Třetí ročník Dětského festivalu řemesel a profesí budoucnosti opět nabídne unikátní akci pro rodiny s dětmi. Malí návštěvníci se mohou těšit na workshopy z oblasti modelářství, stavitelství, strojírenství, včelařství, truhlářství, mechaniky, barvířství, kutilství, šití a tkalcovství, robotiky, programování, košíkářství, kovářství, muziky, malířství a mnoho dalších.

Dětský festival řemesel a profesí.Zdroj: Deník/Jarmila Kuncová

Večerní lampionové prohlídky

KDY: v sobotu 15. října od 17 hodin

KDE: ZOO Zlín



Večerní návštěvu zlínské zoo zpestří povídání průvodců formou vedených prohlídek. První skupina vyrazí z nádvoří zámku v 18 hodin, další ji budou následovat v pravidelných intervalech. Během přibližně dvouhodinové prohlídky se můžete těšit na spoustu zajímavých informací nejen o chovaných zvířatech, ale také o letošních i připravovaných novinkách. Během lampionových prohlídek budou tropická hala Yucatan, Zátoka rejnoků, pavilon žiraf a slonů otevřeny do 21 hodin, celý areál zoo do 21.30 hodin. Originální program nabídne zámek Lešná. Průvodci v dobových kostýmech návštěvníky zavedou do dob, kdy zámek a celé lukovské panství vlastnil hraběcí rod Seilernů. Potkáte se se zakladatelem zámku hrabětem Františkem Josefem Seilernem a jeho manželkou hraběnkou Saroltou, s jejich dětmi - synem Josefem Karlem a dcerou Ilonou, ale také s komornými.

Večery proézie – Jan Těsnohlídek

KDY: v sobotu 15. října od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver, Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Jan Těsnohlídek je český básník, pro kterého je typická jazyková přímost, lákají i čtenáře, kteří se jinak poezii vyhýbají. Debutoval sbírkou Násilí bez předsudků, za kterou obdržel Cenu Jiřího Ortena. Následovaly básnické sbírky Rakovina, Ještě je co ztratit nebo novela Ada. Zatím poslední Těsnohlídkovo dílo představuje letošní sbírka Garum. Řada jeho básní byla zhudebněna, například kapelou Umakart, a dočkala se překladů do několika světových jazyků.

HRUBÁ HUDBA zavítá do Zlína

KDY: v pátek 14. října od 20 hodin

KDE: zlínské Divadlo Malá scéna



Už tento pátek 14. října do Zlína zavítá Hrubá Hudba. Unikátní koncertní projekt nu-jazzové kapely Lesní zvěř, jejího frontmana Jiřího Hradila a Horňácké muziky Petra Mičky přináší originální prolínání na první pohled dvou zcela rozdílných hudebních světů. Hrubá Hudba však nebude ve Zlíně poprvé. Letos vystoupila krátce v rámci oslav Zlín 700. Na základě pozitivních ohlasů tentokrát přijíždí s celovečerním programem do zlínského Divadla Malá scéna. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal nebo přímo na místě.

KROMĚŘÍŽSKO

Jablečný den a farmářské trhy

KDY: v sobotu 15. října od 9 hodin

KDE: Velké náměstí Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma



Na sobotu je na Velkém náměstí připraven bohatý program pro celou rodinu, kde jablka hrají hlavní roli. Návštěvníci se mohou těšit na farmářské trhy, živou hudbu, prodej výrobků z jablek, výstavu plodů starých odrůd, pohádku pro děti O červené karkulce, fotokoutek, workshopy a balonky pro radost.

Jablíčkový den.Zdroj: Deník/archiv

Velryba Lízinka

KDY: v neděli 16. října od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: 120 korun

Všichni jste se alespoň jednou v životě zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocitnout se v cizím prostředí a mezi cizími bytostmi. No a tak si možná dovedete představit, jak se musí cítit hrdinka pohádky velryba Lízinka, která se k nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře. Jako vy jste asi hledali spřízněnou dušičku, tak i ona marně hledá pomoc a kamaráda mezi rybami. Až potká u břehu stejně nešťastného osamoceného kluka - malého rybáře Tomáše. A protože jejich kamarádství je opravdové, dokážou spolu překonat nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Jak se podaří uniknout ze spárů pana Volejníčka a kdo jim bude pomáhat, to uvidí diváci sami.

Sousedský jarmark a knihotoč

KDY: v sobotu 15. října od 10 hodin

KDE: Hostýnská 28, Bystřice pod Hostýnem



Mezi lidmi je spousta šikovných žen, maminek, babiček, ale samozřejmě také mužů, tatínků, dědečků. A spousta z nich má zahrádky, pěstuje ovoce, zeleninu, vyrábí džemy, sirupy, likéry, krásné věci. Na sousedském jarmarku mohou zájemci nakoupit právě takové poctivé domácí dobroty a zároveň přinést nepotřebné knihy a za ně si třeba nějaké zajímavosti zase odnést.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Flamengo reunion session

KDY: v sobotu 15. října od 20.30 hodin

KDE: Klub Mír, Uherské Hradiště

Letos uplyne neuvěřitelných 50 let od vydání dnes již kultovní a bez nadsázky jedné nejvýznamnější desek československé historie rocku, a sice Kuře v hodinkách. Toto půlstoleté výročí oslaví Kuře spolu se svojí kapelou Flamengo, jejíž současná sestava nese název Flamengo reunion session a opírá se o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta a Vladimíra Gumu Kulhánka, kteří oba pamatují zlatou éru Flamenga.

Zvídálkové vzhůru do muzea

KDY: v neděli 16. října od 13 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště



Šikovný skřítek Zvídálek dětem tentokrát ukáže, jak lze pomocí jehliček, jehlic a spousty nití vytvořit opravdické umělecké dílo. Povídání se skřítkem začíná každou celou hodinu a po celou dobu je otevřena také tvořivá dílnička.

Zvídálkové v Uherském Hradišti.Zdroj: Deník/archiv

Hadrárna na Portále

KDY: v neděli 16. října od 13 hodin

KDE: Portál, Uherské Hradiště

Z krásné kavárny Portál se v neděli stane hadrárna, aby si lidé pěkně vyčistili šatníky a připravili se na zimu. Na prodej nebo výměnu bude zimní oblečení, které už neunosíte. Formou posezení u kávy a hadříků můžou fanoušci udržitelného stylu života strávit pěkné nedělní odpoledne čistkou šatníku a potkat u toho známé i nové tváře.

VALAŠSKO

Dámská čtyřhra

KDY: v neděli 16. října od 19 hodin

KDE: Kulturní zařízení, Valašské Meziříčí

Den po pohřbu Catherine se její nejbližší kamarádky vydávají na golfové hřiště, kam s ní posledních čtrnáct let chodily. K Margo, Tate a Connie se přidává i Dory, Catherinina kamarádka z Kanady, kterou zbylé ženy potkaly teprve na pohřbu. Mezi jednotlivými odpaly a jamkami spolu ženy probírají všednosti i nevšednosti svých životů s nadhledem či (ne)potlačovanými poznámkami. Každá z žen se vyrovnává s životními nástrahami po svém, ale řeší to společně a rozličnými názory, ať už se týkají lásky, dětí či kariéry. A možná si i vzpomenou na svou zesnulou kamarádku. V rolích se představí Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, Ilona Svobodová a Monika Zoubková ze Spolku Kašpar.

Dýňové slavnosti

KDY: v sobotu 15. a v neděli 16. října od 8 do 18 hodin

KDE: Zahradní centrum Pod Kloboukem, Valašské Meziříčí

Je čas dýní a právě těm se milovníci tvoření budou moci po celý víkend věnovat v Zahradním centru Pod Kloboukem. Dozví se, jak dýně nejlépe vyřezávat a vydlabávat, aby z nich byla krásná podzimní výzdoba. Kromě dýní budou i ukázky různých jiných podzimních dekorací a soutěže o ceny.

Dýňová slavnost.Zdroj: Deník/archiv

Vsetínský jazzový festival

KDY: v sobotu 15. října od 18.30 hodin

KDE: Dům kultury, Vsetín

ZA KOLIK: 490 korun v předprodeji



Už 28. ročník Vsetínského jazzového festivalu nabídne hvězdu světového formátu, Rudyho Linku. Kromě něj se v programu představí Swingtet, Ochepovsky Projekt a Marta Kloučková quartet. Slovem provází Aleš Benda.