Burger Street Festival KDY: od pátku 3. do neděle 5. června od 10 do 20 hodin KDE: náměstí Práce ve Zlíně ZA KOLIK: vstupné zdarma

BURGER STREET FESTIVAL se opět vrací do Zlína, tentokrát na náměstí Práce k Obchodnímu domu. Představí ty nejlepší burgrárny, hranolkárny, zmrzlináře a všechny, co moc dobře ví, co se k hamburgerům sluší a patří. Vedle těch obvyklých hovězích návštěvníci vyzkouší třeba trhané vepřové maso i jiné alternativy včetně bezmasých. Aby si akci užili i ti, kteří klasický burger nemohou, připravují někteří prodejci vegetariánské burgery, obvykle s grilovaným sýrem, nebo bezlepkové bulky pro celiaky.

Pestrou škálu burgerů doplní další street food nabídka od Corn Dogs - v těstíčku obalovaných párků přes tradiční švýcarskou sýrovou bombu Raclette až po skvělé domácí hranolky. O sladkou tečku se postarají výrobci mexické speciality Los Churros, makronek Judyth Sweet Art nebo oblíbené rolované zmrzliny, kterou kuchař připravuje přímo před zraky návštěvníků. Gurmáni mohou zajít i na speciality gastro podniků Obchodního domu a posedět na venkovních zahrádkách. Street sortiment chystá například kornuterie Bistrotéky Valachy v přízemí Obchodňáku.

Burger Street Festival.Zdroj: Deník/repro

Den stromů na hradě Lukově

KDY: v sobotu 4. června od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Lukov

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Přijďte si užít Den stromů na hradě Lukově. Program: - naučně zábavná stezka lesem podél zpevněné cesty na hrad od parkoviště u sv. Jána (9 –15 hodin), - zážitkové stromolezení a další zábavné stromolezecké akativity pro děti, - tvořivé dílničky, - poznávačky, přírodovědné rébusy a hry na horním nádvoří hradu, - komentovaná prohlídka nové Žabí stezky v jižním příkopu (12 hodin), - výstava fotografií Montyho krajina v západním paláci hradu. Vernisáž v 10 hodin, - netopýří a ptačí poradna na horním nádvoří hradu - informační stánek České společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů, ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice ORNIS v Přerově, - lovecká lukostřelba (LK3D Mrlínek, pro děti od 6 let) - do 16 hodin, - vyřezávání ze dřeva lupenkovou pilečkou pro děti (Hutěčkovi) u domu Rudolfa Matouše, - ukázka řezbářských prací - Medvědice má medvíďata. Přivítání na hradě ve 14 hodin, - obří bublifuk pro děti, - ukázka sov a dravců (ČSOP Hošťálková) na nádvoří horního hradu (s komentářem v 11 a ve 13 hodin).

Hrad Lukov. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Valašský (ne)bál 2022

KDY: v sobotu 4. června od 19.30 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 230 Kč, na místě 260 Kč a krojovaní za 140 Kč

Po více než dvouleté odmlce se Kongresové centrum znovu promění v hlavní scénu folklorního tance ve Zlíně. Vedle obvykle skvělé atmosféry, tance, muziky, dobrého vína a tomboly se bál bude konat v netradičním období s netradičním hostem. Tím bude zlínský Avion Big Band, který vás bude společně s Cimbálovou muzikou Aloise Skoumala a Cimbálovou muzikou Juráš provázet po celý večer. Chybět nebude ani krátké vystoupení domácího Bartošova souboru a malé překvapení.

Valašský (ne)bál 2022.Zdroj: Deník/repro

První pátek Vonica 80

KDY: v sobotu 4. června od 19 do 24 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: dobrovolné do huslí

Přijďte si užít příjemný večer plný tance a zpěvu. Hraje „Horňácká cimbálová muzika Romana Sokola". Tentokrát netradičně v sobotu. Akce se koná v kavárně budovy 15.

Den pro děti i dospělé

KDY: v neděli 5. června od 14 hodin

KDE: Cukrárna a kavárna U Dvojčat ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Narozeniny Cukrárny a kavárny U Dvojčat ve Zlíně tradičně spojí s dětským dnem, kde si na své přijdou jak děti, tak i dospělí. Těšit se můžete na hry, skákací hrad, kulturní vystoupení, ale také na dobré jídlo, pití a zmrzlinu.

Sladkosti. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Pýcha a předsudek

KDY: v sobotu 4. června od 19 hodin

KDE: Městské divadlo ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 240 až 330 korun



Vyrazte na derniéru klasického díla britské literatury. Anglický venkov začátku 19. století. Čajové dýchánky, plesy, okázalá morálka a pokrytectví. Ale také touha najít skutečnou lásku. Sestry Bennetovy: Jane, Elizabeth a Lydia totiž navzdory dobovým konvencím odmítají sňatek z rozumu. Jak výstřední! Má však dívka bez většího věna právo na něco tak malicherného, jako je láska?

Večery proézie

KDY: v sobotu 4. června od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Výrazní básníci valašského regionu Pavel Kotrla a Jakub Chrobák publikovali své verše v řadě časopisů, například v Tvaru nebo Hostu. Vedle toho patří mezi spoluzakladatele pozoruhodného vsetínského literárního časopisu Texty, jehož šéfredaktorem je právě Kotrla. Ten vydal básnické sbírky Prstem na sklo rybám a Mírný severní a podílel se rovněž na dvou vydáních Slovníku osobností kulturního a společenského života Valašska i na Literárním slovníku severní Moravy a Slezska. Knižně se věnoval také historii obce Bystřička. Chrobák debutoval roku 2003 sbírkou Až dopiju, tak zaplatím, za níž následovaly soubory Adresy, Jak prázdné kolo, po ráfku, Imrvére a V krvavinách. Vedle toho působí v ostravském undergroundovém Radiu Les a vydal odbornou publikaci Tvůrce zbojnického a portášského mýtu Jan Kobzáň.

Za jantarem a lidovým ornamentem

KDY: hrad Malenovice

KDE: v sobotu 4. června od 13 hodin

ZA KOLIK: vstupné 59 korun



Přijďte zhlédnout dvě aktuální výstavy na hradě a hradní hájence, a přitom si vyrobit dvě ozdoby, které originálně oživí váš outfit. Inspirací tvořivcům budou právě předměty z výstavy Jantar ze Študlova.

KROMĚŘÍŽSKO

Muzejní noc

KDY: v pátek 3. června od 15 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Letošní muzejní noc láká návštěvníky na koncert tanečního orchestru Saxiband, komentované prohlídky expozic, přednášku, tvořivé dílny pro děti a mnoho dalšího. Koncert tanečního orchestru Saxiband zahájí v 15 hodin, komentovanou prohlídku expozice Historie ukrytá pod dlažbou města si mohou lidé užít od 16 hodin, nejen děti ocení tvořivé dílny v Památníku Maxe Švabinského, pro milovníky událostí druhé světové války přednášku Markéty Mercové a Evžena Petříka Kroměřížská stopa v osudech padákových výsadků Benjamin, Anthropoid a S1/R v expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 a mnoho dalšího.

Vybarvený běh

KDY: v sobotu 4. června od 9 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Celodenní akce pro celou rodinu. Klání určené pro sportovce i tělovýchovně nenadané si klade za cíl přitáhnout k aktivnímu pohybu i ty, kteří se mu trvale a tvrdošíjně vyhýbají. Připravený je jak dopolední běh s využitím práškových barev, tak i odpolední a večerní koncerty více či méně známých zpěváků a kapel, zábava pro malé i velké návštěvníky, workshopy, taneční vystoupení, stánky s občerstvením.

Vybarvený běh v Kroměříži.Zdroj: Deník/archiv

Reflexy

KDY: v sobotu 4. června od 19 hodin

KDE: Letní parket, Žopy u Holešova

Fanoušci taneční zábavy si mohou vyrazit a zatančit si na skvělé zábavě anebo si zaskákat do party stanu na největší hity současnosti.

VALAŠSKO

Velká cena Valašska v sečení kosú

KDY: v sobotu 4. června od 7 hodin

KDE: Semetín za obchodem

ZA KOLIK: startovné 100 korun



Spolek pro zachování Valašských tradic společně s Městem Vsetín srdečně zve na 17. ročník Velké ceny Valašska v sečení kosú v Semetíně za obchodem (Maldovkou). Během dne budou zajištěny hry pro děti, včetně ukázek lidových řemesel a pro povzbuzení soutěžících a diváků zahraje k poslechu i tanci Hovězská pětka. Účast v kroji vítána.

