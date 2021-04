Velikonoční koncert Moravské filharmonie Olomouc

Kde: záznam na YouTube MF Olomouc

Velikonoční koncert, jehož premiéra se uskutečnila ve středu, můžete i nadále zhlédnout ze záznamu na YouTube MF Olomouc. Matoušovy pašije Johanna Sebastiana Bacha zazněly ze slavnostní dvorany Arcibiskupského paláce v Olomouci. Koncert zahájilo velikonoční poselství olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Filharmonii se podařilo přizvat špičkové sólisty, kteří se barokní hudbě pravidelně věnují. „Bohužel současná pandemická situace neumožňuje, aby mohl smíšený sbor vystoupit v tomto oratoriu, a tak například vybrané chorály uslyšíme netradičně v podání samotných sólistů,“ sdělil šéfdirigent Jakub Klecker. V rámci velikonočního koncertu uslyšíte pětačtyřicetiminutový výběr recitativů, árií a chorálů v podání Terezy Zimkové, Lucie Hilscherové, Matúše Šimka a Romana Hozy. (mak)

TTalk s Michalem Sýkorou

Kdy: čtvrtek 1. dubna od 18 hodin

Kde: on-line na Facebook Live Telegraphu

Debatní série TTalk zve ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou do Telegraphu zajímavé osobnosti ze světa byznysu, kultury a veřejného života. Hostem TTalku bude tentokrát spisovatel, scénárista a vysokoškolský pedagog Michal Sýkora.

Jeho romány se staly předlohou pro cyklus televizních minisérií Detektivové od Nejsvětější Trojice. Zpracování se ujal režisér Jan Hřebejk a scénárista Petr Jarchovský. Jak se mu spolupracovalo na tvorbě scénáře? Jak ovlivnilo působení na Univerzitě Palackého jeho dílo? A jak probíhalo nedávné, v pořadí již šesté natáčení Detektivů od Nejsvětější Trojice v Olomouci? To vše a mnohem více v TTalk! Pořad moderují Robert Runták a Radim Kašpar. Hudební doprovod obstará kapelník Tomáš Višinka a jeho hosté.

Mexiko – surrealistická zahrada

Kdy: čtvrtek 1. dubna od 19 hodin

Kde: on-line na Facebook Live

Prvního dubna si můžete zacestovat! Vydáte se totiž do jarního Mexika, ve kterém právě vzniká druhý díl knihy Mexikopedie. Uslyšíte velrybí migrační sonátu při pobřeží Nayaritu, zvuky mlžného lesa pohlcujícího surrealistické betonové struktury excentrického britského miliardáře, šustění křídel monarchů stěhovavých v jejich horské svatyni i dunění příboje v tropickém ráji. Komu už cestování chybí, ať jen zavře oči. Live stream se bude vysílat od 19 hodin na Facebooku na stránce Španělština do plavek

Velikonoční on-line koncert

Kdy: pátek 2. dubna od 18 hodin

Kde: on-line na www.kdk.cz

Všechny milovníky hudby, hlavně té cimbálové čeká v pátek od 18 hodin historicky první on-line live stream z kopřivnického Kulturního domu. K tanci a poslechu pro Vás zahraje moderní cimbálovou muziku kapela Cimbal Hell Band.

Impra experiment

Kdy: pátek 2. dubna od 20 hodin

Kde: on-line na Facebook Live Telegraphu

On-line stream improvizovaného představení, které můžete ovlivnit čeká všechny divadelní fanoušky v pátek od 20 hodin. Herci se s vámi nemohou potkat osobně v divadelním sále, a tak se vám rozhodli dát příležitost ovlivnit představení na dálku, přímo od vašich obrazovek. Představení proběhne netradičně ve třech patnáctiminutových blocích. Před každým blokem budete mít krátký časový prostor, ve kterém formou hlasování nebo komentářů rozhodnete o dalším směřování příběhu.

Vyměněné role

Kdy: neděle 4. dubna od 9.30

Kde: on-line na metroolomouc.cz

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj vás čeká v této velikonoční sérii. Na kříži jsme si s Ježíšem vyměnili role. Měli jsme tam být my, ale byl tam místo nás on. Proč to bylo vůbec potřeba? Proč to nešlo vyřešit nějak jinak? Také o tom bude tento díl.

Harafica Symphonic

Kdy: neděle 4. dubna od 19 hodin

Kde: on-line na Facebook Live Harafica

Pro fanoušky folkoru je určen velikonoční on-line koncert Harafica Symphonic, tedy unikátní spojení cimbálové muziky Harafica a Janáčkovy filharmonie Ostrava. Živý koncert z Domu kultury města Ostravy bude vysílán v neděli od 19 hodin na vlnách Českého rozhlasu, YouTube a na Facebooku.

ON-LINE ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Maluj, vyhrávej a pomáhej s Barum Czech Rally Zlín

Kdy: do 26. dubna

Kde: z pohodlí domova

Pořadatelé Barum Czech Rally Zlín se rozhodli pro letošní jubilejní 50. ročník připravit výtvarnou soutěž. Zadání je jednoduché – vytvořte obraz, jehož obsah bude mít jasnou spojitost s Barumkou. Nemusí jít pouze o samotný závodní vůz, ale třeba o jezdce, atmosféru při rally či ztvárnění legendárních míst na trati. Na samotnou tvorbu máte čas do 26. dubna 2021.

O vítězích a pořadí jednotlivých obrazů rozhodne hlasování veřejnosti. První tři nejúspěšnější autoři si za odměnu budou moci užít spolujízdu v závodním voze či let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou v rámci zážitkového programu Rally naplno! Deset nejúspěšnějších autorů přitom obdrží permanentky na nadcházející ročník Barumky. Z obrazů vznikne i výstavní kolekce, jež bude následně zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím několika prestižních výstav. Nejprve v klubovém domě Autoklubu ČR v Praze, později v Obchodním a zábavním centru Zlaté Jablko ve Zlíně a na dalších místech. Nejlepší malby či kresby budou dokonce použity jako jeden z motivů Barum Czech Rally Zlín na tričkách či plakátech.

Celá soutěž bude mít i dobročinný rozměr. Všechny soutěžící obrazy budou zařazeny do dražby, jejíchž výtěžek bude věnován na podporu rodin, jejichž děti zápolí s leukemií. Podrobnější informace a pravidla soutěže naleznete na ZDE.

Velikonoce v domě umění

Kdy: od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna

Kde: on-line na www.oko-opava.cz

Užijte si on-line sérii tvořivých dílen s animátorkou OKO Nelou Vlčkovou. Program je vhodný pro dětskou i dospělou veřejnost a je věnovaný svátkům jara. Nabídne zájemcům tvořivé a netradiční návody na velikonoční dekorace. A jako obvykle bude téma výtvarných aktivit inspirované vystavenými díly v Domě umění. Návody budou dostupné online po dobu velikonočních prázdnin na webových stránkách www.oko-opava.cz a na Facebooku OKO Opava dětem.

Čtení do pyžámek

Kdy: čtvrtek 1. dubna od 19 hodin

Kde: odkaz na marketa.janeckova@zusopava.cz

Pro všechny, kteří milují četbu na pokračování, kteří chtějí na chvíli zapomenout na úkoly, starosti a povinnosti, je tady Čtení do pyžámek! Každý čtvrtek čte paní učitelka Markéta Janečková Pipi Dlouhou punčochu. Pro odkaz na online čtení stačí napsat na marketa.janeckova@zusopava.cz.

Jak šlo vejce na vandr

Kdy: neděle 4. dubna od 17 hodin

Kde: on-line na www.dlo-ostrava.cz

Co jiného by mělo Divadlo loutek Ostrava připravit o velikonoční neděli než pohádku o vajíčku? Veselá pohádka o vajíčku, kterému se nechtělo jen tak nečinně čekat, až se z něj vylíhne kuře, a zakutálelo se do světa na zkušenou, pobaví malé i velké milovníky divadla. Cestou se k němu přidalo několik zvířecích kamarádů. Vandrovali a vandrovali, až dovandrovali do černého lesa. V černém lese byla chaloupka a v té chaloupce bydlela tlupa loupežníků! Naše vajíčko je však statečné a nezalekne se žádného nebezpečí. Naopak. Je šťastné, že se konečně dočkalo velkého dobrodružství.

Zvídálkovy pracovní listy

Kde: na webu Slováckého muzeua

O Velikonocích oslavujeme příchod jara, probuzení přírody po zimním spánku, ale také si připomínáme utrpení, ukřižování, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce slaví první neděli po prvním jarním úplňku. O Zeleném čtvrtku přestanou znít kostelní zvony až do Bílé soboty a nahradí je zvuk dřevěných klepačů a hrkačů. Velký pátek je dnem ukřižování Ježíše Krista, je to den velkého smutku a také půstu.

V neděli slavíme Boží hod velikonoční. V pondělí chlapci chodí po mrskačce a vyšlehají všechna děvčata žilou, aby zůstala po celý rok zdravá. Ta jim na oplátku dají překrásně ozdobené vajíčko. Znáte všechny velikonoční zvyky a víte, proč je držíme? Ověřte si svoje znalosti a poučte se u velikonočních pracovních listů, které pro všechny děti připravilo Slovácké muzeum.

Velikonoční klání

Kdy: do neděle 4. dubna

Bohužel se zatím nemůžeme potkávat, ale i tak si můžeme užít krásné Velikonoce, a i s několika tradičními zvyky! Středisko volného času Orion si až do Velikonoční neděle připravilo na každý den jeden úkol. Na Zelený čtvrtek, tedy 1. dubna si můžete uvařit nebo upéct něco zeleného. Fantazii se meze nekladou, čím zelenější, tím lepší! Na Velký pátek si upleťte pomlázku. Jen pozor! Aby pomlázka fungovala, musí být upletena z čerstvého jarního proutí. Na Bílou sobota si upečte krásného velikonočního beránka. A pokud beránkovi přidáte i zvoneček, může zvoněním přivolat jaro. V neděli si podle tradice nazdobte vajíčka.

