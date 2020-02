33. Festival masopustních tradic Fašank 2020 ve Strání

KDE: Strání

KDY: 21. – 25. února

ZA KOLIK: neuvedeno

„Pod šable, pod šable aj pod obušky! My všecko bereme aj plané hrušky. Tute nám nedali, tute nám dajú, komára zabili, slaninu majú,“ v duchu tohoto známého fašančárského popěvku se ponese 33. ročník Festivalu masopustních tradic Fašank 2020 ve Strání. Pětidenní slavnost zahájí na moravsko slovenském pomezí v pátek 21. února v 18 hodin, pořadem nazvaným Můj otec, moja mať a organizátoři jej zaměřili na místní tradice související s láskou k rodičům a vším, co k tomu patří. „Představí se všechny domácí soubory a cimbálovky a nebude chybět ani vtipná scénka místních ochotníků - Divadelního souboru Karla Högera. Obohacením bude křest nového CD CM Strýci, po němž se bude konat beseda u cimbálu právě s CM Strýci. Druhý a hlavní festivalový den, sobotu 22. února, zahájí jarmark s ukázkou lidových řemesel, kde budou řemeslníci předvádět svůj um. Část bude věnována výrobě krojů. Venku na nádvoří od 10.30 hodin dojde ke stříhání oveček. Chybět nebude stánek s koštem fašankových koblihů. „Zabijačkové speciality k fašanku také neodmyslitelně patří. I ve Strání bude k ochutnání ovar, jitrnice i dobrá zabijačková polévka a škvarky. Folklorně veselou náladu dopoledne dotvoří CM Popremýšláme a gajdoši ze Strání. V dopoledních hodinách se bude konat tradičně lákavý Den otevřených dveří ve Sklárnách Květná i v rodinné sklárně L. Breznického, kde si lidé mohou prohlédnout ruční výrobu skla a také si sklo nakoupit,“ prozrazuje za organizátory Barbora Macková. Hlavní festivalový program začne v sobotu od 13 hodin na Náměstí U Zámečku. Diváci se mohou těšit na vystoupení čtyř přespolních folklorních souborů s celkovým počtem kolem 200 účinkujících. V programu s názvem Ej, fašanku, fašanku, vystoupí Vokální čarodějky Babské ucho z Kyjovska, FS Živel z Bratislavy, Staroměstští mládenci a CM Ohnica ze Starého Města, FS Skaličan a FS Skaličan Seniori ze Skalice také na Slovensku. Pod šable předvedou - skupiny fašančárů ze Strání za doprovodu CM Strýci. Po vystoupení se jednotlivé soubory přesunou do místních hospůdek, kde začne program V šenku. Večerní pásmo bude přehlídkou scénického vystoupení zúčastněných souborů.

Nedělní program bude věnován Dětskému karnevalu, který pořadatelé zaměří na přehlídku masek a soutěž o nejlepší z nich. „Pondělní podvečer bude již tradičně věnován filmovým ukázkám s fašankovou tématikou od historie 20. let minulého století až po současnost. Program připravený muzeem J.A. Komenského doprovodí i odborný výklad na masopustní téma,“ dodává Barbora Macková.

O pátém festivalovém dnu – v úterý, fašankový festival ve Strání vyvrcholí. „,Místní mládenci, muži i muzikanti si berou dovolenou, aby se v hojném počtu - až 15 skupinek po 6 tanečnících a k nim 2-3 muzikanti, účastnili této prastaré a silné tradice. Po poledni se vydají na tradiční obchůzku „fašančárů“, při které navštíví domácnosti a organizace v obci a hlavně předvedou tradiční šavlový fašankový tanec „Pod šable“. Jejich obchůzka bude zakončena v restauraci Na Zámečku, kam všechny skupinky "fašančárů" dorazí, zatancují poslední "pod šable" a o půlnoci končí zábava tradičním“ Pochováním basy“ a nastává 40-ti denní půst před Velkou nocí.

X. Krojový ples v Babicích

KDE: v Kulturní domě v Babicích

KDY: 22.2. od 19:30

ZA KOLIK: neuvedeno

X. Krojový ples se uskuteční 22.2. od 19:30 v Kulturní domě v Babicích. K tanci a poslechu bude hrát DH Lácaranka a CM Harafica. Babická chasa s hosty z Bukovan, Hovoran a Kyjova zatančí Moravskou besedu, domácí chasa samostatně pak navíc předtančí i Slovenskou besedu. Na plese bude přichystána drobná "bilanční" výstavka fotografií z předešlých krojových plesů.

Orchestr Czech virtuosi s Jiřím Pospíchalem v hradišťské Redutě

KDE: Reduta Uherské Hradiště

KDY: 22. 2. od 19 hodin

ZA KOLIK: neuvedeno

Koncert brněnského orchestru Czech virtuosi a houslisty Jiřího Pospíchala, kteří publiku představí své umění pod taktovkou belgického dirigenta Erica Lederhandlera.