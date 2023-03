Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Dámské pěvecké trio Drei Engel - Markéta Böhmová, Pavla Radostová, Lucie Netušilová Karafiátová. | Foto: se svolením agentury Téčko

VALAŠSKO

Emma Smetana & Jordan Haj

Kdy: pátek 17. března, 20.00

Kde: M klub Valašské Meziříčí|

Za kolik: na místě 340 Kč, v předprodeji 290 Kč

Proč přijít: Česko, Francie, Izrael. Tři domovy a tři zásadní hudební vlivy na tvorbu Emmy a Jordana – hudebníků a skladatelů, kteří vystupují sólo i dohromady. Jejich duety By Now, No Fire a Lost And Found zaujaly miliony posluchačů i diváků, za videoklipy byli opakovaně nominováni na Cenu Anděl. V červnu 2022 vydali společnou desku By Now, na které spolupracovali s pěti producenty, včetně Jiřího Buriana a NobodyListen. Netají se evropskými ambicemi, v září vyprodali svůj první koncert v Paříži a těší se na další.

Jordan Haj a Emma Smetana.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Zdroj: Youtube

Drei Engel – Leçon de ténèbres

Kdy: sobota 18. března, 19.00

Kde: Evangelický kostel, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: v předprodeji: 250 Kč, v den akce a na místě: 300 Kč

Proč přijít: Soubor emotivních starozákonních textů, série vokálních děl určených pro Svatý týden v provedení dámského pěveckého tria Drei Engel.

Lamentace proroka Jeremiáše jsou souborem starozákonních textů, které jsou už od středověku předlohou mnoha zhudebnění. Jednotlivé části jsou rozdělené do série vokálních děl určených pro Svatý týden – Troisième leçon de ténèbres, tzv. temné hodinky, tedy sada děl na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé části vždy uváděly v předvečer daného svátku, jsou pojmenovány podle dnů, kdy se obvykle prováděly – Mercredi (středa), Jeudi (čtvrtek) a Vendredi (pátek).

Zdroj: Youtube

Ve Francii byly zejména v baroku velmi populární, proto je mnohými způsoby zhudebnili velikáni jako Marc-Antoine Charpentier, Michel Delalande, François Couperin a další.

Program rožnovského koncertu je postaven zejména na díle M.-A. Charpentiera, který vedle velkých děl se sborem a orchestrem s oblibou používal pro ténèbres barvu ženských solových hlasů. Středeční temné hodinky jsou doplněny o části z děl Françoise Couperina a Michela Lamberta.

Dámské pěvecké trio Drei Engel (Markéta Böhmová, Pavla Radostová, Lucie Netušilová Karafiátová) s cembalovým virtuosem (Jiří Havrlant) je doslova spojením čtyř živlů v jeden harmonický prvek. Jejich předností je nejen historicky poučená interpretace hudby, ale i skutečné emoce a obrovská energie, kterými si získávají posluchače. Francouzské baroko je jejich srdcovou záležitostí.

Dámské pěvecké trio Drei Engel - Markéta Böhmová, Pavla Radostová, Lucie Netušilová Karafiátová.Zdroj: se svolením agentury Téčko

Josefský jarmark

Kdy: pátek a sobota 17. a 18. března, 20.00

Kde: Masarykovo náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: ---

Proč přijít: Tradiční jarní dvoudenní jarmark na rožnovském náměstí s bohatou nabídkou zboží a doprovodným programem. V něm vystoupí cimbálové muziky Aldamáš a Poštár, dechová hudba Horňané a kapely Veselá bída a Koridor.

Princezna se zlatou hvězdou na čele (divadlo pro děti)

Kdy: sobota 18. března, 16.00

Kde: Kulturní zařízení Valašské Meziříčí, velký sál

Za kolik: 140 Kč

Proč přijít: Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové v podání Divadelní společnosti Jurištová. Děj vás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna do níž se zamiloval na plese je jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.

Divadelní společnost Jurištová uvede v KZ Valašské Meziříčí klasickou pohádku s písničkami na motivy Boženy Němcové Princezna se zlatou hvězdou na čele.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

32. Interfotoklub Vsetín (výstava)

Kdy: od neděle 12. března, 15 hodin

Kde: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetínská

Za kolik: na vernisáž je vstup volný

Proč přijít: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplnily oceněné fotografie z aktuálního 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. Slavnostní vernisáž za účasti prezidenta salonu Jindřicha Štreita i předsedy poroty Garika Avanesiana se uskutenčila v neděli 12. března.

„Vážíme si toho, že i v tak proměnlivých a mnohdy náročných časech si lidé najdou čas, chuť i prostředky na to účastnit se mezinárodních fotografických soutěží,“ říká Zdeněk Holoubek, produkční Domu kultury a organizátor salonu.

