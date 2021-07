Handmade Market - vyrobeno s láskou

KDY: sobota 10. července od 9.30 do 17 hodin

KDE: sad Svobody ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

Zveme vás na jarmark s originální autorskou tvorbu. Připraveno bude také občerstvení, skákací hrad a workshopy pískohraní pro nejmenší. Pořádá Handmade Market a Živý Zlín.

Handmade. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Ludmila Korešová

Mezinárodní entomologický výměnný den a výstava. Opět se na ni sjedou milovníci hmyzů či plazů

KDY: sobota 10. července od 9 do 13 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné 60 Kč, děti do 6 let zdarma



V pořadí už 53. setkání milovníků hmyzu, pavouků a plazů se koná v prostorách Otrokovické Besedy. K vidění budou mimo jiné i nejkrásnější druhy motýlů a brouků naší planety. Akce je doplněna o bohatý program pro celou rodinu. Děti v doprovodu rodičů mají vstup volný. Občerstvení zajištěno.

Hobby burza v Otrokovicích

KDY: neděle 11. července od 8 do 13 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Užijte si setkání sběratelů všech oborů. Nebudou chybět mince, papírová platidla, pohlednice, poštovní známky, starožitnosti, hračky, minerály, odznaky, zápalkové etikety, fotografie, LP desky, pivní tácky, kuriozity a mnoho dalšího. Abecedně shrnuto – na své si přijdou milovníci aforismů i žvýkačkových obalů. Občerstvení zajištěno.

KROMĚŘÍŽSKO

Tenhle koncert si rozhodně nemůžete nechat ujít: VOXEL a PAVEL CALLTA

KDY: pátek 9. července od 17 do 23 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné na místě 300 Kč/osoba, ZTP/P zdarma i s doprovodem, děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma

Kdo by neznal hity jako Píšem si svůj sen, V naší ulici, Naštěstí, Jednou či Terapeut. Dva skvělí muzikanti, desítky známých hitů, několik hodin zábavy… V pátek 9. července tam prostě musíte být. Akce proběhne v areálu Výstaviště Kroměříž pod krytým pavilonem, takže slunce ani déšť si na vás nepřijde. Vzhledem k současné situaci bude akce pouze pro omezený počet návštěvníků a samozřejmostí bude čerstvý vzduch, špičkové pivo a výborná nálada.

Voxel.Zdroj: Deník/František Berger

Víkend v Přílepích nabídne řezbáře, kováře, ale také divadla

KDY: sobota 10. a neděle 11. července

KDE: zámecký park v Přílepích

ZA KOLIK: vstupné je uvedené v textu



Nenechte si ujít tradiční událost v přílepském zámku, která se koná potřetí v přílepském zámeckém parku. Hlavním lákadlem jsou řezbáři při práci, letos k nim v sobotu přibude i kovář.

Každý den obohatí program jedno divadlo, v sobotu loutkové určené dětem, v neděli pak brněnští profesionálové s představením pro všechny, kteří se chtějí zasmát.

V parku si užijí i děti, pro něž je připraveno kromě skákacího hradu a lanových prolézaček také tvoření a malování na obličej či kamínky.

Program doplní výstava o stromech republiky a komentované prohlídky parku. Občerstvení zajišťuje holešovská kavárna Republica, budou také tradiční valašské koláče zvané frgály a další sladké i slané pochoutky.

Kulturní program:

Sobota 10. července v 10 hodin

- loutkové představení POHÁDKOVÁ REPORTÁŽ v podání Jiřího Kuhla Reportér Jaroslav sní o své pohádkové reportáži. Podaří se mu natočit taková pohádková reportáž, jakou si vysnil, nebo to bude úplně jiná pohádková reportáž?

Neděle 11. července 16 hodin

- představení DON QUIJOTE DE LA MANCHA,

DIVADLO KLAUNIKY BRNO - Vstupné: 100 Kč

Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace. Po formální stránce zvolil režijní poradce představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav Polívka cestu didaktické klaunikyády.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Magda Vránová

UHERSKOHRADIŠŤSKO

UHraní. Přijďte si zahrát deskovky či karetní hry

KDY: pátek 9. července od 16 hodin

KDE: HUB 123 v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: dle pořadatelů

Pojďte si s námi objevit deskoherní svět v novém hradišťském coworku HUB 123, kde se sejdete u dvou herních stolů a zahrajete si něco na odlehčení se špetkou strategie.

Hry, které budou na stole:

Deskový na začátek

Azul

Nova Luna

Deskovky

Parks

Santorini

Viticulture

Na křídlech



Karetní hry

Krabčáci

Sushi Go

Space Race

Hra do dvojice

Watergate

Hrající průvodci: Michal a Pepa

„Hrajeme od 16 hodin a předpokládaný konec hraní je ve 20 hodin nebo podle toho, jak nás to bude bavit. Přijďte klidně i dříve, ať se herně naladíte. Něco malého na zub a pití si vezměte sebou. Že hru neznáte, nevadí, my vám ji ukážeme a vysvětlíme,“ vzkazují pořadatelé.

