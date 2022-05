Byli jsme a budeme. To je motto kulturně - hudebního programu ZUŠ Morava Zlín, který se koná v neděli 8. května od 15 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. Absolventské vystoupení, cimbálové muziky, rock, jazz, dechová hudba. Každý z návštěvníků si přijde na své. Součástí celého odpoledne je i hudební jarmek, kde si děti pod dohledem pedagogů mohou vyzkoušet různé hudební nástroje. Celým koncertem budou provázet studenti literárně – dramatického oboru. "Byli jsme a budeme zde proto, abychom vychovávali muzikanty, výtvarníky a dramatiky pro aktivní kulturu v regionu, kde ZUŠ Morava působí," říkají pořadatelé.

Koncertní odpoledne.Zdroj: Jakub Severin

XIII. Porsche sraz Zlín

KDY: v sobotu 7. května od 9 do 12.15 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně



Zveme vás na XIII. ročník setkání majitelů a milovníků sportovních automobilů Porsche. Od 9 hodin se můžete přijít podívat na náměstí Míru ve Zlíně na výstavu vozidel, kolem cca 12. hodiny se vozy vydají na svou cestu.

Porsche sraz Zlín.Zdroj: Deník/repro

Májový brunch

KDY: v neděli 8. května od 10 do 14 hodin

KDE: Galerie Desítka - budova OD Zlín

ZA KOLIK: vstupné 990 korun

Těšit se můžete na snídaňové i obědové speciality, které si pro vás kuchaři připravili s tématem „chřest“. Na brunchi nebudou chybět ani vyhlášené dezerty cukrářek, káva, moravská vína, sekty a nealko nápoje – a to všechno v ceně. Atmosféru hodování doplní živá hudba a krásný výhled na centrum Zlína. Využijte rezervačního systému, kapacita je omezená.

Chřest.Zdroj: Deník/repro

Bílá výstava

KDY: v sobotu 7. a v neděli 8. května od 9 do 21 hodin

KDE: Centro Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Severní a jižní pól plus nejchladnější obydlené místo na Zemi – sibiřský pól chladu. Petr Horký je první Čech, který sportovním způsobem na lyžích a se stanem dosáhl všech tří těchto míst. Na poslední z nich, jižní pól, dorazil 110 let po Amundsenovi a Scottovi, 31. prosince 2021 a pobyl tam tři dny. Výstava prezentuje fotografie ze všech tří expedic směřující k dosažení těchto pólů, zajímavost o špičkách Zeměkoule a základní historické souvislosti. Nechte se fascinovat nádherou obtížně dosažitelných polárních krajů.

Jantar ze Študlova

KDY: v sobotu 7. května a v neděli 8. května od 10 do 16 hodin

KDE: hrad Malenovice

Výjimečné jantary nejen ze Študlova budou vystaveny v komnatách hradu Malenovice. Pravěké „slzy stromů“ doplní rovněž archeologické nálezy jantarových šperků. Za pozornost rozhodně stojí také okolní příroda severní části Bílých Karpat. Vystaveny zde budou velkoformátové fotografie krajiny, vzácných rostlin a živočichů.

Koncert kapely HZT

KDY: v sobotu 7. května od 20 hodin

KDE: Volné divadlo ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kapela HZT bude opět Hledat Ztracené Tóny! Těšit se můžete na duchaplné, inteligentní texty a melodie, které vznikly v rámci rehabilitačního procesu po bilatelární ablaci a dvoufázové lobotomii vystupujících subjektů!

KROMĚŘÍŽSKO

Floria Jaro 2022 v Kroměříži

KDY: do neděle 8. května 2022, každý den od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

Svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře je tu - zahradnická prodejní výstava FLORIA JARO 2022. Čeká vás unikátní květinová expozice tvořená z desítek tisíců květin na téma Rozkvetlé múzy, nakoupíte tam vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z Česka i ze zahraničí. Zahraje vám Martin Maxa, skupina Plavci, Jaroslav Hutka, Duo Jamaha nebo Drietomanka. Proběhne také velkolepá floristická soutěž Českého zahrádkářského svazu.

Čas pro mámy a dcery

KDY: v pátek 6. května od 15.30 hodin

KDE: Klubíčko v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 200 korun za pár



Zastav se a udělej si chvilku jen sama pro sebe a svou dceru. Na workshopu se můžete společně těšit na prožití relaxačního a tvořivého odpoledne maminky s dcerou, malování stromu života se jmény blízkých. Provázet workshopem vás bude Irena Štéblová a zájem o účast je nutné nahlásit na mail: habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252.

