Jana Paulová a Václav Vydra se představí v komedii nejhranějšího kanadského autora Norma Fostera v režii Pavla Kheka. Hlavní hrdina je dlouho rozvedený samotář, který sám vychoval syna, protože mu záhy utekla manželka. Dozvídá se, že ovdověla žena jeho bývalého šéfa, jediná žena, kterou by kdy dokázal milovat, ale byla zadaná. Po tolika letech čekání není schopen čekat dál a rovnou na pohřbu se pokusí získat její zájem.

Zlín Design Market

KDY: Zlínský zámek

KDE: v sobotu 26. února od 10 do 20 hodin a v neděli 27. února od 10 do 16 hodin

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Přijďte si vybrat originální dárky od českých značek a designérů za dostupné ceny! Zlín Design Market je místem pro nákup originálních, ručně vyráběných dárků, od českých a slovenských mladých, kreativních umělců. Zároveň zde můžete vidět renomované designérské značky. Autoři zde představují módu, šperky, bytové doplňky, grafiku a mnoho dalšího. Akce se stala pravidelnou platformou pro sdílení designových novinek.

Zlín Design Market.Zdroj: Deník/archiv

Záložky do knížky

KDY: v sobotu 26. února od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč

Čtěte knihy stylově! Přijďte si vyrobit tkanou a drátěnou záložku do knížky. Vhodné pro všechny od 5 let.

Štístko a Poupěnka - Bylo nebylo

KDY: v neděli 27. února od 15 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: vstupné 250 Kč

Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku v písničce Červená Karkulka 2. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Seznámíme se se spoustou hudebních nástrojů a bude to Paráda. Taky budeme papat zdravé jídlo a cvičit s písní Papám, papám. Zatančíme si s novinkou Prázdniny a oprášíme osvědčené hity jako Stonožka Ponožka, Tanči tanči, Bláznivý den a Kamarádi.

Tak vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček a tanců se Štístkem a Poupěnkou v úplně novém představení Bylo, nebylo! Představení je vhodné pro děti od dvou let.

Štístko a Poupěnka - Bylo nebylo.Zdroj: Informační centrum Zlín

Vernisáž výstavy: Light, Beauty and Other Pleasures

KDY: v sobotu 26. února od 19 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Fotografování je pro Pavlu Žákovou její vášeň, koníček, práce a způsob seberealizace. Z jejich fotografií vyzařuje jednoduchost, krása a opravdovost. Fotí tak, aby z fotek byla cítit nálada, emoce, radost, láska. Doprovodné role hrají místo a světlo. Při focení lidí je klíčový okamžik, kdy je vidět duše. Témata, která ji zajímají se mění, ale popsaný přístup zůstává stejný. Výstava představuje především fotografie zachycující světlo a lidi v krajině.

Malá čarodějnice

KDY: v sobotu 26. února od 15 hodin

KDE: Divadlo Scéna ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 90 korun



Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto se naší čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen tak mezi námi: když v utajení vyrazí na rej svých dospělých kolegyň, způsobí tím pěknou polízanici. Nejenom, že jí odhalí a za trest seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještě, že má mluvícího havrana a spoustu dobré nálady.

KROMĚŘÍŽSKO

Masopustní jarmark

KDY: v sobotu 26. února od 9 do17 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční Masopustní jarmark potěší nejen spoustou dobrot a pochutin, ale také kopou zábavy. Celý den doprovodí cimbálová muzika Denica. Veselé maškary s medvědem na náměstí dorazí deset minut po desáté hodině a poté jarmark slavnostně zahájí starosta Kroměříže Jaroslav Němec. Dalším bodem programu bude v 10.30 hodin masopustní karneval pro naše nejmenší s divadlem Kejkle. Od 14 hodin ožije místní kluziště Rejem masek na bruslích. Soutěže na ledovém ostří pro děti v maskách i bez přichystali trenéři HK Kroměříž.

Masopust. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Festival zdraví

KDY: v sobotu 26. a v neděli 27. února od 9 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 80 Kč



Festival zdraví zájemcům nabídne bylinné produkty, alternativní i klasickou medicínu, masážní pomůcky, astrologii, výklad z karet, veganské speciality, zajímavé přednášky a mnoho dalšího.

Festival zdraví.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Honza Křížek

KDY: v sobotu 26. února od 19.30 hodin

KDE: Stará Masna v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 220 korun

Novým skladbám dominuje razantnost a do popředí se dostávají kytarové riffy společně s charakteristickou dikcí Honzy Křížka, která byla typická v rané tvorbě dnes už kultovní české crossoverové kapely Walk Choc Ice z 90. let.

VALAŠSKO

Michalovi mazlíčci

KDY: v neděli 27. února od 10 hodin

KDE: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 250 Kč



Michalovi mazlíčci aneb Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý. Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho plyšáci, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepisuje.

Milí bakaláři

KDY: v sobotu 26. února od 18 hodin

KDE: Sokol ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 100 korun

Záznamy z notářských spisů i ty z policejního šetření nemusí být vždy jen vážným čtením. Mnohdy se mezi nimi najdou i úsměvné, či dokonce humorné, příběhy. Autoři zkusili po některých zapátrat a ukázat je na scéně. Vznikla tak pestrá mozaika čtyř divadelních miniatur, kterou mají diváci možnost shlédnout.

V protisvětle

KDY: v sobotu 26. a v neděli 27. února od 9 do 13 hodin

KDE: Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 20 Kč



Výstava nesoucí název V protisvětle přináší jedinečnou příležitost zhlédnout aktuální tvorbu Lubomíra Typlta poprvé na Valašsku. Originální pojetí autorova nezaměnitelného projevu v malbě odkazuje na zahraniční zkušenost s německým expresionismem. Jeho obrazy oplývá neobvyklá škála barevnosti v kombinaci s gestickou malířskou živostí, spontánností a formální syrovostí. Zároveň experimentuje s barevnými vrstvami, redukuje barvy a používá kresebnou zkratku. Svou tvorbou provokuje, irituje a probouzí v divákovi interakci a emoce. Výjevy a scenérie především poukazují na násilnost a necitlivost jenž se skrývá v lidech. Podporuje osobitý mýtus o lidském jedinci a maluje věci, které nejsou lehce stravitelné.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Krojový ples

KDY: v sobotu 26. února od 19 hodin

KDE: Moja vinotéka, Uherské Hradiště

V řadě už 3. ples v Mojí vinotéce, tentokrát v tradičním hávu. Těšit se můžete na besedu u cimbálu s CM Omladinka, CM Ostravička a CM Špica. Vítán je každý, kdo má rád folklór, dobré vínko i skvělou zábavu.

Krojový ples. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Fašanková obchůzka v Huštěnovicích

KDY: v sobotu 26. února

KDE: Huštěnovice

Fašankový výbor v Huštěnovicích zve na fašankovou obchůzku obcí. Koná se v sobotu 26. února. „Od 19.30 hodin budeme pokračovat v sále kulturního domu taneční zábavou s pochováváním basy. Chybět nebudou zabijačkové speciality, které budou v ceně vstupného,“ lákají pořadatelé.

Prohlídka děl Joži Uprky opět zdarma

KDY: v sobotu 26. února

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

Další komentovaná prohlídka v Galerii Joži Uprky je připravena tradičně na poslední sobotu v měsíci, tentokrát 26. února. Stálou expozicí, která skýtá 160 děl tohoto Evropana slováckého venkova, provede od 14 hodin její zakladatel a kurátor. Vstup je zdarma a tři vylosovaní účastníci se mohou těšit na dárek.

Debustrol

KDY: v sobotu 26. února od 20.30 hodin

KDE: Klub Mír v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 350 Kč



Thrash metal v nejčistší podobě si užijí všichni fanoušci této legendární kapely. Mocnou podporou budou Landscape of Shadows - groovy death metal z Velké nad Veličkou a zahřeje podium na více než provozní teplotu.

Pohádky z ledničky

KDY: v neděli 27. února od 16 hodin

KDE: Klub Maják v Bojkovicích

ZA KOLIK: vstupné 80 korun, děti 50 korun

Baštíte rádi? A víte co baštíte? Kája a Boženka jsou dva mlsouni mlsní, co rádi jí a hlavně pořád. Je jim jedno co to je, hlavně toho musí být hodně. Jedí celý den. Přesto se v noci probouzejí hladem a jdou mlsat do ledničky. Jednoho dne se všechno změní, když k nám dorazí Mrkev Mirka, Sýr Emil a Rajče, prostě Rajče. Vypráví se jedna dobrodružnější pohádka za druhou, cvičí se, hubne se a jí zdravě. Dá se to vůbec vydržet? A co Kája s Boženkou? Myslíte, že se změní a začnou žít jinak? Dobrodružná loutková pohádka pro dva herce, plná humoru a písniček, která hravou formou upozorní na stravovací a hygienické návyky.