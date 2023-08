Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Festival dechových hudeb Pod Javorinú ve Strání. | Video: DENÍK/Adéla Buráňová

#clanek|7870344#

VALAŠSKO

Midi Lidi & Ventolin

KDY: pátek 25. srpna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: na místě 440 Kč, v předprodeji 390 Kč



PROČ PŘIJÍT: Ventolin je elektronický projekt Davida Doubka, zakládajícího člena skupiny Kazety a člena divadla Nejhodnější medvídci, který na elektronické scéně působí od roku 2007. Kromě množství domácích koncertů v českých klubech a velkých i malých festivalech se každoročně vrací také na Slovensko a do Polska. K živému hraní Ventolin používá staré samplery, analogové syntezátory a archaické drummachiny. Elektropopová kapela Midi Lidi vznikla v roce 2006 na troskách seskupení Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální nábytek ve složení Petr Marek (zpěv, elektronika, klávesy), Markéta Lisá (zpěv, elektronika, klávesy, saxofon), Prokop Holoubek (zpěv, bicí, klávesy, klarinet, kytara) a vizuální umělci Filip Cenek, Magdalena Hrubá, Jiří Havlíček a Jan Šrámek (aka VJ Kolouch), vytvářející koncertní videoprojekce, obaly alb a plakáty. Midi Lidi jsou známí tím, že rádi a často koncertují, odehráli mnoho koncertů v ČR a na Slovensku, ale trochu i v Polsku, Rusku, Anglii, Německu, Španělsku či Chorvatsku.

VentolinZdroj: se svolením KZ Valmez

Evamore

KDY: sobota 26. srpna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Evamore je hudební skupina založená kolem tvůrčího dua zpěvačky a klavíristky Evy Moravčíkové a multiinstrumentalisty Toma Stroma Nováčka. Žánrově se nejlépe vejde do škatulky „world music“.

První deska Na vysokym kopcu vyšla v létě 2020 a je završením téměř čtyřleté spolupráce obou muzikantů. Desku produkoval Martin Horáček a podílelo se na ní kolem 40 muzikantů. Momentálně hrají s bubeníkem René Gavlasem, houslistkou a zpěvačkou Kateřinou Sadovou a s všestranným muzikantem Zbyňkěm Machetanzem, který se v kapele zhostil basy. V současné době kapela připravuje materiál na další desku, která by měla vyjít na konci roku 2023.

Kapela Evamore.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Myslivosti zdar!

KDY: sobota 26. srpna od 9 do 18 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: www.nmvp.cz

PROČ PŘIJÍT: Program Valašského muzea v přírodě věnovaný české myslivosti v tradičním i současném pojetí. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky mysliveckých tradic a dovedností, lovecké signály a znělky, myslivecké kresby a publikace či naučnou poznávací stezku pro děti. V programu vystoupí také Swing band Jindřicha Dořičáka ze Zubří, Dechová hudba Galička a Cimbálová muzika Jiřího Nechanického. Připravená bude také Svatohubertská troubená mše v kostele sv. Anny.



Program Myslivosti zdar! ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto.Zdroj: VMP/Jan Kolář

54. Liptálské slavnosti

KDY: 23. až 28. srpna

KDE: Liptál, Přírodní kulturní areál, prostranství u zámku

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Už po čtyřiapadesáté hostí vesnice Liptál na Vsetínsku Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavosti. Za dobu existence přesáhl význam této přehlídky hranice České republiky. Důkazem je přijetí za člena mezinárodní organizace pro lidové umění IOV.

Liptálské slavnosti již znají soubory nejméně ze 100 zemí světa, které tu předvedly tradice, zvyky, písně a tance svých národů pro tisíce diváků.

Zdroj: pro Deník/ Dušan Póč

Festival se koná v Přírodním kulturním areálu v Liptále. Na letošní slavnosti přijedou soubory z Indonésie, Argentiny, Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska.

Z domácích souborů vystoupí Furiant z Českých Budějovic, Bartošův soubor ze Zlína a absolventi Školy mladých odzemkářů. Zahrají cimbálové muziky Cérky a Kuráž ze ZUŠ Morava Liptál a DH Liptalanka.

Představí se také všech šest skupin domácího souboru Lipta – Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři a Ženský sbor Rokytenka. „Velká pozornost bude letos věnována zejména dětské skupině Malá Lipta, která slaví 50. výročí založení. Sobotní koncert kapely GORALÉ – Pocta Čechomoru z Lomnice nad Popelkou, bude také jistě zpestřením mezi vystoupeními tanečních souborů,“ upozorňují pořadatelé.

Návštěvníci slavností se o víkendu mohou těšit také na pestrý doprovodný program. Při sobotním muzicírování před zámkem se představí muziky zúčastněných souborů. Po oba dny se bude konat bohatý řemeslnický jarmark s ukázkami tradičních řemesel (řezbáři, kováři, keramická dílna).

Jsou také připraveny atrakce pro děti (loutkové divadlo, balónkový klaun, skákací hrad, jízda na koních a na koňském povozu). V sobotu v 11 hodin se uskuteční vernisáž fotografií liptálského zámku O zámku v zámku. Součástí výstavy budou i snímky z historie dětského souboru Malá Lipta. V neděli proběhnou komentované prohlídky liptálského zámku, který čeká nákladná rekonstrukce. Aktuální program festivalu naleznete na: www.lipta.liptal.cz, www.liptal.cz či na www.facebook.com/liptalskeslavnosti.

SLOVÁCKO

Zámecké zpívání

KDY: pátek 25. srpna od 19.30 hodin

KDE: Nádvoří Zámečku ve Strání

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Zazpívají Mužský pěvecký sbor z Vlčnova, Ženský pěvecký sbor Netáta ze Strání, Mužský pěvecký sbor z Vápenic, Ženský pěvecký sbor Zpěvule z Bánova, Mužský pěvecký sbor S. E. N. ze Strání. Po skončení programu bude hrát k tanci a poslechu až do půlnoci cimbálová muzika Strýci ze Strání.



Víkendové tipy na 25. – 27. srpnaZdroj: se svolením pořadatele

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

KDY: sobota 26. srpna od 14 hodin

KDE: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

Nedachlebský džbánek

KDY: sobota 26. srpna od 17 hodin

KDE: Sportovní areál v Nedachlebicích

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Představí se Ženský pěvecký sbor z Kunovic, Ženský sbor Denica, Ženský sbor Nedachlebjanky, Mužský sbor z Kněžpole, Mužský sbor Hútek, Mužský sbor Dolněmčané. Zahraje cimbálová muzika H.L.U.K.

Festival dechových hudeb Pod Javorinů

KDY: neděle 27. srpna od 14.30 hodin

KDE: náměstí U Zámečku ve Strání

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Účinkují dechové hudby Lieskovanka, Textilanka, Javorinka, Moravská Veselka, Straňanka. Moderovat bude Karel Hegner.

Festival dechových hudeb Pod Javorinú ve Strání.Zdroj: DENÍK/Adéla Buráňová

Víkendové tipy na 25. – 27. srpnaZdroj: se svolením pořadatele

Ostrožské měchy. Setkání harmonikářů a heligónkářů

KDY: neděle 27. srpna od 14 hodin

KDE: Ranč U Pálenice v Uherském Ostrohu

ZA KOLIK: 100 Kč

Víkendové tipy na 25. – 27. srpnaZdroj: se svolením pořadatele

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska potrvá od 30. června do 31. prosince 2023Zdroj: se svolením Muzea Bojkovska

Výstava Na březích Nilu

KDY: Do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života. Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Výstava Na březích Nilu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě - plakát.Zdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského Uherský Brod

KROMĚŘÍŽSKO

Čau prázdniny!

KDY: sobota 26. srpna od 9 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pěnová párty, vodní balónková bitva, bubbleshow, kouzelníci, pohádkový les a mnoho dalšího nabídne tradiční festival Čau prázdniny, který je určen nejen současným školákům a předškolákům, ale i těm, kteří už mají školní léta dávno za sebou – rodičům a prarodičům. Letos nabídne celou řadu novinek. Ta největší? Vstupné zdarma.

