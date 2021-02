„Nejde – neexistuje“ barevný svět Baťa – výstavu můžete vidět z pohodlí domova

Dobové fotografie baťovského Zlína patří mezi velmi oblíbené. Člověk je při jejich prohlížení ohromen funkcionalistickou architekturou, čistými liniemi a běžným životem v ulicích. Málokdo se však zamýšlí nad tím, jak vypadala tato průmyslová metropole ve skutečnosti a jaká energie z ní byla cítit, když ji lidé vnímali v plné síle barev. Nadace Tomáše Bati s podporou města Zlín připravili online výstavu, která vám dovolí popustit uzdu fantazie a vidět baťovský Zlín barevnou optikou. Fotografie mapují běžný život v baťovském Zlíně v době jeho největšího rozmachu, a to v letech 1920-1945. Autory původních černobílých fotografií jsou významní firemní fotografové Evjak, Vaňhara, Macháček a další. Fotografie byly vybrány tak, aby obsáhly téměř celé spektrum činností firmy Baťa a života ve Zlíně.

Odkaz najdete na: www.nejdeneexistuje.cz.

Do přírody – tucet tras na Vartovnu

KDY: kdykoliv

KDE: Zlínsko

ZA KOLIK: zdarma

Vizovické vrchy nabízejí řadu zajímavých turistických tras, motivací může být výlet na vrch Vartovna s atraktivní rozhlednou. Slova varta či vartovat v dnešním mluvě příliš nepoužíváme, častěji se říká hlídka nebo hlídkovat. Ale v historických pramenech a názvech se s vartováním setkáme. Svědčí o tom jméno vrchu Vartovna (651 m n. m.) ve Vizovických vrších, o němž je známo, že zde držívali stráž portáši, jejichž hlavním úkolem byla ochrana hranic od nájezdů Tatarů, Turků a kuruců. Portáši měli v nedaleké Jasenné svou stanici, jejich velitelem byl i fojt Jiří Mikuláštík. Jeho socha zdobí prostranství v blízkosti historického fojtství v centru obce.

Na Vartovně v současnosti nestojí portášské hlídky, ale 37 metrů vysoká rozhledna, která byla postavena podle návrhu zlínského architekta Ivana Bergmanna. Veřejnosti slouží od 17. listopadu 2009. Elegantní stavba má tvar kovového válce zasazeného do kamenné podesty. Spirálově zatočené schodiště vede na zastřešenou vyhlídkovou plošinu ve výšce 35 metrů, k jejímu dosažení je potřeba vystoupat něco přes dvě stovky schodů (přesný počet záměrně neudáváme, zkuste si je spočítat sami). Vartovna patří k rozhlednám, které nabízejí dokonalý kruhový výhled do krajiny. Při dobré viditelnosti uvidíte nejen okolní Vizovické vrchy, ale také Vsetínské a Moravskoslezské Beskydy, Chřiby, Hostýnské vrchy. Dohlédnout můžete do Zlína, na hrad Buchlov či vrcholky Malé Fatry.

Pro turisty je skvělou zprávou výborná dostupnost Vartovny. Značené turistické trasy či naučné stezky k ní vedou prakticky ze všech směrů, takže je možné naplánovat výlety různé délky a náročnosti. Seninka, Leskovec, Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov, Bratřejov, Ublo, Jasenná, Syrákov, Liptál, Vizovice, Vsetín – to je výčet obcí a měst, z nichž se můžete na Vartovnu vydat. Leskovec, Valašská Polanka, Vizovice a Vsetín nabízejí možnost využití vlakového spojení, ostatní místa pak autobusovou dopravu, resp. parkování pro motoristy.Rozhledna stojí v katastru obce Seninka, odkud je to na Vartovnu nejblíže, něco přes dva kilometry, k výšlapu po žlutě značené turistické trase od obecního úřadu potřebujete kolem hodiny. O něco delší trasy (3–4 km) vedou ze sedla Syrákov, z Liptálu či Jasenné. Výlet můžete odstartovat také v Pozděchově, Prlově, Bratřejově, Uble, Leskovci či ve Valašské Polance, pak počítejte s 5 až 8 km chůze. Vartovna leží zhruba v polovině trasy mezi Vizovicemi a Vsetínem, z obou těchto měst je to k rozhledně 11 až 12 km.

