Proč přijít: O zábavu pro všechny milovníky plesových aktivit se postará DH Vlčnovjanka, DJ Dark. V programu se představí také legendární divadelní spolek Pod Lampú. V tombole čekají výherce televize, notebooky, telefony a další ceny.

Vernisáž výstavy fotografií Život v písni - Vlasta Grycová

Kdy: neděle 12. února od 15 hodin

Kde: Galerie zámečku, Strání

Za kolik: vstupné neuvedeno

Proč přijít: Jméno Vlasty Grycové znají všichni zájemci o folklor a lidovou kulturu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Patřila k vynikajícím interpretům lidových písní. Dne 9. února by oslavila své životní jubileum – 80 let od narození. K této příležitosti pořádají ve Strání vernisáž výstavy fotografií. Účinkovat bude CM Vlasty Grycové, Ženský sbor Netáta a další.

ZLÍNSKO

Circus Varius na ledě

Kdy: 10.2. 17 hod

Kde: zimní stadion Luďka Čajky

Za kolik: 740 - 840 Kč

Proč přijít: V ledové show se prezentují všechny žánry moderního cirkusového umění. Diváky svými dovednostmi překvapí žongléři, iluzionisté, gymnasti, akrobati a samozřejmě klauni. Umělci předvádějí celé své umění na bruslích na ledové ploše. Umělci jsou z Rakouska, Běloruska, Brazílie, Bulharska, Kanady, Číny, Francie, Německa, Velké Británie, Maďarska, Itálie, Ruska, Ukrajiny, USA. Úžasná extravagance světla, hudba speciálně napsaná pro každé představení, barevné kostýmy, závratné kaskadérské kousky, speciální efekty a samozřejmě nepřekonatelná dovednost umělců – to vše je nádherný svět Circus Varius. V tomto církusu předvádějí své schopnosti pouze jedineční umělci bez zvířat.

Koncert Jan Bendig

Kdy: 10.2. 17 hod

Kde: Masters of Rock Zlín

Za kolik: 300- 400 Kč

Proč přijít: Jan Bendig přijede poprvé do Zlína na velký koncert do klubu Masters of Rock. Účastník prvního ročníku pěvecké soutěže Česko Sloveská SuperStar, ve které obsadil celkově 4. místo. Po soutěži se začal věnovat samostatné hudební kariéře.

Jan BendigZdroj: Petrik Černoch

Fašank Luhačovice

Kdy: 11.2. 10 - 17 hod

Kde: Luhačovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní veselice s průvodem masek, která se každoročně koná před příchodem postního období, se chystá také v lázeňském městě. Maškarní průvod s bohatým doprovodným programem je na programu v sobotu 11. února. Místními i přespolními vyhledávaná akce začne maškarním průvodem v podání Folklorního souboru Malé Zálesí, jehož členové požádají samotného starostu o povolení masopustu, který se následně ujme vlády nad městem.

Návštěvníci fašanku se mohou těšit na tanec s medvědem, vystoupení Bobkovníků z Bystřice pod Lopeníkem, kteří předvedou šablový tanec a nebude chybět ani bohatá nabídka jídla a pití na celodenním jarmarku před poštou.

Masopust v Luhačovicích. Ilustrační fotoZdroj: se svolením město Luhačovice

IQ Play

Kdy: 10. - 12.2. 8 - 17 hod

Kde: Zlín, Kolektivní dům

Za kolik: 100 Kč (rodinné 300 Kč)

Proč přijít: Putovní hravá výstava, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Festival je připraven tak, aby zabavil široké spektrum návštěvníků - dospělé, seniory, zdravotně znevýhodněné osoby a děti.

Ráj pro děti i rodiče, společně se zabaví chytrými hračkami.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

ZOO Zlín

Kdy: 10. - 12.2. 8:30 - 15:30 hod

Kde: Zlín

Za kolik: děti - 60 korun, senioři 80 korun, dospělí 100 korun

Proč přijít: Na konci prosince se ve zlínské zoo narodilo už čtvrté mládě tapíra čabrakového. Sameček, kterého chovatelé pojmenovali Coffee, díky starostlivé péči matky Nadiry skvěle prospívá. Návštěvníci jej mají možnost vidět denně v bývalém pavilonu slonů, neboť ubikace tapírů v asijské oblasti prochází rekonstrukcí a pavilon slonů jim nyní poskytl náhradní domov. Coffee už nyní ochutnává vitamínové granule, jablka, mrkev nebo rajčata. Je vitální, zdravý, váží už 20 kilogramů.

Malý sameček tapíra čabrakového jménem Coffee s matkou Nadirou ve zlínské zoo.Zdroj: se svolením Zoo Zlín

KROMĚŘÍŽSKO

Ples dárců krve Kroměřížska

Kdy: pátek 10. února

Kde: Sál Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Za kolik: 400 Kč

Proč přijít: Už poosmnácté se v sále kroměřížské Psychiatrické nemocnice koná oblíbený Ples dárců krve z Kroměřížska. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina One Classic. Vstupenka s místenkou vyjde na 400 korun. K sehnání bude podle organizátorů i přímo v den konání plesu, a to u vstupu do sálu.

Kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži

Kdy: Denně od 9 do 20 hod.

Kde: Hanácké náměstí v Kroměříži

Za kolik: 10 Kč

Proč přijít: Milovníci bruslení mohou ještě i o tomto víkendu využít mobilní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. K dispozici je tradičně také půjčovna bruslí. Otevřeno je denně od 9 do 20 hodin s přestávkami na údržbu ledu od 14.00 do 14.30 a dále od 17.00 do 17.30. K dispozici jsou uzamykatelné skříňky na obuv či stánek s občerstvením. Vstup na kluziště je pro bruslící za deset korun, zpoplatněna je také půjčovna bruslí.

Kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Ilustrační fotoZdroj: Město Kroměříž

Výstava: Otilie Šuterová Demelová. Návraty

Kdy: sobota, neděle 9.00–12.00 a 12.30–17.00

Kde: Muzeum Kroměřížska

Za kolik: základní vstupné 80 Kč

Proč přijít: Návraty ke kořenům bezděčné inspirace, k místu původu a prožitků z dětství. To vše se promítá do výtvarné tvorby kroměřížské rodačky Otilie Šuterové Demelové. Přes základ – kresbu – autorka vždy silně inklinovala k trojrozměrnému sochařskému projevu, především figurativnímu, vyhovuje jí taky reliéf. Autorka, jež od roku 1974 žije ve Lhotce u Zlína, vytvářela po řadu let v poštorenském keramickém materiálu plastiky a reliéfy pro architekturu

VALAŠSKO

Valašské muzeum v přírodě po třech letech ožije masopustem

Kdy: sobota 11. února od 9 do 16 hodin

Kde: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: 130/110/60 Kč

Po třech letech se v sobotu 11. února vrátí do Dřevěného městečka ve Valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm masopustní veselí a zavoní řeznické speciality. „Návštěvníci se mohou těšit na masopustní obchůzky z valašské obce Študlov a rožnovské masopustní obchůzky v podání členů souborů písní a tanců Javořina a Soláň. Hostem bude Valašský soubor Kašava, který představí Hru o svaté Dorotě,“ přiblížil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Ve skanzenu bude po celý den hrát dechová hudba Rožnovanka a v Billově chalupě hospodyně nasmaží tradiční „boží milosti“. Na závěr programu vystoupí sbor dobrovolných hasičů ze Študlova s pásmem pochovávání basy.

Celý areál Dřevěného městečka také provoní výrobky řeznických mistrů. Návštěvnici mohou ochutnat z pestré nabídky zabijačkových výrobků a v laické anketě hlasovat O nejlepší řeznický stánek. Z lístků vhozených ve stáncích budou ve 14 hodin – po vyhlášení výsledků soutěží – vylosováni výherci z řad návštěvníků. Domů si odnesou uzenou kýtu či šunku.

Součástí sobotního masopustního programu ve skanzenu bude také 24. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásku a 14. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodne pětičlenná odborná porota. Vzorky do soutěže mohou přihlášené firmy nosit v sobotu 11. února od 7.30 do 9.00 na ředitelství muzea.

„Přijďte poznat tradiční masopustní zvyky na Valašsku a ochutnat zabijačkové speciality,“ zve do Valašského muzea Jindřich Ondruš.

Vstupenky na akci je možno zakoupit i v předprodeji na pokladnách Sušáku od 7. 2. 2023 v době od 10 do 15.30 hodin. V ceně vstupenky do Dřevěného městečka je vstup na výstavy v objektu Sušák.

Sbor hudby (koncert)

Kdy: pátek 10. února od 20.00

Kde: klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: 120 Kč

Sbor hudby vznikl v roce 1982 ve Valašském Meziříčí, hrál rok. V roce 2015 obnovil činnost. Hudebníci byli součástí alternativního hudebního hnutí 80. let. Hráli v kapelách Třírychlostní Pepíček, Slepé třevo/Rytmus 84, Masomlejn, Ještě jsme se nedohodli, Radegast, Minimální orchestr, Rytmická mládež. V současnosti tvoří vlastní hudbu ve více hudebních směrech, alternativa, šanson, soudobá vážná hudba, improvizace. První CD Na stolku v herně pokřtěné vloni v listopadu bude k dispozici během koncertu.

Alternativní uskupení Sbor hudby.Zdroj: se svolením Téčko, Rožnov pod Radhoštěm

O pohár strašidýlka Razuláka

Kdy: neděle 12. února od 11.30 hodin

Kde: Sjezdovka Horal, Velké Karlovice

Za kolik: ---

Druhý závod oblíbeného seriálu lyžařských klání O pohár strašidýlka Razuláka pro malé sportovce od 2 let věku na lyžích i snowboardu se koná na rodinné sjezdovce Horal u Wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Registrace probíhá od 11.30, samotný závod startuje ve 13 hodin.

O pohár strašidýlka Razuláka.Zdroj: Josef Vrážel

České korunovační klenoty na dosah (výstava)

Kdy: do 23. dubna 2023

Kde: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Za kolik: 130/90 Kč

Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.