Pouť Mary´s Meal

KDY: v neděli 8. května od 8 hodin

KDE: Svatý Hostýn

Po dvou letech se Mary's Meals vrací osobně na Svatý Hostýn. Každoroční pouť Mary's Meals je jedinečná příležitost se setkat s dalšími dobrovolníky a podporovateli z celé České republiky. Pouť bude jako obvykle začínat pěším procesím z Bystřice pod Hostýnem. "Samotný program na Sv. Hostýnu začne setkáním všech příznivců, na kterém se dozvíte více o naši práci v programových zemích a pozvání přijal i speciální host: Patricial Friel, ředitelka irské pobočky Mary's Meals! Od 11.30 hodin proběhne v bazilice mše svatá na podporu Mary's Meals a po jejím ukončení bude v Jurkovičově sále promítán film Mary's Meals - Ovoce Medjugorje," zvou pořadatelé.

Výstava Krysáci

KDY: v sobotu 7. a v neděli 8. května od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek v Holešově

ZA KOLIK: vstupné 80 korun, rodinné vstupné 230 korun



Návštěvníci se mohou těšit na loutky známých postaviček Hodana, Huberta, Edy, Ludvíčka a dalších kamarádů z vizovického smetiště zasazené do trojrozměrných scén. Jejich společná dobrodružství připomenou jak samotné loutky, tak známé pohádkové výjevy a vtipné miniaturní rekvizity.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Putování boršickými vinohrady

KDY: v sobotu 7. května od 10 do 16 hodin

KDE: Polešovice

ZA KOLIK: vstupné 150 korun

Zveme vás na tradiční 3. Putování boršickými (i polešovskými) vinohrady. V sobotu 7. května 2022 je od 10 do 16 hodin připravena procházková trasa s ochutnávkou vín místních vinařů, a to přímo v boršických a částečně i polešovských vinicích. Mezi 14-16 hodinou se můžete v areálu vinařství těšit na představení šampionů v tamních sklepeních. Od 16 hodin akce pokračuje v areálu vinařství DVŮR POD STARÝMA HORAMA – country večer s občerstvením a vinařským koštem. Vstupné za 150 Kč (v ceně – sklenička s držákem, katalog vín, mapka).

„Spojte příjemnou a nenáročnou vycházku s ochutnávkou našich vín. Trasa začíná a končí ve vinařství DVŮR POD STARÝMA HORAMA. Na startu bude připraveno malé „zahřívací“ překvapení a v cíli budete mít možnost se zúčastnit závěrečného slosování o hodnotné ceny. Po návratu do cíle bude hrát country kapela Svižníci z Brna,“ zvou pořadatelé.

Putování vinohrady. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Den otevřených dveří Jarošovského pivovaru

KDY: v sobotu 7. května od 13 hodin

KDE: Jarošovský pivovar



Den otevřených dveří Jarošovského pivovaru již popáté. Nahlédněte pod pokličku vaření piva, můžete se zúčastnit exkurze ve výrobě nebo minimuzeu. Chybět nebudou také klasické pivní a vědomostní soutěže. V programu také zahrají 4 z tanku a psík, Harafica a Sory. Průběh dne moderuje herec Slováckého divadla David Vaculík.

Iné kafe

KDY: v sobotu 7. května od 19 hodin

KDE: Falcon club v Uherském Brodě

Iné kafe během celé své šestadvacetileté historie vydalo 13 hudebních nosičů v několika stotisícových nákladech. Do éteru vypustili dosud přesně 36 singlů, přičemž zatím posledním je skladba Všechny skladby světa z června loňského roku. Jejich chytlavé písničky jako Ráno, Růžová zahrada, Děkujeme Vám, Úspěšně zapojeni, Vánoce, Špinavé objetí, 090x, Kašovitá jídla, Právo na štěstí, Vzpomínky na budoucnost a desítky dalších si zpívají už dvě generace lidí a dlouhodobě patří k headlinerům jakýchkoli akcí.

Uhraní

KDY: v neděli 8. května od 14 hodin

KDE: Hub 123 v Uherském Hradišti

Pojďte objevit deskoherní svět v hradišťském coworku HUB 123, kde se opět sejdou nadšenci u herních stolů a zahrají si něco na odlehčení se špetkou strategie. Kapacita prostor pro hraní je přibližně 30 osob, proto pokud můžete, potvrďte prosím účast na e-mailu vendula@hub123.cz

Pokud hry neznáte, nevadí, organizátoři ji vysvětlí.

VALAŠSKO

Vítání ptačího zpěvu

KDY: v neděli 8. května od 9 hodin

KDE: Panská zahrada ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Zajímavá vás ornitologie nebo třeba rádi relaxujte při procházkách za zpěvu ptáků? V tom případě dorazte na tradiční Vítání ptačího zpěvu. Doprovod Vám bude dělat ornitolog Zdeněk Tyller, jenž vám představí ptáky žijící v této lokalitě a poví Vám spoustu zajímavostí o jejich životě. V případě nepříznivého počasí je připravena i mokrá varianta na zámku Vsetín.

Ptačí zpěv. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Byl jednou jeden kůň

KDY: v sobotu 7. května od 9 hodin

KDE: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně



Hravá interaktivní výstava o soužití koně s člověkem je jedním z atraktivních výstavních počinů ostravského Centra pro rodinu a sociální péči. Výstava je věnovaná vzájemnému podivuhodnému sepětí lidí a koní od dávné minulosti po současnost. Zábavnou formou seznamuje s rozmanitými nej ze života koní, s jejich obdivuhodnými dovednostmi a vlastnostmi. Součástí výstavy je i dokumentární film. Návštěvníci, a to zejména děti, se na výstavě naučí osedlat a nauzdit koně, rozpoznávat druhy podkov, jezdeckých překážek či plemen koní. Dále si mohou složit model legendárního Trojského koně a vyzkoušet si dostihy, hod podkovou, lasem a jiné. Převzatou výstavu rozšířilo Muzeum regionu Valašsko o motiv koně v regionálním výtvarném umění, o historii využití koně na Valašsku či o fenomén formanství prezentovaný historickými předměty z etnografické muzejní sbírky.

Matt Woosey & The BladderStones

KDY: v neděli 8. května od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 200 korun

Matt hraje blues, folk a rock. Je hudebníkem, skladatelem a zpěvákem, hraje na akustickou i elektrickou kytaru a bicí. Celé své mládí byl hluboce ovlivněn tvorbou Led Zeppelin. Toto rané nadšení pro LedZep rychle postoupilo k obdivu těžkých bluesrockových vah, jako jsou Rory Gallagher, Peter Green, Tim Buckley a John Martyn.

Do Lešné u Valašského Meziříčí na historické kočárky

KDY: do 30. října 2022

KDE: Zámek a park v Lešné



Až přiletí čáp. Tak zní název letošní hlavní výstavy, která odstartovala v úterý 3. května na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. K vidění jsou kolekce unikátních historických kočárků z let 1880 až 1980, které Muzeum regionu Valašsko získalo ze soukromé sbírky Miloslavy Šormové z Roztok u Prahy. Muzeum zakoupilo sbírku, kterou paní Šormová shromažďovala s manželem desítky let, v roce 2016. Kočárky postupně ukázalo veřejnosti nejen ve svých pobočkách, ale i výstavních síních v různých částech republiky. Teď se vrací zpět do Lešné u Valašského Meziříčí.

Kurátorka Ivana Spitzer Ostřanská pro letošní výstavu vybrala největší unikáty ze sbírky i exponáty, které tady návštěvníci poprvé neviděli. Nové je také celkové ztvárnění. I tentokrát ale platí, že výstava příchozí zavede do dob dávno minulých a svým způsobem také pohladí po duši. „Je to taková lehce nostalgická sonda do historie klasického dětského kočárku i jeho zmenšené varianty pro panenky. Zjistíte, jak se měnila kočárková móda v posledních dvou stoletích a načerpáte k tomu řadu zajímavých informací. Myslím, že je to velmi příjemné zpestření návštěvy lešenského zámku, ideálně se k němu hodí,“ uvedla Ivana Spitzer Ostřanská.

K vidění jsou desítky exponátů z různých období. „Mezi nejcennější patří například proutěná trojkolka z konce 19. století, zajímavé jsou i kočárky z různých náhražkových materiálů vzniklé v těžkých letech 2. světové války," doplnila kurátorka. Kromě výstavy Až přiletí čáp si na zámku Lešná u Valašského Meziříčí můžete prohlédnout také výstavu bankovek z celého světa. K hlavním návštěvnickým lákadlům patří prohlídky zdejších historických komnat a vzácného anglického parku. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí je otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Vyrazte do Lešné.Zdroj: Muzea regionu Valašsko