníků. Ve městě také probíhá velký jarmark, nechybí zde ani pouťové atrakce a krajové speciality. Průvod se svícemi od farního kostela se uskuteční v sobotu od 18 hodin, mše v klášterním kostele začne o půl hodiny později. V neděli pak průvod krojovaných začne v 10 hodin u Gamnázia J. A. Komenského, hlavní nedělní bohoslužba pak v 10. 30 hodin v klášterní zahradě.

Růžencová pouť 2021. Na nedělní bohoslužbě.Zdroj: Elen Sladká

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

KDY: sobota 30. září od 14 hodin

KDE: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

Růžencová pouť Zdroj: Elen Sladká

Výstava TRŮN v Galerii Joži Uprky

KDY: Do 30. září

KDE: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní výstava uměleckých zvětšenin fotografií srbských krojů - TRŮN od předního srbského fotografa Pavla Surového, slovenského původu. Výstava měla velký úspěch v Paříži, Mariboru a v jiných místech.



Víkendové Tipy Slováckého deníku 1. – 2. září. Výstava TRUNZdroj: archiv pořadatele

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska potrvá od 30. června do 31. prosince 2023Zdroj: se svolením Muzea Bojkovska

KROMĚŘÍŽSKO

Floria Podzim

KDY: od čtvrtka 28. září do neděle 1. října denně od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Vše potřebné pro dům i zahradu bude tradičně k dostání na podzimní Florii. Desítky českých i zahraničních prodejců nabídnou okrasné rostliny, květiny, stromy, keře či řemeslné výrobky. Výstava určená nejen pro všechny zahradníky a zahrádkáře nabídne také výjimečnou expozici desítek bonsají pod názvem "Čas - největší umělec.". K vidění bude jedinečná kolekce bonsají, jejichž stáří dosahuje až 600 let. Autor expozice, Josef Valuch, je zkušený sběratel bonsají a jeho sbírka nemá co do počtu i stáří jednotlivých bonsají v Evropě obdobu. Po celou dobu výstavy je pro návštěvníky připraven také doprovodný a hudební program.

Podzimní Floria je za dveřmi, co nabídne? V hlavní roli budou letos bonsaje

Zahrada Věžky

KDY: od čtvrtka 28. září do neděle 1. října denně od 9 do 16 hodin

KDE: Věžky

ZA KOLIK: základní vstupné 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava konaná v zámeckém parku ve Věžkách na Kroměřížsku tradičně nabídne širokou škálu zahradnických produktů, včetně květin, rostlin a zahradnického nářadí, a nabízí návštěvníkům možnost odnést si s sebou plnou náruč květin. I letos se mohou návštěvníci těšit na hudební produkce oblíbených nejen dechových kapel, zábavné kvízy a hry pro děti, malování na obličej nebo květinovou expozici ve staré sýpce.

Podzimní výstava Zahrada Věžky, 28. září 2022Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Dvě expozice, burčák a dušičkový sortiment. Ve čtvrtek začíná Zahrada Věžky

Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Cílem výstavy je sledovat, jak se velké události 20. století otiskly do života běžného člověka a změnily jej. Výstava tak návštěvníkům otevírá možnost nenahlížet na druhou světovou válku, holokaust či znárodnění skrze frontové linie, velké bitvy, počty mrtvých nebo množství živnostníků, kteří přišli o své podnikání, ale podívat se na tyto velké události prostřednictvím života jednoho člověka. Výstava tento záměr představí kresbami čínského studenta dlouhodobě žijícího v Česku Hana Jiang Xue, které se staly podkladem komiksového příběhu. Pro něj si autoři zvolili skutečného žijícího Kroměřížana – pana Františka Färbera, který se stal prototypem obyčejného občana. Součástí výstavy jsou také sbírkové předměty, jež dokreslují dobu 20. století.

Výstava v Kroměříži sleduje otisk událostí 20. století v životě běžného člověka

Hesham Malik – Nejisté vibrace

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou.

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia.

Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vystaví svá díla v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Den architektury v Památníku Tomáše Bati

KDY: 30. září od 10 hodin

KDE: Památník Tomáše Bati Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit na speciální prohlídkový den s bezplatným vstupem a doprovodným programem. Při komentovaných prohlídkách si budou moci milovníci architektury prohlédnout navíc nový exponát i výstavu k 90. výročí otevření Památníku.



Komentované prohlídky budou probíhat v každou celou hodinu; první prohlídka začne v 10:00, poslední v 15:00. Součástí interiéru jsou nově kapesní hodinky Tomáše Bati. V rámci prohlídky je ke zhlédnutí také výstava „Památník Tomáše Bati 1933-2023“, která mapuje na 70 fotografiích historii a proměny této výjimečné budovy.