Rozhledna je otevřena celoročně. Při výstupu na vyhlídkovou plošinu je potřebné dbát na bezpečnost, zejména v zimním období zde mohou být zmrazky či led.

Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Poznejte pramen Lukáščena

KDY: kdykoliv

KDE: nedaleko obce Březůvky

ZA KOLIK: zdarma



Tento vydatný pramen najdete hned vedle státní silnice Březůvky - Ludkovice u lesa v lokalitě zvané Slatiny. Je na obecním pozemku. Vytéká zpod skály a pro svoje vlastnosti je oblíbený v širokém okolí. Jedná se o dobrou vodu používanou pro kojence, ale také v místní pálenici (nekalí slivovici).

KROMĚŘÍŽSKO

Výtvarka z plakátu - práce dětí ZUŠ

KDY: od 29. ledna 2021

KDE: Holešov

Už od 29. ledna 2021 můžete shlédnout práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Holešově. Každá výlepové plocha vystavuje několik děl šikovných studentů. Celkem 13 ploch po celém městě tak nese alespoň malou ukázku výstavy, která se v této době nemůže uskutečnit v klasické podobě. Snad počasí alespoň na chvíli dovolí a díla vydrží jeho rozmary co nejdéle.

Naučná stezka Chodník Masarykových

KDY: kdykoliv

KDE: Zámek Bystřice pod Hostýnem – park Zahájené – Masarykův háj – Lesní tělocvična – Dům č. 401 - PP Pod Kozincem – Chvalčov (m. č. Dědina) – hotel Říka – Jaroslavova studánka – Chvalčov – lesní školka (rozc.) – Švajgrovka

ZA KOLIK: zdarma



Naučná turisticko - historická stezka vás na 8 informačních tabulí seznámí s historií, zajímavostmi, faunou a flórou. Je lehká, nenáročná. Stezka byla vytvořená na památku pobytu T. G. Masaryka s rodinou v roce 1898. Stezka začíná u zámku v Bystřici pod Hostýnem. Cesta pokračuje podél řeky Bystřičky, proti proudu do parku Zahájené. Trasa pokračuje podél rybníka v parku Zahájené, který volně navazuje na obec Chvalčov. Následujete-li značku modré kolečko, přijdete k železničnímu mostu, za kterým se nachází další zastavení Masarykův háj. Příjemná písčitá pěšina vás dovede k Lesní tělocvičně, u které přejdete přes Bystřičku po můstku na protější břeh. Cesta navazuje na dlážděný chodník až k domu č. 401 ve Chvalčově, ve kterém byli Masarykovi ubytováni. Tady je také od roku 1923 umístěna pamětní deska. Cesta pokračuje mírným stoupáním pod Kozinec (479 m n. m.) s výhledem do údolí Bystřice a na okolní vrcholy. Dál pokračuje až na hřeben Kozince. Stezka pak chatovou oblastní klesá ke Korytu, zdroji pitné vody. Dále trasa ubíhá asfaltovou cestou ke kapličce a k říčce Bystřičce. Chodník sleduje tok Bystřičky proti jejímu proudu, kolem hotelu Říka až k Jaroslavově studánce. Stezka zahýbá do údolí mezi vrchy Hostýn a Kuželík, zvolna stoupá a vyústí na paseku k poslednímu zastavení - ke krásně opravené chatě Švajgrovce.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Neobvyklá rozhledna a tajemný kámen

KDY: kdykoliv

KDE: Uherskohradišťsko

ZA KOLIK: zdarma

Pohoří Chřiby patří k těm lokalitám, které nabízejí řadu zajímavých příležitostí k pobytu v přírodě, a přitom se zde nesetkáte s návaly návštěvníků. Několik tipů směřujeme do okolí známého poutního místa Velehradu.

Pouhých 5 km severozápadně od Velehradu leží obec Salaš. Od roku 2015 stojí na stráni nad obcí tvarově zajímavá rozhledna. Její konstrukce se dvěma vyhlídkovými plošinami ze všeho nejvíce připomíná dvě číslice 7 postavené proti sobě. K rozhledně vede značená turistická trasa. Z Velehradu pěší turisté vyrazí po modře značené turistické trase do Salaše. Od rozcestníku v dolní části Salaše je k rozhledně potřeba pokračovat po žluté trase do horní části obce, odkud je značen přístup k rozhledně. Ze Starého Města jezdí do Salaše přes Velehrad autobusové linky, pro výšlap na rozhlednu doporučujeme zastávku Obecní úřad. U obecního úřadu najdou motoristé parkoviště. Trasa z Velehradu k rozhledně Salaš je dlouhá 7 km v jednom směru.

Dalším zajímavým cílem výletu může být zvláštní kámen zvaný Králův stůl. Ten vzbuzuje zájem laiků i odborníků již dlouhá desetiletí. Jeho existence byla zmíněna například v listině českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1228, kdy označoval hranice tří tehdejších panství. Symbolickou funkci hraničního kamene plní i dnes, prý odděluje národopisné oblasti Hanou a Moravské Slovácko. Názorů na jeho původ a účel je celá řada. Některé se opírají o vědecké zkoumání, některé obsahují notnou dávku představivosti a fantazie. Zjevné je to, že se jedná o kámen, který geologicky patří do zdejší krajiny. Je také zřejmé, že byl opracováván a upravován lidskou rukou. Nebylo by seriózní zde spekulovat o tom, která z mnoha teorií či pověstí je ta správná, nechejme tajemnému stolu jeho tajemství a vnímejme vlastní pocity, které tento přírodní, ale i historický objekt v každém z nás zanechá.

Výchozím místem výletu bude Archeoskanzen Modrá nedaleko Velehradu, rozcestník turistických tras je u rybníka v blízkosti skanzenu. Po modré turistické značce jdeme nejprve kolem repliky staroslovanského kostela sv. Jana Křtitele. Stojí nedaleko původních základů z 9. století, rozhodně do této prosté stavby nahlédněte. Po cca 1,5 km chůze po zpevněné cestě shlédneme okolní krajinu z rozhledny Modrá. Od rozhledny procházíme mezi vinohrady, polními a lesními cestami ke Královu stolu. Také budeme míjet soustavu lesních rybníků vybudovaných na Modranském potoce. Část cesty nám bude dělat společnost Naučná stezka Fauna a flóra Chřibů.¨

Celá trasa z Modré ke Královu stolu je dlouhá necelých 6 km v jednom směru, z Velehradu je o kilometr delší. Do Modré se dostanete autobusovou dopravou ze Starého Města (zastávka Velehrad, rozcestí Modrá), motoristé naleznou parkování u archeoskanzenu.

Poznejte Kubitovu studánku

KDY: kdykoliv

KDE: Uherskohradišťsko

ZA KOLIK: zdarma



Studánka se nachází cca 200 metrů od Lesního penzionu Bunč v Chřibech. Jméno dostala po svém zakladateli. Chataři ji nazývají jako Bunčský pramen. Studánka se od roku 1957 jmenuje Kubitova, Bunčský pramen je pod zvoničkou. Studánka nese jméno dle stavitele Františka Kubity, brašnáře z Kroměříže.

