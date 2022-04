Nahlédněte do zázemí zlínských sportovišť, klubů a spolků díky víkendu otevřených sportovišť! Užijte si svůj oblíbený sport a poznejte něco nového. Vybrané sporty si vyzkoušíte pod vedením skvělých profesionálů. Zlínská sportoviště otevřou své brány široké veřejnosti 22. a 23. 4. 2022 u příležitosti oslav sedmistého výročí. "Milovníky sportu zveme nejen na fotbal, florbal, házenou či aerobik, ale i na netradiční sporty jako je fly joga či kangoo jumping. Cílem akce je ukázat možnosti aktivního sportovního vyžití, které svým obyvatelů město Zlín nabízí," lákají pořadatelé.

Víkend zakončí nedělní happeningový běh v parku Komenského „700 Zlíňáků v běhu", jenž bude věnován odkazu slavného atleta a nejlepšího olympionika 20. století Emila Zátopka, který je nedílnou součástí historie Zlína.

Víkend otevřených sportovišť. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Zážitkový happening na počest Emila Zátopka

KDY: v neděli 24. dubna v 10 hodin

KDE: Park Komenského ve Zlíně



Nejen běžecká soutěž, ale také kreativní dílny, sportovní stanoviště a koncerty kapel Pro Tebe, Apoaché nebo F-dur Jazzband. Na místě budou připraveny aktivity a workshopy, včetně možnosti vyzkoušet si běžecké techniky Emila Zátopka pod vedením profesionálů. Mezi sportovní stanoviště patří například akrobatická jóga, kangoo jumping, slackline či retro olympiáda. Originální vzpomínku ze zážitkového happeningu bude možné pořídit ve veřejném fotokoutku se spoustou zajímavých rekvizit.

Zikmundova vila – komentovaná procházka

KDY: v neděli 24. dubna od 10 hodin

KDE: Zikmundova vila ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Téměř 9 000 m2 zeleně. Prostředí, ve kterém strávil 18 let první hejtman zlínského okresu a takřka 70 let slavný cestovatel. Dosud čistě privátní prostor. To je zahrada Zikmundovy vily. Letos se však historicky poprvé otevřou její brány veřejnosti, a to v rámci festivalu Neznámá země. Exkluzivním výhledem na Zlín z nivského kopce se můžete přijít pokochat v době od 10 do 16 hodin. Ve 14 hodin pak u vily začne komentovaná. Zahradou a exteriéry výjimečných domů cestovatelů Zikmunda a Hanzelky vás provede historička umění Lucie Šmardová ze Zlínského architektonického manuálu a ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila - Magdaléna Hladká. Připomenuta bude i osobnost autora – architekta Zdeňka Plesníka. Areál bude přístupný pouze pro pěší, a to od hlavní brány z ulice Žlebová i od spodní branky – z ulice Pod Nivami.

Moje hra

KDY: v sobotu 23. dubna od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: vstupné 450 Kč, 540 Kč



Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s přáním soukromé smuteční slavnosti na jeho počest. Magie divadla umožní Jankulovskému už z „druhého břehu" mluvit s jeho poslední ženou. Andělská komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých komnat. Současně fandí životu: za jeden vyhaslý nabídne jeden nový.

Kongresové centrum Zlín.Zdroj: Deník/repro

Silmarillion

KDY: v sobotu 23. dubna v 19 hodin

KDE: Volné divadlo ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 200 korun

Bible vysněného světa. John Ronald Reuel Tolkien a základní kameny jeho rozsáhlého díla. Staré příběhy o vzniku Ardy, válce i vznešených elfech. Vzkříšení legend za pomoci magie těla. Hra o prázdnu, jeho naplnění, zaplnění. Silmarillion jako otisk samotné existence, jako odraz zkázy. Muzikou doprovodí Moby.

KROMĚŘÍŽSKO

Youtubeři v Kroměříži

KDY: v sobotu 23. dubna od 15 hodin

KDE: Kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 290 korun



Martin Ati Malý se ve svých videích rád věnuje technologiím, vaření a glosování aktuálního dění. Jeho nejoblíbenější sérií na YouTube je pořad s názvem Bašta, kde vám Ati uvaří cokoliv, co mu zrovna navrhnete. Petr Peca Potměšil je kroměřížský rodák, jehož tvorba je spojena s aktivním životním stylem, pohybem a motivacemi překonávat překážky. Pořad plný soutěžních kvízů, sportovních výzev a interakce s návštěvníky moderuje taktéž aktivní Youtuber Lukáš Lukefry Fritscher. Po hlavním programu bude následovat autogramiáda.

