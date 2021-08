Roztančený PARKet

KDY: pátek 20. srpna od 18 do 22 hodin

KDE: park Komenského, Zlín

ZA KOLIK: zdarma

Nazujte si střevíčky a přijďte si zatančit do parku Komenského. Ze zadní části bývalé knihovny a nynější budovy Zlínského klubu 204 vyroste parket, na kterém si budete moct v pátek po práci rozvlnit svoje boky. Roztančeným večerem bude od 18 do 22 hodin provázet taneční škola SalsaZlín.

Ilustrační foto.Zdroj: Karel Dvořák

Dětské prohlídky hradu Malenovice

KDY: neděle 22 srpna

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: dospělí 50 korun, děti 30 korun



Děti, rodiče, babičky nebo dědové, vydejte se poznávat hrad Malenovice. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí, zažijete hradní atmosféru, odnesete si malou vzpomínku na památku a když se poštěstí možná potkáte i hradní strašidlo. Prohlídky jsou určeny dětem od 5 do 13 let a okruh trvá přibližně 45 minut. Navíc je nutné se na prohlídky předem objednat, a to nejpozději do pátečních 12 hodin na e-mailu edukace@muzeum-zlin.cz.



V hradě Malenovice.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Divadlo Kjógen

KDY: sobota 21. srpna od 19 do 20.30 hodin

KDE: nádvoří zámku, Zlín

ZA KOLIK: vstupné 80 korun

Mimořádný zážitek můžete okusit ve Zlíně. Divadlo Kjógén si ve vzájemné spolupráci mezi českými a japonskými divadelníky připravilo komediální představení tradičních japonských frašek. Těšit se můžete na tři frašky, a to Hlas za dveřmi (Jobikoe), Papouškování (Kučimane) a Lišky z ostrova Sado (Sado kicune). Za nepříznivého počasí akce proběhne v sále zámku.

KROMĚŘÍŽSKO

Pohádkový les Bílavsko

KDY: sobota 21. srpna od 14 hodin

KDE: hřiště, Bílavsko

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, děti zdarma

Skákací hrad, sladký déšť, chutné občerstvení nebo bohatá tombola. To vše a mnohem víc na vás čeká v sobotu na hřišti v Bílavsku. Pro děti bude připravený pohádkový les a od 20 hodin vypukne naopak pro dospělé hodová i tradiční zábava se skupinou Clera. Nenechte si ujít zábavný den pro celou rodinu.

Kroj na Hané

KDY: pátek 20. srpna od 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma



Kroj na Hané je přednáška etnoložky Markéty Hnilicové, která bude věnovaná historii tohoto tradičního lidového oděvu, ale i jeho současné podobě. Kroj byl nedílnou součástí tradiční lidové kultury a hrál významnou roli při slavnostních událostech, mezi které můžeme zařadit oslavu úrody nebo slavení dožaté. A jak je to s krojem v dnešní době? Přijďte se i vy v pátek přiučit něco nového.



Hanácký kroj. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Výstava sportovních a upravených aut

KDY: sobota 21. a neděle 22. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště, Kroměříž

ZA KOLIK: 50 korun dospělí, děti a ZTP zdarma

Oldtimery, supersporty, upravená i vylepšená auta a mnoho dalšího. Již tento víkend se prostory Výstaviště Kroměříž rozburácí nadupanými stroji české i zahraniční scény. Auta si budete moct prohlédnout vždy od 9 do 17 hodin. Parkování je pro návštěvníky zdarma a v rámci akce je zajištěno až 2500 parkovacích míst. Výtěžek z akce poputuje na charitativní účely. V rámci akce vystoupí Železný Zekon a připraveny budou i různé soutěže, třeba soutěž o nejčistější nebo nejšpinavější vůz, nejmladšího nebo nejstaršího účastníka nebo o nejkurióznější dar do tomboly. Přijďte si i vy užít tuto chlapáckou akci.

Železný Zekon.Zdroj: Deník / Attila Racek

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Garden food festival

KDY: sobota 21. srpna až neděle 22. srpna

KDE: Smetanovy sady, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: dvoudenní vstup 120 korun, děti do 12 let zdarma

Jste gurmánem a nebojíte se ochutnat jídla a pití všeho druhu? Přijďte i vy na 3. ročník garden food festivalu, který se tradičně koná v Uherském Hradišti v krásném prostředí Smetanových sadů. Pořadatelé připravily školy vaření, pro děti se nafouknou skákací atrakce a chybět nebude ani dobrá hudba.

