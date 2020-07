Iné kafe

KDY: sobota 4. července od 18.30 hodin

KDE: fotbalový stadion, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 200 korun

Legendární slovenská punk-rocková kapela je opět součástí Slováckého léta. Program zahájí v 18.30 hodin a i letos se můžete těšit na známé hity Ráno nebo Růžová zahrada. Iné kafe navíc doplní kapela Sekec, která vás jistě dostane do varu. Večer pak zakončí písničkář Jirka Bartas se svými hity z celého světa.

Lehkej Pokondr Romana Ondráčka

KDY: neděle 5. července od 21.30 hodin

KDE: fotbalový stadion, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 150 korun

Nový projekt, za kterým nestojí nikdo jiný než Roman Ondráček nabízí zbrusu novou pódiovou show s živou kapelou Rakeťáci. Toto uskupení spojilo dohromady opravdu špičkové hudebníky ze známých českých populárních kapel. Show, která zahájí ve 21.30 hodin, zpestří speciálně připravené projekce k jednotlivým songům a dokonalý zvukový a světelný design. Těšit se můžete i na nové hity, které Roman Ondráček s Rakeťáky připravil.

Fleret na Slováckém létě

KDY: pondělí 6. července od 18.30 hodin

KDE: fotbalový stadion, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 korun

Populární valašská kapela původem z hlavního města slivovice, to je Fleret a jejich nezapomenutelné hity Vizovice nebo Zafůkané. Na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty Zahrají oblíbení muzikanti všem svým fanouškům od 18. 30 hodin. Hlavní program doplní kapela Akustyk, původem z Uherského Hradiště.

Caveman

KDY: pondělí 6. července od 19 hodin

KDE: Kolejní nádvoří, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 340 korun





Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Bon Jovi Tribute Prague

KDY: pátek 3. července od 20 hodin

KDE: Zahrada Panského domu, Uherský Brod

ZA KOLIK: 100 korun

Koncert revivalové kapely. Zárukou kvality a autentičnosti je český Bon Jovi a finalista první Superstar zpěvák Petr Poláček. Při vystoupení zazní hity jako jsou Always, It´s My Life, Bed of Roses a další.

Tabák Kabát revival + Rocksoar

KDY: pátek 3. července od 18.30 hodin

KDE: fotbalový stadion, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 50 korun



V rámci večera se můžete těšit na oblíbené místní hudební skupiny Tabák a Rocksoar, které zahrají to nejlepší ze svého repertoáru. Večer zakončí písničkář Honza Grebík

Folklorní večer Slovácké léto

KDY: pátek 3. července od 19 hodin

KDE: Kolejní nádvoří, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 150 korun

Folklor a Slovácké léto k sobě patří. I letos se můžete těšit na večer plný tradičních tanců. Vystoupí folklorní soubor Pentla z Boršic, Cimbálová muzika Ohnica

Mužský sbor Staroměští mládenci, po skončení programu následuje beseda u cimbálu s CM Ohnica.

Listování s Lukášem Hejlíkem: Můj příběh: 9,58

KDY: sobota 4. července od 20 hodin

KDE: Kolejní nádvoří, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 120 korun

Listování střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi - nejrychlejším člověku na světě a dobře ilustruje, proč je jamajský šampion jedním z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní špičkou. Málokomu se podařilo v knižní podobě zachytit duši a přemýšlení špičkového sportovce tak důkladně a podrobně.