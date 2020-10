Vampyrismus

KDY: do 31. prosince, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Památník Velké Moravy, Staré Město

ZA KOLIK: 60 korun

Výstava z archeologických výzkumů věnovaná specifickým nálezům velkomoravských pohřbů, hrobům takzvaných vampýrů. Víra ve vampýry či upíry, to jest v mrtvé, kteří opětovně mohou vycházet z hrobů, je stará jako lidstvo samo. Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně budou v Památníku zrekonstruovány nedávno objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré u Velehradu.

Karel Cudlín/Izrael

KDY: do 1. listopadu, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun

Výstava fotografií předního českého fotodokumentaristy Karla Cudlína, držitele mnoha ocenění Czech Press Photo i dalších mezinárodních cen. Jedná se o výběr z autorova archivu, který zahrnuje tisíce negativů a digitálních snímků pořízených v Izraeli. Zachycuje proměny krajiny a společnosti od Sinaje po Golany za posledních více než dvacet let. Karel Cudlín je jediným českým fotografem, který Izraeli věnuje svoji pozornost soustavně, nikoli pouze v rámci jednoho časově ohraničeného projektu. Jeho izraelské fotografie nejsou místopisné záznamy okořeněné pitoreskními motivy blízkovýchodní reality ani politické reportáže, nemají jednotící téma, nesledují určitý předem daný program. Vznikají spontánně z čirého zájmu o dění, bez agendy, očekávání a ambicí vkládat do obrazu vlastním zaujatým pohledem více, než může přinést momentální situace, ať už se odehrává v prostoru města, v poušti, nebo na pláži.

Ida Vaculková (1920–2003) / keramika

KDY: do 3. ledna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun

V letošním roce uplynulo 100 let od narození jedné z největších osobností české umělecké tvorby, která většinu svého života prožila v Uherském Hradišti, Idy Vaculkové. Původním školením byla malířka, ovšem světového ohlasu nalezla její keramická tvorba. Idě Vaculkové se podařilo vytvořit výjimečné dílo, kvalitou i rozsahem, které se nesmazatelně zapsalo do moderní historie umění 20. století a které je zastoupeno v mnoha českých a světových veřejných i soukromých sbírkách.

Když ruce pracují srdcem

KDY: do 3. ledna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun

Výstava má za cíl prezentovat a popularizovat rukodělné technologie, které se udržují, přežívají a některé i rozvíjí díky činnosti výjimečných tvůrců. Bude v ní prezentováno 24 osobností oceněných titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje oceněných do konce roku 2019 (a dalších osobností oceněných v roce 2020), z nichž 16 je také laureátem titulu udělovaného ministrem kultury ČR Nositel tradice lidových řemesel. Výstava bude doplněná o doprovodné programy zaměřené na předvádění a workshopy vybraných rukodělných technik. Je koncipována jako putovní s možností instalovat ji v dalších muzeích nebo paměťových institucích v rámci Zlínského kraje.

Velká Morava a Čechy

KDY:do 31. ledna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Památník Velké Moravy, Staré Město

ZA KOLIK: 60 korun

Panelová výstava zaměřená na významné lokality doby velkomoravské ve středních a severozápadních Čechách poodhaluje historické dění i významné mocenské kontakty tehdejší doby. PhDr. Naďa Profantová, CSc., z Archeologického ústavu AV ČR v Praze v ní přibližuje centra raně středověkých Čech, která se vážou k době spolupráce Čech s Moravou za knížete Bořivoje i k době Svatoplukovy vlády v Čechách (889/90–894). Představuje např. starobylé hradiště Stará Kouřim – jedno z největších českých hradišť s úzkými vazbami na prostředí Velké Moravy. Dalším významným místem je Levý Hradec, na němž v 80. letech 9. století nechal kníže Bořivoj postavit první křesťanský kostel v Čechách, i blízké Klecany. Prostor je věnován také bohatému knížecímu hrobu pod mohylou v severočeských Želénkách, který bývá někdy spojován s tzv. „moravskou nevěstou“.

Dva úplně nazí muži

KDY: v pátek 9. října od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 270 - 290 korun

Úspěšný pařížský právník a věrný manžel se jednoho dne probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden z nich situaci nechápe. Co se mohlo stát? K tomu všemu se vzápětí domů vrací i právníkova žena Catherine. Podaří se za této konstelace ubránit jejich dvanáct let trvající manželství? A může se to povést, když Catherine objeví svého manžela a jeho kolegu nahé podruhé?

Její pastorkyňa

KDY: v sobotu 10. října od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 270 - 290 korun

Kostelnička se po smrti svého muže ujme Jenůfy, jeho dcery z prvního manželství. Ač dcera nevlastní, tedy její pastorkyňa, začíná Jenůfa opakovat Kostelniččinu životní pouť. Kostelnička, „vynikavá ženská“, se v mládí vášnivě zamilovala do místního marnotratníka a v manželství s ním pak zakusila očistec. Podobně vzplane také Jenůfa – k lehkovážnému Števovi – a otěhotní. Jenůfu však již dlouho miluje Števův nevlastní bratr Laca. Laca Jenůfu z žárlivosti poraní na tváři a udělá jí jizvu. Zatímco Števu přestává zohavená Jenůfa zajímat, Laca ve své lásce vytrvá. Kostelnička cítí příležitost: může Jenůfě zajistit legitimní postavení po Lacově boku. Ale je tu to Števovo dítě…

Po premiéře Její pastorkyně v Národním divadle bylo autorce Gabriele Preissové vyčítáno, že námět vyčetla v novinové rubrice Ze soudní síně, ale že pro „vznešené jeviště“ se prý příběh o svobodné matce nehodí. Následující roky nedaly těmto kritikům za pravdu: hra byla bezpočtukrát inscenována, vznikly podle ní dva filmy i stejnojmenná opera Leoše Janáčka.

Prokletí nefritového škorpiona

KDY: v neděli 10. října od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 270 - 290 korun

Na prkna Slováckého divadla se skrze svou bláznivou komedii Prokletí nefritového škorpiona vrací nejslavnější filmový neurotik, jak bývá někdy s nadsázkou označován scénárista, režisér a protagonista osobitého šarmu Woody Allen.

Pojišťovně North Coast nastávají těžké časy. Několik jejích význačných klientů bylo oloupeno o šperky v hodnotě milionu dolarů a slovutný vyšetřovatel C. W. Briggs si neví rady. Do toho se v North Coast objevuje nová expertka na efektivitu Betty Ann Fitzgeraldová, která chce Briggsovy staromódní metody, opřené o informátorskou síť bezdomovců a drobných zlodějíčků, nemilosrdně inovovat. Spor mezi racionální manažerkou vyznávající vědecky podložená fakta a intuitivním Briggsem dostane nový drajv, když je oba zhypnotizuje šantánový kouzelník Voltán Polgár. Náhle se zdá, že ti dva by se vlastně mohli mít docela rádi. Ovšem jakmile hypnóza pomine, pomíjí i jejich sympatie. Anebo ne?