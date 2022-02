Domácí kváskový chlebík je něco, co by rád zažil každý. Na internetu najdete kopec receptů a postupů, jak na to. V čem je tedy speciální kurz, který dělají ve Zlíně? Jednoznačně v tom, že kváskování bez hnětení je maximálně jednoduché a zabere vám jen několik málo minut. Workshop se hodí pro ty, co s kváskovaním chtějí začít, ale i pro ty, co už to zkoušeli, ale z nějakého důvodu nejsou s výsledkem spokojeni. Povede jej Ingrid Poppe, kterou znáte z Bezobaláče a jejíž chlebík jste mnozí mohli sami vyzkoušet. Peče s láskou pro svoji velkou rodinu a tuto krásnou zručnost odevzdává dál na svých cestách po světě. Kváskový chlebík bez hnětení naučila péct už desítky lidí od Chorvatska až po Slovensko.

KDY: v neděli 6. února od 15 hodin

KDE: Divadlo scéna ve Zlíně



Česílko je důvtipný vodník, který bydlí v rybníčku spolu s kaprem Osmikiláčem. Kousek od jejich rybníčku má svůj zámek lakomý Knížepán, který tak trochu závidí Česílkovi přátelství s kaprem Osmikiláčem a zároveň usiluje o jejich rybník. K rybníčku se jednoho dne přistěhuje krásná Rusalka, která hledá domov. Ta se spřátelí hlavně s Česílkem. Jenže Knížepán by se rád ženil a Rusalka se mu moc líbí. Přijďte zjistit, jestli lakomý Knížepán bude mít svatbu s Rusalkou a nebo koho si rusalka nakonec vezme? Přijďte se podívat na pohádku, podle dnes už klasického večerníčku.

Společenstvo vlastníků

KDY: v sobotu 5. února od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: vstupné 260 až 370 korun

Nevíte, kam o víkendu? Naplánujte si cestu třeba do divadla ve Zlíně. Právě zasedá společenstvo vlastníků bytového domu. Na programu toho mají celkem hodně. Střecha je v havarijním stavu. Zatéká, v trámech řádí dřevomorka. Světlíky hnijí a padající tašky ohrožují kolemjdoucí. Je potřeba udělat nové plynové rozvody a zřídit výtah. Jenže ve fondu oprav je jen sto padesát tisíc a u stolu sedí čtrnáct lidí a každý má jinou představu o řešení. Úspěšná komedie nyní v podání zlínských herců a v režii Patrika Lančariče.

Za vysvědčení zadarmo do ZOO Zlín

KDY: od pátku 4. února do neděle 6. února 2022 v čase od 8.30 do 16 hodin

KDE: ZOO Zlín



Při příležitosti pololetního vysvědčení nabízí zlínská zoo oblíbenou akci. Každý žák základní nebo student střední školy, který předloží letošní pololetní vysvědčení nebo jeho opis (známky nejsou rozhodující) v pokladně zoo, bude mít ve dnech 4. až 6. února 2022 (tzn. v pátek, v sobotu a v neděli) zajištěn volný vstup do zoo. Navíc získá hezký dárek. Akce platí také pro slovenské školáky a studenty.

KROMĚŘÍŽSKO

O princezně, Luciášovi a makových buchtách

KDY: v neděli 6. února od 15 hodin

KDE: Městské kulturní centrum Hulín

Užijte si veselou pohádku s písničkami, která v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky.

Pavel Helan to rozjede v Kroměříži

KDY: v pátek 4. února od 19 hodin

KDE: Klub Starý pivovar v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 250 korun



Pavel Helan je český písničkář, zpěvák, kytarista a pianista, bavič a finalista soutěže Česko Slovensko má talent. Napsal hudbu k divadelním hrám divadla Prkno a Absolutního divadla a působil i jako učitel hudební výchovy v New Yorku. Kromě jiného byl Pavel i členem revivalu kapely U2. Texty Pavlových písní jsou typické pro svůj optimismus a humor - některé jsou vyloženě komické, jiné v sobě nesou vážné téma a hlubší myšlenku a jsou inspirovány rovněž čtením Bible.

Hanibal Lecter a Nšoči

KDY: v pátek 4. února od 20.30 hodin

KDE: Stará masna v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč

V místních vodách jsou obě kapely zažitý pojem, bezmála hrají přes 20 let, koncert tak potěší jak skalní fanoušky, tak ty, co si přijdou užít příjemný večer s přáteli a muzikou.

VALAŠSKO

Výstava oceněných České ceny za architekturu 2021

KDY: v pátek 4. února od 9 do 17 hodin, v sobotu 5. a v neděli 6. února od 13 do 17 hodin

KDE: Muzejní a galerijní centrum, Valašské Meziříčí



Přijďte se seznámit s realizacemi oceněnými v České ceně za architekturu 2021. Na jednom místě uvidíte to nejlepší ze současné české architektury posledních pěti let podle výběru mezinárodní poroty soutěžní přehlídky pořádané Českou komorou architektů. Výstava přibližuje vítězné dílo, stavby oceněné jako finalisté a partnerské ceny.

Hra s kostrou

KDY: v sobotu 5. února od 19 hodin

KDE: M-klub ve Valašském Meziříčí

Na všechny milovníky divadla čeká divadelní improvizace obalená kolem kostry, tedy tématu, kterým je tentokrát Grean Deal.

