SLOVÁCKO

Na kole vinohrady Uherskohradišťska

Kdy: sobota 7. října

Kde: Start Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

Za kolik: Dospělí 150 Kč, děti 50 Kč

Proč přijít: Připraveno a pečlivě značeno bude celkem pět tras, z nichž jedna bude pěší. Z těch cyklistických je to v loňském roce vzniklá stezka Ryzlinku rýnského – Královská. Letošní novinkou na této trase je zastávka v Dolním Němčí, kde se bude v restauraci Rozkvět prezentovat vinařství Víno Staňkovi z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Tato stezka je se svou délkou 53 km a převýšením 320 m vhodná pro fyzicky zdatnější. Hned za ní je s délkou 37,6 km a převýšením 222 m stezka Muškátu moravského, která vede jak jinak než přes Polešovice. O něco kratší a mírnější je pak stezka Rulandského bílého, která míří kolem Baťova kanálu do nejseverněji položené vinařské obce na Slovácku – Kudlovic. Délka této trasy je 36,6 km s převýšením 287 m. Poslední z cyklotras je pak stezka Po stopách cisterciáků – Velehradská, na které se navíc účastníci něco dozví, neboť projížďka je komentovaná. Tato trasa je zároveň nejméně fyzicky náročná, na 29 km zdoláme převýšení 207 m. Ideální variantou pro pěší je stezka Sadská.

Jarošovský Oktoberfest 2023

Kdy: sobota 7. října od 12 hodin

Kde: Areál pivovaru v Jarošově

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přijďte sa pobavit, zazpívat, zatančit a společně pozvednout plné tupláky do areálu Jarošovského pivovaru na tradiční Jarošovský Oktoberfest. Zahrají: 15:00 – 18:30 CM LITERA 18:30 – 21:30 KŘÍDLA Na čepu budou nejen originální pivní speciály, ale i klasika jako je Jarošovský Jura 11%, Matúš 12%, Šohaj 14%, Joža 13% aj Galánka 10%. Programem a pivními soutěžemi provází David Vaculík.



Výstava hub v Nivnici

Kdy: neděle 7. a pondělí 8. října od 14 do 18 hodin a od 8 do 12 hodin

Kde: KD Beseda Nivnice

Za kolik: Dobrovolné

Proč přijít: Tradiční výstavu hub pořádá Mykologický kroužek Nivnice, který představí zájemcům desítky jedlých i nejedlých hub z našich lesů. Návštěvníci se můžou těšit také na houbovo zvěřinový guláš nebo na topinky s houbovou směsí.

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum Bojkovska Bojkovice

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

KROMĚŘÍŽSKO

Den uniformovaných sborů

KDY: sobota 7. října od 10 do 17 hodin

KDE: Letiště v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přehlídku práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků či klubů vojenské historie nabídne tradiční Den uniformovaných sborů v Kroměříži. Letošní ročník se navíc kromě moderních dějin zaměří i na ty starší. Ohlédnutí do historie souvisí s letošním 760. výročím města Kroměříže. Rytířský turnaj bude připomenutím středověku a doby Bruna ze Schauenburku a do období raného novověku zavede příchozí návštěva žoldnéřského tábora a vojenské šarvátky z třicetileté války.

Tanky, Boeing, drony i vrtulníky nabídne sobotní Den uniformovaných sborů

Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Cílem výstavy je sledovat, jak se velké události 20. století otiskly do života běžného člověka a změnily jej. Výstava tak návštěvníkům otevírá možnost nenahlížet na druhou světovou válku, holokaust či znárodnění skrze frontové linie, velké bitvy, počty mrtvých nebo množství živnostníků, kteří přišli o své podnikání, ale podívat se na tyto velké události prostřednictvím života jednoho člověka. Výstava tento záměr představí kresbami čínského studenta dlouhodobě žijícího v Česku Hana Jiang Xue, které se staly podkladem komiksového příběhu. Pro něj si autoři zvolili skutečného žijícího Kroměřížana – pana Františka Färbera, který se stal prototypem obyčejného občana. Součástí výstavy jsou také sbírkové předměty, jež dokreslují dobu 20. století.



Hesham Malik – Nejisté vibrace

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou.