Garden Food Festival v Hradišti nabídne speciality české i světové kuchyněZdroj: se svolením Rostislav Pijáček

Řemeslné léto

KDY: sobota 21. srpna až neděle 22. srpna od 10 do 18 hodin

KDE: park a skanzen, Rochus Uherské Hradiště

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, děti, studenti a senioři 60 korun, děti do 6 let zdarma



Ve skanzenu Rochus na Uherskohradišťsku se tento víkend zabydlí řemeslníci a rukodělní výrobci. Ti návštěvníky nechají nahlédnout pod pokličku své práce. Připraveny budou oživené expozice s ukázkou každodenního života našich předků a vystoupí folklórní soubor, který skanzen rozjaří lidovou hudbou i tancem. Prohlídky skanzenem budou organizovány po skupinách v předem určených časech.

Rybářský den dětí na Modré

KDY: sobota 21. srpna od 7 do 17 hodin

KDE: Modrá, Konventní rybník a rybník Žabinec

ZA KOLIK: zdarma

Rybářský závod dětí od 8 do 15 let proběhne tuto sobotu na Konventním rybníku a rybníku Žabinec. Startovné a občerstvení pro závodící rybáře zdarma. Ceny jsou připravené pro všechny účastníky, doprovodný program bude probíhat v areálu Živé vody a Archeoskanzenu. V rámci akce se pokřtí nová knížka Rybářský kroužek II – metody rybolovu.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Zdeněk Skalička

Kino: Večírek

KDY: pátek 20. srpna od 19.45 a sobota 21. srpna od 21.30 hodin

KDE: kino Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 130 korun



Nová česká nenáročná komedie, která má premiéru 19. srpna je tu! Michal Suchánek vzal všechno do svých rukou a zvolil hvězdné obsazení v podobě Jiřího Langmajera, Tatiany Dykové, Karla Rodena nebo Marka Taclíka. Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Ti se postupem večera dozví, že jeden z jejich bývalých spolužáků nedorazí a rozhodnou se ho autobusem navštívit. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.



Tatiana Dyková.Zdroj: archiv

VALAŠSKO

Folklorika Fest aneb Tradice pro budoucnost

KDY: pátek 20. - neděle 22. srpna

KDE: přírodní amfiteátr Kopaničárských slavností, Starý Hrozenkov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Nenechte si ujít jedinečný víkend ve Starém Hrozenkově, kde se bude konat od pátku do neděle historicky první ročník mezinárodního festivalu dětských souborů a skupin Folklorika Fest. Festival pořádá síť Základních uměleckých škol Folklorika, která každý den představí veřejnosti na tři stovky účinkujících. Těšit se můžete na desítky souborů z Čech, Moravy i Slovenska. A každý den pak zakončí umělci zvučných jmen: „Vedle dětských souborů a seskupení jsou na programu také Lipo, ATMO music, Verona, VUS Ondráš nebo cimbálová muzika Ciganski Diabli,“ vyjmenovává předseda správní rady Nadačního fondu Folklorika, Tomáš Štefánek. Těšit se můžete nejen na vystoupení dětí z tanečních a hudebních oborů, ale také na sólisty, cimbálové muziky a další.

Pořadatelé program festivalu připravovali dva roky, avšak loni se festival nemohl uskutečnit kvůli pandemii. „Získaný čas jsme věnovali o to větší přípravě, a proto můžeme divákům nabídnout opravdu bohaté dramaturgické obsazení,“ popisuje dále, Tomáš Štefánek.

Na takto velké akci samozřejmě nebude chybět bohatý doprovodný program, který nabídne třeba jarmark regionálních řemesel, krojů nebo taneční a hudební workshopy.

Mottem festivalu je Tradice pro budoucnost. Právě tím chce vyjádřit, že populární hudba či žánry nemusí být nutným kontrastem pro tradiční přístupy. „Ve společnosti a především mezi dětmi, jasně vidíme současné tendence. Nestavíme se do opozice technologiím nebo výdobytkům moderní doby – chceme dětem ukázat jejich kořeny a inspirovat je k tomu, aby se mohly přirozeně ztotožnit se zázemím, které je obklopuje. I proto jsme moc rádi, že naše pozvání přijala řada prvotřídních hudebních profesionálů,“ vysvětluje směr festivalu Tomáš Štefánek.