VALAŠSKO

On-line cyklus Masopust sa krátí

KDY: od 25. ledna do 16. února

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Masopust, fašank, ostatky, voračky či končiny. Různé názvy, ale stejný význam – veselí, dobré jídlo a průvod maškar oslavujících poslední dny před čtyřiceti denním postem od masa i tělesných požitků. Začíná po svátku třech králů a končí v úterý před Popeleční středou. Každý rok připadá na tuto středu jiné datum, které se vypočítává podle pohyblivého termínu Velikonoc. Letos tak budeme masopust prožívat do 16. února.



Ať už se na masopust díváme strojem času minulého či současného, jedno je jisté. Fašank stmeloval lidi na vesnicích i ve městech. Během něj se zapomínalo na staré křivdy i sváry a všichni propadali masopustnímu hodování a zábavě. Možná i to je jeden z důvodů, proč se k této tradici znovu navrací tolik vesnic a měst po celé republice.



Letos však masopusty ve městech a vsích neproběhnout vzhledem k emidemiologickému vývoji situace v naší zemi. Proto využijte možnosti Valašského muzea v přírodě, které vás on-line provede životem v rodině a v obci, a představí nejrůznější masopustní zvyky a recepty tolik typickými pro toto období na Valašsku.



Živé ptačí krmítko

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Rádi v zimním období z okna pozorujete pestrobarevný rej a hody ptačí říše? Pokud vás ptačí svět uchvacuje, pak si můžete pustit i on-line živý přenos ze Záchranné stanice živočichů v Makově. Vysílá se non-stop ve dne i v noci. Můžete si tak užít nálety malých štěbetajících vrabců a sýkorek nebo se kochat majestátností sojek, které se nenuceně přehrabují v košíku plním oříšků, jablek a semínek.

Toto jedinečné sledování si můžete užít z pohodlé svého domova spolu s celou rodinou. Velmi inspirativní a naučné může být pozorování zvláště pro menší děti. Navíc ke vzdálenému krmelci, který je také v záběru chodé pravidelně srny i malí chlupatí ušáci.

Pokud byste chtěli podpořit činnost a chod stanice v Makově, můžete přispět zde

Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova

Corpus Christi | Moje kino LIVE

KDY: pátek 29. ledna od 20.30

KDE: on-line zde, doma

ZA KOLIK: 100 korun



Jste filmoví fajnšmekři? Pak si z pohodlí vašeho domova vychutnejte v pátečním večeru od 20.30 hodin polské drama z roku 2019, Corpus Christi. Herecky exceluje mladý polský talent Bartosz Bielenia v roli charismatického pastýře, který rozčeří atmosféru na malém městě. Lístek zakoupíte na webu vsetínského kina Vatra za symbolických 100 korun. Do e-mailu Vám pak přijdez kina odkaz na film, pomocí něhož si jej večer spustíte. Více na webu kina.



Bolest a sláva | Moje kino LIVE

KDY: sobota 30. ledna od 20.30

KDE: on-line zde, doma

ZA KOLIK: 100 korun



Pokud milujete filmy španělského režiséra Pedra Almódovara, pak by Vám rozhodně nemělo uniknoutv sobotním večeru drama Bolest a sláva. Snímek z roku 2019 pojednává o slavném filmovém režisérovi Salvatoru Mallovi . Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů, ale nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu, proč se mu to děje. Ve vzpomínkách se proto vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie.



TIP NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Archiv on-line talkshow bohumínské K3 v moderaci Lukáše Szebesty

KDY: do 31. ledna 2021

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Archiv on-line talkshow vysílaných z bohumínského kina K3 jsou nyní dostupné na jejich YouTube kanálu. Veškeré zajímavé povídání s osobnostmi Moravskoslezského kraje moderuje Lukáš Szebesta, který během svých večerů vyslechl například modelku Terezii Jastrzembskou, moderátora Lukáše Kaniu, zpěváka Pavla Nováka, písničkářku Kaczi, herečku Lenku Waclawiecovou, ředitele Těšínského divadla Petra Kracika nebo hudebníka Otu Maňáka. Veškeré díly najdete ZDE.