Vodník Česílko

KDY: v sobotu 23. dubna od 15 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 120 korun, děti 80 korun

Česílko je důvtipný vodník, který bydlí v rybníčku spolu s kaprem Osmikiláčem. Kousek od jejich rybníčku má svůj zámek lakomý Knížepán, který tak trochu závidí Česílkovi přátelství s kaprem Osmikiláčem a zároveň usiluje o jejich rybník. K rybníčku se jednoho dne přistěhuje krásná Rusalka, která hledá domov. Ta se spřátelí hlavně s Česílkem. Jenže Knížepán by se rád oženil a Rusalka se mu moc líbí. Přijďte zjistit, jestli lakomý Knížepán bude mít svatbu s Rusalkou nebo koho si Rusalka nakonec vezme?

Vodník Česílko.Zdroj: Deník/repro

Xavier Baumaxa

KDY: v pátek 22. dubna od 19 hodin

KDE: Starý pivovar v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 250 korun



Litvínovský bard Xavier Baumaxa je osobitý a svérázný zpěvák a zároveň mistr slovních hrátek a přesmyček. Autor deseti alb, z nichž nejnovější s názvem F!ASCO, vyšlo v říjnu loňského roku. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak či zatloukání hřebíků. Jazyková kreativita, nekompromisnost, smysl pro vtipnost, nadsázku a nekonvenčnost v textech, zacházení až na úplnou hranu absurdity - takový je Xavier Baumaxa.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Zvídálkové, vzhůru do muzea!

KDY: v neděli 24. dubna od 13 hodin

KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

ZA KOLIK: rodinné vstupné 130 korun

Skřítek Zvídálek se na děti bude těšit tentokrát čtvrtou dubnovou neděli. Společně se vydáme na průzkum do šatníku naší prababičky. Zjistíme, jak se lidé oblékali před více než sto lety. Kromě nádherných šatů budou k vidění i různé módní doplňky a řekneme si, k jakým příležitostem se nosily. Během dílniček si můžete zkusit sami navrhnout modely šatů a nebudou chybět ani pracovní listy.

Velikonoční tvoření.Zdroj: Olga Švecová

Cestobraní 2022

KDY: v sobotu 23. dubna od 14 hodin

KDE: Kino Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 350 korun

S podtitulem „Všude dobře, na Slovácku nejlíp“ se v sobotu 23. dubna od 14 hodin v kině Hvězda Uherské Hradiště uskuteční 3. ročník cestovatelského festivalu Cestobraní. Po dvou online letech se budou moct konečně návštěvníci festivalu osobně setkat s pěti přednášejícími, kteří budou vyprávět o svých cestovatelských zážitcích.

Bubbleshow Matěje Kodeše

KDY: v neděli 24. dubna od 16 hodin

KDE: Klub Maják v Bojkovicích

Úchvatná bublinová show, se kterou Matěj vystupuje v různých obměnách a inovacích již od roku 2008 po celém světě. Profesionální exhibice, při které uvidíte fantastická kouzla a triky s bublinami neuvěřitelných velikostí a tvarů. Tato gradující show je kombinací těch nejlepších a divácky nejoblíbenějších prvků a její působivost je umocněna originální hudbou.

Hody v Dolním Němčí zapálí s týdenním předstihem čtyři pěvecké sbory

KDY: v sobotu 23. dubna od 20 hodin

KDE: kulturní dům v Dolním Němčí

Čtveřici pěveckých sborů si budou moct přijít poslechnout zájemci v sobotu 23. dubna ve 20 hodin do kulturního domu v Dolním Němčí. Akce s názvem Předhodové zpívání tam představí hostitelský Mužský pěvecký sbor Dolněmčané, dále pak Mužský sbor z Brankovic, Mužský sbor z Korytné a Mužský sbor z Vážan. K tanci a poslechu zahraje Cimbálová muzika Mladí Bruštíci ze Strání.

