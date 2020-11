Andrýskova naučná stezka

Stezka vznikla v říjnu roku 2008. Pojmenovaná je po bájném nejstarším občanovi – „Andrýsek“ je podle legendy nejstarší občan Fryštáku, kterého v těchto místech nalezl středověký úředník Mikuláš, pověřený olomouckým biskupem Brunem k založení nové vesnice. Stezka začíná ve městě Fryšták na náměstí Míru a končí na vrchu Velá, asi 1 km severně od městské části Vítová.

Stezka prochází centrem města okolo místních zajímavostí, jakými jsou například původní gotické základy kostela sv. Mikuláše, Fryštácký hrádek nebo návrší Sichrov. Vyřezávané informační tabule jsou doplněny ilustračními kresbami znázorňujícími, jak to asi v časech minulých na daných místech vypadalo. Součástí stezky je i zastavení u krásných slunečních hodin na fasádě kostela sv. Mikuláše. Podél trasy dlouhé 7 km je celkem 12 zastavení. Mimo zajímavostí z historie města se díky stezce dozvíte také něco o krajině Hostýnských vrchů.

Zajímavý skalní útvar Skalka v Tlumačově. Poznejte jej

KDY: celoročně a kdykoliv

KDE: Tlumačov

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Pokud se dáte z Tlumačova směrem na jih po značené cyklotrase č. 5181, dostanete se po místní obslužné asfaltové komunikaci, po přibližně 4 km, do tlumačovské místní části Skály. Zde si můžete prohlédnout zajímavý skalní útvar Skalka v lesíku nad vodárnou. Pro mnohé ale budou jistě pěkným zážitkem volně se pasoucí stáda koní, která zde můžete na loukách spatřit nejen v letních měsících.

KROMĚŘÍŽSKO

Kaplička na Vrážisku u Kvasic

KDY: celoročně

KDE: nedaleko obce Kvasice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Tuto barokní kapličku najdeme severozápadním směrem asi jeden kilometr od Kvasic na kopci Vrážisku. Nechal ji postavit v roce 1763 vlastním nákladem farář Matěj Moritz, který v té době působil v Kvasicích. Ve stejném roce v její blízkosti nechala vrchnost zbudovat silnici vedoucí do Kroměříže a po jejích obou stranách byly vysázeny lípy.

Kaplička má půdorys 3 x 4 metry, uvnitř je vydlážděna pískovcovými deskami.

Štít kapličky zdobily po stranách dva kovové kříže, které se bohužel nedochovaly.

Z Kazatelny je krásný výhled

KDY: celoročně a kdykoliv

KDE: Nachází se nedaleko hradu Cimburk

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Kazatelna je osamoceně stojící pískovcová skála v Chřibech. Nachází se nedaleko hradu Cimburk. Skála je vysoká kolem sedmi metrů a jsou do ní vytesány schůdky zakončené na vrcholu skály křížem.

Z vrcholu je krásný výhled do okolní krajiny: na zříceninu hradu Cimburk, na protější hřebeny Chřibů a na vodní nádrž Koryčany. Kazatelna je přírodní památkou. Nejsnadnější a nejkratší cesta ke Kazatelně vede od parkoviště U křížku. Od parkoviště se vydáte po červené značce, minete skálu zvanou Kozel, a na rozcestí u studánky U Mísy pokračujete do kopce po červené.

VALAŠSKO

Vzhůru na rozhlednu Velký Javorník

KDY: kdykoliv

KDE: Velký Javorník, vydat se můžete z Veřovic i Frenštátu pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



I přesto, že je sychravo a nevlídno, neseďte o víkendu jen doma a podnikněte spolu s rodinou výlet do přírody, třeba na rozhlednu Velký Javorník. Výhledy, které se vám naskytnou z téměř 26 metrů vysoké rozhledny otevřené veřejnosti v srpnu 2013, budou stát rozhodně za to. Ještě aby ne, když se rozhledna nachází v nadmořské výšce 918 metrů.

