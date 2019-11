Tip na pátek 15. listopadu:

Na výstavu Dny sametové revoluce do Uherského Brodu

K 30. výročí sametové revoluce otvírá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě výstavu Dny sametové revoluce – Praha, Uherský Brod. Vernisáž výstavy archivních fotografií, zvukových záznamů a dalších dokumentů je připravována na pátek 15. listopadu, výroční den úmrtí J. A. Komenského.

KDY: 15. listopadu od 17 hodin

KDE: Muzem J. A. Komenského, Uherský Brod

ZA KOLIK: neuvedeno

Společenské obrodné dění v Uherském Brodě kulminovalo na podzim 1989, a to 27. listopadu během celostátní generální stávky. Z tohoto setkání se zachovala řada záznamů, které se po 30 letech staly hlavním předmětem otvírané výstavy. Záznamy, jež se podařilo do větší míry identifikovat se zachovanými fotografiemi autorů Slavoje Knora a Josefa Kollera, amatérských fotografů z Uherského Brodu jsou konfrontovány s autorskými fotografiemi MUDr. Přemysla Hněvkovského, který zachytil atmosféru studentských stávek v hlavním městě Praze v roce 1968 i 1989 a díky své laskavé zápůjčce umožnil celistvěji nahlédnout do atmosféry doby. Výstava potrvá do 16. února 2020 a připojí se tak k řadě dalších regionálních i celostátních aktivit spojených s tímto významným letošním jubileem.

Tip na sobotu 16. listopadu:

Peneři Strýčka Homeboye - Debut Tour na Míru

Legendární pražské uskupení PSH v plné sestavě vyráží na česko-slovenskou tour se svým novým studiovým albem "DEBUT".



KDY: 16. listopadu ve 21 hodin

KDE: Klub Mír, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 270 Kč

Vladimir 518, Orion a DJ Mike Trafik nabízí nášláplou show plnou nejen všem dobře známých hitů.

Tip na neděli 17. listopadu

Na koncert Honey Bunny Stars do Otrokovic

Společné vystoupení finalistů talentové soutěže Superstar zpěváků Moniky Bagárové a Jana Bendiga a zlínské rodačky, zpěvačky a skladatelky Terezy Kutrové potěší především příznivce moderní hudby.

KDY: 17. listopadu od 17 hodin

KDE: Otrokovická beseda, Otrokovice

ZA KOLIK: od 220 Kč

Večerem, v jehož průběhu zazní největší hity všech tří interpretů, provází moderátor Michal Gaja. Můžete se těšit i na vystoupení břišních tanečnic pod vedením Jany Norkové. Vstupné pořídíte v síti Ticketstream.