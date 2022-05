Dům dětí a mládeže Astra Zlín zve všechny rodiny s dětmi na 12. ročník oblíbené akce, která se uskuteční 30. dubna 2022 od 13 hodin v lesoparku na Podlesí ve Zlíně. Pohádkový les se svým tématem přiblíží filipojakubské noci, takže se děti i jejich rodiče ocitnou v lese plném malých, velkých, milých i zamračených čarodějnic.

Na celkem deseti stanovištích budou děti plnit logické, konstruktivní, pohybové i přírodovědné úkoly. Chybět nebude ani lekce lukostřelby, skákací hrad nebo opékání špekáčků. Na všechny se těší pracovníci DDM Astra Zlín.

Pohádkový les.Zdroj: Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně

Sazeničková burza

KDY: v sobotu 30. dubna od 14 do 16 hodin

KDE: Bezobaláč Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Po dvouleté pauze opět proběhne Sazeničková burza v Bezobaláči! Vzešla vám všechna semínka a máte přebytek sazeniček? Rádi byste je nabídli ostatním nebo vyměnili za jiné druhy či odrůdy? Přineste je do Bezobaláče! Nestihli jste vysít semínka, nezadařilo se předpěstování, ale přesto toužíte po vlastní úrodě zeleniny, květin a bylinek? Přijďte také! Začněte už teď střádat malé i velké kelímky od jogurtů, smetany apod., a nabídněte je výměnou pěstitelům pro další sazeničky. Přinést můžete i pokojové rostliny.

Rostlinky. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Skauti v prvomájovém průvodu

KDY: v neděli 1. května ve 13 hodin

KDE: Budova č. 21 ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

I letos město Zlín pořádá prvomájový průvod, který navazuje na baťovskou tradici z roku 1924. Průvodu se účastní zlínské spolky a organizace a Junák určitě nesmí chybět. Vycházet se bude ve 13 hodin od 21. budovy.

Večery proézie - Mária Ferenčuhová a Kamil Bouška

KDY: v sobotu 30. dubna do 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na večeru proézie tentokrát vystoupí Mária Ferenčuhová, slovenská básnířka, překladatelka a filmová teoretička zabývající se problematikou dokumentárního filmu. Vliv vizuálních umění jako film či fotografie lze spatřit rovněž v její básnické tvorbě, která do slovenské literatury vnesla osobitou citlivost pro detail. Její civilní básně věcně a mnohdy až nemilosrdně popisují okolní realitu, ale také vyprávějí příběhy, přičemž každá její sbírka se vyznačuje promyšlenou kompozicí. Kamil Bouška je jednou z nejvýraznějších osobností současné české poezie, jejíž texty bývají pravidelně řazeny mezi nejlepší tuzemské básně. Roku 2011 vydal svou prvotinu Oheň po slavnosti (2011), za kterou následovaly sbírky Hemisféry (2015) a zatím poslední Inventura (2018), jež byla – stejně jako Oheň po slavnosti – nominovaná na Magnesii Literu.

Slet čarodějnic a stavění májky

KDY: v sobotu 30. dubna od 15 do 21 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Tradiční jarní akce s programem pro děti a soutěžemi. Nebudou chybět vystoupení známých hudebních těles.

Program:

16 hodin - koncert k 700 letému výročí Zlína. Vystoupí Orchestr lidových nástrojů dívčí sbor VUS Ondráš & host Velká cimbálová muzika ZUŠ Smetanova Brno.

17.30 hodin - tradiční stavění májky

18 hodin - slet čarodějnic, program pro děti a živá hudba

Slet čarodějnic. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Den otevřených dveří v divadle

KDY: v sobotu 30. dubna

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Herci budou v sobotu 30. dubna provádět všechny zvědavé diváky, kteří přijdou do Městského divadla Zlín na den otevřených dveří. Prohlídky začínají v 10 hodin u hlavního vchodu do foyer a skupinky budou vycházet po půlhodinách. Poslední skupinka odchází na exkurzi ve 12.30 hodin. Vstup je zdarma, ale nutná je registrace předem na mailu: jurcova@divadlozlin.cz.

Návštěvníci uvidí nitro hlavní i pomocné budovy: technické zázemí, garderobu, maskérnu, kabiny osvětlovačů a zvukařů, stolárnu, malírnu či dílnu modistky. Na všech pracovištích se setkají s konkrétními divadelními profesemi, uvidí některé z nich přímo při práci a zaměstnanci divadla jim zodpoví zvídavé dotazy. Pro nejmenší diváky připravilo divadlo k Mezinárodnímu dni dětí na nedělní odpoledne derniéru pohádky Tučňáci na arše. Začíná ve 14.30 hodin ve Velkém sále.

