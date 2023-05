Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Otevření přístaviště | Foto: Deník/Iva Nedavašková

ZLÍNSKO

Jarní slavnosti

KDY: 29. dubna, od 8 hodin

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: Trhy zdarma, beseda u cimbálu 150 korun

Kam za sportem ve Zlínském kraji? Hlavně na fotbal!

PROČ PŘIJÍT: Můžete ochut­nat farmářský produkt, zakoupit si řemeslný výrobek, navštívit některou z památek v Napajedlích či zažít vy­stoupení dětí z místního folklórního souboru Radovánek spolu s tradičním stavěním máje a večer zakončit Bese­dou u cimbálu. Farmářský trh začíná v osm hodin na Masarykově náměstí, vystoupení Radovánku a stavění máje se uskuteční v 17 hodin na nádvoří Nového Kláštěra a cimbál se rozezní od 18 hodin.

Jarní slavnosti v Napajedlích. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lenka Kašparová

Sraz Amerických vozů

KDY: 29. dubna, od 9 hodin

KDE: Areál TJ Sokol Vizovice



ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Nultý ročník srazu Amerických vozů nabídne přehlídku naleštěných bouráků, které se vydají ve dvě hodiny na spanilou jízdu směr Zlín.



Ilustrační fotoZdroj: se souhlasem Jaroslava Knapa

Odemykání řeky Moravy a Baťova kanálu

KDY: 1. května, od 9:20 hodin

KDE: OTROKOVICE

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní program v přístavišti odstartuje v 9:20 hodin vystoupení mažoretek z DDM Sluníčko. Úderem desáté hodiny bude symbolickým klíčem slavnostně otevřena plavební sezona.

Program v přístavišti potrvá až do 15:30 hodin. Během něj se návštěvníci přístaviště mohou těšit na vystoupení orientálních tanečnic, či dětí ze skupiny Kids dance. O hudební kulisu se postarají kapely Tady a Teď a New Orleans band. Pro děti budou připraveny vodnické hrátky a skákací hrad.

V rámci slavnostního dne se mohou lidé projet lodí po řece Moravě, nebo si prohlédnout edukativní loď Jan Ámos či technické plavidlo Jožin, kterým Povodí Moravy udržuje na kanálu pořádek.

Otevření přístavištěZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Májová pouť

KDY: 1. května od 10 hodin

KDE: před Společenským domem, Otrokovice

ZA KOLIK: zdarma



PROČ PŘIJÍT: Oblíbená Májová pout začne v 10 hodin v parku před Společenským domem. Program zahájí Dechová hudba Polančanka, od půl druhé bude pro děti připraven se svým programem klaun Bailo. Písničky od Crazy Dogs zazní parkem od 15.15 hodin. a celé odpoledne zakončí Wanasstowi vjeci revival. Mezi Společenským domem a přístavištěm bude jezdit vláček Moravský drak.



Májová pouť v Otrokovicích. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

Oslavy 1. máje

KDY: 1. května od 9 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dění ve městě se bude opět odehrávat na několika místech, vedle vily Tomáše Bati dle zvyklostí především na náměstí Míru. Těšit se můžete i na velkolepý a nápaditý prvomájový průvod. Oslavy 1. máje ve Zlíně budou letos začínat na náměstí Míru v 9 hodin, kde budou do 12 hodin probíhat vystoupení převážně dětských souborů ze Zlína a okolí.

Ve 13 hodin začně prvomájový průvod dle Baťovských tradic, kterého se jako v předešlých letech zúčastní zlínské dechové orchestry, mažoretky, taneční školy, folklorní soubory jak dětské tak i dospělé, veteránský klub, sportovci a další různé zájmové spolky, které působí ve Zlíně a jeho okolí. Celý den budou také na náměstí připraveny různé atrakce, pro malé i velké, nebude chybět ani občerstvení.

Prvomájový průvod. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

KROMĚŘÍŽSKO

Floria Jaro

KDY: od pátku 28. dubna do pondělí 1. května, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun



PROČ PŘIJÍT: Na tradiční výstavě nakoupí zahradníci a zahrádkáři vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z celé České republiky i ze zahraničí. Organizátoři si navíc znovu připravili originálně vyzdobené pavilony tisíci květinami, tentokrát na téma Podmořský svět v květech. Kromě tradičního sortimentu nabídne Výstaviště i hudební vystoupení a další doprovodný program.