Osmá múza astronomie

KDY: v neděli 5. června od 17 hodin

KDE: zámek Vsetín

ZA KOLIK: vstupné 50 korun

Co všechno z astronomie se ukrývá ve slavném díle slavného Jana Nerudy? A jaké netušené předpovědi se tento velikán naší literatury dopustil? Nejen na tyto otázky Vám odpoví přednáška známé osobnosti české vědy Jiřího Grygara s názvem Osmá múza astronomie, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín.

Lidová Redlová

KDY: v sobotu 4. června od 19.30 hodin

KDE: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Lucie Redlová vydala dlouho očekávané album Lidová Redlová a první křest nemůže proběhnout nikde jinde než na domácí scéně. Koncert se speciálním hostem Evou Štěrbovou si mohou fanoušci užít na nádvoří KZ, v případě deště v M-klubu.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Šašek Franta a klaun Pepe

KDY: v sobotu 4. června od 10.15 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Klauniáda s pohádkovým příběhem zve děti k zábavě i účinkování. Setkání Franty a Pepeho je čistě náhodné. Oba klauni – každý sám – přicházejí zahrát dětem pohádku. Že se ale na jevišti sejdou dva, to Franta ani Pepe netuší. Aby všechno dobře dopadlo, musejí do nečekané zábavy zasáhnout i malí diváci.

Šikula ve Hvězdě

KDY: v neděli 5. června od 13.30 hodin

KDE: Kino Hvězda, Uherské Hradiště



Na akci Šikula ve Hvězdě předvede Dům dětí a mládeže Šikula a Městská kina Uherské Hradiště co se naučili Šikulové a Hvězdy v kroužcích a dílnách během školního roku 2021/2022. DDM Šikula má připraveno vystoupení hudebních a tělovýchovných kroužků v hlavním sále. K vidění budou opět i živá zvířata z přírodovědného oddělení Trnka a nově poběží fotokoutek. Šikula prezentuje své aktivity také výstavou ve foyer kina. Městská kina promítnou krátké filmy, které děti vytvořily v Dílnách animace, představí aktivity pro děti a s dětmi, které během celého roku tvoří a mají připraveno i jedno překvapení. V kavárně kina je pak k vidění výstava, která ještě více přiblíží tyto animační dílny. Na závěr akce Hvězda promítne oblíbený animák Zpívej 2 za speciální vstupné 50 korun.

Expozice věznice

KDY: v sobotu 4. června od 10 hodin

KDE: podkroví Reduty, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: vstupné 10 korun

Expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a komunistického režimu. Přibližuje vlastní provoz věznice a vypráví příběhy lidí, kteří se ocitli za jejími zdmi. Strohé archivní dokumenty kontrastují s emotivními vzpomínkami vězňů. Pohled do nepřístupné věznice poskytne videozáznam, který byl pořízen na podzim roku 2016 a který zachycuje stav cel, samovazeb i vězeňské kaple. Obraz podkreslují vzpomínky odsouzených na výslechy Státní bezpečností i životní podmínky ve věznici. Expozice Věznice je situována v podkroví budovy barokní Reduty na Masarykově náměstí. Vznikla za spolupráce města Uherské Hradiště, Slováckého muzea, Klubu kultury a spolku Memoria.

Nový festival o víně, vinařích a pečení

KDY: v sobotu 4. června od 9 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti



Víno, buchty, mák. To je zbrusu nový festival určený široké veřejnosti – a pozor, zdarma. Jeho první ročník se uskuteční 4. června na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Z názvu zaznívá lehká parafráze na víno-ženy-zpěv, což je samo o sobě známkou dobré zábavy. Stánky nabídnou množství více či méně klasických pochutin a výrobků, jak jinak než z máku. Vinaři poskytnou osvěžení – červené i bílé. Na pódiu se vystřídá řada hudebních těles a prostor bude také pro představení pro děti. Akce se koná od 9 do 17 hodin v samém centru srdce Slovácka.

Festival vína. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv