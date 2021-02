Kaple sv. Antonína Paduánského. Znáte ji? Zkuste si k ní udělat výlet

Nevíte, kam si udělat výlet? Navštivte kapli sv. Antonína Paduánského, která se nachází v lokalitě Skalka, což je nevysoké návrší nad Fryštákem.

V lokalitě Skalka, kde až do nedávna čnělo jen pár oblých balvanů, vyrostla kaple sv. Antonína Paduánského, která je patrně dílem architekta Zdeňka Rothbauera. Kromě zajímavé architektury samotné kaple se odtud dá dohlédnout až na zlínské domky, ale také do Štípy nebo na kopečky za Malenovicemi.

Kaple sv. Antonína Paduánského.Zdroj: Turistika.cz

Zboženské rybníky. Mezi nimi se můžete zaposlouchat do zvuků okolní přírody

KDY: kdykoliv

KDE: Mladcová

ZA KOLIK: zdarma

Zboženské rybníky jistě potěší milovníky procházek v zimní přírodě. Soustava tří větších rybníků je položena v řadě za sebou v hlubokém zalesněném údolí Mladcovských vrchů. Jejich název je odvozen od vsi Zbožensko, která se zde původně nacházela. Podél cestičky vedoucí mezi rybníky je posed, který láká k zastavení a zaposlouchání se do zvuků okolní přírody.

Zboženské rybníky.Zdroj: Deník/repro

Na zříceninu hradu Lukova

KDY: kdykoliv

KDE: Lukov

ZA KOLIK: zdarma



Zřícenina hradu Lukov se nachází asi deset kilometrů od Zlína, na kopci nad obcí Lukov, na dohled Zoologické zahrady Zlín a zámku Lešná. První zmínky o místě pocházejí ze 13. století, důkazy o osídlení této lokality však sahají až do pravěku. K hradu vede Naučná stezka, která na deseti zastaveních přibližuje jeho historii a stavební vývoj.

Hrad Lukov.Zdroj: Deník/archiv

KROMĚŘÍŽSKO

Užijte si výhledy z Nového Šaumburka

KDY: kdykoliv

KDE: Podhradní Lhota

ZA KOLIK: zdarma



Udělejte si výlet na rozhlednu stojící na nejvyšším kopci Hostýnských vrchů – na Kelčském Javorníku. Zpestřit si ji můžete také návštěvou hradní zříceniny. Nový Šaumburk sloužil loupeživým rytířům a po husitských válkách byl zbourán. Z hradu dnes zůstaly na vrcholové travnaté plošině stát jen malé fragmenty zdiva, ale je z něj opravdu hezký výhled.

Výhled z Nového Šaumburka.Zdroj: Turistika.cz

Vydejte se na chřibskou Kazatelnu

KDY: kdykoliv

KDE: Koryčany

ZA KOLIK: zdarma



Kazatelna se vypíná nad městem Koryčany, poblíž jižního chřibského hřebene. Do výrazného kamenného valu byly už někdy ve středověku vytesány schody. Tato přírodní kazatelna prý sloužila augustiniánským mnichům z nedalekého kláštera, dvouramenný kříž na jejím vrcholu přibyl až po sovětské okupaci jako protest proti totalitnímu režimu.

Kazatelna.Zdroj: Deník/repro

Separační zeď

KDY: kdykoliv

KDE: Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma



Při procházce Kroměříží si na konci Riegrova náměstí můžete prohlédnout zajímavou stavební památku, takzvanou separační zeď. Vznikla v sedmnáctém století, aby oddělila židovské ghetto od města. Ze separační zdi se zachovala jen část s šestnácti, přičemž ty vrchní kdysi bývaly vyzdobeny barevnými redutami s pohledy na Kroměříž.

Separační zeď.Zdroj: Deník/repro

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Vydejte se k Velké Javořině. Čeká vás pořádný výšlap

KDY: kdykoliv

KDE: Uherský Brod

ZA KOLIK: zdarma



Velká Javořina se tyčí nad Uherským Brodem, hlídá hranice, a pokud se vydáte k vrcholu, je to pořádný výšlap, který chce přece jen trochu nezlomného ducha a dobré vybavení. Za odměnu turisté uvidí horský vrchol s vysílačem, legendární chatou a s upravenými běžeckými stezkami, kde se dá běžkovat takřka celou zimu. Tady už jste prostě v horách.

Setkání na Velké Javořině.Zdroj: Deník/archiv

Objevte Holý kopec

KDY: kdykoliv

KDE: Buchlovice

ZA KOLIK: zdarma



Okolí Uherského Hradiště je známé svou malebností, čistotou a přírodními krásami. Jednou z nich je také nevelká oblast s názvem Holý kopec, rozprostírající se severozápadně od Buchlovic. Jedná se o přírodní rezervaci, která jistě stojí za pozornost. Ve vrcholové části Holého kopce bylo v době halštatské vybudováno hradiště, které bylo před založením hradu Buchlova v 11. a 12. století obnoveno.

Holý kopec.Zdroj: Deník/repro

Projděte se křížovou cestou v Ořechově

KDY: kdykoliv

KDE: Ořechov

ZA KOLIK: zdarma



Křížová cesta v Ořechově má 14 zastavení, přičemž ty první dvě jsou osazeny po stranách vchodu do kaple sv. Václava, stojící pod zámkem v centru obce. Odtud cesta pokračuje napříč vsí až ke hřbitovu, kde končí. Autorem dřevěných reliéfů, umístěných na zděném soklu a přikrytých stříškou, je Jan Brlica z Francové Lhoty. Ořechovská křížová cesta je funkční od roku 2018 a stala se zajímavou atrakcí jak pro místní, tak i přespolní.