Městské divadlo Zlín.Zdroj: Deník/repro

Jantar ze Študlova

KDY: v sobotu 30. dubna a v neděli 1. května od 10 do 16 hodin

KDE: hrad Malenovice

Výjimečné jantary nejen ze Študlova budou vystaveny v komnatách hradu Malenovice. Pravěké „slzy stromů“ doplní rovněž archeologické nálezy jantarových šperků. Za pozornost rozhodně stojí také okolní příroda severní části Bílých Karpat. Vystaveny zde budou velkoformátové fotografie krajiny, vzácných rostlin a živočichů.

KROMĚŘÍŽSKO

Floria Jaro 2022 v Kroměříži

KDY: v sobotu 30. dubna od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

Svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře se blíží - zahradnická prodejní výstava FLORIA JARO 2022. Čeká vás unikátní květinová expozice tvořená z desítek tisíců květin na téma Rozkvetlé múzy, nakoupíte tam vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z Česka i ze zahraničí. Zahraje vám Martin Maxa, skupina Plavci, Jaroslav Hutka, Duo Jamaha nebo Drietomanka. Proběhne také velkolepá floristická soutěž Českého zahrádkářského svazu.

Floria Jaro.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Eagle Eye Tarja Tribute

KDY: v sobotu 30. dubna od 20.30 hodin

KDE: Stará Masna v Kroměříži



Projekt Eagle Eye je postavený na tvorbě ledové královny Tarji Turunen. V repertoáru najdete ty největší pecky z Tarjiny sólové dráhy. Na koncertech se však často hrají i akustické verze některých skladeb z dílny finské metalové divy a v setlistu nikdy nechybí ani hity legendární kapely Nightwish, se kterou Tarja před mnoha lety začínala.

Abraxas

KDY: v pátek 29. dubna od 19.30 hodin

KDE: Stará Masna v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 250 korun

Abraxas je česká rocková skupina, která vznikla v roce 1976 na troskách pražské skupiny Abraam. Kapela se za ty roky proměnila v dravý rockový proud inspirovaný novou vlnou na začátku 80. let.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Otevírání pastvin a stavění máje ve Skanzenu Rochus

KDY: v neděli 1. května od 10 do 17 hodin

ZA KOLIK: rodinné vstupné 220 korun, dospělí 100 korun, děti a senioři 60 korun

V neděli 1. května 2022 vás zveme na akci Otevírání pastvin a stavění máje, která proběhne ve skanzenu Rochus od 10 do 17 hodin. "Po třech letech obnovíme oblíbenou tradici a v první májový den postavíme v uherskohradišťském muzeu v přírodě máj a zahájíme pastvu ovcí v přírodním areálu," zvou pořadatelé.

Po desáté hodině se otevřou brány skanzenu a mařatská chasa se členy folklorního souboru Cifra připraví májku. „Návštěvníci se mohou zapojit do odkornění kmene májky nebo pomoci děvčatům z Cifry s výrobou krepových růžiček a se zdobením májky,“ zve k účasti produkční Veronika Žídková. „V poledne se májka začne zvedat, a to pěkně postaru s pomocí žebřů, tyčí a provazů. Pak se bude pod májkou zvesela zpívat a hrát. Doporučujeme si na tuto příjemnou podívanou vzít deku a uvelebit se na kopečku u vinařského domku z Tučap, odkud budou ty nejlepší výhledy,“ doplňuje pozvání organizátorka akce.

V usedlostech se návštěvníci dozví také zajímavosti o tradicích v období od svatého Jiří, přes filipojakubskou noc a mariánské poutě až po letnice a Jízdu králů. V dopoledních hodinách se představí Cimbálová muzika Špica ze Starého Města, na které pak od jedné hodiny odpolední naváže mužský sbor JMF Derfla ze Sadů v doprovodu cimbálové muziky. V první májový den zahájíme již dvanáctý rok pastvy ovcí, která se stala na Rochusu neodmyslitelnou součástí péče o krajinu. Ovčácké téma doplní oblíbené ukázky práce s pasteveckým psem. Návštěvníci také mohou nahlédnout do tajů zpracování ovčí vlny a mléčných výrobků.

