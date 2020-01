Tip na neděli 5. ledna

Tříkrálový koncert oslní návštěvníky baziliky

KDY: 5. ledna od 16.30

KDE: Bazilika Velehrad

ZA KOLIK: 100 Kč



Stalo již tradicí, že hned z kraje nového roku potěší své posluchače a zakončí tak vánoční období v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě cimbálová muzika Cifra s primášem Petrem Číhalem spolu s pěveckým sborem hradišťského gymnázia Viva la musica se sbormistrem Jakubem Tomalou. V jejich podání zazní v neděli 5. ledna od 16.30 hodin v památné velehradské bazilice již VI. ročník Tříkrálového koncertu. Muzikanti i zpěváci se na něm představí posluchačům písňovým repertoárem adventního a vánočního času. Přijďte na Tříkrálový koncert do baziliky uzavřít vánoční čas a třeba si s cimbálovou muzikou Cifra a pěveckým sborem hradišťského gymnázia Viva la musica i nějakou koledu či vánoční píseň zazpívat. Vstupné na koncert činí sto korun, děti do 10 let budou mít na něj vstup zdarma.

Tip na neděli 5. ledna

Vernisáž fotografické výstavy Ohlédnutí 2019 ve Hvězdě

KDY: 5. ledna od 17 hodin

KDE: Kino Hvězda Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

Uherské Hradiště – Přiblížilo se vyvrcholení 14. ročníku neformálního slováckého press fota, vernisáže výstavy Ohlédnutí 2019, kde se budou prezentovat fotografie amatérů, poučených fotografů, žurnalistů, spolků, sdružení a zájmových skupin, kam letos své snímky přihlásilo 61 autorů a autorek. Kurátory letos doplnili divadelní a filmová herečka Eva Josefíková (* 1990), scénografka, výtvarnice Eva Jiříkovská (* 1976) a publicista, hudebník, hudební redaktor a dramaturg Jiří Plocek (* 1961). Kurátorský tým se sešel už 18. prosince a výsledkem jejich setkání je výstava, kterou zahájí tradiční tříkrálová vernisáž v neděli 5. ledna od 17 hodin v uherskohradišťském kině Hvězda spojená s koncertem. Při té příležitosti pořadatelé současně vzpomenou nedávno zesnulou houslistku Jitku Šuranskou (spolukurátorku Ohlédnutí 2018). „Vystoupí duo - kytarista Petr Uvíra a hobojistka Alžběta Jamborová, Ženský sbor z Kudlovic za doprovodu Stanislava Gabriela a hosté Lucie Redlová a Jiří Plocek, který současně bude koncertem provázet,“ uvedl za organizátory akce Jaromír Orel. Během Ohlédnutí 2019 bude v kinokavárně vystavovat soubor svých fotografií také loňský laureát Yorge. Stejně jako hlavní výstava ve foyer kina bude k vidění do konce ledna 2020. Součástí finální výstavy budou už tradičně také vzpomínkové panely osobností, které nás v uplynulém roce opustily.

Tip na neděli 5. ledna

Tříkrálový koncert ve Strání

KDY: 5. ledna od 15 hodin

KDE: Kostel Povýšení sv. Kříževe Strání

ZA KOLIK: Neuvedeno

Obec Strání, farnost Strání a dechová hudba Straňanka pořádají 18. ročník tradičně netradičního Tříkrálového koncertu. Vystoupí také další hosté.