Walda Gang & Alkehol se zastaví ve Hvozdné u Zlína. Walda Gang je česká rocková skupina, kterou založil zpěvák skupiny Harlej Vláďa Šafránek po smrti Waldemara Matušky. Alkehol je také česká rocková hudební skupina, která vznikla v roce 1991, kdy se Ota Hereš a Petr Buneš, tehdy kytaristé trashmetalové skupiny Kryptor, rozhodli složit písně s hospodskými texty.

Hudební neděle: Latino Jazz Night

KDY: neděle 24. července od 16.30 hodin

KDE: Park Komenského, Zlín

ZA KOLIK: zdarma



Energická a rytmická latinskoamerická hudba, výteční muzikanti, tanec a jedinečná atmosféra. To přinese čtvrtá hudební neděle už 24. července. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Noční prohlídka hradu Malenovice

KDY: sobota 23. července od 19.30 do 23 hodin

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: dospělí 120 korun, děti do 15 let 50 korun, ZTP/P zdarma

Máte možnost si projít hrad bez průvodce od sklepa až po věž ve zvláštní atmosféře večera a noci. Nebudou chybět Šermíři z Berendalu a kejklování s ohněm či "švětlíšky" v podání Fuerza del Fuego. Před hradem zajištěno občerstvení. Akce se koná za každého počasí.

Hrad Malenovice.Zdroj: Silvie Lečíková

KROMĚŘÍŽSKO

Natalia Osipova – balet

KDY: sobota 23. července od 20 hodin

KDE: Podzámecká zahrada Kroměříž

ZA KOLIK: od 1590 korun



Principálka londýnského Královského Baletu a nejuznávanější primabalerína současnosti, Natalia Osipova, vystoupí poprvé v České republice v premiéře nového představení Force of Nature. To bude plné sól a duetů, jež nemají konkurenci pro svou virtuozitu a krásu – od klasických děl až po brilantní nové choreografie.

Zámecké kulturní léto: 4 sestry

KDY: neděle 24. července od 19.30 hodin

KDE: Podzámecká zahrada Kroměříž

ZA KOLIK: 390 korun

Přijďte si užít večer plný humoru s divadelní hrou 4 sestry z pera Patrika Hartla, s hvězdným obsazením. Představení se bude konat v zahradách kroměřížského zámku pod širým nebem v neděli 24. 7. 2022 od 19.30 hodin. Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři a překvapení v kompostu. Táta měl hodně rád ženy, takže má každá z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu, rozmary, potíže a touhy. 4 sestry jsou punkovou crazy komedií o tom, že i když si pořádně lezete na nervy, je zábavnější prožít život s rodinou než bez ní.

Velká premiéra – česká filmová komedie (2022)

KDY: neděle 24. července od 17.30 hodin

KDE: Kino Nadsklepí Kroměříž

ZA KOLIK: 130 korun



Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně. Jeho žena Markéta (Klára Melíšková) je už na něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa (Jakub Žáček). Šnajdr raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou (Iva Janžurová). Oba totiž milují improvizaci. Tu překvapivě dokáže tvořit i babiččina pečovatelka Mikina (Iva Pazderková), což Šnajdra oslní. Kariérista Grunt (Miroslav Krobot), který šéfuje divadlu, doufá, že představení bude událostí sezóny. To se nakonec stane, ale jinak, než si představoval. Sám je totiž, aniž by chtěl, vtažen Šnajdrem do hry.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Festival česneku na zámku Buchlovice

KDY: sobota 23. července od 10 do 18 hodin

KDE: zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice na Uherskohradišťsku bude opět hostit Festival česneku 2022. Festival česneku je akce pro celou rodinu se spoustou zábavy, občerstvením ale také poučením. Je určena pro zastánce tradičního pěstování vysoce kvalitního česneku na Uherskobrodsku, stoupence tradičních řemesel a kultury a také pro gurmány vyznávající tradiční českou kuchyni. O zábavu se postarají hry, hudební vystoupení a netradiční soutěže, jejichž společným jmenovatelem je česnek. Děti si vyzkoušejí lukostřelbu na česnekový cíl, výrobu česnekových panenek a korálů. Ani letos nebude chybět populární rodinná hra O nejsmradlavější dítě nebo mistrovství v plivání česneku na dálku. Hlavní atrakcí ovšem zůstává koupě kvalitního českého a moravského paličáku od desítek prověřených trhovců.

Festival česneku.Zdroj: Zdeněk Skalička

Hádkovi – česká filmová komedie (2022)

KDY: sobota 23. července od 17.30 hodin

KDE: Kino Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 130 korun



Když se sejde rodina, je to vždy radost. Pokud se ale dlouhodobě nemusíte ani s bratrem ani se sestrou, ani s jejich rodinami, je to setkání plné přetvařování a společenských frází, které se dřív nebo později ukážou jako lživé. Co teprve, když se potkáte při té nejsmutnější události, která čeká každou rodinu? Dědeček rodu je na smrtelné posteli a vy jste se postupně setkali za účelem přeměřování jeho bytu, abyste zjistili, kolik to hodí až jeho srdce dobije. Co teprve, když vás u toho nachytá jeho syn – váš otec a oznámí vám, že dědeček má ještě poslední přání – jet se svou rodinou k moři, protože ho ještě nikdy neviděl? Co když ale dědeček umře v zahraničí? Co když ho nikdo nepojistí? Co když máte s bratrem jiné politické názory? Co když je vaše sestra biomatka? Co když si vaše ženy závidí? Co když se roky navzájem pomlouváte a víte to o sobě? Co když se k tomu všemu milujete, protože jste rodina?

Tajemství staré bambitky 2 – česká pohádka (2022)

KDY: neděle 24. července od 15.30 hodin

KDE: Kino Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 korun

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je konec? A není to jenom pohádka pro malou princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.

VALAŠSKO

Festival Romská píseň

KDY: sobota 23. července od 13 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: základní 150 korun, snížené 120 korun, rodinné 300 korun



V sobotu 23. července se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm koná už 28. ročník mezinárodního festivalu Romská píseň. Vystoupí Trialing band, taneční a pěvecký soubor a Skupina Imperio z Přerova, Jozef Merstein Jochymczyk z Polska, slovenští Lidová hudba Petra Brinzáka, Brillant orchester Milana Olšiaka a Taneční soubor Máj z Piešťan.

Romská pouť.Zdroj: Deník/archiv

Balaton Open Air – taneční festival

KDY: sobota 23. července od 19 hodin

KDE: Jezero Balaton – Přírodní koupaliště na Stanoch (Nový Hrozenkov)

ZA KOLIK: 250 korun

Největší taneční festival na Moravě - Balaton Open Air proběhne opět u známého valašského jezera přezdívaného Balaton. Vystoupí RENEW, DEFEO, Tommy Rogers, Shefa, Majkl Dj. Těšit se můžete na stage s obrovskou led projekcí a světelnou show, velký výběr letních drinků a cocktail bar.

Anenská pouť

KDY: neděle 24. července od 9 do 18 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: základní 150 korun, snížené 120 korun, rodinné 300 korun

Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela Všech svatých a pouťovou slavností. V průběhu celého dne budou přítomny historické kolotoče a houpačky, stejně tak jako široká nabídka pouťového zboží v Dřevěném městečku.