A protože Velikonoce hýří všemi barvami, i kraslice určitě budou veselé. Fotky ze svého velikonočního tvoření můžete poslat na info@svcorion.cz, kde vaše fotografie zařadí do hlasování. Hlasovat o nejkrásnější nebo nejoriginálnější výtvor může úplně každý, i ten, kdo žádnou fotku neposlal. Fotky výrobků posílejte každý den jednotlivě, vítězem se stane tým, který získá nejvíce hlasů za všechny své výtvory dohromady. Čím více úkolů pošlete, tím vyšší je šance na výhru!

VÝSTAVY

Design z vaší kuchyně

Kdy: do čtvrtku 29. dubna

Kde: on-line ZDE

První virtuální výstava Design Kantýny ve spolupráci se Zlin Design Weekem je připravena pro všechny milovníky neotřelého designu. Na online výstavě Design z vaší kuchyně se můžete těšit na práce těch nejšikovnějších designérských pekařů a kuchařů z Design Kantýny, kteří se s vámi chtěli podělit o své kulinářské umění. Virtuální Kantýna je otevřena všem hladovým krkům a servíruje design po celé čtyři týdny. Tak se postav do řady, vem si tácek, podáváme design. Výstavu si můžeš vychutnat až do 29. dubna.

Jaro v krajce – výstava, která má srdce

Kdy: do pátku 9. dubna

Kde: arkády zámku v Holešově

Pracovníci Městského kulturního střediska Holešov ve spolupráci s paní Martinou Stiborovou a hlavně pak s aranžérkou Lenkou Jagošovou vytvořili opravdu pozoruhodnou výstavu plnou jarních inspirací, něžnosti a nádherných dekorací.

Při troše fantazie uvidíte v arkádách zámku několik samostatných, avšak prolínajících se "místností", které jsou obklopeny květinami, přírodními materiály, kraslicemi, ale také nábytkem, doplňky, příbory, soškami…to celé doplněné o jemné krajky, které výstavě dodávají kouzlo křehkosti.

Pokud vaše kroky povedou přes nádvoří zámku, chvíli se u arkád zastavte, nechte se ovát tímto jarním nádechem, načerpejte energii a užijte si tuto nádhernou výstavu, která opravdu má srdce.





ZÁBAVNÝ POBYT VENKU

Najdi vajíčko

Kdy: do neděle 4. dubna

Kde: Vsetín

Všichni soutěživci mají možnost se zapojit do velikonoční hledací hry Najdi vajíčko! Úkolem je hledat ukrytá vajíčka na vybraných lokalitách v rámci města Vsetín. Zúčastnit se mohou všichni zájemci o toto hledací dobrodružství, ale odměnu v podobě námi vyrobeného keramického vajíčka nechme pouze dětským účastníkům. Každé dítě si domů může odnést pouze jedno vajíčko. Kde se vajíčka budou nacházet? Ve čtvrtek 1. dubna můžete začít hledat od 10 hodin v Panské zahradě a v neděli 4. dubna kdykoliv po 10. hodině po cestě na Sychrov od mostu přes Bečvu v Panské zahradě.

Velikonoční honba za pohybem

Kdy: pondělí 5. dubna

Kde: Malý sokolák v Kroměříži

Všechny bratři a sestry jsou na Velikonoční pondělí, tedy 5. dubna od 9 do 12 hodin zváni na kroměřížský Malý sokolák, kde si mohou zalovit pár úkolů za odměnu. Z důvodů dodržování pravidel PES je nutné, aby se na místě nesetkalo větší množství osob. Pproto je třeba nahlásit si čas lovení dopředu, a to na telefonním čísle 608 252 971. Můžete napsat i SMS ve formátu: čas, jméno, oddíl a pak čekat na potvrzení času. V předem domluvenou dobu se pak můžete dostavit i se sourozencem nebo rodičem.

Ztráta architekta Archeho

Kde: Podzámecká zahrada v Kroměříži

V kroměřížské zámecké zahradě čeká na malé i velké jedna z her Skryté příběhy. Díky ní poznáte nejen nová zajímavá místa, ale navíc můžete cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.

Trasa vede Podzámeckou zahradou v Kroměříži, okruh začíná i končí u zámku. Rychle Archemu sesbírej ztracené stavební plány, než se objeví arcibiskup. Anton Arche je jeden z těch, co patří do učebnic s nadpisem významní architekti 19. století. Arche se svými návrhy uspěl nejprve ve Veltrusech a pak i v Kroměříži. Podzámecká zahrada je unikátní sbírkou dřevin vysokého věku, včetně pravděpodobně největší skupiny platanů v České republice nebo tisu červeného. Trasu najdete ZDE.