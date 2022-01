Derniéra křehké, romantické komedie z roku 1969. Hra sklízela úspěchy na Broadwayi, získala ocenění nejlepší americká hra roku a filmová verze získala Oskara a Zlatý Globus. Leonard Gershe napsal nesmírně lidský příběh o tom, jak se učit dívat na svět očima toho druhého, o touze po samostatnosti, lásce, zodpovědnosti, volnosti a naději…

Motýli jsou volní.Zdroj: Městské divadlo Zlín

Sobotní dílny v galerii aneb Divadlem k výtvarnému umění

KDY: v sobotu 8. ledna od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

Nenechte si ujít sobotní dílny. Trochu výtvarné umění, trochu divadlo, trochu tvorba. Pro děti bude připravena pohádka mezi obrazy a sochami - Pejsek a Kočička v galerii. Akce se koná ve 2. podlaží budovy 14.

Sobotní dílny v galerii aneb Divadlem k výtvarnému umění.Zdroj: Deník/repro

Pohádky z pařezové chaloupky

KDY: v neděli 9. ledna od 15 hodin

KDE: Divadlo Scéna Zlín

Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. Společně prožívají spoustu veselých a hravých příhod.

Stavby s orientální tematikou v historických zahradách

KDY: v pátek 7. ledna od 9 do 19, v sobotu 8. ledna od 9 do 12 hodin

KDE: Knihovna Františka Bartoše, Zlín

ZA KOLIK: zdarma

Výstava představí fenomén orientálních staveb (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky. V návaznosti na výstavu byla vydána publikace s názvem Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v České republice.

Drobná krása aneb miniatury obuvi

KDY: v sobotu 8. a v neděli 9. ledna od 10 od 18 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Výstava představuje pestrý soubor obuvi drobných rozměrů. Dámské střevíčky, tradiční japonská obuv nebo třeba pryžové galoše v miniaturním provedení a propracované do nejmenších detailů dokládají úžasnou lidskou tvořivost a um.

Jejich věrné provedení a skutečně miniaturní rozměry jsou často zdůrazněny umístěním vedle jejich reálných předloh běžných rozměrů. Připomenuty jsou také miniatury jako reklamní předměty bývalých československých obuvnických podniků nebo plastiky v podobě obuvi pocházející z archeologických nálezů datované do doby bronzové a železné.

KROMĚŘÍŽSKO

Novoroční benefice v Hulíně

KDY: v neděli 9. ledna od 16 hodin

KDE: Městské kulturní centrum Hulín

ZA KOLIK: vstupné 150 korun



Po loňské pauze Město Hulín ve spolupráci s MKC Hulín pořádá tradiční Novoroční benefici. V programu vystoupí Roman Hoza ml. a jeho hosté. Koncert se koná ve prospěch sociálních služeb Decent Hulín pod záštitou starosty Romana Hozy a místostarosty Jiřího Schaffera.

Poklady z půdy

KDY: v sobotu 8. a v neděli 9. ledna od 9 ho 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč

V nově zrekonstruovaných podkrovních prostorách muzea vznikla expozice Poklady staré půdy. Na její přípravě se podíleli nejen obyvatelé města Kroměříž, ale i lidé z blízkého okolí, kteří na výzvu autorů expozice přinesli do muzea zapomenuté či neobvyklé předměty objevené na půdách nebo ve sklepech. Expozice vtáhne návštěvníky do světa fantazie, který je umocněn autentickým prostorem se zachovalými trámy, temnými zákoutími a záhadnými dvířky. Tajemnou atmosféru navozuje hra světla a tmy i důmyslně ukryté poklady na místech, kde by je málokdo očekával. Přijďte odhalit nejedno překvapení.

Poklady staré půdy.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Historie ukrytá pod dlažbou města

KDY: v sobotu 8. a v neděli 9. ledna od 9 ho 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč



Expozice vznikla roce 2009 v historických sklepních prostorách budovy Muzea Kroměřížska. Tento dům byl dříve zvaný Kapitulní nebo též Vrchnostenský. Nechal jej zbudovat olomoucký biskup a kardinál František z Dietrichsteina. Historické sklepení pochází z pozdně gotické a renesanční stavební fáze domu. Hned ve druhé místnosti expozice se tak ocitnete pod původní obloukovitou kamennou klenbou z lomového pískovce, kam nedolehne ruch civilizace a kde se dozvíte o historii města od mamutů až po raný novověk.

VALAŠSKO

Vítání nového roku s Darebandem

KDY: v pátek 7. ledna od 19 hodin

KDE: Dům kultury Vsetín

ZA KOLIK: vstupné 150 korun

Milovníci tradic si užijí písničky inspirované valašskými hudci a muzikami. Vystoupí oblíbená místní kapela Dareband v čele s akordeonistou Jurou „Darebou“ Václavíkem.

Kapela Dareband.Zdroj: Deník/archiv

Hoď se do Pogody

KDY: v sobotu 8. ledna od 19 hodin

KDE: Kavárna U Zvonu ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 350 Kč

Talk show Sandry Pogodové a jejího otce Richarda Pogody pobaví všechny milovníky vtipných historek. Večer bude plný povídání a vzpomínek na slavné osobnosti z divadla či filmu, proložených skvělými písněmi Voskovce a Wericha s šansony Jiřího Suchého.

Koncert Di Hayntige klezmer kompanye

KDY: v neděli 9. ledna od 16 hodin

KDE: Schlattauerova kavárna ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Společný projekt muzikantů z kapel Der Šenster Gob a Vousy potěší posluchače svým projektem, který propojuje estetiku a hudební pojetí obou těles a zároveň umožňuje některým účastníkům chopit se jiných nástrojů než běžně. Židovská i jiná východoevropská hudba z počátku minulého století, housle, klarinet, kontra, cimbál a basa, zpěv.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Chytrý kvíz v Uherském Hradišti

KDY: v neděli 9. ledna od 17 hodin

KDE: U Pučalíka v Uherském Hradišti



Vyrazte na oblíbený hospodský tým a poměřte svoje síly s jinými týmy. Milovníci vědomostního soupeření tak mohou zahájit nový rok a ti co zatím zkušenosti s kvízem nemají si mohou s přáteli vytvořit nový společný koníček.

Chytrý kvíz.Zdroj: Deník/archiv

CoronArt 2021

KDY: neděle 9. ledna od 10 hodin

KDE: Hub 123 v Uherském Hradišti

Přijďte si zpříjemnit nedělní dopoledne komentovanou prohlídkou výstavy Roberta Bellana - CoronArt 2021. Výstavou provede samotný autor děl.

Individuální výklad horoskopu

KDY: v sobotu 8. ledna od 9 hodin

KDE: Avalon v Uherském Hradišti



Ti, kteří hledají odpovědi ve hvězdách, mohou objevit své talenty a dary. Dozví se jakou povahu bude mít následující rok. Díky astrologii můžete mnohem lépe utvářet svůj život. Díky přirozeným cyklům, které se opakují, dokáže astrologie poskytnout účinné rady pro období, které teprve přijde. Vytváří tak potřebný prostor pro rozhodování a pro možnou změnu. Je to tedy naopak svoboda, nikoli omezení, které astrologie je schopna každému člověku nabídnout.