Největší zahradnická výstava Floria Jaro na výstavišti Floria Kroměříž. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

Jarní Zahrada Věžky

KDY: od čtvrtka 27. dubna do pondělí 1. května, denně od 9 do 16 hodin

KDE: Věžky

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Zahradníky a zahrádkáře čekají o posledním dubnovém víkendu pomyslné žně. Nakoupit nové květiny, sazenice, keře, stromky či zahradní náčiní budou moci také ve Věžkách na tamní prodejní výstavě Zahrada Věžky. Na své si na tradiční akci přijdou také milovníci dobrého jídla a pití. Připraven je i bohatý doprovodný program pro celou rodinu.

Jarní výstava Zahrada Věžky. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Dominik Pohludka

Středověké Střílky

KDY: sobota 29. dubna od 13 do 18 hodin

KDE: Střílky, na konci ulice Hradská, naproti vysílací věže

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



PROČ PŘIJÍT: Historické středověké odpoledne s programem pro návštěvníky každého věku si připravili ve Střílkách. Organizátoři lákají na pestrý program, který nabízí kupříkladu možnost střelby z tradičních dřevěných luků pod dohledem certifikovaných lukostřelců, praktickou ukázku zbraní a zbrojí s výkladem historika, ukázku hasičských vozů a zásahu dobrovolných hasičů historickým i moderním vozem či středověké hry pro děti. Vrcholem celé akce bude vystoupení šermířů v Turnaji osudu.

Středověké slavnosti. Ilustrační fotoZdroj: Táňa Rohlíková

SLOVÁCKO

Gastrofestival Cesta kolem světa Uherské Hradiště

KDY: pátek 28. dubna – sobota 29. dubna od 11 do 22 hodin a od 10 do 18 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek v 17 hodin se již tradičně předvede super jedlík Jaroslav Němec z Bystré v extrémní jedlícké exhibici. Na pódiu proběhne neoficiální pokus o vypití dvoukilového pštrosího vejce! Dále Jarda pozře nejsmradlavější ovoce na světe - durian, pak ptačí sliny a jako dezert si dá čokoládu s červy. Zajímavé povídání o cestování a různých světových kuchyních si můžete vyslechnout od kuchaře, cestovatele a průvodce Maroka pana Milana Václavíka.

Odvážnější z návštěvníků se můžou zúčastnit soutěže v pojídání hmyzu o zajímavé ceny. Páteční i sobotní gastrofestivalový den zpříjemní za mixážním pultem DJ Spike. Sobotní dopoledne bude patřit dětem. Od 11 hodin si můžou zazpívat, zatančit a zasoutěžit s klaunem Brdíkem. Budou pro ně připraveny také skákací hrady, simulátor formule F1, malování na obličej nebo pískové malování. V sobotu od 12.30 zahraje písničkář Honza Grebík.

Gastrofestival. Ilustrační fotoZdroj: Deník/ Klára Hanačíková

Otevírání pastvin a stavění máje ve Skanzenu Rochus

KDY: pondělí 1. května 10 - 17 hodin

KDE: Skanzen Rochus Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 120 Kč



PROČ PŘIJÍT: Ovčácké téma doplní oblíbené ukázky práce s pasteveckým psem, které proběhnou vždy v celou hodinu s výjimkou poledne. Tento čas jsme totiž vyhradili ke stavění májky. Návštěvníci mohou v průběhu dne nahlédnout do tajů zpracování ovčí vlny, stříhání ovcí nebo výroby sýrů.



V programu je jistě zaujme také ukázka kovářského řemesla, kutí kosy a ruční výroba březových metel. Pro děti budou po celou dobu připraveny tvořivé dílny, minizoo hospodářských zvířat a zábavně naučná stanoviště s Přírodovědným centrem Trnka. Při příležitosti konání akce bude otevřena i kaple sv. Rocha, kde se bude konat od 15:00 hodin mše svatá.



Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus.Zdroj: Deník/repro

Prvomájová výstava vín Vinařů Mařatice

KDY: pondělí 1. května 9 - 16 hodin

KDE: Klub kultury v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci jistě ocení vína známých vinařů. Těšit se můžou i na vína z Dolních Dunajovic, Mutěnic, vinařství Vinum Moravicum a pochopitelně mnoha regionálních vinařů. Celkem přispělo 217 vystavovatelů z 51 obcí. Pohár starosty města Uherské Hradiště za nejlepší kolekci pěti vín si odnese Antonín Zajíc z Mařatic.

Pohár ředitele Klubu kultury za nejlepší Rulandské modré získal další mařatický vinař Radim Hlaváček a do třetice bylo úspěšné mařatické vinařství Ježovi, jejich sklep bude zdobit pohár Deníku – Slováckých novin za nejlepší přírodně sladké víno (Rulandské modré 2018, výběr z cibéb). Pohár starosty družebního města Mayen za nejlepší Ryzlink rýnský poputuje do Strážnice Vinařství Vitis.

VALAŠSKO

Carlos Santana Tribute Band, Stopa

KDY: pátek 28. dubna od 19 hodin

KDE: Klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 120 Kč (předprodej), 150 Kč (na místě)



PROČ PŘIJÍT: Carlos Santana Tribute Band je jediným tribute bandem tohoto kytarového velikána ve střední Evropě. Zprostředkovává hudební i vizuální zážitek plný vzrušující energie, pódiové show a pestrobarevných kostýmů. Během vystoupení si posluchači mohou užít spontánní kytarové improvizace spojené s latinskou rytmikou okořeněné perkusemi a výrazným zpěvem s rockovým feelingem. Večer otevře domácí uskupení Stopa.

An Eagle in your Mind (F), Ivy Z (CZ)

KDY: sobota 29. dubna od 20 hodin

KDE: Klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 150 Kč (předprodej), 200 Kč (v den akce a na místě)

PROČ PŘIJÍT: An Eagle In Your Mind přináší nový druh post folku či alternativního rocku. Duet dokáže propojit zvuk folkové kytary a indického harmonia s analogovými perkusemi a vibrujícími zvuky, stejně jako spektrální hlas. Od svého vzniku v roce 2016 duet prošel pódii Evropy a Afriky, od Lyonu po Ankaru přes Srbsko, Bosnu, Chorvatsko, Maďarsko, Maroko, Řecko, Makedonii nebo třeba Kosovo. Tato cesta jim umožnila setkat se s různým publikem, zároveň to byla příležitost vyvinout specifický způsob spolupráce. Jako sběratelé zvuků, nástrojů a vintage vybavení nahrávají Raoul a Sophia vše společně.

Ivy Z je sólovým projektem zpěvačky a hudebnice Lenky Zbořilové, známé z kapely Billow. Její vystoupení charakterizuje klavír doplněný o další instrumenty a korunuje emocemi nabitý zpěv. Její hudba, na živo i při poslechu, vtahuje svojí zasněnou atmosférou.

Regionální přehlídka dětských valašských souborů

KDY: sobota 29. dubna od 13 hodin

KDE: Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm



PROČ PŘIJÍT: Každé dva roky probíhají celostátní postupové přehlídky dětských folklorních souborů, které se konají v každém moravském, slezském i českém folklorním regionu. Na Valašsku pracuje mnoho dětských souborů a tak zde probíhají nejprve oblastní přehlídky, z kterých postupují porotou vybrané soubory na přehlídku regionální.



V letošním roce bylo z přehlídek vybráno 12 programových čísel v podání souborů: Bartošův dětský soubor ze Zlína, Karlovjánek z Velkých Karlovic, Klobučánek z Valašských Klobouků, Malá Jasénka ze Vsetína, Malý Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, Malý Troják z Valašské Bystřice, Nedašovský Valášek z Nedašova, Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, Trojáček z Valašské Bystřice, Vizovjánek z Vizovic, Vranečka z Nového Hrozenkova.

Pořadateli postupové regionální přehlídky jsou Valašský folklorní spolek a Národní muzeum v přírodě.

Stavění máje

KDY: pondělí 1. května od 14 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Tradiční lidová slavnost spojená se stavěním máje na palouku v Dřevěném městečku rožnovského skanzenu v podání folklorních souborů.

Dostaveníčko pod májkou

KDY: pátek 28. dubna od 16 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín



ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční stavění máje v podání muzikantů a tanečníků vsetínského folklorního souboru Vsacan.

Karel Plíhal

KDY: pátek 28. dubna od 19 hodin

KDE: Dům kultury Vsetín

ZA KOLIK: od 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Večer známých písní, milých rýmů i jazykových her, které rozesmějí i rozteskní – takový bude páteční večer ve společnosti ojedinělého hudebníka a poety Karla Plíhala. Muzikant vystoupí v malém sále vsetínského Domu kultury se svým doprovodným kytaristou Petrem Fialou.

