Valašské setkání ve Zlíně KDY: v sobotu 28. května od 19 hodin KDE: Masters of Rock Café na Čepkově ve Zlíně ZA KOLIK: vstupné 250 korun

Fryštácká Javořina srdečně zve na XVIII. Valašské setkání v prostorách Masters of Rock Café na Čepkově ve Zlíně. Učinkují dechové hudby Fryštácká Javořina, Stříbrňanka, Vištučanka (SK) a host Jiří Helán.

Fryštácká Javořina.Zdroj: Deník/repro

Wannado Festival Tour 2022

KDY: v sobotu 28. května 2022 od 10 do 17 hodin

KDE: Stadion mládeže ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Wannado Festival Tour tvoří Národní program náborů do sportovních klubů. Je největší náborovou sportovní akcí v České republice snoubící zábavu a sport. Od roku 2011 přivedl k pohybu přes 20 tisíc dětí. Akce podporovaná sportovními osobnostmi, odborníky i silnými partnery se letos uskuteční ve třech městech po celé ČR. Do Zlína na Stadion mládeže zavítá Wannado Festival již po sedmé. Přes pět tisíc návštěvníků si mohlo loni vyzkoušet přes 40 různých sportů u více než 45 klubů a setkat se například s triatlonistou Petrem Vabrouškem.

V průběhu celého dne na vás čekají různá exhibiční vystoupení, rozhovory se sportovci, autogramiády, program s maskoty, možnost zdolat unikátní překážkovou dráhu Wannado Ninja Race, soutěže, Wannado bistro a další. Přijďte si zasportovat a užít si skvělé odpoledne.

PROGRAM: - exhibice sportovních oddílů, - možnost vyzkoušet si jednotlivé sporty, - konzultace s odborníky, trenéry, sportovními psychology, lékaři a fyzioterapeuty, - autogramiády známých osobností, - program s maskoty Wannado, - překážková dráha Hello bank! Ninja Race, - laserová biatlonová střelnice, - hudba a zábava, - doprovodný program a soutěže, - sporty pro handicapované, - řada dalších zajímavých aktivit

Wannado Festival Tour 2022.Zdroj: Deník/repro

Výstava skalniček, konifer, rododendronů a sukulentů

KDY: od pátku 27. do soboty 28. května od 9 do 18 hodin

KDE: Střední průmyslová škola - polytechnická ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 25 Kč, děti 5 Kč

Nenechte si ujít prodej přebytků výpěstků členů (skalniček, konifer, rododendronů, pokojových rostlin, sukulentů). Výstava se uskuteční v Domově mládeže I. (4. budova bývalého chlapeckého internátu, přímo pod budovou policie).

Skalka.Zdroj: Klub skalkařů Zlín

Beseda s autory knihy Baťovi filmaři 1927-1945

KDY: v sobotu 28. května od 17 hodin

KDE: Alternativa ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 70 korun



Kniha přináší řadu nových zjištění, neznámých faktů z roku 1918, o prvních snahách T. Bati proniknout do filmové branže, o společném filmovém podnikání s firmou Evják a mnoho dalších zajímavostí.

Art

KDY: v sobotu 28. května od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: vstupné 400 korun

Opravdu máte rádi své přátele? A co když si jednoho dne koupí nepochopitelně drahou věc, například obraz? Slavná francouzská komedie, v níž tři se hádají, ale vy se budete rozhodně smát!

KROMĚŘÍŽSKO

Den dětí v Kroměříži

KDY: v sobotu 28. května od 9.30 hodin

KDE: letiště v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Malí i velcí se mohou těšit na pestrý program, který bude zahrnovat Wikiho zábavnou show se Šmouly, taneční a pěvecké vystoupení, skákací a jiné atrakce. Nebude chybět ani tradiční Překvapení z nebe.

Tros Discotequos

KDY: v pátek 27. května od 20 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 699 korun

VOJTĚCH DYK, JAKUB PRACHAŘ, JAN MAXIÁN - TROS DISCOTEQUOS. Unikátní koncert tří skvělých hudebníků - Vojtěcha Dyka, Jakuba Prachaře a Jana Maxiána - kteří společně vystupují ve formaci s názvem Tros Discotequos. Čeká vás koncert plný hudební improvizace s širokým repertoárem českých i zahraničních skladeb. Akce proběhne v areálu Výstaviště Kroměříž pod krytým pavilonem, takže slunce ani déšť si na vás nepřijde. Samozřejmostí budou míchané drinky a výborná nálada.

