Nový rok přivítají žáci ZUŠ Zlín – Jižní Svahy už tradičně svým Novoročním koncertem. Představí se nejen sólisté, komorní seskupení, cimbálová muzika a pěvecký sbor, ale i organizace Monoski Zlín, která pomáhá lidem s postižením. Koncertem provedou žákyně literárně-dramatického oboru Johana Tomšů a Magdaléna Raszková.

Večery proézie - Nicol Hochholczerová

KDY: v sobotu 14. ledna od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Debut slovenské prozaičky Nicol Hochholczerové, novela Táto izba sa nedá zjesť, se okamžitě zařadil mezi pět nejlepších slovenských próz roku 2021 a vyvolal na Slovensku diskuzi o sexuálním zneužívání. Právě šest let trvající zneužívání nezletilé dívky je totiž tématem textu, který vedle naléhavé aktuálnosti vyniká i formálním experimentováním.

O princezně, která ráčkovala

KDY: v neděli 15. ledna od 15 hodin

KDE: Divadlo Scéna, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království. Ale opak je pravdou! Princezna je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.

Kurz asijské kuchyně I.

KDY: v neděli 15. ledna od 16.30 hodin

KDE: Bistrotéka Valachy

ZA KOLIK: 3190 Kč

Antonín Bradáč působí od roku 2007 do součastnosti jako Executive Chef, Central – Eastern Europe, ELECTROLUX s.r.o., Division Food Service Equipment. Může se pochlubit mnoha kulinářskými oceněními. K jeho největším úspěchům patří prvenství na světové kuchařské soutěži Thailand Culinary World Challenge v thajském Bangkoku.

Menu:

- Grilované krevety s čili papričkami, koriandrem, sezamem a limetkou, wakame salát

- Massaman kari s grilovaným hovězím pupkem, kardamonem a thajskou bazalkou

- Smažená rýže s krevetami, mungo klíčky, zázvorem a koriandrem

- Pšeničné nudle s vepřovou panenkou, houby shitaké, čili a pak-choi

Kurz asijské kuchyně I.Zdroj: Bistrotéka Valachy

KROMĚŘÍŽSKO

Ples města Holešova

KDY: v sobotu 14. ledna od 19.30 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: od 550 korun

Po dvouleté pauze se opět uskuteční Ples města Holešova. Zahájí tak plesovou sezonu roku 2023. Je připraven kvalitní hudební program, kapelou večera bude Event jazz z Kroměříže, o hudební vystoupení se postarají herci Městského divadla Zlín Petra a Radovan Královi, kteří se představí s výběrem nejznámějších muzikálových písní. Večerem pak bude provázet česká herečka a moderátorka Markéta Hrubešová. Při výběru cimbálové muziky vsadili organizátoři na jistotu a zvolili oblíbenou Cimbálovou muziku Stanislava Gabriela. V průběhu večera vystoupí letošní mistryně Evropy – holešovské mažoretky.

Ples. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Letem světem

KDY: v neděli 15. ledna od 15.30 hodin

KDE: MKS, Hulín

ZA KOLIK: 130 korun



Rodiče, prarodiče a samozřejmě děti jsou zváni na zábavný animační program s Jirkou Hadašem s názvem Letem světem spojený s tradičním karnevalem.

David Uher

KDY: v sobotu 14. ledna od 20 hodin

KDE: Piano, Kroměříž

Fanoušci muziky v koncertu uslyší instrumentální skladby převážně z autorova nového alba Blown Sand, které vyšlo v listopadu. K tomu i nějaký cover světových kytaristů a taky nějakou věc od Drumphonic. To vše v akustickém provedení s notnou dávkou virtuozity a nečekaných aranží.

Chovatelské trhy v Kroměříži

KDY: v neděli 15. ledna od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

Nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci.