Karel Plíhal v posledních letech oslavil své šedesáté narozeniny i čtyřicet let na hudební scéně. Čtyřnásobný vítěz hudebního festivalu Porta i držitel ceny Anděl, který vyměnil kytaru za mandolu, je znám především svými písněmi Námořnická nebo Instalatérská, Nagasaki, Hirošima či písní Ráda se miluje.

Panenka (Divadlo Ventyl)

KDY: pátek 28. dubna od 19 hodin

KDE: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 200 Kč, v předprodeji 150 Kč



PROČ PŘIJÍT: Být čerstvě opuštěným ve čtyřiceti se může stát leckterému muži, vyhrát v internetové soutěži moderního robota se však podaří jen prvním deseti. Jedním z nich je i Marko, bezvýznamný člověk bez vztahové perspektivy. I k němu se dostává speciální zásilka v podobě ženy – androidky naprogramované tak, aby ho učinila šťastným.



Markovo počáteční nadšení z atraktivní společnice rychle vyprchává, protože programátorkou, která Stele vštípila svůj pohled na svět s modely svého chování, byla feministka. Mezi oběma tak dochází k mnoha kolizím, humorným i hořkým situacím, typickým nedorozuměním vyplývajícím ze vztahu muž – žena. Povede se panence učinit „svého“ muže šťastným?



Aktuální a současná hra, která přesně popisuje trend nahrazování skutečných mezilidských vztahů těmi virtuálními..

Rivermons, prazdniny, Ivo Blahunek, Mark Twain

KDY: sobota 29. dubna od 14 hodin

KDE: M klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 250 Kč, v předprodeji 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jarní koncert v M-klubu na kterém vystoupí kapely: rivermons, prazdniny, Ivo Blahunek a Mark Twain. Pokud jste příznivci indie popu nebo alternativního rocku, určitě dorazte. O afterparty se postará DJ Zdeno, který tímto způsobem oslaví své 25. narozeniny

Čarodějky 2023

KDY: sobota 29. dubna od 14 hodin

KDE: Amfiteátr Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč



PROČ PŘIJÍT: Vystoupení místních rockových kapel: Status Q.cz, Rockoví lišáci, Houby New Krhová City, Frygo Band, Demos, Fenix, Vagaband. Doprovodný program: bubenická show. Večer od 22. hodiny následuje ohnivá show v podání skupiny Černí Salamandři.

Aberration live 2023

KDY: sobota 29. dubna od 20 hodin

KDE: M klub, Valašské Meziříčí

PROČ PŘIJÍT: Plzeňská technical deathmetalová kapela Neurotic Machinery pokračuje v koncertní jízdě na podporu svého nového alba A Loathsome Aberration, které vyšlo v loňském roce. Na několik vybraných zastávek spojili síly s hudebníky brněnské modern deathmetalové party Vanguard. Pro zastávku ve Valašském Meziříčí pak přibrali ještě brněnské Space Hamster a na scéně ostřílený death-thrash metalový Scabbard ze Zlína.

Májová slavnost

KDY: pondělí 1. května od 10 hodin

KDE: Amfiteátr Valašské Meziříčí, park u zámku Kinských



PROČ PŘIJÍT: Oblíbená meziříčská májová slavnost nabídne tradičně přehlídku koní i dravců či sov. K vidění budou ukázky jezdeckých dovedností dětí na pony, vystoupení s frískými koňmi, ukázky westernového ježdění či vystoupení v kombinaci s americkým miniaturním hřebcem malý a velký kůň. Program dne doplní koncert kapely Yo Yo Band v amfiteátru. Na děti bude čekat skákací hrad či projížďky na koních. K dispozici bude také gastro zóna.

Artuš Scheiner – Pohádky a jiné příběhy

KDY: do 28. června

KDE: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Artuš Scheiner (1863 – 1938) byl významný český ilustrátor, od jehož narození letos uplyne 160 let. Jeho obrázky znají v podstatě všichni, jen to mnozí nevědí – právě jeho kresby provázejí ta nejklasičtější vydání pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

„Scheinerův výtvarný názor spoluutvářela secese, která vyhovovala jeho smyslu pro pohádkovou snovost i citu pro ornament,“ říká kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.

Jako kreslíř Scheiner se už před I. světovou válkou prosadil i v zahraničí, knihy s jeho výtvarným doprovodem vyšly v Dánsku, Francii, Německu nebo USA. Za první republiky se z něj stal uznávaný klasik a jeho ilustrací a obálkových kreseb si cenila i ta největší domácí nakladatelství. Společně s Martou Voleskou také vytvořil 14dílnou sérii dětských knížek o Kulihráškovi, která měla velký úspěch u čtenářů i kritiky.

„Po II. světové válce byl bohužel Scheiner komunistickým režimem zavržen, jelikož byl vykládán jako nejtypičtější reprezentant ‚formalismu a naturalismu‘ v tvorbě pro děti. Později byly vzaty na milost alespoň jeho ilustrace knížek Erbena a Němcové, které státní nakladatelství Artia vydávalo i v cizojazyčných mutacích pro zahraniční trhy,“ připomněl Prokůpek.

Otevírací doba: pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

32. Interfotoklub Vsetín (výstava)

KDY: do 7. května

KDE: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetín



PROČ PŘIJÍT: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplnily oceněné fotografie z aktuálního 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. V obou výstavních prostorách je k vidění na 130 barevných a černobílých fotografií od jednotlivců i fotoklubů napříč tématy a žánry. Výstava je k vidění do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Svět kostiček: CHEVA

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč



PROČ PŘIJÍT: Expozičně-herní výstava připomíná téměř zapomenutý fenomén stavění modelů z ryze české stavebnice CHEVA®. K vidění je výběr z nabídky továrních setů, včetně prosincové novinky roku 2021 CHEVA 66 - Tahač. Ve druhé autor výstavy a sběratel Petr Šimr představuje světově unikátní, detailně propracované modely ze své vlastní ateliérové tvorby. K největším tahákům patří diorama vesnických staveb s architektonicky tradičními znaky napříč regiony České republiky nebo vybrané objekty zahraniční architektury. Za zmínku rovněž stojí ranč se stájemi a policejní transport koně v přívěsu z nejnovější tvorby autora. Součástí výstavy je i komfortně vybavená dětská herna. Další podrobnosti a zajímavosti o výstavě a exponátech na www.svetkosticek.cz.

Jan Nepomuk Polášek? Neznámý známý

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava přibližuje životní osudy výjimečného pedagoga, sběratele lidových písní a hudebního skladatele Jana Nepomuka Poláška, který vešel do dějin jako „písničkový profesor“. V letošním roce si připomínáme 150. výročí jeho narození.

Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm (16. dubna 1873) většinu svého soukromého a profesního života strávil ve Valašském Meziříčí, kde také 3. dubna 1956 zemřel. Jeho ostatky spočívají na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově.

Jan Nepomuk Polášek se řadí do popředí významných počinů svými sbírkami lidových písní. Nejprve s Leošem Janáčkem, coby svým učitelem a později s Arnoštem Kubešou, kolegou z meziříčského gymnázia, nasbíral Polášek za více jak půl století okolo 4 500 valašských a lašských písniček. Část z nich se podařilo vydat tiskem v několika publikacích a dodnes jsou cenným materiálem pro národopisné soubory a milovníky hudby vůbec.

Barbora Křivská – Čirá všednost

KDY: do 4. června

KDE: Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč



PROČ PŘIJÍT: Barbora Křivská (roz. Hölzelová) se narodila 5. července 1976. Studovala na pražské Výtvarné škole Václava Hollara a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru profesora Vladimíra Kopeckého. Během studií absolvovala několik studijních pobytů ve Francii a Německu. Vedle volné tvorby se věnuje spolupráci s architekty (barevné řešení fasád, prosklená schodiště, niky), dále se zabývá designem skla, interiéru a ilustracemi. Samostatně vystavuje od roku 2000.



Autorka se s lehkostí pohybuje mezi plochou a prostorem, barvou a grafickou strukturou, sklářským uměním a textilem, kresbou a malbou. Volně pluje mezi disciplínami, nebo spíše ukazuje umělost jejich oddělování. Propojujícím prvkem většiny děl je výrazná barva, lehkost a neobvyklost barevných kombinací.



Barbora Křivská je technicky zdatná a zvládá pestrou škálu technologií. Nenechá se ale svazovat klasickými postupy a rámci – přirozeně přechází mezi technikami. V nedávné sérii rozměrných váz tak například oblékla jejich skleněná těla do pestrobarevných textilních futrálů a vytvořila tak materiálově neobvyklé, barevné a hravé objekty. Stejně tak některá její díla přecházejí z kresby do malby, textilních reliéfů a objektů.

Jan Saudek „88“

KDY: do 20. června

KDE: Informační centrum Zvonice, Soláň, Horní Vsacko

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstava díla fotografa Jana Saudka věnujícího se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem, jehož práce ovlivnila celosvětovou fotografii.