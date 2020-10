Na kole Vinohrady Uherskohradišťska

KDY: v sobotu 3. října od 10 hodin

KDE: start libovolný

ZA KOLIK: zdarma

První říjnovou sobotu od 10 do 16 hodin se uskuteční oblíbená akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Symbolické uzavření cyklostezek, kdy se pěší a cyklisté budou moct vydat na celkem pět tras však kvůli koronakrizi neproběhne v klasickém formátu. Do akce se zapojí na tři desítky vinařů ve venkovních prostorách v blízkosti svých vinných sklepů. Degustovat se tak bude na čerstvém vzduchu. Trasy povedou po stezkách nazvaných podle vinných odrůd – stezka Blatnického Roháče, Muškátu moravského a Rulandského bílého. Za poučením a historií se bude možné vydat na stezku Po stopách cisterciáků. Sadská stezka je pak doporučena příznivcům pěší turistiky. Z bezpečnostních důvodů musely být zrušeny hromadné starty z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. Stezky nebudou v terénu fyzicky značeny. Budou však součástí mapové aplikace, a to včetně seznamu vinařů. Po odeslání registrace, která je letos zdarma, obdrží účastník odkaz ke stažení mapové aplikace do telefonu.

Noc s Marií

KDY: v sobotu 3. října od 21 hodin

KDE: Dominikánský kláštěr, Uherský Brod

ZA KOLIK: zdarma

Děkanát srdečně zve na každoročně pořádanou Noc s Marií, která se uskuteční v klášterním kostele. Můžete se těšit na zpěvy Taizé a modlitbu růžence.

Kytarový koncert Štěpána Raka

KDY: v neděli 4. října od 17 hodin

KDE: Stojanovo gymnázium, Velehrad

ZA KOLIK: 180 korun

Užijte si báječný zážitek z koncertu známého kytaristy. Soubor skladeb, které v sále zazní má vlastenecký podtext, je totiž nazván Domov můj a jistě potěší nejednoho milovníka hudby.

Cesta ohně

KDY: sobota 3. a neděle 4. října od 13 do 17 hodin

KDE: Panský Dvůr, Uherský Brod

ZA KOLIK: 20 korun

Nenechte si ujít výstavu tvorby rodiny Koláčkových. K vidění budou především kované a keramické objekty, nožířské umění a fotografie.