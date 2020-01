Tip na sobotu 11. ledna

Jenůfka

KDY: 11. 1. OD 17 HODIN

KDE: Malá scéna Slováckého divadla v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neuvedeno

Divadelní představení ZUŠ Uherské Hradiště Jenůfka volně podle divadelní hry Její pastorkyňa na Malé scéně Slováckého divadla.

Tip na sobotu 11. ledna

Její pastorkyňa

KDY: V sobotu 11. ledna od 17 hodin

KDE: Slovácké divadlo v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neuvedeno

Premiéra divadelního dramatu Její pastorkyňa ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti

Tip na sobotu 11. ledna

The Plastic People of the Universe

KDY: V sobotu 11. ledna od 20 hodin

KDE: V klubu Mír v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neuvedeno

Koncert kultovní kapely The Plastic People of the Universe v uherskohradišťském klubu Mír.