Název akce Mezinárodní den muzeí

KDY: neděle 24. května, od 9 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: zdarma

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a všechny jeho objekty jsou v neděli 24. května volně přístupné.

Zdroj: Deník / Zdeněk Skalička

Název akce Myšlením k hojnosti

KDY: pátek 22. května od 17.30 hodin

KDE: Avalon, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 350 korun

Přednáška tom, jak lze změnou myšlení ovlivnit svoje finance. Dozvíte se, že pouze my jsme tvůrci svého světa uvnitř nás a dokonce i kolem nás. Naše mysl je velice mocný nástroj a je důležité naučit se s ní pracovat v náš prospěch, nikoliv používat ji v opačném smyslu. Společně si odpovíme na spoustu otázek. Co když se mi to opravdu povede? Dovoluji si být bohatý?

Zdroj: Dana Smrčková

Název akce Prožitkový tanec

KDY: pátek 29. května od 20 hodin

KDE: Namaste yoga studio, Uherský Brod

ZA KOLIK: 150 korun

Prostor po tanec, pro vědomý pohyb je otevřený. Vejdi a ponoř se do zvuků hudby, nech se nést řekou tónů až k sobě. Z hlavy do těla a dál. Rezervace na tel.: 775 690 128

Zdroj: archiv Jóga Amrita

Název akce Vampyrismus

KDY: do 31. prosince, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Památník Velké Moravy, Staré Město

ZA KOLIK: 60 korun

Výstava z archeologických výzkumů věnovaná specifickým nálezům velkomoravských pohřbů, hrobům takzvaných vampýrů. Víra ve vampýry či upíry, to jest v mrtvé, kteří opětovně mohou vycházet z hrobů, je stará jako lidstvo samo. Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně budou v Památníku zrekonstruovány nedávno objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré u Velehradu.

Zdroj: DENÍK / Michael Lapčík