Pokáč. Těšte se na fantastický koncert

KDY: pátek 9. července od 20.30 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: dle pořadatelů



Ing. Jan Pokorný opět na místě činu! Po loňském fantastickém koncertě se oblíbený písničkář opět vrací na Slovácké léto do Uherského Hradiště. Na koncertě zazní písně z nové desky i osvědčené hity.



Písničkář Pokáč.Zdroj: Miloš Šálek

16. ročník Na kole vinohrady Uherskohradišťska

KDY: sobota 10. července, registrace od 8.30 do 9.30 hodin

KDE: Masarykovo námětí, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: startovné 150 korun, vstupné na večerní program je 250 korun v předprodeji, 350 korun na místě

V sobotu se na Masarykově náměstí opět potkají na kole, koloběžkách i pěšky příznivci zdravého pohybu a dobrého vína, v rámci tradiční a vyhledávané akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska. V rámci již 16. ročníku této oblíbené akce budou pro cyklisty připraveny a pečlivě značeny čtyři cyklotrasy a jedna pěší. Nejpohodlnější je registrovat se předem na webu Slovácka (www.slovacko.cz/nakolevinohrady). Den můžete příjemně zakončit při koncertě CM Harafica a posezením u cimbálu na Kolejním nádvoří (Masarykovo náměstí 21). Registrace, podrobnosti k trasám, kontakty a další potřebné informace najdete na www.slovacko.cz/nakolevinohrady a také na telefonu 572 525 525 nebo emailu mic@uherske-hradiste.cz.

Na kole vinohrady startuje na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.Zdroj: Kateřina Nosková

VALAŠSKO

Zvonečkový jarmark

KDY: víkend 10. a 11. července

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun

Ještě nemáte plány na druhý červencový víkend? Pak neváhejte a přijďte si vychutnat skvělou atmosféru plnou folkloru a řemesla do Valašského muzea v přírodě v Rožnově. Právě zde bude po oba dny probíhat Zvonečkový jarmark, kde se představí umění hrnčířů, keramiků, dráteníků, včelařů a šperkařů. Hudebně akci po oba dny okoření řada vystoupení, v sobotu od 15 hodin to bude například Folklorní soubor Beskyd Zubří v Komorním amfiteátru. V neděli od 15 hodin si přijdou na své milovníci dechové hudby – v Komorním amfiteátru vystoupí Dechová hudba Valašské Meziříčí.

Podrobný program:

Sobota - v areálu muzea hraje:

10.00 - 12.00 gajdoš Josef Pacula

11.00 -14.00 Národopisný soubor Závršan

12.00 – 12.45 Varhanní koncert Lindy Sítkové v kostele sv. Anny

15.00 – 15.45 Vystoupení Folklorního souboru Beskyd Zubří na komorním amfiteátru

Neděle - v areálu muzea hraje:

10.00 - 12.00 gajdoš Josef Pacula

11.00 - 14.00 gajdoš Petr Sovják

15.00 - 16.00 vystoupení Dechové hudby Valašské Meziříčí na komorním amfiteátru

Zvonečkový jarmark v rožnovském skanzenuZdroj: DENÍK/Dušan Póč

Užijte si parádní koncert Jazzhec & Vocal

KDY: pátek 9. července od 20 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma



K létu nepatří jen koupání a cestování, ale také skvělé koncerty. Zajděte na jeden takový s jazzovým laděním do Valmezu. Na I. nádvoří zámku Žerotínů vystoupí sedmičlenná kapela JazzHec & Vocal. Těšit se můžete na skvělou muziku i jazzový repertoár doplněný o jazzově zpracované písně Michaela Jacksona, Stinga, či Stevieho Wondera. Tak neváhejte a přijďte si v pátečním večeru vychutnat skvělou atmosféru a muziku.

Andělská Bystřička 2021

KDY: sobota 10. července od 17 hodin

KDE: letní kino v Bystřičce

ZA KOLIK: 250,- dospělí, 150,- do 18 let, děti do 6 let zdarma

Pátý ročník festiválku world music proběhne opět v areálu letního kina Bystřičce v sobotu 10. července od 17 hodin. Cílem je nabídnout posluchačům, což je cílená skupina rodičů s dětmi a fanoušků worldmusic, strávení klidného, „andělského“ večera v open areálu s kvalitními účinkujícími, technikou i cateringem.V programu se propojí okrajové hudební žánry od folku přes gypsy music, šanson, rock i folklor.

Andělská Bystřička se koná v sobotu 10. července.Zdroj: Antonín Mareček

PROGRAM

Juhyň introvert + trio

Nadějný písničkář z Valmezu se od pouliční produkce propracoval k doprovodnému bandu s vlastním hudebním i textovým názorem a prvním CD z r. 2018 oslovil širokou škálu posluchačů své generace.

Helemese

Helemese je česká hudební skupina z Kyjova. Vznikla v roce 2007. Je chanson-punkovým uskupením vycházejícím z alternativního pojetí chansonu, punku, bluesu i world music. Vyznačuje se živelností, energičností, nadsázkou a ironií. Šestkrát koncertovala na hudebním festivalu v rumunském Banátu.



FERI & The Gypsies

Výrazný zpěv, flétna a energická rytmika jsou charakteristickými znaky kapely Feri and theGypsies. Skupina vznikla v roce 2017, její členové ovšem nejsou žádní nováčci,ale zralí hudebníci. Zakladatelem kapely je zpěvák a kytarista Feri Barkoci, který prošel řadou hudebních žánrů od tradiční romské hudby přes swing a jazz až k popu, funky, hip hopu atd. V současnosti se nejvíce zaměřuje na world music, jazz, latinu a gypsy music. Kapelu dotváří zkušení muzikanti z Brna a Mikulova, kteří za sebou mají řadu let působení a stále jsou aktivní v kapelách Rosen trio, Romatino, Terne čhave, Ida Kelarová atd. Skupina Feri and the Gypsies hraje gypsy music (v jiných rytmech než klasické romské skladby), swing, latinu – to vše křížené s balkánskými rytmy.

DOCUKU

Folklorbeatová formace již téměř 20 let účinkuje na pódiích Moravy, Čech ale i na zahraničních festivalech. Po změnách v obsazení a několika „ covidových „ projektech se připravuje na nahrávání čtvrtého alba.

Vstup do areálu od 16 hodin a dle aktuálních vládních nařízení. V minulých letech na festiválku vystoupili: Jitka Šuranská sólo i trio, Žamboši, Lucie Redlová, FS Jasénka, Honza Žamboch sólo, Pavel Tabásek, Jarda Svoboda, Ptakustik a další

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Pivní míle Hranice 2021

KDY: sobota 10. července od 15 hodin

KDE: stadion SK Hranice

ZA KOLIK: pro diváky zdarma

Vezmi kamarády a přijď si to užít, nebo je nech doma a utkej se o trůn s pivní elitou. Dohromady je to 1609 metrů a čtyři malá piva. Po závodě všichni dohromady oslavíme léto s grilem, výčepem a koncertem místních umělců na stadionu SK Hranice. Bližší informace a přihlášky ZDE.

Pivní míle v HranicíchZdroj: Pivní míle Hranice

Folklorní hodové slavnosti

KDY: neděle 11. července od 14 hodin

KDE: prostranství za kulturním domem, Troubky

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Folklorní hodové slavnosti s přehlídkou domácích souborů z Hané, ale i ze Slovácka se mohou těšit v neděli 11. července návštěvníci Troubek. Program, který připravil místní soubor Haná Troubky ve spolupráci s obcí, začíná ve 14 hodin na prostranství za kulturním domem. Na pódiu se postupně vystřídají soubory Hanáček a Hanák Troubky, Kosíř z Kostelce na Hané, Pantlék z Němčic nad Hanou, lidé se mohou těšit i na pěvecký sbor Bobule z Olomouce, folklorní soubor z Kojetína a Hanácké soubor Kroměříž. Hostem ze Slovácka je pak soubor Kyjov. Po skončení programu se postará o zábavu Dechová hudba Bludověnka.



Hody v TroubkáchZdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň

Vinaři na Šantovce s koncertem Davida Kollera

KDY: pátek 9. a sobota 10. července

KDE: FunPark Šantovka v Olomouci

Festival Vinaři na Šantovce přináší do Olomouce kouzlo vinařského světa jižní Moravy. Na akci se představí špičková vinařství. Cílem je nabídnout nejen mimořádně kvalitní vína našich předních vinařů a užít si tak pohodové letní dny, ale také jako doprovodný program nabídnout sommeliérské workshopy a doprovodné akce spojené s edukací o víně, jejichž smyslem je návštěvníkům pomoci přiblížit proces výroby vína, práci ve vinohradech a celkově vinařskou kulturu.

Těšit se můžete na vinařské odborníky, kteří vás rádi zasvětí do tajů vína ve speciálních sommeliérských kurzech, které budou ve vybraných časech k dispozici a v pátek pak na cooking show Romana Pauluse. Jako doprovodný program bude na podiu hrát cimbálová muzika.

V sobotu se mohou návštěvníci přijít podívat na koncert Davida Kollera, který vystoupí od 20 hodin v areálu FunParku.

David Koller.Zdroj: Deník / Attila Racek

HOREČKY fest 2021 - den třetí, den čtvrtý

KDY: pátek 9. července od 16 hodin, sobota 10. července od 16 hodin

KDE: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

ZA KOLIK: 3. den 200 korun, 4. den 200 korun



Desátý ročník hudebního festivalu

3. den – pátek 9. července

Hřiště ZŠ Tyršova u Domu kultury, Frenštát pod Radhoštěm

16:00 Nitrocel (Ostrava)

18:00 Dirty Blondes (Praha)

20:00 The Atavists (Hradec Králové)

22:00 Wohnout (Praha)



4. den – sobota 10. července

Amfiteátr na Horečkách Trojanovice

16:00 Hobití noha (Nový Jičín)

18:00 JegR (Praha)

20:00 Portless feat. Henry D (Praha)

22:00 Monkey Business (Praha)



Monkey Business.Zdroj: Simona Bártlová