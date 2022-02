Zveme vás na tradiční masopustní veselici, tématicky věnovanou 700. výročí od první písemné zmínky o městě Zlíně, s vystoupením hudebních a folklorních souborů, průvodem masek, zabijačkou, ukázkou lidových řemesel, atrakcemi pro děti apod. Lešetínský Fašank se koná na třech ulicích; Lešetín I, Lešetín II a Kvítková. Akci pořáda Spolek "LešetínZlín" ve spolupráci s Hospůdkou U Kovárny a Hotelem Baltaci Atrium. Akci podporuje statutární město Zlín.

Lešetínský fašank.Zdroj: Hospůdka U Kovárny

X. Lukovský zimní víceboj

KDY: v sobotu 19. února od 9.30 hodin

KDE: hrad Lukov



Spolek přátel hradu Lukova vás srdečně zve na X. Lukovský zimní víceboj - stopou Františka Seilerna. Na programu budou netradiční sportovní disciplíny pro soutěžící všech generací - střelba na divočáka, hod kládou do dálky, běh do vrchu. Proběhne také velká soutěž o nejlepší retro oblečení a SKI, v duchu doby hraběte Františka Seilern-Aspang (přelom 19. a 20. století). Na výherce čeká velké množství cen.

Registrace soutěžících: 9.30 hodin (před Domem Rudolfa Matouše na hradě)

Zahájení soutěže: 10.00 hodin (na dolním hradě)

K zakoupení budou také materiály o hradě, teplé nápoje, klobásky a špekáčky k opečení na ohni, který bude hořet na dolním hradě.

Sobotní divadelně výtvarné dílny

KDY: v sobotu 19. února od 14 do 16 hodin

KDE: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Jak to vypadá, když se výtvarné umění spojí s divadlem? Vyzkoušejte s dětmi sobotní divadelně výtvarné dílny, které probíhají každých 14 dní. Rodiče se mohou připojit, projít si výstavy nebo si mezitím odskočit na odpolední kávu.

Dobrodružství na ostrově Čičidžuma

KDY: v neděli 20. února od 15 hodin

KDE: Divadlo Scéna ve Zlíně



Malá Natálka se pomocí pohádkové knížky dostane na tajemný ostrov Čičidžuma, kde je ukryt obrovský poklad. Najít ho však nebude jednoduché. Bude muset překonat spoustu nástrah a vyluštit nejednu hádanku. Po pokladu navíc touží i podlý pirát Zlovous, kterého nebude jen tak snadné přelstít. Vydejte se s Natálkou na dobrodružnou výpravu. Interaktivní pohádka s písničkami pro děti od 4 let, ve které si přijdou na své i dospělí.

Večery proezie – Vladimír Balla

KDY: v sobotu 19. února od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

V druhém dílu cyklu Večery Proézie přivítáme ve Velkokavárně Gulliver předního slovenského prozaika Vladimíra Ballu. Vladimír Balla knižně debutoval oceňovanou sbírkou úzkostně-groteskních kafkovských povídek Leptokaria. Toto kafkovské a existenciální ladění se přitom prolíná celou jeho tvorbou, která si neklade za cíl nic menšího než hledání pravdy, ovšem s vědomím nejistého cíle. Dále je pro jeho dílo typická až nebývalá otevřenost, určitý odstup a sebeironie, ale také nepředvídatelnost.

KROMĚŘÍŽSKO

Kamélie v hlavní roli

KDY: v neděli 20. února od 11 do 13 hodin

KDE: Květná zahrada v Kroměříži

Oblíbené komentované prohlídky výstavy kamélií můžete navštívit každou neděli. Výstavou vás provedou specialisté a zahradní architekti z Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži. Během prohlídek se dozvíte zajímavé informace nejen o historii kamélií, ale i o způsobu jejich pěstování. Přijďte se přesvědčit, že i v zimním období může být příroda plná barev.