Mairee

KDY: v pátek 4. února od 21 hodin

KDE: Bunkr club ve Vsetíně



Nejpopulárnější slovenský DJ a producent Mairee, je známý sými skladbami jako Papapa, Party starter, Do everything. Všechny fanoušky pobaví na párty, kterou připravil klub Bunkr. Na programu budou i nejnovější Maireeho songy.

Noční stopa Valachy hlásí na sobotu skvělé podmínky

KDY: v sobotu 5. února od 16 hodin

KDE: Velké Karlovice

Ve Velkých Karlovicích už týden téměř bez přestání sněží, na horách díky tomu před začátkem jarních prázdnin zavládla pravá zimní atmosféra. Běžkařský závod Noční stopa Valachy, který se bude konat v sobotu 5. února u hotelu Galik ve Velkých Karlovicích, se tak dočkal těch nejlepších podmínek, jaké si mohli pořadatelé přát. Zatímco ještě před týdnem byla kvůli menšímu množství sněhu zrušena legendární Karlovská 50, pro Noční stopu Valachy už budou podmínky ideální.

„Tak skvělé podmínky na Noční stopu jsme neměli už několik let. Věříme, že si to malí i velcí sportovci nenechají ujít a přijedou si užít atmosféru sportování na čerstvém sněhu s neopakovatelnou noční atmosférou. Registrace stále probíhá na www.valachytour.cz, přihlášení bude možné i přímo na místě v den závodu v hotelu Galik. Ve stopě je nyní kolem 40 centimetrů sněhu. V poledne před závodem ještě obecní úřad trasu čerstvě upraví rolbou, za což mu tímto děkujeme,“ říká ředitel závodu Bohuslav Komín.

Noční stopa Valachy odstartuje jubilejní 10. ročník seriálu DATART VALACHY TOUR, který zahrnuje během celého roku celkem čtyři závody v různých disciplínách. Při akcích mohou závodit nejen dospělí, ale i děti. Stejné to bude i na Noční stopě Valachy.

V sobotu 5. února v 16 hodin odstartují závody dětí, přičemž ty nejmenší do 6 let soutěží v běhu a ty starší na běžkách s intervalovým startem na trasách od 700 m do 2,7 km.

Hlavní závod dospělých, rovněž s intervalovým startem, začne v 18 hodin. „Závodníci si letos poprvé mohou vybrat ze dvou distancí: jeden okruh dlouhý 7,5 km, nebo dva okruhy v délce 15 km. Podmínkou účasti je použití čelovky a také dodržení současných vládních nařízení,“ doplnil Bohuslav Komín.

Během závodu bude na místě servis lyží Hyra Sport, půjčovna běžek Yoko, stánky se zimním oblečením a vybavením Kilpi, Dressme.cz, Rituall a dalších partnerů, DATART chill out zóna, GoGEN stánek pro děti, zájemci si mohou nechat namazat běžky za symbolický poplatek. Připravena bude také laser show a celý závod bude snímán čtyřmi kamerami a vysílán živě na internetu a na velkoplošné obrazovce na místě. Na své si tedy přijdou i fandící diváci.

V hotelu Galik budou mít návštěvníci k dispozici občerstvení v podobě kyselice, guláše, frgálů a bavorských vdolků. Další možnost k posilnění nabízí blízké Bistro Razula, příležitost k zahřátí po závodě zase blízké Wellness Horal s termálními bazény.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Turecký brunch

KDY: v neděli 6. února od 12 hodin

KDE: Beef and beer v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 790 Kč

Nechte se pozvat na nedělní brunch tentokrát inspirovaný tureckou kuchyní. Udělejte si pohodové nedělní odpoledne, vezměte rodinu, přátele, kolegy nebo obchodní partnery a užijte si nedělní odpoledne v příjemné společnosti a s dobrým jídlem. Jako každý brunch budou připraveny plné rautové stoly s předkrmy, polévkou, hlavními jídly, přílohami, omáčkami, dipy i dezerty.

Perfect Days

KDY: ve čtvrtek 3. února od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo v Uherském Hradišti



Bezdětná čtyřicátnice Barbs se skvěle rozjetou kariérou zjišťuje, že ji podnikání nenaplňuje tak jako dřív. Barbsina matka naopak lituje, že celý svůj život obětovala dětem. Brendana přestává těšit střídání partnerů, zatímco Alice přehodnocuje, zda chce být i nadále dokonalou manželkou a matkou. Vstoupit jen tak do bot někoho jiného ovšem nejde a přijít na to, co nás dělá šťastnými, musíme každý sám. Nenechme se přitom odradit ani tím, že ke spokojenosti vedou někdy poněkud neortodoxní cesty, které zahrnují výrazně mladší milence, darování spermatu či mateřství po čtyřicítce – jako právě v této nesmírně zábavné komedii skotské dramatičky a básnířky Liz Lochhead.

UHraní

KDY: v sobotu 5. února od 16 hodin

KDE: HUB 123 v Uherském Hradišti

Pojďte objevit deskoherní svět v novém hradišťském coworku HUB 123, kde se sejdeme u herních stolů a zahrajeme si něco na odlehčení se špetkou strategie. Hrát se bude od 16 hodin a předpokládaný konec hraní je ve 20 hodin. Něco malého na zub a pití si vezměte s sebou a že hru neznáte, nevadí, my vám ji ukážeme a vysvětlíme.