Křížová cesta v Ořechově.Zdroj: Deník/repro

VALAŠSKO

Na Stezku křížem krážem láká vsetínské ALCEDO

KDY: do 28. února

KDE: Vsetín

ZA KOLIK: zdarma



I když stále platí nouzový stav, neznamená to, že nemůžete s dětmi ven do přírody. Odložte tablety, laptopy, vypněte se z on-line modu a jděte spolu s celou rodinou objevovat krásu reality živého prostoru. Vydejte se společně po Stezce křížem krážem za dobrodružstvím.



Na celý únor připravilo ALCEDO pod záštitou města Vsetín pro všechny rodiny s dětmi stezku se zábavnými úkoly k vyluštění tajenky! Cílem je obejít všech 12 stanovišť a tajenku odhalit.



Od 1. února naleznete zábavné úkoly na těchto stanovištích:

1. ALCEDO – středisko volného času (ul. Záviše Kalandry),

2. VKCI – Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín (ul. Jiráskova),

3. Oblastní spolek červeného kříže Vsetín (ul. 4. května),

4. Domov pro seniory Jasenka,

5. Hvězdárna Vsetín (ul. Jabloňová),

6. Zámek Vsetín (Horní náměstí),

7. Mateřská škola Vsetín – Kobzáňova,

8. Turistické informační centrum Vsetín (Dolní náměstí),

9. Kino Vatra (ul. Svárov),

10. Diakonie – dobročinný obchůdek (ul. Na Příkopě),

11. Smetanova obchodní galerie,

12. Vývěsní tabule ALCEDA před MěÚ



Podrobnosti naleznete na webu ALCEDA. Vyluštěnou tajenku zašlete na e-mail: den.zeme@alcedovsetin.cz do 28. února 2021. Do předmětu e-mailu napište STEZKA KŘÍŽEM KRÁŽEM, uveďte správné znění tajenky a počet účastníků při luštění.



Zámek Vsetín.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova

Výjimeční | Moje kino LIVE

KDY: pátek 5. února od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Dáváte přednost teplu domova před zimními radovánkami a výlety? Pak si dopřejte skvělé francouzské drama Výjimeční. V osobitém příběhu sledujete Bruna, který vede spolek pro autistické děti a jeho nejlepší přítel Malik učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, a jak se o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Bohužel hrozí, že bude Brunova organizace zrušena. Zajímavý snímek od režisérské dvojce, jež má na kontě trháky jako Nedotknutelní či Dokud nás svatba nerozdělí, vás rozhodně nezklame. Lístek zakoupíte on-line na webu kina Vatra zde.

Film VýjimečníZdroj: z webu ČT art

Operace Entebbe | Moje kino LIVE

KDY: sobota 6. února od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun

V sobotním večeru si dopřejte trochu akce a politiky zároveň. Nechte se strhnout thrillerem Operace Entebbe natočeným v koprodukci Velké Británie a USA. Snímek je inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 a reflektuje únos letadla Air France mířícího z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky a 4 teroristé, kteří přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli. Operace Entebbe byla jedna z nejnákladnějších záchranných akcí v historii. Lístek zakoupíte on-line na webu kina Vatra zde.

Film Operace EntebbeZdroj: z webu kina Metro 70

Vydejte se k Děravým skalám

KDY: kdykoliv

KDE: Lačnov



Jednu z nejmalebnějších skal Vizovických vrchů najdeme pouhý kilometr od obce Provodov. Od obce vede k přírodní památce trasa naučné stezky. Hlavním předmětem ochrany je skalní pilíř s přídomkem Čertův kámen dosahující výše bezmála 11 metrů. Na délku měří okolo 16 metrů a největší šířka dosahuje 13 metrů. Stěny skaliska zdobí velké množství dutin.



Čertův kámen, přírodní památka.Zdroj: Deník/repro

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku

KDY: neděle 7. února od 17 hodin

KDE: https://www.dlo-ostrava.cz/repertoar-detail/hrnecku-var-aneb-dve-pohadky-o-hrnecku/249/on-line akce

ZA KOLIK: zdarma



Tentokrát v podání ostravského Divadla loutek bude on-line dostupné zpracování pohádky Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku od Víta Peřiny. V loutkové inscenaci se potkávají dvě jednoduché pohádky, Hrnečku, vař! a O kouzelném hrnku. Důmyslné dějové propojení umožní v tomto díle dětem navíc zjistit, jak se takový hrnek vyrábí. V pohádce v režii Václava Klemense hrají Božena Homolková, Lenka Pavlíčková a Karel Růžička. O hudbu se postaral Michal Sedláček, o dramaturgii Daniela Jirmanová a o výpravu Jaroslav Milfajt.

Za středověkým klenotem

KDY: kdykoliv

KDE: Štramberk

ZA KOLIK: zdarma



Ti, kteří mají v oblibě lidovou architekturu, jistě ocení výlet či vycházku ke kostelu sv. Kateřiny. Svatostánek pochází ze 14. století a najdete jej západně od Štramberka na cestě do Nového Jičína v místech zaniklé vsi Tamovice. Do dnešních dnů si zachoval některé původní architektonické prvky a strmá šindelová střecha s dřevěnou věží a dřevěný ochoz kolem kostela dodávají stavbě kouzelný lidový ráz.