Kompletní program festivalu najdete na zde. Vstup na něj je po všechny tři dny zcela zdarma. Tak určitě dorazte a vychutnejte si tento unikátní třídenní folklorní svátek.

Festival Folklorika ve Starém HrozenkověZdroj: promo festivalu, se souhlasem

32. Valašské folkrockování

KDY: sobota 21. srpna od 17 hodin

KDE: Amfiteátr Na Stráni, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 450, na místě 550 korun, děti do 7 let zdarma. Vstupné děti 7 - 12 let, ZTP a ZTP/P na místě 275 korun



Nenechte si ujít tradiční multižánrový festival Valašské folkrockování. Letos v sobotu se koná již 32. ročník. Od sobotních 17 hodin rozezní rožnovský amfiteátr Na Stráni folkový veterán Pavel Lohonka Žalman. Poté hudební otěže převezme dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fuxové, kterou si vybrala jako předskokana i skandinávská zpěvačka Aurora. V listopadu 2018 Vesna vydala debutovou desku Pátá bohyně, za kterou získala nominaci Ceny Anděl na Objev roku. Hlavní hvězdou Valašského folkrockování pak bude dcera Lenky Filipové, Lenny (Lenka Filipová ml.), které v září 2016 vyšlo její debutové studiové album Hearts. V rámci něj Lenny vyjela na klubová turné Hearts Tour, která byla na všech místech vyprodaná. Za album Hearts Lenny získala nominaci na Cenu Apollo. Závěr pak bude patřit kapele Circus Brothers. Základem každého jejich koncertu je tzv. disco-balkan, ve kterém kombinují balkánskou dechovku, diskotékový beat, laciný pop, špinavý house, drsný rap a líbivý folk.



Program:

17.00 hodin ŽALMAN & SPOL

18.45 hodin VESNA

20.45 hodin LENNY

22.30 hodin CIRCUS BROTHERS



Festival se koná za každého počasí. V případě deště pořadatelé prosí o využití pláštěnek místo deštníků.

Koncert Lenky Filipové

KDY: neděle 22. srpna od 19 hodin

KDE: Amfiteátr, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 390, v předprodeji 340 korun

Valašsko během třetího srpnového víkendu poctí svou návštěvou obě zpěvačky z rodiny Filipových. Lenny zahraje v rámci festivalu Valašské folkrockování v sobotu. Její maminka, legendární zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová pak svou muzikou bude okouzlovat o den později ve valašskomeziříčském Amfiteátru. Není tajemstvím, že její koncerty jsou plné emocí, úžasných hudebních výkonů a energie, kterou na své publikum nenásilně přenáší. Mimo svých hitů Lenka Filipová představí písně ze své poslední desky Opiddum. Nenechte si ujít jedinečný kulturní zážitek a v neděli buďte u toho.

Velké prádlo se bude prát v Dřevěném městečku

KDY: sobota 21. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: základní 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun



Jak praly naše babičky, prababičky či praprababičky? Přijďte to zjistit do rožnovského skanzenu, Dřevěného městečka, kde se bude v sobotu prát Velké prádlo. Dozvíte se, a hlavně uvidíte na vlastní oči, jak se dříve pečovalo o textil a jaké pro nás dnes už staré a mnohdy složité a zdlouhavé techniky, se používaly. Nebude chybět třeba praní v potoce, neckách či na valše, vyvařování prádla, škrobení, ale třeba i žehlení a mnoho dalšího. Celým programem vás provede Eva Porubová. Hudebně akci okoření hudecká muzika Aldamáš a v 15 hodin pak vystoupí vsetínský instrumentálně-vokální Spolek vdolek.

Podrobný program i místa najdete zde.



Akce v Dřevěném městečku - Velké prádloZdroj: z webu nmvp.cz

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Letní Flora 2021

KDY: čtvrtek 19. až sobota 21. srpna od 9 do 18 hodin, neděle 22. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: on-line 140 korun on-line, na místě 160 korun

Léčivá síla přírody a připomínka antického světa levitující nad hlavami návštěvníků. To jsou hlavní motivy květinové expozice letní Flory Olomouc. Součástí hlavní expozice inspirované Visutými zahradami Semiramidinými budou i tekoucí proudy vody, kaskádovité záhony plné květin a tisíce léčivých rostlin.

