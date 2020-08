Rapper Weve + Orin

KDY: pátek 14. srpna od 19.30 hodin

KDE: atrium kina Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun

Dvojkoncert v atriu kina Hvězda Uherské Hradiště představí Rappera Weve a Orina

HBS Rock

KDY: sobota 15. července od 20 hodin

KDE: Hospůdka Na hřišti, Havřice

ZA KOLIK: 100 korun

Příjďte si užít pořádný letní Bigbít na fotbalové hřiště v Havřicích

Honza Grebík

KDY: pátek 14. srpna od 19 hodin

KDE: Slovácký dvůr, Ostrožská Nová Ves

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Hudební večer s kytarou a zpěvem. Vlastní tvorba i cover verze známých písní v osobitém podání Honzy Grebíka.

Live Reggay band

KDY: sobota 15. července od 20 hodin

KDE: Nivnická riviéra

ZA KOLIK: 90 korun

Reggay je osmičlenná dávka reggae z Moravy a Rumunska. Kapela působí na scéně více jak 10 let a za sebou má několik stovek koncertů. Poslední dobou míří často a s oblibou za hranice české republiky. Za sebou má kapela čtvrté studiové působení nicméně cd nevydává a raději šetří lesy. Reggay má rád lidi, co mají rádi Reggay. Reggay nemá dready a moc toho nenahulí. Reggay má rád slivovicu, karibský rum a když někdo jiný šoféruje. Na stagi vypadá Reggayspíš jako na demonstraci, ovšem jen do doby než zazní první tóny jejich tvorby.

Mini workshopy

KDY:sobota 15. srpna od 13 do 16 hodin

KDE: Turistické centrum, Velehrad

ZA KOLIK: 50 korun

Na mini workshopu tajemství Velehradského perníku se naučíte zdobit perník jednoduchou technikou, kterou zvládne každý. Rezervace není povinná

50. výročí založení mužského sboru z Míkovic

KDY: sobota 15. srpna od 17 hodin

KDE: Hřiště pod Míkovskou přehradou

ZA KOLIK: zdarma

V programu vystoupí Cimbálová muzika Burčáci a Mladí Burčáci, ženský sbor z Míkovic, mužské sbory z Kunovic, Derfle, Hluku, Vlčnova či Nedakonic