Čtvrtý ročník benefičního koncertu I hudba může pomoci v rámci projektu Pomáháme onkologii. Vystoupí žáci ZUŠ Zlín, kapela zpěvačky Jiřiny Lysákové a večer uzavře zlínská kapela MERS. Připravený je bohatý doprovodný program. Výtěžek ze vstupného i z prodejních předmětů poputuje k onkologickým pacientům KNTB a.s. ve Zlíně. Akci pořádá zpěvačka Jiřina Lysáková a 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace.

Benefiční koncert pro Ukrajinu

KDY: v neděli 13. března od 19.45 hodin

KDE: kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Zveme lidi dobré vůle na Benefiční koncert pro Ukrajinu v neděli 13. března o 19.45 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Výtěžek koncertu půjde na podporu ukrajinských rodin zasažených válečným konfliktem na Ukrajině. Účinkují Cantica laetitia - akademický sbor FT UTB Zlín a Vojtěch Szabó (akordeon) a hosté.

Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, podívejte se na koncert online a přispějte přímo na účet farnosti:

Číslo účtu: 123-2194720207/0100 VS: 777

Benefiční koncert pro Ukrajinu.Zdroj: Deník/repro

Vidí se lidi?

KDY: v sobotu 12. března v 19 hodin

KDE: Volné divadlo Zlín

ZA KOLIK: vstupné 200 korun

Metař Luigi vykuřuje. Rosie prodala tulipán. Dívka popíjí ranní kávu. Katie mluví na malou Bellu. Muž bez domova hraje pro Boha. Milan Kundera a jeho milostná poezie i povídky ve verších budou vyprávět o lidech, kteří jsou spolu, sami, plni naděje i lásky. To vše za hudebního doprovodu písní Zuzany Navarové.

Tůdle nůdle aneb Rošťačíme s dětmi

KDY: v neděli 13. března od 15 hodin

KDE: Malá scéna Zlín



Kdo je hravý, kdo rád zpívá, kdo rád luští hádanky? Kdo v kuchyni tajně hraje místo bubnů na hrnky? Tůdle a Nůdle. Dva skřítkové, kteří žijí v kouzelném lese, kde je možné cokoliv. Může se objevit kdokoli. A kdokoli může být kýmkoli. Interaktivní představení pro děti od dvou let. Představení plné hádanek, zpívání, hraní a ještě mnoho dalšího.

Vstupenky je možno zakoupit na www.divadloscena.cz nebo na tel: 608 430 172. Ceny vstupenek: děti do 3 let zdarma, základní (od 3 let): 100 Kč, rodinné (2+2): 330 Kč

Večery Proézie -Monika Kompaníková

KDY: v sobotu 12. března od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Monika Kompaníková patří mezi nejúspěšnější slovenské spisovatelky. Debutovala povídkovou knihou Miesto pre samotu a její novela Biele miesta byla nominována na cenu Anasoft litera a román Piata loď, za který tuto cenu získala, byl vyhlášen nejlepší slovenskou knihou roku 2010. V roce 2017 podle něj vznikl celovečerní hraný film režisérky Ivety Grófové, který obdržel cenu poroty na prestižním filmovém festivalu Berlinale. Snímek vypráví o dvojici dětí, Jarce a Kristiánovi, které se ujmou dvou batolat a skryty před okolním světem vytvoří dětskou rodinu. Je však zřejmé, že do pohádky dříve či později vpadne drsná realita. Bude silnější než dětská fantazie.

Šperkařský festival.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

KROMĚŘÍŽSKO

Šperkařský festival a rukodělné trhy

KDY: v sobotu 12. a v neděli 13. března od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun



Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů. Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět a koupit handmade výrobky předních českých firem.

Black Sabbath Dio

KDY: v sobotu 12. března od 20.30 hodin

KDE: Stará Masna v Kroměříži

Black Sabbath Dio Tribute je skupina pěti muzikantů z Olomouckého kraje, která vystupuje v projektu s výběrem nejznámějších skladeb hudební formace Black Sabbath s legendárním frontmanem Ronnie James Diem. Hlavním záměrem je co nejvěrněji naživo připomenout jejich slavné období.

Kamélie v hlavní roli

KDY: v neděli 13. března od 11 do 13 hodin

KDE: Květná zahrada v Kroměříži



Oblíbené komentované prohlídky výstavy kamélií můžete navštívit každou neděli. Výstavou vás provedou specialisté a zahradní architekti z Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži. Během prohlídek se dozvíte zajímavé informace nejen o historii kamélií, ale i o způsobu jejich pěstování. Přijďte se přesvědčit, že i v zimním období může být příroda plná barev.