Kamélie.Zdroj: Deník/archiv

Island ze země i z výšky

KDY: v sobotu 19. února od 17 hodin

KDE: Klub Starý pivovar v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

Vernisáží zahájí výstava fotografií, její součástí bude i přednáška Island za katedrou absolventky Pedagogické fakulty MU Nikoly Koňaříkové, která se prosadila v islandském školství a dva roky učila na základní škole v Reykjavíku. Nyní působí jako učitelka v Praze a může porovnat oba vzdělávací systémy. Programem bude provázet videoprojekce skvělých záběrů dronem po zajímavých a lákavých místech tohoto severského ostrovního státu. Záběry poskytl kroměřížský rodák Zdeněk Danihel alias Fenek žijící na ostrově bezmála 15 let.

Etiketa po lopatě

KDY: v pátek 18. února od 18 hodin

KDE: Klub Starý pivovar v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč

Osvěžte své vědomosti a nahlédněte do moderní společenské etikety, kterou můžete praktikovat při běžných každodenních situacích, kdy někoho potkáte, s někým se seznámíte, někomu dáváte přednost a jinému nasloucháte. To vše vás potká na ulici, ve výtahu, v autě, v restauraci, v divadle. A jak naplnit dress code a přitom se cítit dobře? Kdy je ten správný čas odejít z návštěvy? Zběhlost v pravidlech společenského chování vám zábavnou formou představí lektor společenského tance a společenské výchovy s více než 20letou praxí Marek Dvorník.

Chovatelské trhy v Kroměříži

KDY: v neděli 20. února od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 Kč

Nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci.

Chovatelské trhy.Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Boleček v Bukrklubu

KDY: v sobotu 19. února od 21 hodin

KDE: Bunkr ve Vsetíně

Vsetínská superstar, mistr zpěvu a zábavy Bolek Vjaclovsky, naladí kytaru a zahraje spoustu známých hitů v Bunkru. Za mixem s tou nejlepší hudbou mu vypomůže Dj Shanny.

Káťa a Škubánek

KDY: v neděli 20. února od 16 hodin

KDE: Lidový dům ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč



Oblíbený příběh pro děti v podání Divadla D5. V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství.

Koncert kapely Noc

KDY: v sobotu 12. února od 10 hodin

KDE: Husova 364/4 ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Průzračná a čistá je hudba této pětice z Ústí nad Orlicí. Folk bez tlaku na cokoliv. Prostě jen chuť a potřeba sdílet myšlenky. Tuhle hudbu si nepustíte jen tak k práci na pozadí. Je to přesně ta hudba, která se musí vnímat, jinak nefunguje. Nejde o rozjásanou písničkařinu, spíše o ponoření se do melancholie a emocí, na které pokud se naladíte, odnesete si mimořádný poslechový prožitek.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Benefiční koncert na podporu Radka Knápka

KDY: v pátek 18. února od 21 hodin

KDE: Klub Mír v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 250 Kč



Všichni, kteří mají rádi dobrou muziku mohou podpořit i dobrou věc a užít si při tom skvělé koncerty. Výtěžek z koncertu putuje Radkovi na léčbu a nutné výdaje s ní spojené. Těšit se můžete na vystoupení kapely Už jsme doma a Nšoči. Pavel Knap, zpěvák kroměřížské skupiny Nšoči, přišel s nápadem, udělat benefiční koncert pro Radka Knápka. Ten před rokem onemocněl pneumokokem, málem umřel a přišel o všechny prsty na rukou a o části nohou.

Kouzlo portrétu - Zvídálkové, vzhůru do muzea!

KDY: v neděli 20. února od 13 hodin

KDE: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: rodinné vstupné 130 korun

Únorové povídání se skřítkem Zvídálkem se tentokrát uskuteční v Galerii Slováckého muzea. Zavítáme spolu do její stálé expozice, která se věnuje umění jihovýchodní Moravy. Povíme si, co je to portrét, jak vzniká a jaké může mít podoby. A protože budeme v centru umění, v uměleckém duchu se ponesou i dílničky, ve kterých se pokusíme portrét vytvořit, a nejen to.

Tradiční fašank ve Véskách

KDY: v sobotu 19. února od 14 hodin

KDE: Vésky v Uherském Hradišti



Všichni milovníci folkloru a tradičního fašankového veselí jej mohou letos oslavit v plné parádě! V sobotu 19. února od 14 hodin bude sraz u mostu (u obchvatu). Těšit se můžete na podšabláře, tradiční masky a k tanci a poslechu zahraje Cimbálová muzika Oskoruša.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv