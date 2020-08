Karel Cudlín/Izrael

KDY: do 1. listopadu, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun

Výstava fotografií předního českého fotodokumentaristy Karla Cudlína, držitele mnoha ocenění Czech Press Photo i dalších mezinárodních cen. Jedná se o výběr z autorova archivu, který zahrnuje tisíce negativů a digitálních snímků pořízených v Izraeli. Zachycuje proměny krajiny a společnosti od Sinaje po Golany za posledních více než dvacet let. Karel Cudlín je jediným českým fotografem, který Izraeli věnuje svoji pozornost soustavně, nikoli pouze v rámci jednoho časově ohraničeného projektu. Jeho izraelské fotografie nejsou místopisné záznamy okořeněné pitoreskními motivy blízkovýchodní reality ani politické reportáže, nemají jednotící téma, nesledují určitý předem daný program. Vznikají spontánně z čirého zájmu o dění, bez agendy, očekávání a ambicí vkládat do obrazu vlastním zaujatým pohledem více, než může přinést momentální situace, ať už se odehrává v prostoru města, v poušti, nebo na pláži.

Listování s Lukášem Hejlíkem

KDY: pátek 21. srpna od 17 hodin

KDE: Mima coffee roastery, Uherský Brod

ZA KOLIK:140 korun

Fredrik Backman v knize Co by můj syn měl vědět o světě vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna.

Garden food festival

KDY: sobota 22. a neděle 23. srpna od 10 do 18 hodin

KDE: Uherské Hradiště, centrum

ZA KOLIK: 90 korun

Zkoušíte rádi exotické delikatesy? Nebo milujete spíše tradiční českou a regionální kuchyni? Garden Food Festival vám již podruhé nabídne řadu speciálních a nezapomenutelných gastronomických zážitků. Představíme zajímavé kulinářské koncepty z celé republiky i ze zahraničí, ochutnáte farmářské a lokální produkty, destiláty, tuzemská i světová vína či produkty z minipivovarů. V programovém menu nebudou chybět ani program pro děti, beauty zóna a hudební představení.

Doctor’s band

KDY: sobota 22. července od 20 hodin

KDE: Koruna, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 110 kroun

Bigbeatový večer na Koruně! Zahrají Doctor’s band a jako speciální host se přidá Felix z bývalých Invencí.

Pouť ke kapli sv. Rocha

KDY: neděle 23. srpna od 11 hodin

KDE: skanzen Rochus, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 70 korun, snížené vstupné 50 korun

V neděli 23. srpna proběhne tradiční pouť ke kapli sv. Rocha, která bude zahájena v 10.30 slavnostní mší svatou. Program kolem kaple bude probíhat cca do 15 hodin. Komentované prohlídky skanzenu Rochus začínají v: 9.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.





Chytrý kvíz

KDY: neděle 23. srpna od 17 hodin

KDE: Enko Bar, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun

Moderovaný program pro partu přátel ideální k večernímu pivu. Sestav tým (2-8 lidí), zapisujte odpovědi a vyhrajte poctivé hospodské výhry. Odměňujeme vítězný i nejlépe tipující tým.