Kamélie v Květné zahradě v Kroměříži.Zdroj: Deník/archiv

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Ženám

KDY: v sobotu 12. března od 18 hodin

KDE: Moja vinotéka v Uherském Hradišti

Plesová sezóna pomalu končí, ale setkávání v Mojí v žádném případě. Moja vinotéka k příležitosti svátku žen připravila zcela dámskou záležitost v podobě večera plného programu, který ocení zejména něžné pohlaví, jako je například módní přehlídka, degustace perlivých a šumivých vín včetně prosecca a další.

Nirvana Tribute Band

KDY: v sobotu 12. března od 19.30 hodin

KDE: Maják v Bojkovicích

ZA KOLIK: vstupné 150 korun



Nirvana czech tribute band přinese nezapomenutelné hity Kurta Cobaina v podobě večera s živou hudbou k poslechu, tanci, zábavě.

Benefiční koncert pro Ukrajinu

KDY: v neděli 13. března od 17 hodin

KDE: Maják v Bojkovicích

ZA KOLIK: vstupné 150 korun

Slavnostní koncert u příležitosti získání nového klavírního křídla Petrof díky štědrým dárcům, sponzorům a nadaci Karel Komárek Family Foundation. Nástroj získala pro svou činnost Základní umělecká škola Bojkovice a poslouží tak nejen žákům, ale také koncertním umělcům, které mohou přímo v akci sledovat nejen žáci, ale také celá rodičovská a další široká veřejnost. Účinkují Jiří Levíček a Chaazi Levicek. Výtěžek bude věnován na charitativní sbírku pro potřeby obyvatel z válečné oblasti.

Velehrad pro Ukrajinu

KDY: v neděli 13. března od 18 hodin

KDE: bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě



Sejděme se na Velehradě společně pro Ukrajinu! To je pozvání pro všechny lidi dobré vůle na neděli 13. března na 18 hodin do velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Společnou modlitbu povedou brněnský řeckokatolický farář Sergij Mackula, původem z Ukrajiny, a domácí velehradský duchovní Josef Čunek. Cíl tohoto setkání podpoří svým hudebním vystoupením Jiří Pavlica s přáteli, pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a varhanice Marie Vojáčková.

Při setkání bude možno přispět do finanční sbírky na humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny. Setkání spolupořádají obec Velehrad, velehradská farnost a Stojanovo gymnázium Velehrad.

VALAŠKO

Tomáš Kočko

KDY: v neděli 13. března od 19 hodin

KDE: Music Club Lapač ve Vsetíně

Oblíbený muzikant představí svoje nové album. Alba Tomáše Kočka a jeho Orchestru získaly pět nominací na cenu Anděl, dvě ceny Anděl v kategorii deska roku World Music, v prestižní TOP 20 World Music Charts Europe bodovala tři alba. Kapela svou hudbu pevně ukotvenou v moravské tradici koření folkovým vnorem, rockovým nápřahem i metalovými riffy.

Tomáš Kočko.Zdroj: Archiv Tomáše Kočko

The Ocelots

KDY: v neděli 13. března od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 190 korun



Dokonale sehraná muzikantská dvojčata z Wexfordu, dokonale vystavěné písně, irská zpěvnost, lehce tajemné nápěvy… Takhle nějak bychom si uměli představit Simona a Garfunkela na začátku jejich cesty ke slávě.

Lubomír Typlt – V protisvětle

KDY: v sobotu 12. a v neděli 13. března od 13 do 17 hodin

KDE: Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí

Výstava nesoucí název V protisvětle přináší jedinečnou příležitost zhlédnout aktuální tvorbu Lubomíra Typlta poprvé na Valašsku. Série devíti obrazů pod kurátorským vedením Petra Vaňouse je k vidění v Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí. Výstava potrvá až do 8. dubna 2022. Originální pojetí autorova nezaměnitelného projevu v malbě odkazuje na zahraniční zkušenost s německým expresionismem. Jeho obrazy oplývá neobvyklá škála barevnosti v kombinaci s gestickou malířskou živostí, spontánností a formální syrovostí. Zároveň experimentuje s barevnými vrstvami, redukuje barvy a používá kresebnou zkratku. Svou tvorbou provokuje, irituje a probouzí v divákovi interakci a emoce.