Chovatelská výstava v Kroměříži.Zdroj: Deník/archiv

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Central room – DJ Kadr

KDY: v sobotu 14. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Mír, Uherské Hradiště

Klub Mír tentokrát nabídne rap, grime, drill nebo Garage a DJs, kteří zahrají nejnovější věci a vyberou tu nejlepší selekci. Jako host přijede Producent a DJ KADR, který produkuje lidem jako Sensey, Vercetti a Totally Nothin a na show zahraje svůj set. Stejně jako Uknow, Daywitt, RVSHK a Felly.

Zvídálkové, vzhůru do muzea - Záhadné struny

KDY: v neděli 15. ledna od 13 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: rodinné vstupné 200 korun

Tématem prvních Zvídálků nového roku jsou hudební nástroje, a především cimbál. Návštěvníci se podívají do historie, kdy byl první cimbál vyroben a také jak vypadal. Děti zjistí, jaké druhy tohoto hudebního nástroje mají ve výstavě fenomén cimbál, ale taktéž jak to vypadá u výrobce cimbálu v dílně. Na tyto záhadné struny si děti vyzkouší zahrát. Nebudou chybět ani tradiční dílničky a pracovní listy. Povídání se skřítkem začíná každou celou hodinu.

Zvídálkové v Uherském Hradišti.Zdroj: Deník/archiv

Šest tanečních hodin v šesti týdnech

KDY: v neděli 15. ledna od 17 hodin

KDE: Klub Maják, Bojkovice

ZA KOLIK: 390 korun

Divadlo Bolka Polívky přiveze šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči. Madame Lily Harrison si najímá Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, cha-chu a moderní tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic společného, nakonec najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou. V rolích se představí Chantal Poullain a Martin Kraus.

VALAŠSKO

Relativita

KDY: v neděli 15. ledna od 19 hodin

KDE: S-klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 390 korun



Milovníci divadla si přijdou na své se hrou Relativita z repertoáru Divadla v Řeznické. Autor staví svůj příběh na dramatické spekulaci a fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho dospělé dcery Lieserl. Einsteinovi se skutečně předtím, než se oženil se svojí první ženou Milevou, v roce 1902 narodila dcera, která ale už v roce 1904 záhadně zmizela. Je to neprobádaná kapitola Einsteinova života. Nikdy se o ní nezmínil a nikdo neví, zda umřela nebo byla dána k adopci. Tento fakt vyšel najevo až v roce 1987 z objevené soukromé korespondence. Autor staví na spekulaci, že Einsteinova dcera žije a dospělá se mu ohlásí jako novinářka.

Chorobopop

KDY: v sobotu 14. ledna od 20 hodin

KDE: Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 200 korun

Rožnovská kapela Chorobopop vydala své druhé album Odrazit od dna. I na nové nahrávce kapela v jedenácti písních rozvíjí poetiku naznačenou svým názvem. Textově chorobopis, hudebně pop. CD je k mání nějakou dobu a teď vychází očekávaná vinylová verze, kterou pokřtí ve Vrátnici a k tomu si pozvali plzeňskou kapelu Safenat Paneach, bigbítovou kapelu poučenou devadesátkami, rozkročenou mezi Posázavím a Plzní, s novým materiálem opouštějící převzaté básně a mířící do Vrátnice s vlastními texty. Po dvou albech se proměňuje i muzika směrem k jednoduchosti a písničkovějšímu vyjádření. Třetí deska ale bude taky ze všech ta nejšpinavější a nejvíc nahlas.

Tříkrálový koncert

KDY: v neděli 15. ledna od 16 hodin

KDE: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vsetín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Milovníci hudby si mohou přijít poslechnout vánoční písně a melodie a prodloužit si tak kouzelné období vánočních svátků u příležitosti Tříkrálového koncertu, který bude poděkováním Charity Vsetín za podporu největší sbírkové akce v naší zemi. Účinkovat bude Polanský žesťový kvintet a Divinum Wallachian Choir.

Tříkrálový koncert.Zdroj: Deník/archiv