Tros Discotequos.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Červená Karkulka

KDY: v neděli 29. května od 15 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 60 korun



Mezioborové představení žáků Základní umělecké školy Kroměříž nabídne pohádku zpracovanou na motivy Zdeňka Svěráka.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Pohádkový les

KDY: v sobotu 28. května od 14 hodin

KDE: Myslivna v Uherském Ostrohu

V pořadí už 29. ročník tradiční a oblíbené akce pro rodiny s dětmi s názvem Pohádkový les se v letošním roce uskuteční v areálu ostrožské myslivny. V průběhu bude hrát country skupina Eldorado, připraveny jsou různé atrakce pro děti i občerstvení. Akce se koná za každého počasí.

Zahradní slavnost

KDY: v neděli 29. května od 15 hodin

KDE: Klub Maják v Bojkovicích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tradiční májové setkání na zahradě Klubu Maják s programem potěší celou rodinu. Na programu bude živá hudba (skupina místních mladých RAMUZ), pohádka o Rybáři a jeho ženě, ochutnávka specialit a Zahradní slavnost ZUŠ, na které vystoupí rockové kapely, školní lidové muziky, školní dechové kapely Horalenka, Dětský pěvecký sbor Tulipán a další.

Reggay+ Skamafutra

KDY: v pátek 27. května od 19.30 hodin

KDE: Kino Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 120 korun

Letní sezónu v atriu odstartuje koncert zlínské reggae kapely Reggay a strážnických multižánrových Skamafutra.

Kosecké písně v Buchlovicích

KDY: v neděli 29. května od 4.30 hodin

KDE: Zámek v Buchlovicích - zámecká zahrada



Užijte si Kosecké písně XXV. v Buchlovicích. Akce se koná 29. května na zámku v Buchlovicích – zámecké zahradě. Program: 4.30 – scházení, kutí kos, 4.50 – společné zahájení, 5 – 6 – kosení luk, zpívání, 6 – 7 – snídaně v trávě, 7 – 8.30 – soutěž o nejlepšího sekáče a sekáčku Slovácka, 9 – 9.30 – vyhlášení vítězů, dosékání, prozpěvování.

VALAŠSKO

Jamiah Rogers Band

KDY: v neděli 29. května od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 200 korun



Legitimní dědic tradice elektrického Chicago-blues, příslušník The New Blues Generation si mnoha zkušenostech v roli sidemana Jamiah vydal sólové album Blues Superman. To je tématicky založené na konceptu superhrdiny, který má zachránit blues a udržet ho naživu. Jako mladý bluesman je Jamiah často dotazován, jak vidí budoucnost blues. Jeho odpověď zní: „Blues je fajn a má velkou sílu; o umírání nemůže být řeč!"

Hello Marcel

KDY: v pátek 27. května od 22.40 hodin

KDE: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí

Hello Marcel neboli duo Michael Macek, zvaný Šmáca, a Adam Sodomka hýří vtipem i krutými beaty. Žánrově se jejich taneční kreace pohybují mezi Patrickem Swayzeem a Brundibárem. Údernou elektroniku doplňují ironické texty. Svou nevyhraněností Hello Marcel fungují coby průsečík rozličných publik, především v rámci české alternativní scény.

Veronika Psotková - Grácie

KDY: v sobotu 28. a v neděli 29. května od 9 do 17 hodin

KDE: Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 50 korun

Práce Veroniky Psotkové je založena na principech realistického figurálního sochařství. Drátěné sochy, které vytváří, odkazují ke klasické figurální tvorbě. Od roku 2007 se paralelně ke své sochařské práci zabývá prostorovými instalacemi z drátěných soch, které šije z černé nebo pozinkované rabicové sítě. K tomuto materiálu došla v touze po odlehčení, doslova odhmotnění a rychlejší možnosti vyjádření. Tím, že jsou její sochy do velké míry transparentními skořepinami, mají snahu se prolínat do prostoru. Její dílo se tak stává dech beroucí prostorovou kresbou, která reaguje na dané světelné podmínky. Cílená práce s architekturou výstavního prostoru se zejména v posledních letech stává pro autorku zcela zásadní.

Veronika Psotková - Grácie.Zdroj: Deník/repro