Konec léta na Výstavišti Kroměříž. Festival Čau prázdniny letos s řadou novinek

Sraz veteránů na zámku Holešov

KDY: neděle 27. srpna od 7 do 16 hodin

KDE: Zámek a zámecká zahrada Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Na konci srpna se koná tradiční setkání veteránů v Holešově. Součástí akce v zámeckém parku je burza, či soutěž elegance historických vozidel v kategorii Oldtimer a nově Yougtimer: auto, moto, užitková vozidla, vojenská vozidla a další. Nechybí ani bohatý doprovodný program.

XXVII. Mezinárodní festival vojenských hudeb

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční dvoudenní festival vojenských hudeb opět rozezní Velké náměstí v Kroměříži. Během soboty a neděle se představí domácí české soubory i orchestry z Chorvatska, Slovenska, Francie a Švédska.

Mezinárodní festival vojenských hudeb na Velkém náměstí v Kroměříži 2019Zdroj: Deník / Jakub Omelka

Hanácké léto na kolejích

KDY: sobota 26. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Železniční stanice Kroměříž

ZA KOLIK: základní jízdné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: O letních sobotách jsou opět, v pořadí už pátý rok po sobě, zavedeny pravidelné výletní vlaky mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropyní. Vlaky budou vedeny historickými motorovými vozy řady M131.1 "Hurvínek", M262.1 "Kredenc" nebo M286.1 "Krokodýl" a v případě dobrého počasí rovněž i vyhlídkovým vozem řady Bgdta. Otevřeno navíc bude také železniční muzeum v Kroměříži.

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

Výstava Dotýkat se exponátů přikázáno! v Muzeu KroměřížskaZdroj: se svolením Muzea Kroměřížska

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.

ZLÍNSKO

XVI. Truck sraz Zlín

KDY: 25. - 27. srpna od 19:30

KDE: Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vybrané trucky budou vystaveny v ulici Hradská v pátek od 19:30, večerní spanilá jízda osvětlených trucků městem startuje ve 20:30. Průjezd všech aut centrem Zlína bude k vidění také v sobotu od 11:15.

Truck sraz Zlín. Sobota 24. srpna 2019Zdroj: Deník / Jarmila Kuncová

Zlínské besedování

KDY:25. - 27. srpna

KDE: náměstí Míru Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní festival. Každé druhé léto, už přes dvacet let, zní v centru Zlína folklorní melodie. Rozehrávají je lidové muziky, které se sem sjíždí na hlavní zlínský folklorní festival – Zlínské Besedování. Návštěvníci mají možnost objevovat kulturní zvyky, tance i kroje z Česka i dalších koutů světa. Ne nadarmo se v názvu akce objevuje slovo „besedování“ – vyjadřuje snahu spojovat folklorní nadšence i mimo pódia a podpořit mezi nimi přátelské vazby. Tanečníci a muzikanti se tak nepotkávají pouze na jevišti, ale tráví společné chvíle i na mezisouborových akcích a zábavách mimo oficiální program. Právě tím se Zlínské Besedování liší oproti jiným městským folklorním festivalům, nabízí zážitek nejen divákům, ale i samotným účinkujícím.

Pivní slavnosti Lázeňského pivovaru Luhačovice

KDY: 26. srpna od 14 hodin

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník pivních slavností v lázeňském městě. Návštěvníci ochutnají druhy piv, které v Luhačovicích na čepu běžně nenajdou.

Živé dřevěnice

KDY: 26. srpna od 13 hodin

KDE: Valašské Klobouky

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tři kloboucké dřevěnice, Pechancova, Pivečkova a Kosenka, budou o poslední srpnové sobotě zase plné života. Spolu s nimi se otevře i Červený dům, Stará radnice, stodola u domu Josefa Bratmanna nebo věž farního kostela. Návštěvníci vejdou do valašských chalup, nahlédnou do světnic a připomenou si živobytí našich předků. Hospodyňky je pohostí, řemeslníci zase vezmou do rukou nářadí a pustí se do práce. Své nástroje nenechají zahálet ani muzikanti a krojovaní Valaši si s nimi od srdce zazpívají, takže bude na Živých dřevěnicích pěkně veselo.