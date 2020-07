Majk Spirit

Majk Spirit z bratislavské H16 a rapper, který je autorem vlastních textů míří do Clubu No6 v Uherském Hradišti. Představí se i s djem Grimaso. Nenechte si ujít jeho show k novému albu Nie som tu náhodou.

Safety First + Them Switcheroos

KDY: pátek 10. července od 19.30 hodin

KDE: Atrium kina Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun



Koncert, na kterém zahrají Safety first, tedy kvarteto individualit ze srdce Slovácka se zaměřením na geometrii, symetrii, rytmické opakování a ubíhající perspektivu s možností časového naplánování. Them Switcheroos jsou prý odpovědí na to, jak by zněli Black Keys, kdyby oba členové měli obě ruce levé. - Jakub Kaifosz. Jde o neučesaný a energický garage rock s prvky stoner a psychedelic rocku založený na tvrdých riffech v podání dvou kytaristů střídajících se za bubny.

UDG na Slováckém létě

KDY: pátek 10. července od 18 hodin

KDE: fotbalový stadion, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 150 korun

Druhý víkend Slováckého léta odstartuje tato energická partička z Ústí nad Labem, kterou jsme měli možnost přivítat již v minulém roce, a byla to velká show! Do varu vás dostanou skvělí muzikanti ze skupiny Best Of Rock, kteří mají za sebou letité zkušenosti na velkých pódiích. Večer zakončí Jirka Bartas s hity z celého světa.



Na kole vinohrady Uherskohradišťska

KDY: sobota 11. července od 8 hodin

KDE: Městské informační centrum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 korun



Na kole vinohrady Uherskohradišťska je akce určená cyklistům a příznivcům pěší turistiky. Jedná se o 15. ročník této oblíbené akce. Trasy vedou napříč regionem a můžete se na nich pokochat okolní přírodou, navštívit vinné sklípky a další zajímavosti. Připraveny budou čtyři cyklistické trasy, jedna pěší trasa a jedna trasa pro Nordic Walking. Většina zastávek na trasách by měla mít otevřeno od 9.30 do 14.00

Hradišťan a Jura Pavlica

KDY: sobota 11. července od 20 hodin

KDE: fotbalový stadion, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 250 korun



Slovácké léto poprvé v historii přivítá "domácí" hudební legendu Hradišťan, která si s sebou přiveze také speciálního hosta Pavla Helana. Hradišťan je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice. Večerní program doplní beseda u cimbálu.

Tabák Kabát revival a hosté

KDY: neděle 12. července od 16.30 hodin

KDE: fotbalový stadion, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 50 korun



Závěrečný večer sportovně-kulturní akce Slovácké léto 2020. V rámci večera se můžete těšit na oblíbenou místí hudební skupinu Tabák jako již tradičně si kluci připravují speciální program s hosty a uvolněnou koncertní atmosféru.

Top 10 nejzajímavějších archeologických nálezů poslední dekády

KDY: do 16. srpna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Památník Velké Moravy, Staré Město

ZA KOLIK: 60 korun



Výstava uspořádaná u příležitosti 10. výročí rekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě představuje formou panelů, ale i fyzicky vystavených artefaktů top 10 nejzajímavějších archeologických lokalit, které se podařilo pracovníkům Slováckého muzea objevit v poslední dekádě. Vystaveny budou vůbec poprvé unikátní soubory, jako například bohatý velmožský hrob z Uherského Brodu datovaný do starší doby římské či vzácný depot ženského šperku z Bánova, který byl uložen do země ve starší době železné.

Podoby vína

KDY: do 23. srpna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun



Výstavní projekt Ateliéru hmatového sochařství, jehož vedoucím je absolvent uherskohradišťské Střední uměleckoprůmyslové školy Štěpán Axman, představuje díla nevidomých lidí, jejichž tvorba v sobě nese um, osobitost a výtvarnou sdělnost. Terakotové sochy jsou inspirovány vínem, chutí a vůní konkrétních odrůd, jako je tramín, pinot nebo ryzlink. Výstava je plně haptická, takže návštěvníci mohou zavřít oči, dotýkat se soch a pocítit tvary a struktury jednotlivých objektů.

Jitka Štenclová - Obrazy, kresby

KDY: do 30. srpna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun



Jitka Štenclová je zajímavou osobností současného českého umění. Její tvorba prošla etapami textilního výtvarnictví a dospěla k nezaměnitelné poloze v malbě a kresbě. Její předností je mimořádný cit pro barvu v sytých a zářivých odstínech, které v geometrizovaném tvarosloví usazuje do poněkud tajuplného prostoru vesmírné nekonečnosti či psychologické proměnlivosti lidských citů a prožitků. V tomto autorském zaměření se snaží o vlastní upřímné sdělení v intencích dynamického záznamu až po křehké a neuchopitelné proudy myšlenek, čímž dává dostatečný prostor k navázání komunikace mezi dílem a divákem. Inspirativní, hravá, chápající a vlídná – taková je Jitka Štenclová a její tvorba.

Denisa Prošková - Ilustrace

KDY: do 30. srpna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun



Volný cyklus výstav knižních ilustrací pokračuje v představení tvorby Denisy Proškové. Současná autorka je nejen malířkou, kreslířkou – ilustrátorkou, ale také spisovatelkou, novinářkou a vypravěčkou všedních příběhů s nevšední poetikou. Má schopnost zaujmout jak dospělé tak i děti, a okouzlit je přívětivou srozumitelností svých sdělení i obrázků. Svůj rukopis si založila na lehkosti kresby, bohaté barevnosti a schopnosti zaplnit zvolený formát v harmonickém propojení ústředního motivu s doprovázející skladbou dekorativně laděných doplňků či detailů. To vše navozuje dojem volné hravosti, ale nepostrádá odklon od původního záměru. Mít v ruce knížku, kterou Denisa Prošková doprovází svými ilustracemi, je zážitek poučný i příjemný zároveň. Autorka má dar dopřát nám pocit přátelství a důvěry, což jsou hodnoty mimořádně vzácné a potřebné pro život každého člověka – velkého i malého.

Vampyrismus

KDY: do 31. prosince, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Památník Velké Moravy, Staré Město

ZA KOLIK: 60 korun



Výstava z archeologických výzkumů věnovaná specifickým nálezům velkomoravských pohřbů, hrobům takzvaných vampýrů. Víra ve vampýry či upíry, to jest v mrtvé, kteří opětovně mohou vycházet z hrobů, je stará jako lidstvo samo. Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně budou v Památníku zrekonstruovány nedávno objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré u Velehradu.