Pro děti budou po celou dobu připraveny tvořivé dílničky, minizoo hospodářských zvířat a zábavně naučná stanoviště s Centrem ekologické výchovy Žabka a Přírodovědným centrem Trnka. Tématem letošních stanovišť bude projekt City Nature Challenge. Návštěvníci se tak mohou zapojit do mapování městské divočiny a vyzkoušet si aplikaci iNaturalist v přírodním areálu Parku Rochus. Na akci ve skanzenu návštěvníkům jistě nevyhládne – mohou se zastavit u stánku s občerstvením od Moji vinotéky, ochutnat lahodné chlebové placky od Švirákových, vychutnat si kávu z Pražírny kávy Kusto a něco sladkého k tomu. Pohárek dobrého vína nabídne návštěvníkům Vinařství Medek, zlatavé pivo zajistí Jarošovský pivovar. Při příležitosti konání akce bude otevřena i kaple sv. Rocha, kde se bude konat od 15 hodin mše svatá.

Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus.Zdroj: Deník/repro

Dobře namalovaná slepice

KDY: v neděli 1. května od 15 hodin

KDE: Kino Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Zveme nejmenší diváky a jejich rodiče na nedělní pohádkové odpoledne v kině Hvězda. "Čekají na vás nejen různé pohádky, ale i výtvarná dílna. Projekce i dílna je pro všechny zdarma a budeme rádi, když k nám přijdou, nebo s sebou přivedete ukrajinské rodiče s nejmenšími dětmi. Všechny pohádky jsou bez dialogů. Ve veselém cirkuse může vystupovat i slepice, ale pak to nebude obvyklá slípka, jistě bude něčím výjimečná. Stejně jako ta z kresleného filmu Jiřího Brdečky, který bude uveden v našem pásmu. Přijďte pak do našeho ateliéru ukázat svou fantazii," zvou pořadatelé.

City Nature Challenge

KDY: od pátku 29. dubna do pondělí 2. května

KDE: okres Uherské Hradiště



Rádi pozorujete všechno živé? A zajímá vás, jakou přírodu ukrývá srdce Slovácka? Pak neváhejte a zúčastněte se projektu občanské vědy City Nature Challenge 2022 a zmapujte rozmanitost přírody v trojměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. V přátelském souboji se utkáme s městy po celém světě a ukážeme, že i u nás žijí zajímavé a chráněné druhy rostlin a živočichů. Jdete do toho? Během tohoto zábavného a intenzivního mapování biologické rozmanitosti budeme hledat ptáky, savce, plazi, motýli, brouky, houby, rostliny, prostě vše živé, co můžeme najít!

Mezi 29. dubnem a 2. květnem foťte přírodu ve svém okolí; v městských parcích, na zahradách, nebo přilehlých lesích a lesoparcích v katastru Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Své pozorování pak nahrajte do aplikace iNaturalist. Mrkněte na mapu projektu, kde všude můžete navštívit přírodu. Kompletní informace naleznete na www.citynaturechallenge.cz.

VALAŠSKO

BENEFICE: Frau Dietrich & Madame Piaf

KDY: v sobotu 30. dubna od 19 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné 280 korun

Hudební drama, které vychází ze vzpomínek Marie Rivy (dcera Marlene Dietrich) a Simone Berteaut (nevlastní sestra Edith Piaf), nám přibližuje nejen vztah obou těchto osob světového šoubyznysu, ale ukazuje nám také, jaké důsledky má to, když se člověk odevzdá obrazu, který z něj vytvořili jiní.

Mike Ross Band

KDY: v neděli 1. května od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 190 korun

Blues-rockový kytarista Mike Ross, skladatel a zpěvák, je na své parketě mužem, na kterého se můžete spolehnout. Od pohledu nenechá nikoho na pochybách. Když se s ním potkáte, ihned odhadnete, s kým máte tu čest. Všechno, co mu patří, vše co nese v duši, je blues. Platí to o jeho skládání písniček, z nichž je patrné, že hudba šedesátých a sedmdesátých let se mu zadřela pod kůži, stejně to platí o jeho multiinstrumentálním talentu, i když viditelně se prezentuje především jako hráč na kytaru. Ve své tvorbě láme na kusy staré riffy a z těch střepů sestavuje nové.

Komentovaná prohlídka výstavy Dr. Emil Holub - africký cestovatel

KDY: v neděli 1. května od 15 hodin

KDE: Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí



Komentovaná prohlídka výstavy s Jitkou Koudelkovou, průvodkyní z Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích.