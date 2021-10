Dny otevřených dveří Filmových ateliérů ve Zlíně

KDY: pátek 15. října a sobota 16. října

KDE: Filmové ateliéry Zlín

ZA KOLIK: zdarma

Dny otevřených dveří Filmových ateliérů ve Zlíně se konají v rámci výročí 85 let existence filmového areálu na Kudlově. Přijďte se zdarma podívat do historických expozic, studií, jedinečných provozů, do malých projekčních sálků na slavné i méně slavné zlínské filmy, ale také na workshopy. V Malém kině budou probíhat po celé dva dny projekce zlínských filmů. Občerstvit se můžete v kavárně Filmového uzlu či Kinohospůdce Malého kina.

V rámci komentované prohlídky navštívíte:

Kabinet filmové historie – expozice

Filmové laboratoře Zlín – nahlédnutí do provozu

Výstavku historické projekční i záznamové techniky

Velký ateliér – původní baťovský ateliér, svého času nejmodernější v Československu

Filmový uzel Zlín – expozice, workshopy

Střední školu filmovou, multimediální a počítačových technologií – prohlídka, workshopy

TERMÍNY KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK

- pátek 15. října 2021 (12 – 18 hodin). Komentované prohlídky v časech: 12.10, 12.50, 13.35, 13.50, 14.00 14.30, 15.00, 15.25, 15.50, 16.10, 16.40, 17.00 hodin

- sobota 16. října 2021 (9 – 18 hodin). Komentované prohlídky v časech: 9.10, 9.50, 10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 13.50, 14.30, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10 hodin

Dny otevřených dveří Filmových ateliérů.Zdroj: Deník/repro

Říjnová noc v Galaxii pro děti

KDY: pátek 15. října až sobota 16. října

KDE: zábavní park Galaxie ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 599 Kč



Velmi známá a oblíbená akce Galaxie se opět blíží. Rodiče přivedou své děti v pátek v 18 hodin na recepci Galaxie. Děti čeká řádění na atrakcích, soutěžení, zábava, pohyb a nocování v atrakcích. Součástí akce je také teplá večeře - výběr ze dvou dětských jídel, druhá ovocná nebo mléčná večeře, pitný režim a snídaně. V ceně jsou odměny pro děti a dárková vstupenka 1+1 zdarma do Galaxie. Děti se vyzvedávají v sobotu ráno po snídani v 9.30 hodin.

Galaxie Zlín.Zdroj: Deník/repro

Den kávy ve Zlíně

KDY: sobota 16. října od 10 do 17.30 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

Celodenní festival kávy v Kongresovém centru Zlín. V programu jsou připraveny přednášky, workshopy, na kterých se lidé mimo jiné naučí vařit kvalitní espresso či latte art. Nebude chybět ani degustace káv a trh kávy. Dorazí například známý lektor Školy kávy, česky mluvící Ital, Roberto Trevisan. Ale také herec, bloger a průvodce gurmánským světem Lukáš Hejlík nebo cestovatelka a zakladatelka Nadačního fondu Arhuacos na podporu kolumbijských indiánů v horách Sierra Nevady Alena Antonovičová.

Kávová zrna.Zdroj: Deník/archiv

Kroměřížsko

Chovatelské trhy v Kroměříži. Nakoupíte tam i drůbež či králíky

KDY: neděle 17. října 2021

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, děti do 150 cm zdarma, držitelé ZTP zdarma, držitelé ZTP/P zdarma

Na akci nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Otevřeno je od 6 do 10 hodin.

Noc Loudonů v Bystřici pod Hostýnem

KDY: sobota 16. října od 17 hodin

KDE: Zámek Bystřice pod Hostýnem



Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem a Turistický oddíl mládeže TOM Pawnee vás zvou na už VII. ročník tradiční podzimní Noci Loudonů. "Začínáme v 17 hodin, zavíráme ve 21 hodin. Můžete přijít kdykoliv se vám to bude hodit. Jen, prosím, počítejte s časem cca 1 hodinu na návštěvu všech stanovišť. Proto posledního návštěvníka vpustíme ve 20 hodin, abychom na zámku nikoho nezamkli," vzkazují pořadatelé.

Jablečný den a farmářské trhy v centru Kroměříže

KDY: sobota 16. října od 9 do 16 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Nenechte si ujít Jablečný den a farmářské trhy v Kroměříži na Velkém náměstí. Čeká vás zajímavý program:

farmářské trhy

výrobky z jablek, mošty

prodej jablek a jablečných výrobků

workshopy

výstava plodů starých odrůd

občerstvení

pohádka pro děti - Sněhurka a 7 trpaslíků

fotokoutek

soutěže

Slavnosti jablek. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Dechová hudba Hanačka v Morkovicích

KDY: sobota 16. října od 17 hodin

KDE: Sokolovna Morkovice

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

Zveme vás na posezení u vínečka s Hanačkou. Užijete si krásný večer s příjemnou hudbou.

Valašsko

Dvě akce v jeden den: Velké Karlovice lákají na Běhej Valachy a Podzimní kouzlení pro děti

KDY: sobota 16. října

KDE: Velké Karlovice

Hned dvě zajímavé akce chystá na sobotu 16. října Resort Valachy ve Velkých Karlovicích. Dopoledne se uskuteční běžecký závod Běhej Valachy, odpoledne bude patřit Podzimnímu kouzlení se stezkou odvahy - tradiční akci pro rodiny s dětmi.