Vychutnejte si úžasné výhledy na Frenštátskou brázdu, masiv předních hor Beskyd i Lysou horu, Štramberk, Veřovické vrchy a pokud vám bude počasí přát, dá se dohlédnout až na Malou a Velkou Fatru, Roháče či Belanské Tatry. Na vrchol kopce Velkého Javorníka a stejnojmenné rozhledny se můžete vydat po turistických trasách z Frenštátu pod Radhoštěm, z Rožnova pod Radhoštěm či z obce Veřovice. Rozhledna je otevřená celoročně.

Hrajeme si s muzeem on-line

KDY: kdykoliv

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: zdarma



Když nemůžete do muzea, přijde muzeum k vám domů. Vzájemná spolupráce Valašského deníku s lektory Muzea regionu Valašsko mezi léty 2011 až 2017 přinesla ovoce v podobě úžasného a hravého cyklu pro děti nazvaného Hrajeme si s muzeem. Každý týden vycházel na našich stránkách pracovní list, který byl vztažen k tehdejším daným výstavám či expozicím. Nyní některé z nich Muzeum volně zpřístupnilo a vy si je tak můžete z pohodlí domova stáhnout, vytisknout a užít si skvělou zábavu a dobrodružství. A hlavně spolu s pracovními listy zahnat nudu a pocvičit buňky své šedé kůry mozkové.



Všechny pracovní listy hravě stáhnete zde: muzeumvalassko.cz/muzeum-on-line/hrajeme-si-s-muzeem-1

Muzeum upozorňuje, že soutěže, které jsou avizované na jednotlivých pracovních listech již nejsou platné.

UHERSKOHRADIŠTSKO

Rozhledna na Lhotce. Čeká vás výhled nejen na okolní obce

KDY: celoročně

KDE: Hradčovice – místní část Lhotka

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Rozhledna byla postavena v roce 2004 a nachází se v místní části Lhotka nad obcí Hradčovice ve výšce 285 m n. m. Vysoká je 35 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce 18 metrů. Umožňuje dobrý výhled na okolní obce i na panorama Bílých Karpat a horu Velkou Javořinu.

Rozhledna je otevřená celoročně.

Udělejte si výlet na Novou horu

KDY: celoročně a kdykoliv

KDE: nedaleko obce Strání

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Vrchol se vypíná nad Květnou, místní částí obce Strání. Nová Hora poskytuje zajímavé výhledy, navíc se na jejích jihozápadních svazích rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace, na jejím severovýchodním úbočí zase nalezneme dvojici minerálních pramenů s dlouhou historií užívání.

Jedná se o členité území, tvořené komplexem lesíků, křovin, luk, pastvin a žlebů o rozloze 29,6 hektarů a nachází se v nadmořské výšce 380 – 510 m.n.m.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Kultura přežije

Spolek Kultura, z. s. společně se Statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a Českým rozhlasem Liberec startuje od neděle 1. listopadu 2020 seriál streamovaných koncertů hudebních uskupení z celého Libereckého kraje. Podpořte skvělé muzikanty a divadelníky. Každý z vás si jistě přijde na své a z velkého množství žánrů si vybere to pravé. Swing, jazz, dechovka, funky, rock i punk. Čeká vás velká přehlídka talentů Libereckého kraje. Kapely i taneční orchestry si můžete vychutnat přímo z obývacích pokojů. Už tento víkend se můžete těšit na on-line koncerty skupin Ladybird a Imaginárium. Více na facebooku Kultura z.s. na: https://www.facebook.com/kulturaLK

Umění volá aneb Výstava škol a fakult

Společná výstava uměleckých škol a fakult z Brna, Zlína, Ostravy, Opavy, Liberce a Ústí nad Labem je lidem přístupná v podobě virtuálního modelu, kterým je možné procházet a zabývat se vystavenými uměleckými díly. Součástí modelu je také několik překvapení, která zavedou návštěvníka do míst, kam se obvykle nedostane. Výstava je členěna podle měst, kde se školy nachází. Zájemci vše najdou na https://my.matterport.com/show/?m=NLKTWCwu5YU