V obou výstavních prostorách je k vidění na 130 barevných a černobílých fotografií od jednotlivců i fotoklubů napříč tématy a žánry.

„Proběhnuvší 32. ročník soutěže měl výbornou úroveň. Sešlo se velké množství kvalitních fotografií a velmi dobře byly zastoupeny všechny fotografické oblasti,“ hodnotí prezident Interfotoklubu Jindřich Štreit.

Domácí i zahraniční autoři přihlašovali svá díla do soutěžních sekcí černobílá fotografie na volné téma, barevná fotografie na volné téma a do sekce pro fotokluby a fotoskupiny. „Věříme, že soutěž bude stále takto podporována a zachová si přízeň fotografů a fotoklubů i v následujících letech,“ dodává prezident soutěže.

Výstava je k vidění od 14. března do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

Vernisáž výstavy fotografa Jindřicha Štreita. Ilustrační fotoZdroj: Antonín Gerža

České korunovační klenoty na dosah (výstava)

Kdy: do 23. dubna 2023

Kde: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Za kolik: 130/90 Kč

Proč přijít: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.

Výstava České korunovační klenoty na dosah v Muzejním a galerijním centru v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.Zdroj: Deník/Michal Burda

Barbora Myslikovjanová – Před|tím (výstava)

Kdy: do 16. dubna

Kde: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala.

Na výstavě tak můžeme vidět obrazy z roku 2012 až po současnost, které nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry.

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze. Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem.

Obraz Pieta od Barbory Myslikovjanové.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

SLOVÁCKO

Známý youtuber Kovy hostem v kině Hvězda

Kdy: pátek 17. března od 15 hodin

Kde: Kino Hvězda, Uherské Hradiště

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Nejdříve se od 15 hodin v kavárně kina Hvězda uskuteční beseda „Co se děje kolem bývalé věznice?“. V 16.30 hodin na ni naváže projekce dokumentu Kovy řeší dějiny a filmů z projektu Příběhy našich sousedů (ZŠ Unesco, Gymnázium Velehrad). Hosty budou youtuber a influencer Kovy, režisér Ivo Bystřičan a Jitka Andrysová z instituce Paměť národa Střední Morava. Program pořádají Městská kina ve spolupráci se z.s. Memoria.

Youtuber Kovy přijede do Hvězdy řešit dějiny

Výstava fotografií (aktů) Ve světle ženy

Kdy: pátek 17. března od 13 hodin do 20 hodin

Kde: Café atelier, Svatojiřské nábřeží 1208, Uherské Hradiště

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Návštěvníci se mohou pokochat krásou žen bez cenzury. Pro ty, kteří podlehnou pokušení mít některou fotku doma - si ji mohou pořídit na místě. Čas vernisáže nebude stanoven. Prostě jak to komu 17. března v čase 13 – 20 hodin vyjde, tak si může přijít popovídat do Café atelier o fotkách u vína z biovinařství Bisenc vinaře Petra Kunce.

Vernisáž fotografické výstavy Radka Frýsy Ve světle ženyZdroj: Radek Frýsa

Představení Kouzelná zahrada

Kdy: pondělí 20. března od 17 hodin

Kde: Velký sál Domu kultury, Uherský Brod

Za kolik: 100 Kč vstupné dobrovolné

Proč přijít: Představení režiséra Romana Švehlíka pro celou rodinu inspirované Zahradou Jiřího Trnky a knihami Pavla Čecha. Pojďte společně s námi otevřít tajemnou branku a vstoupit do kouzelné zahrady, jíž vládne podivný kocour. Čeká nás výprava do světa dětské fantazie a dobrodružství bez hranic, kde čas nemá svou moc. V představení vystoupí žáci literárně dramatického, tanečního a hudebního oboru ZUŠ v kulisách, které společnými silami vytvořili žáci a učitelé výtvarného oboru.

ZLÍNSKO

ZOO Zlín

Kdy: každý den od 8.30 do 16.00 hod., pavilony a expozice v areálu do 15.30, tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků do 16.00.

Kde: Zlín

Za kolik: děti 3-14 let 67 korun, senioři 87 korun, dospělí 107 korun

Proč přijít: Při procházce areálem navštívíte Afriku, Asii, Austrálii a Ameriku, v jeden den tak procestujete téměř celý svět. Každá oblast má své osobité kouzlo. Loňský rok byl pro zoo mimořádně úspěšný. Překonala návštěvnický rekord a dařilo se ji i na poli chovatelském. V posledních dne potěšil zoology chov želv.

Ze čtyřiadvaceti vajec želv ostruhatých, o které pečovali v inkubátorech, se už vylíhlo dvacet mláďat. Jde o rekordní počet. Zoo chová tyto největší africké suchozemské želvy od roku 2017, první mláďata se tam vylíhla v roce 2019. Chovatelé vejce podobná menšímu kulatému míčku ihned po snesení odebrali a umístili do líhně.

