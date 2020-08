Fresh Minute

KDY: pátek 31. července od 19 hodin

KDE: Kafe uprostřed, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 150 korun

Instrumentální jambandová kapela s prorostlými zlínskými kořeny, která tmelí klasické oldschoolové zvuky s volnější interpretací připraví všem svým fanouškům v hradišťském Kafe uprostřed vyjímečný zážitek. Většina hudebních témat kapely je založena na groovové lince, moderním fussionovém saxofonu a najazzlém pianu.

Country večer

KDY: pátek 31. července od 19 hodin

KDE: Slovácký dvůr, Ostrožská Nová Ves

ZA KOLIK: zdarma

Všechny milovníky country muziky, tance a dobré zábavy jistě naláká páteční večer ve Slováckém dvoře s vyhlášenou a oblíbenou country kapelou z Uherského Ostrohu Vjetr z hor. Zpěv, banjo, housle, kytary a dobrá nálada, to všechno slibuje kapela i pořadatelé. Od 19 hodin se můžete stavit třeba na taneček či něco dobrého a užít si poslední červencový den stylově.

Letní filmové retro promítání

KDY: sobota 1. srpna od 21 hodin

KDE: Turistické centrum, Velehrad

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Obec Velehrad zve na Letní filmové retro promítání pod širým nebem. Promítat se budou známé příjemné klasiky a tuto sobotu bude na programu Limonádový Joe. Filmy přiveze filmový nadšenec Petr Buňata a promítat se bude před Turistickým centrem Velehrad.

Losers Cirque Company

KDY: pátek 31. července od 21 hodin

KDE: Městská kina, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 149 korun

Projekt Film Naživo! Tanečně-akrobatická inscenace Vzduchem souboru Losers Cirque Company se bude odehrávat ve vypuštěném plaveckém bazénu, z jehož dna se budeme spolu s hlavním hrdinou snažit vzlétnout do oblak. Představení Vzduchem vzniklo na motivy knihy Richarda Bacha „Jonathan Livingston Racek” o rackovi, který díky vášni pro let překonal své hranice, naučil se létat a tím inspiroval další racky v hejnu. Divák sleduje postavu, která našla radost a vášeň pro let. A právě vášeň jí dovoluje jít do všeho po hlavě a posouvat hranice. Zkouší nové techniky a objevuje, čeho je jeho tělo schopné, rozšiřuje si své obzory a překračuje svoje meze.

Letní kino – Tajný život mazlíčků 2

KDY: pátek 31. července od 21.30 hodin

KDE: Letní kino Smetanovy Sady, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: zdarma

V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši zvířecí kamarádi, když jsou sami doma. Teď se dozvíme, co se jim honí hlavou, když skončí v rukou veterináře, nebo když se v jejich teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte.

Bojkovické pivní slavnosti

KDY: sobota 1. srpna od 16 hodin

KDE: Tillichovo náměstí, Bojkovice

ZA KOLIK: zdarma

Pivní slavnosti města Bojkovice se uskuteční v sobotu 1. srpna na Tillichově náměstí. Od 15 hodin zahraje kapela Skaláci, od 20 hpdin pak kapela Křídla.

Těšte se na 15 druhů piv, grilované speciality a míchané drinky.