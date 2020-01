Tip na sobotu 18. ledna

Vyrazte si kolem Břestecké skály i na zabijačku

KDY: V sobotu 18. ledna od 8 hodin

KDE: Sportovní hala v Břestku

ZA KOLIK: Neuvedeno

Přírodní památka Břestecká skála, ležící 1,5 km severozápadně od obce Břestek, dala před devětatřiceti lety název dnes už oblíbenému lednovému výšlapu do přírody, nesoucímu název Putování okolím Břestecké skály. Jeho 39. ročník se uskuteční v sobotu 18. ledna. Prezence začne v osm hodin v sále sportovní haly Břestek, kde bude také cíl. Putování krajinou pod starobylým hradem Buchlovem bude i letos patřit k nejočekávanějším akcím turistické sezony. Pořadatelem bude opět sportovní fotbalový klub (SFK) Target Břestek. „Snad bude zimní pěší turistice v sobotu přát počasí. Loni v osm hodin dopoledne bylo na startu osm stupňů pod bodem mrazu. Třeba se podaří překonat i účastnický rekord,“ řekl s pousmáním Petr Stýskal, jeden z hlavních pořadatelů tradiční turistické akce. Pro turisty prý nachystá s partou spolupracovníků zabijačkové dobroty z 1200 kilogramů vepřového masa. Úspěšné zvládnutí pochodu okolím Břestecké skály bude účastníkům připomínat pamětní list. Ti, kteří si vyrazí do sportovní haly pouze na zabijačku, budou mít plné žaludky, třeba i problémy se žlučníkem.

Tip na sobotu 18. ledna

Zvěřinová tombola okoření ples myslivců

KDY: V sobotu 18. ledna v 19.30 hodin

KDE: Turistického centra Velehrad

ZA KOLIK: Neuvedeno

Plesovou sezonu na Velehradě odstartuje v sobotu 18. ledna v 19.30 hodin XVIII. myslivecký ples. Do zelených kamizol se obléknou příslušníci Hubertova cechu z mysliveckého sdružení Háj Velehrad-Modrá, do gala se hodí i milovníci dobré hudby, tance, příznivci přírody a zvěřinových specialit, aby zamířili do Turistického centra Velehrad. Při plesových radovánkách jim bude k tanci a poslechu vyhrávat hudební skupina Madusong. A jaký by to byl myslivecký bál, kdyby na něm chyběla bohatá tombola se zvěřinou. Bažanty, zajíci, černou a srnčí zvěří. Aby tancechtiví návštěvníci plesu měli při křepčení výdrž, mohou se posilnit zvěřinovými specialitami.

Tip na neděli 19. ledna

Se skřítkem Zvídálkem za modrobílou pohádkou

KDY: V neděli 19. ledna od 13 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum

ZA KOLIK: Neuvedeno

Skřítek Zvídálek z hradišťského Slováckého muzea se setká s dětmi, jejich rodiči a prarodiči v neděli odpoledne 19. ledna mezi 13. až 17. hodinou. Podobu skřítka Zvídálka na sebe tentokrát vezme Petra Tománková, programová pracovnice Slováckého muzea. Malé i dospělé návštěvníky zavede na poetickou výstavu Modrobílý svět, která představuje modrotiskovou tvorbu Antonie Dostálkové, která je výraznou osobností v oboru tohoto uměleckého řemesla, jež bylo v roce 2018 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. „Při prvním zvídálkovském setkání v letošním roce se bude všechno točit kolem modré a bílé, proto název Pohádka o modré a bílé. Obrazně se dá říct, že výroba modrotisku, kterou dětem popíši, je malé dobrodružství s pohádkovým koncem,“ sdělila Petra Tománková. Kluci a holky si po jejím pohádkovém povídání mohou pod vedením autorky Antonie Dostálkové vytvořit kousek modrotisku. Děti si z muzea odnesou domů magnetek, Zvídálkův úkolníček a fotografii.