Ačkoliv udávaná doba inkubace u želv ostruhatých trvá 90 až 120, ve zlínské zoo se malé želvy začaly líhnout už po 80 dnech. Čerstvě vylíhnuté mládě váží 40 gramů, je samostatné a nepotřebuje péči rodičů. Malé želvy chovatelé následně přemístí do terária s teplotou kolem 30 stupňů a s vysokou vlhkostí vzduchu. Zlínská zoo v současnosti chová pět druhů suchozemských želv. Asii zastupují želvy mohutné a podlouhlé, Afriku želvy ostruhaté a pardálí, Jižní Ameriku pak želvy pralesní.

Zlínská zoo letos hlásí rekordní počet vylíhnutých mláďat želvy ostruhaté; březen 2023Zdroj: se svolením Zoo Zlín

Pábitel – výstava Václava Žáka

Kdy: od 17. března od 13 do 17 hodin

Kde: Galerii Václava Chada, Zámek Zlín

Za kolik: vstupné 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma

Proč přijít: Svérázný umělec, samouk, představitel syrového umění art brut. A také pábitel, který inspiroval spisovatele Bohumila Hrabala, stal se předlohou k postavě handicapovaného malíře v povídce Bambini di Praga a zahrál si sám sebe ve snímku „Dům radosti“ režiséra Evalda Schorma. To vše je Václav Žák, jehož obrazy mohou zhlédnout návštěvníci zlínské Galerie Václava Chada.

Výstava Pábitel je připomínkou zapomenuté, avšak významné osobnosti české neškolené, marginální či naivní tvorby. Ryzí outsider svým svérázným imaginativním malířským projevem zaujal nejen Bohumila Hrabala, ale i další zástupce pražské kulturní elity šedesátých let – malíře Jaroslava Paura, Karla Součka, Richarda Fremunda nebo fotografy Evu Fukovou a Václava Chocholu. Kromě originálních Žákových maleb jsou nedílnou součástí expozice i dokumentární fotografie Evy Fukové a Václava Chocholy zachycující jak kouzelné životní prostředí umělce, tak některé kulturní osobnosti, s nimiž se přátelil.

Originální autentická díla malíře Václava Žáka představí výstava „Pábitel“ v Galerii Václava Chada na zámku ve Zlíně.Zdroj: se svolením Galerie Václava Chada

Tradice, řemesla a život na Valašsku

Kdy: 18. března od 9 - 17 hodin

Kde: Vizovice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Procházka tradičními, ale i současnými řemesly, které neodmyslitelně patří k životu na Valašsku. Akce je určena

pro všechny děti a dospělé, které baví tvoření a všechno nové, ale také rádi nahlédnou do historie řemesel. Na své si přijdou jak profesionálové, tak kutilové. Kováři, zedníci, tesaři, truhláři, výrobci dřevěných hraček, oděvníci a spousta dalších. Bude zde k vidění tradiční řemeslná výroba velikonočních dekorací, které si můžete vyrobit a vyzkoušet si práci s různými materiály.

Přijďte si s námi něco vyrobit a vyzkoušet práci s různými materiály. Akce je vhodná pro děti od 4 let a na své si přijdou i dospěláci., občas to ty starší baví někdy víc než děti.

Karneval na svahu

Kdy: 19. března 10 až 14 hodin

Kde: Svah Zlín

Za kolik: lyžování v kostýmech zdarma

Proč přijít: Zakončení lyžařské sezony na svahu v centru Zlína. Pro lyžaře v kostýmech lyžování zdarma, k dispozici bude bufet i bar.

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy

Kdy: neděle 19. března od 6 do 10 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i široká nabídka občerstvení či řemeslných výrobků.

Chovatelské trhy na Výstavišti Kroměříž. 15. května 2022.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Svatojosefská pouť mužů

Kdy: neděle 19. března

Kde: Svatý Hostýn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli 19. března se na Svatém Hostýně koná už tradiční Svatojosefská pouť mužů, která je zároveň první letošní poutí. První mše v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční v 7:15. Následovat budou bohoslužby v 9:30, 11:15 a 14:45.

Výstava Vladimír Škranc. Malíř kroměřížských zákoutí

Kdy: sobota i neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

Kde: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

Za kolik: základní vstupné 80 korun

Proč přijít: Výstava představuje dílo kroměřížského výtvarníka Vladimíra Škrance, jehož oblíbeným tématem se stalo město Kroměříž se svými zákoutími. Kromě kresby, grafiky, malby olejem a temperou se věnoval tvorbě sgrafit a práci se sklem ve spojení s architekturou. Mezi jeho realizace patří také třeba sgrafitová výzdoba rožnovského sídliště Záhumenní a kroměřížského sídliště Slovan.