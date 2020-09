Hvězdný piknik – společně pro vodu

KDY: v pátek 18. září od 15 hodin

KDE: park u kina Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte strávit příjemné odpoledne plné her i poznání do parku u kina Hvězda. Máme pro vás připraveny zábavné úkoly (s odměnami), které budou mít jednotné téma - vodu a její záchranu. Dozvíte se tak, jak s vodou šetrněji zacházet a třeba také to, jak ji v krajině umíme zadržovat. Počasí bude určitě na jedničku a proto si s sebou vezměte i piknikové deky či různé venkovní hry.

O zábavu se postará moderátorka celého odpoledne Bára Dojčár Majíčková společně s našimi děvčaty ze Street Dance, která si pro vás připravila vystoupení s překvapením.

A na co můžete ještě těšit? Na jízdu na ponících, dílny Malovásku, živou hudbu a mnoho dalšího.

Bylinková škola: Příčinná reflexologie

KDY: v sobotu 19. září od 9 hodin

KDE: Avalon, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 700 korun

Bylinkovými semináři provede místní léčitel, bylinkář, velmi moudrý, života znalý, žák Jiřího Janči - pan Stanislav Zábojník. V Uherském Hradišti působí jako reflexolog již hezkou řádku let. Za svou mnohaletou praxi nasbíral cenné zkušenosti v oblasti bylinkářství, léčení a v reflexologii

Cesta ohně

KDY: v pátek 18. září od 17 hodin

KDE: Panský Dvůr, Uherský Brod

ZA KOLIK: 20 korun

Nenechte si ujít výstavu tvorby rodiny Koláčkových, která zahájí slavnostní vernisáží v pátek od 17 hodin. K vidění budou především kované a keramické objekty, nožířské umění a fotografie.

Kunovjan: Generace

KDY: sobota 19. září od 19 hodin

KDE: Klub kultury, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 180 korun

Výroční pořad k 50.výročí založení souboru Kunovjan si mohou užít nejen skalní fanoušci v sobotu 19. září od 19 hodin v hradišťském Klubu kultury. Milovníkům folkloru, dobré hudby, písní a tanců se tak naskytne jedinečná příležitost vidět na jevišti členy, kteří soubor zakládali, potom jejich nástupce a jejich nástupce a v neposlední řadě také současnou složku

Popelka

KDY: neděle 20. září od 15 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Kdo by neznal klasickou pohádku o Popelce. Přijďte se podívat na kus, který pro děti i dospělé zahraje Loutkové divadlo v Uherském Hradišti

Coffee Walk: Holy Land Velehrad

KDY: neděle 20. září od 16 hodin

KDE: Turistické centrum, Velehrad

ZA KOLIK: vstup zdarma

Mladý podnikatel Hung Ngô se narodil na venkově ve Vietnamu, kde strávil své dětství až do svých třinácti let. Poté měl možnost se odstěhovat s rodiči do České republiky za lepším životem.

Jeho život nebyla procházka růžovým sadem. Musel se krůček po krůčku seznamovat s novou kulturou, která mu byla zcela vzdálená.

„Coffee Walk“ byl inspirován výletem Hung Ngô, který uskutečnil, aby našel inspiraci pro jeho tradiční restauraci Ngô v Praze. Jeho hlavním cílem bylo poznat blíže vietnamskou kulturu a najít ten správný druh zrnka kávy, který by se na vašem jazýčku rozplýval.

Procestoval s batohem na zádech celý Vietnam, ze severu až na jih, aby našel to pravé ořechové.