13. ročník festivalu Den architektury nabízí bohatý program i na jiných místech ve Zlínském kraji. V krajském městě pozve například na komentovanou prohlídku budovy Centroprojektu od architekta Zdeňka Plesníka, která patří k významným poválečným stavbám ve Zlíně. Dále nabízí prohlídku továrního areálu firmy Baťa, v rámci které se zaměří na charakteristické konstrukční systémy a představí jednotlivé etapy výstavby. Zájemci mohou mimo jiné navštívit správní budovu 21, centrální sklad obuvi nebo budovu 44, která dodnes slouží výrobě obuvi. Festivalový program zve i na komentovanou prohlídku zahrady zlínské vily Miroslava Zikmunda a výstavu věnovanou její historii.



Zajímavé konstrukční řešení mohou zájemci obdivovat v novém sídle společnosti Kloboucké lesní od významných představitelů současné architektury ateliéru Mjölk, která byla nedávno dokončena na okraji obce Brumov-Bylnice. Dřevěná konstrukce je vyrobena z materiálů, které vznikly přímo na místě. Stavbou, která je v letošním roce nominovaná na Českou cenu za architekturu, provede jeden z autorů Filip Cerha.



Den architektury v Památníku.Zdroj: Deník/repro

Večerní prohlídka Zoo Zlín a zámku Lešná

KDY: 30. září

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: stejné jako při běžné prohlídce

PROČ PŘIJÍT: Všichni příznivci zvířat mají jedinečnou šanci zavítat do zoo ve zcela netradiční dobu a zažít její večerní atmosféru. Zlínská zoo v sobotu 30. září nabídne letošní první večerní lampionové prohlídky. Pokladny hlavního a sezónního vstupu budou otevřeny po celý den až do 19.30 hodin, areál zoo pak do 21.30.

Večerní návštěvu areálu zoo zpestří povídání průvodců formou vedených prohlídek.

„První skupina vyjde z nádvoří zámku v 18 hodin, další ji budou následovat v pravidelných intervalech. Ta poslední odstartuje v 19.15. Během přibližně dvouhodinové prohlídky návštěvníci získají spoustu zajímavých informací o letošních novinkách a také chovaných zvířatech,“ uvedla Romana Mikešová, vedoucí marketingu.

K večerním prohlídkám neodmyslitelně patří i lampiony. U hlavního a sezónního vstupu bude možné zakoupit celou lampionovou soupravu, tzn. lampion, hůlku se žárovkou a baterie.

Zámek Lešná připravil pro všechny zájemce velmi netradiční prohlídky. „S průvodci v dobových kostýmech se přeneseme na začátek 20. století, kdy zámek Lešná vlastnil hrabě František Josef Seilern. Společně budeme řešit záhadné zmizení klenotů pana hraběte, podezřelých bude opravdu hodně. Uvidíme, jestli nám návštěvníci pomohou záhadu rozluštit,“ nastínila pojetí prohlídek Romana Mikešová. Zámecké prohlídky budou probíhat ve dvacetiminutových intervalech, ta první začíná v 18 hodin poslední ve 20.40. Vstupenky na tyto speciální prohlídky bude možné zakoupit vždy od 17 hodin pouze v pokladně zámku Lešná.

Během lampionových prohlídek cesty a pěšiny v areálu osvětlí louče a lampy, přesto zoo doporučuje vzít si s sebou kapesní svítilnu nebo čelovku. Další večerní prohlídky proběhnou 7. a 14. října.

První letošní večerní prohlídka zoo se uskuteční 30. záříZdroj: Zoo Zlín

Podzimní Slavnost ve Vysokém Poli na Envicentrum

KDY: 1. října od 13 hodin

KDE: Envicentrum Vysoké Pole

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci uvidí ukázku podkovářského řemesla, života ve včelím úlu a moštování jablíček. Proběhne dětská soutěž o nejlepší štrůdl. Děti budou moci v areálu potkat tradiční domácí zvířata – ovce, koně, kozy, husy. Nebude chybět vystoupení dětí z ZŠ a MŠ Vysoké Pole. Součástí slavnosti bude i prodej regionálních výrobků a tvořivé dílničky pro děti jako např. dílnička na dlabání dýni, kdy si děti mohou přinést vlastní dýni případně bude možnost zakoupení.





VALAŠSKO

Welcome stage 2. Darina Krygiel, Mr. Lovo, Zdendalele a Bliss Point

KDY: pátek 29. září od 19 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Rožnovská kulturní agentura Téčko pokračuje ve Welcome Stage: přehlídce kapel, kterým poskytuje prostor ke hraní před rožnovským publikem. Vystoupí: Darina Krygiel, Mr. Lovo, Zdendalele a Bliss Point.

ZdendaLeLe - ukulele folk, Štramberk. Pravým jménem Zdeněk Socha.Vtipně glosující písničkář zabývající se tématy běžného života. Text a hudbu si tvoří sám. Multiinstrumentalista hrající na ukulele, cajon, foukací harmoniku, kazoo a tamburínu. Ročně odehraje přes sto koncertů.

Mr. Lovo. Kapela vznikla v roce 2020, kdy se dala dohromady parta kamarádů, kteří se už nějakou dobu sami hudebně hledali. Vzniklá formace Mr. Lovo je výsledkem jejich společné lásky k experimentu, improvizaci a otevřenému přístupu k hudební tvorbě. Od prvotních coververzí skladeb známých umělců z oblasti jazzrock a funk se dopracovali k vlastnímu tvůrčímu výrazu a začali skládat vlastní hudbu. Složení kapely: Petr Venkrbec – sax, synth, wind controller, Martin Poledna – piano, synth, Ladislav Výmola – kytara, Rumil Kofta – baskytara, kontrabas, Libor Orel – bicí

Darina Krygiel trio (Darina Krygiel – zpěv, Milan Vilč – piano, Renáta Návratová – trubka). V tomto složení kapela hraje většinou jazzové standardy, tu a tam vlastní tvorbu. Společným jmenovatelem je Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě, kde se poznali. Koncert v klubu Vrátnice bude pro ně jedinečný, protože budou hrát většinou vlastní tvorbu.

Darina Krygiel je povoláním výtvarnice (ilustrace pro děti, užitá grafika, vlastní tvorba). Hudbě se věnuje dlouhodobě, vystudovala jazzový zpěv a skladbu na LKMŠ v Ostravě. Skládá vlastní písně, ke kterým píše české i polské texty.

Milan Vilč je původním povoláním lékař. Léta vystupuje na opavské jazzové scéně. Vystudoval obor jazzový klavír na LKMŠ v Ostravě, kde také tento obor vyučuje. Rovněž se věnuje vlastní hudební tvorbě.

Renáta Návratová, povoláním stavařka, je posluchačkou oboru hra na trubku na LKMŠ v Ostravě

Bliss Point je pop-rocková kapela z Valašska hrající vlastní vážné i nevážné písničky.

Welcome stage v Rožnově pod Radhoštěm. Vystoupí: Darina Krygiel, Mr. Lovo, Zdendalele a Bliss Point; pátek 29. září 2023Zdroj: Téčko, Rožnov p. R.

DnB Revolution w. Madface - Apokain - Femfing - Teya - Berry - Jacob

KDY: pátek 29. září od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Do Valašského Meziříčí se řítí rozjeta ostravská tramvaj, která nenechá milovníky hudebního žánru drum and bass ani chvíli v klidu sedět.



DnB Revolution v M-klubu ve Valašském Meziříčí; pátek 29. září 2023Zdroj: Deník/VLP Externista

Litomyšl – hlavní město současné české architektury

KDY: pátek 29. září od 17 hodin (vernisáž)

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Reprezentativní výstava Petra Volfa s názvem Litomyšl – hlavní město současné české architektury představující Litomyšl jako jedno z klíčových center soudobé české architektury je součástí valašskomeziříčských Dnů architektury.

Jiřinka (výstava)

KDY: čtvrtek 28. září až neděle 1. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Krása a rozmanitost právě kvetoucích jiřin ovládne na přelomu září a října prostory zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko zde pořádá výstavu s názvem Jiřinka. K vidění bude od čtvrtka 28. září do neděle 1. října každý den od 9 do 17 hodin.

Jiřiny pochází až z dalekého Mexika, kde je Aztékové podle historických pramenů uctívali jako bohy Slunce a používali v léčitelství i kuchyni. Do Evropy se pak dostaly v 18. století díky zámořským výpravám. „Naše klimatické podnebí jim naprosto vyhovuje, a proto nám mohou dělat na podzim takovou radost,“ uvedla kurátorka výstavy Zdeňka Višinková.

Květům s krásným dívčím jménem Jiřina se u nás velmi dobře daří, o čemž se budou moci přesvědčit i návštěvníci výstavy, kterou pořádá Muzeum regionu Valašsko na zámku Lešná u Valašského Meziříčí.

Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 28. září od 10.15 hodin v Bílém sále lešenského zámku. O hudební doprovod se postarají Pavlína Tichá (klavír), Adéla Mitášová (zpěv) a ZUŠ Rožnov p. R. (tanec). „Pokud to nestihnete, nemusíte zoufat. Vystoupení se budou během dne v pravidelných intervalech opakovat,“ ujistila kurátorka. Výstava potrvá do neděle 1. října. „Těšit se můžete na rozmanité druhy jiřin od pěstitelů ze severní Moravy a Polska i úžasná aranžmá naší tradiční spolupracovnice Aleny Hegarové z Lešné. V rámci výstavy si můžete projít všechny návštěvnické prostory zámku,“ dodala Višinková.

Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí vystavují od čtvrtka 28. září do neděle 1. října 2023 kvetoucí jiřiny. Akci pořádá Muzeum regionu Valašsko.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Farmářské trhy

KDY: sobota 30. září od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Vsetínské farmářské trhy nabízejí výrobky výhradně z domácích farem: s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět. Aktuální sortiment je zveřejněn vždy ve čtvrtek před akcí na FB profilu @dkvsetin.

Farmářské trhy po uvolnění vládních omezení ve VsetíněZdroj: Deník / Martin Mrlina