Závod Běhej Valachy je poslední letošní akcí sportovního seriálu Valachy tour. V sobotu 16. října budou současně vyhlášeni i absolutní vítězové letošního ročníku. V 9.30 hodin začnou dětské závody, pro které pořadatelé opět připravili sedm různě dlouhých tratí dle věkových kategorií. V pravé poledne pak vyrazí do terénu dospělí, kteří si mohou vybrat ze dvou tras v délce 7 a 12 kilometrů.

„Vždy se snažíme závody zpestřit účastí sportovních osobnosti, která může být vzorem pro děti a lákavým soupeřem pro dospělé. Letos bude osobností závodu Běhej Valachy známý ultramaratonec a běžecký kouč Miloš Škorpil, jenž nejprve symbolicky odstartuje dětské závody a sám se pak postaví na start delší trasy,“ uvedl organizátor Běhej Valachy Bohuslav Komín.

Miloš Škorpil s organizátory Valachy tour řadu let spolupracuje, dvakrát ročně pořádá pro zájemce ve zdejším hotelu Lanterna kempy Běžecké školy, které bývají vždy vyprodané. Trasu Běhej Valachy si zaběhne už potřetí. „Trať je opravdu krásná nejen tím, jak je zvlněná, ale i tím, že se běží v krásné podzimní přírodě. Co bych závodníkům ze svých předchozích zkušeností poradil? Ze začátku pošetřit síly, aby to pak nahoře na kopci mohli rozbalit a krásnou podzimní přírodu si užít všemi smysly. A nezapomenout na trailové boty, aby závod neproklouzali, jak se to podařilo mně poprvé,“ poznamenal Miloš Škorpil.

Ve stejný den, v sobotu 16. října, se bude od 15 hodin konat tradiční akce Resortu Valachy pro rodiny s dětmi - Podzimní kouzlení se stezkou odvahy u Bistra Razula. Rodiče s dětmi se mohou zapojit do společného tvoření z připravených podzimních materiálů, soutěžit o nejhezčího „podzimáčka“, přiučit se umění řezbáře, setkat se s živými lamami (v případě příznivého počasí) a užít si další doprovodný program se závěrečnou stezkou odvahy, která odstartuje po 18. hodině.

Bistro Razula, u nějž se Podzimní kouzlení uskuteční, je navíc výchozím bodem hned tří naučných stezek pro děti. Kdo by si chtěl zpestřit návštěvu obou akcí výletem za poznáním beskydských zvířat nebo přírodních zajímavostí, může si tištěné informace k naučným stezkám vyzvednout v Bistru Razula.

Stezka portáše Maliny.Zdroj: Deník/repro

Přijďte si užít XXVII. vsetínský jazzový festival!

KDY: sobota 16. října od 18.30 hodin

KDE: Dům kultury Vsetín

ZA KOLIK: vstupné 430 Kč v den akce



Foyer Domu kultury se od 18.30 hodin rozezní prvními jazzovými a swingovými rytmy v podání energického bandu Swingalia. Ve velkém sále se pak od 19 hodin představí tři uskupení. Kromě kapely slovenského hudebníka Petera Lipy vystoupí kapela Heart of Dixie v čele s kytaristou Janem Čarkem, která patří mezi zástupce brněnské swingové komunity. Toto těleso v programu nahradí původně naplánovaný Ochepovsky Project, jenž z technických důvodů na letošní ročník jazzového festivalu nezavítá. Festival uzavře funky-jazzové uskupení Steve Clark Trio známého amerického baskytaristy, které se na Vsetíně zastaví v rámci svého evropského turné. Celým večerem bude provázet Aleš Benda.

Uherskohradišťsko

Slavnostní odhalení pamětní bronzové desky Joži Uprky

KDY: pátek 15. října od 16 hodin

KDE: Dům č.p. 27 v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné zdarma

U příležitosti 160. výročí narození malíře Joži Uprky, Evropana slováckého venkova, se 15. října 2021 uskuteční slavnostní akt odhalení jeho pamětní bronzové desky od akademického sochaře Zdenka Tománka. Součástí programu bude vystoupení cimbálové muziky Burčáci. Kvůli akci bude v čase od 15.30 do 17.30 hodin UZAVŘENA pro motorová vozidla ulice Nádražní v Uherském Hradišti.

Expozice věznice Uherské Hradiště

KDY: sobota 16. října od 10 do 16 hodin

KDE: Reduta v Uherském Hradišti



Expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a komunistického režimu. Přibližuje vlastní provoz věznice a vypráví příběhy lidí, kteří se ocitli za jejími zdmi. Strohé archivní dokumenty kontrastují s emotivními vzpomínkami vězňů. Pohled do nepřístupné věznice poskytne videozáznam, který byl pořízen na podzim roku 2016 a který zachycuje stav cel, samovazeb i vězeňské kaple. Obraz podkreslují vzpomínky odsouzených na výslechy Státní bezpečností i životní podmínky ve věznici.