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia.

ZLÍNSKO

Zámecký ryneček

KDY: 7. - 8. října od 13 hodin

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První ročník slavností vína a folklórního festivalu nabídne vystoupení skvělých lokálních folklorních souborů a k tomu ochutnávky těch nejlepších moravských vín. Kromě degustace a hudby je připravena také modrotisková dílna či vystoupení legendární Horňácké muziky Petra Mičky. Zahraje i držitel dvou cen Anděl Tomáš Kočko & Orchestr. Další vystupující jsou Slovácký soubor Vonica, Malá Vonica, Děvčice z Vonice, Bartošův soubor, Bartošův dětský folklorní soubor, Valašský soubor Kašava, Dětský folklorní soubor Fryštáček, Dětský folklorní soubor Maryjánek, Cimbálová muzika Paléska, Cimbálová muzika Šafrán, Cimbálová muzika Valášek, Cimbálová muzika Moravěnka, Cimbálová muzika Andrýsek, Cimbálová muzika Denica.



Lampionová prohlídka v Zoo Zlín

KDY: 7.října, pokladny budou otevřeny do 19.30, areál Zoo do 21.30

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: Vstupné jako při běžné návštěvě

PROČ PŘIJÍT: Večerní návštěvu areálu zoo zpestří povídání průvodců formou vedených prohlídek. Není potřeba se nikde registrovat, stačí přijít na nádvoří zámku Lešná. První skupina vyjde v 18.30, další budou následovat v pravidelných intervalech. Ta poslední odstartuje v 19.30. Během přibližně dvouhodinové prohlídky návštěvníci získají spoustu zajímavých informací o letošních novinkách a také chovaných zvířatech. K večerním prohlídkám neodmyslitelně patří i lampiony, které budou k zakoupení u vstupů do zoo. Během lampionových prohlídek cesty a pěšiny v areálu osvětlí louče a lampy, přesto doporučuje vzít si s sebou kapesní svítilnu nebo čelovku.

S průvodci v dobových kostýmech se návštěvníci v zámku Lešná se přenesou na začátek 20. století, kdy zámek vlastnil hrabě František Josef Seilern. Společně budou řešit záhadné zmizení klenotů pana hraběte, podezřelých bude opravdu hodně.

Zámecké prohlídky budou probíhat ve dvacetiminutových intervalech, ta první začíná v 18.00 hod., poslední ve 20.40 hod. Vstupenky na tyto speciální prohlídky bude možné zakoupit vždy od 17.00 hod. pouze v pokladně zámku Lešná. Jednotné vstupné do zámku bude 70 Kč/osoba.

Blue burlesque show – girl power

KDY: 6. října od 19.30

KDE: Kavárna Továrna Zlín

ZA KOLIK: 490 – 750 korun



PROČ PŘIJÍT: Show plnou elegance, umění a neuvěřitelných emoci, která se bude řídit heslem Burlesque your life!

Vystoupí nejlepší kabaretní a burleskní perfomeři, které diváky přenesou se do třpytivého světa burlesky, která v poslední době zažívá neuvěřitelnou vlnu popularity. Na pódiu se představí mezinárodní burleskní umělkyně a producentka show Zorya Blue, Error Fatale z Bratislavy, která má ráda komediální čisla. Její repertoár je přinejmenším eklektický – najdete v něm narážky na Ježíše Krista, dělníky nebo pop stars. Rocky Růž, už její jméno prozrazuje, že spojuje rockovou hudbu a ženský glamour. V jejím repertoáru najdete klasická čísla, ale i aktivismus a originální kostýmy. Kamarádi jí říkají (Lady) Gaga, protože nikdy nevíte, čím překvapí. A celým večerem provede Nancy El, herečka, zpěvačka a moderátorka.

Recitál Lucie Bílé se sborem Boni Pueri

KDY: 7. října od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Klobučan, Valašské Klobouky

ZA KOLIK: 1200 korun

PROČ: Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska připraví jedinečný hudební zážitek. Jeden z nejlepších hlasů české hudební scény nově také s dětským sborem Boni Pueri.

Slavnost pod jabloní

KDY: 7. října od 13 hodin

KDE: KKC Elektra

ZA KOLIK: Dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky čeká speciální jablečné menu, gastro prezentace místních firem, skautské soutěže, hudební program v podání folklórního souboru Leluja a Malé Zálesí, koncert rockové kapely z Luhačovic avaroM dnaBseulB nebo projížďky v historickém hasičském voze z roku 1936. A na slavnosti pod jabloní nesmí chbět soutěž o nejoriginálnější jablečný výrobek.



VALAŠSKO

Ledové hry na Kapce

KDY: 7. října 15-17 hodin

KDE: Kapka resort, Lhota u Vsetína

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ: Kamarádi, bruslení, hry a spousta zábavy! To bude připraveno v sobotu na ledových hrách na Kapce. Soutěže v různých disciplínách, maskot Kapkáč, hudba, občerstvení a ceny. Všechny hry se budou odehrávat na ledě, proto je nutné mít brusle, helmu a chrániče.

Kurz pečení valašských frgálů

KDY: 8. října 10 – 13 hodin

KDE: Hotel Galik, Velké Karlovice

ZA KOLIK: 990 korun, Nutná rezervace předem

PROČ: K nejtypičtějším specialitám valašské kuchyně patří kromě slivovice a kyselice také frgál. Pro všechny, kteří se chtějí naučit vyrábět tento tradiční valašský koláč, pořádá kurzy pečení Resort Valachy ve Velkých Karlovicích. Účastníci si během tříhodinového kurzu pod vedením pekařky zkusí celý postup a zhotoví si vlastní frgál, který si odvezou domů i s receptářem a zástěrou na památku. Dozví se také různé tipy a zajímavosti o historii a současnosti frgálu. Ten se na Valašsku dělá podle ustáleného výrobního postupu zřejmě již několik století.



Rožnovský krpálek

KDY: 7. října od 9 hodin

KDE: Koliba Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 50 korun při přihlášení předem, 100 korun na místě

PROČ: Tradiční závod horských kol a odrážedel pro děti u Koliby Dolní Paseky. Soutěž je pro děti do 13 let na tratích délky 100 – 1800 metrů. Závod se koná za každého počasí.

Obejdi Rožnov

KDY: 7. října od 9 hodin

KDE: Sraz před Turistickým informačním centrem

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ: Vyzkoušejte si Nordic walking na první vycházce městským okruhem v Rožnově pod Radhoštěm. Účastníci si mohou půjčit NW hole, v případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší.



VHK Robe Vsetín – Berani Zlín

KDY: 7. října od 17 hodin

KDE: Zimní stadion na Lapači, Vsetín

ZA KOLIK: 150 – 300 korun

PROČ: Derby odvěkých rivalů je tu. Vsetínští Valaši vyzvou v devátém kole Chance ligy Berany ze Zlína.

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Poklady východní Moravy

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Jak se do lesa volá

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.

Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

50 let CHKO Beskydy

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.

Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.

Ludvík Schneiderka: Návraty

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava Návraty nabízí více než 80 děl a je uspořádána u příležitosti 120. výročí narození malíře Ludvíka Schneiderky.

Narodil se v roce 1903 v Křivém u Valašského Meziříčí. V rodině vyrůstali tři bratři, nejstarší Alois, prostřední Josef a nejmladší Ludvík. Všichni od mládí projevovali výtvarné nadání.

Ludvík studoval nejdříve na Vídeňské akademii, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval u profesorů Vojtěcha Hynaise, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Mezi světovými válkami procestoval, většinou se svými bratry, řadu zemí Evropy, kde také sám nebo společně vystavovali. Absolvoval studijní pobyty v Holandsku a Španělsku se zaměřením na krajinářství a portrétní tvorbu.

S rodinou, manželkou a synem, žili v Praze a na Rusavě, kde si pořídil tzv. letní ateliér. Maloval, kreslil, zachycoval život prostých lidí v práci i zábavě, originalitu tradic a zvyků na Valašsku, krojovou výbavu starousedlíků. V Praze portrétoval známé osobnosti (např. gen. Svoboda, spisovatel Troska, podnikatelé, osobnosti vědy, kultury, společenského života aj.). Zemřel v roce 1980, pohřben je v Bystřici pod Hostýnem.