Gastro Brod Festival nabídne žabí stehýnka, krokodýlí maso i tyrolské speciality

KDY: v sobotu 23. dubna od do 10 do 19 hodin

KDE: v prostoru nad Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Předposlední dubnovou sobotu zaplní louku u Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě přes 30 stánků a food trucků s dobrým jídlem a pitím. Už pátý ročník Gastro Brod Festivalu přinese 23. dubna od 10 do 19 hodin možnost ochutnat tradiční i netradiční pokrmy, exotické speciality, sladká jídla a široký výběr nápojů. Doprovodný program na pódiu přivítá kuchařskou show Jiřího Krále, divadelní i hudební vystoupení. Paella, žabí stehýnka, krokodýlí a pštrosí maso, egyptská a orientální kuchyně, kanadské, tyrolské nebo italské speciality a samozřejmě oblíbené hamburgery. To a ještě mnohem víc čeká návštěvníky 23. dubna v Uherském Brodě. Gastro Brod Festival nabídne také řadu sladkých pokrmů – churros, trdelníky, bublinkové waffle, kozí zmrzlinu či frgály, a velký výběr nápojů. Kromě kávy, domácí limonády a dalších nealko nápojů to budou tři druhy piv nebo koktejly. „Upozornit bychom chtěli také na GULE food truck s neobvyklou nabídkou tvarohových koblížků. GULE totiž znamená Gastronomie Umožňující Lidem Existovat. Jedná se o sociální podnik zaměstnávající lidi se znevýhodněním. V Brodě budou vůbec poprvé. Přijďte je podpořit,“ zve na akci Lukáš Lauman z pořádající Backstage agency. Obdivovatelé starých aut zase může zaujmout food truck Kávia, který bude ze staré malované Avie nabízet kávu a domácí koláče. Od 11 hodin pak začne i doprovodný program na pódiu. S kuchařskou show se dvakrát představí Jiří Král, hudební zábavu obstarají Honza Grebík, Vladimír Walda Nerušil a skupiny Nohow a Scarlet Rose. „Odehrají se také dvě představení Divadla Brod,“ doplnila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Uherský Brod Markéta Gajdůšková. Festival se koná v prostoru nad Muzeem J. A. Komenského od 10 do 19 hodin.

Španělská paella podle domácího receptu.Zdroj: Deník/VLP Externista

VALAŠSKO

Patt Berry & Venika Hartlyn

KDY: v sobotu 23. dubna od 20 hodin

KDE: M-klub ve Valašském Meziříčí



Pohodovou hudbu posluchačům z Valmezu nabídne Patt Berry & Venika Hartlyn. Patt Berry je muzikant a busker z Valašska, známý svou dynamikou, bluesovým feelingem, netradičním hlasem a svou hrou na cestách. Klidná hudba je často ozvláštněna looperem a posluchače brzy vtáhne do jiné reality. Venika Hartlyn je klavíristka a písničkářka pocházející z Holešova. Doposud vydala dvě EP a její takzvané písňokvěty doprovází Ondřej Kunst a Marek Kolařík.

Magen David

KDY: v sobotu 23. dubna od 18 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné 180 korun

Jakub Hekl, student brněnské JAMU oboru režie a autor úspěšného hudebního dramatu Frau Dietrich & Madame Piaf Vás srdečně zve na představení Magen David - dramatizace knihy vsetínské rodačky Ilse Reiner Eichnerové. Monodrama přibližuje pohnutý osud malé Ilse bě-hem událostí holocaustu a ukazuje nám hodnoty, díky nimž nalezla vnitřní sílu.

One Knor show

KDY: v sobotu 23. dubna od 19 hodin

KDE: Sokol ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 380 korun



Toto jedinečné celovečerní představení známého komika přináší smíchuplných 90 minut. Miloš Knor probere aktuální témata, která mu vrtají hlavou. Nebude se bát píchnout do vosího hnízda a případně se i pořádně popíchat. To vše jen aby pobavil svoje věrné publikum a pořádně divákům namasíroval bránice. Žánr stand-up comedy asi netřeba představovat. Originální podoba pořadu vychází z angloamerických barů, kde se komik postaví před publikum a zkouší je pobavit vtipy, zpěvem či improvizovanými scénkami.