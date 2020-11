Jezírko lásky u Luhačovic

KDY: celoročně, přístupné je kdekoliv

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Nedaleko Luhačovic se nachází oblíbené místo vycházek lázeňských hostů i samotných obyvatel Luhačovic, malá přehradní nádrž postavená za účelem zásobárny vody pro lesní zvěř, Jezírko lásky. Rozměry má 30 x 60 metrů a je hluboké asi metr.Podle pověstí je pro štěstí v lásce, manželskou stálost a věrnost potřeba omočit v jezírku levý ukazováček. Okolí jezírka je vhodné pro pěší turistiku i cykloturistiku. K jezírku lásky je to z Luhačovic poměrně blízko, ale je docela obtížné jej najít. Vydejte se k němu třeba od pramene Ottovka, který se nachází nad tenisovými kurty nedaleko luhačovické kolonády.

Zdroj: Deník/Jarmila Kuncová

KROMĚŘÍŽSKO

Hra pro všechny generace. Zahrajte si v Kroměříži discgolf

KDY: celoročně a kdykoliv

KDE: Erbenovo nábřeží v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Discgolf je vhodný pro všechny věkové kategorie. Hraje se s plastovým diskem. Cíl hry je podobný jako v golfu, tedy projít vytyčenou trasu s co nejmenším počtem hodů. Kroměřížské sportoviště nabízí devět jamek. Každá hra začíná na „výhozišti“. Další hod provádí z místa, kde disk zůstal ležet po předchozím hodu. Jamku úspěšně ukončí umístěním disku do discgolfového koše. Poté se může přesunout k další jamce, do té doby než obejde celé hřiště.

Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Na rozhlednu Marušku

KDY: kdykoliv

KDE: Hošťálková

ZA KOLIK: zdarma

Pokud milujete výhledy do krajiny, pak vyrazte na výlet na jednu z mnoha krásných rozhleden Valašska, třeba na rozhlednu Marušku, která se nachází u obce Hošťálková. Nejsnadněji se tam dostanete autem, které necháte na parkovišti u Ski areálu na Trojáku. Odtud půjdete pěšky po zpevněné silničce až přímo k 16 metrů vysoké rozhledně, která navíc leží na trase Naučné stezky Tesák. Maruška vám nabídne výhledy na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů Kelčský Javorník, Radhošť, Pustevny, Lysou horu a při dobré viditelnosti dohlédnete až na Nízké Tatry. Rozhledna je volně přístupná.

Zdroj: Deník/archiv

UHERSKOHRADIŠTSKO

Zámek Buchlovice. Natáčela se tam i Čertova nevěsta

KDY: celoročně, kdykoliv

KDE: z pohodlí vašeho domova

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Zámek Buchlovice. Chcete se do něj podívat? Využijte virtuální prohlídku. Podíváte se na nádvoří (pohled od kašny), ale čekají na vás i tato místa: Zámecká zahrada, Hudební sál a Stříbrný salon. V roce 2010 se tam například natáčela pohádka Čertova nevěsta režiséra Zdeňka Trošky.

Stavba zámku v Buchlovicích byla zahájena těsně před rokem 1700 bohatým a urozeným hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským, který zámek zamýšlel jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona. Snad proto byly u některého z předních vídeňských architektů té doby objednány italsky orientované plány ve stylu takzvané villy rustica. Výsledkem několikrát přepracovaného architektonického konceptu je nejčistší příklad italské barokní vily ve středoevropském prostoru. Kolem zámku byla od začátku budována nádherná barokní zahrada, uchvacující svojí krásou už udivené současníky. Odkaz je: http://www.zamek-buchlovice.pamatky3d.cz/

Zdroj: Deník/archiv