Své místo v programu má také expozice Českého zahrádkářského svazu Zdraví z přírody, výstava Příroda v malbě, malba v přírodě, Výzkumná laboratoř rostlin, Dny moravských vín či letní For Model a tradiční zahradnické trhy.

Součástí hlavní expozice bude také vodní plocha a tisíce léčivých rostlin. Ty zajistí sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin coby hlavní spolupořadatel. Připravené budou i floristické show předních českých floristů či odborné přednášky členů spolku Pelero.

Bylinky, koření, dobré víno i trendy v pěstování

Vlastní expozici pojmenovanou Zdraví z přírody pro návštěvníky nachystá v pavilonu E Český zahrádkářský svaz. Hlavní roli zde budou hrát bylinky a koření, členové Českého zahrádkářského svazu návštěvníkům odhalí i méně známé možnosti, jak může příroda prospět jejich zdraví. Expozici doplní řada květin a výpěstků. Členové ČZS se navíc o své zkušenosti podělí i v pěstitelské poradně.

Oranžerie pak bude pod taktovkou Unie výtvarných umělců Olomoucka patřit výstavě Příroda v malbě, malba v přírodě doprovázené květinovou výzdobou.

Letní etapa výstavy Flora Olomouc 2020.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

V pavilonu H bude připravená populárně-naučná expozice Výzkumná laboratoř rostlin, kde budou prezentovány moderní trendy v pěstování rostlin a praktické ukázky jejich zpracování. Součástí této expozice je vernisáž výstavy fotografky Hany Martínkové „Stromy Smetanových sadů jak je neznáte“.

V pavilonu G bude na návštěvníky v rámci tradičních Dnů moravských vín čekat široká nabídka kvalitních vín od zkušených vinařů a profesionálních sommelierů.

Netradičně je pak mimo otevírací dobu celé výstavy v sobotu od 19 do 22 hodin na programu večerní posezení u vína, kulinářských specialit a cimbálové muziky, jehož hlavní hvězdou je zpěvák Jožka Šmukař se svým povídáním „Nevinně o víně“. Uskuteční se v části Smetanových sadů zvané Samba naproti palmovému skleníku.

Slavnostní zahájení XXXIII. Kovářského fóra

KDY: sobota 21. až pátek 27. srpna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150 Kč plné (dospělí), 80 Kč snížené (žáci ZŠ, senioři, studenti do 26 let), děti do 6 let zdarma



Slavnostní zahájení už 33. ročníku Kovářského fóra se uskuteční tuto sobotu na Helfštýně. Brány hradu se otevřou v 9 hodin. Večer zakončí koncert. Legendární Thom Artway vystoupí v 18 hodin na hradě Helfštýně! Koncert bude zároveň oslavou 1 roku od otevření opraveného helfštýnského paláce. Představen bude český kovářský tým, který během Kovářského fóra vytvoří unikátní dílo. Hotovo by měli mít do pátku 27. srpna. Na Hefaiston se pak můžete těšit následující víkend od pátku 27. do neděle 29. srpna.



Kovářské fórum na hradě Helfštýn.Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Hrady CZ přidávají lístky

KDY: pátek 20. a sobota 21. srpna

KDE: Hradec nad Moravicí na Opavsku

Putovní letní kulturní festival Hrady CZ se hlásí ve své „odlehčené verzi“ Hrady CZ Light a otevírá se většímu počtu návštěvníků. Do prodeje dává další lístky. Letos v Česku zavítá pouze na dvě místa! Do Hradce nad Moravicí a na Bezděz. Návštěvníci se mohou těšit například na kapely Divokej Bill, Rybičky 48, Mirai, Mig 21, UDG, Support Lesbiens, No Name nebo Tomáše Kluse, Pokáče, Xindla X a Sebastiana. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením se maximální kapacita festivalu zvyšuje na sedm tisíc osob a odpadne také nutnost rozdělit areál festivalu na dva sektory. Letošní Hrady CZ odstartují v pátek a sobotu 20. a 21. srpna v Hradci nad Moravicí.Těšte se na nabitý program:

Pátek - KOOPERATIVA STAGE

18.00 - 19.00 NO NAME

19.10 - 19.40 vyhlášení nejlepších masek

20.00 - 21.00 TOMÁŠ KLUS

21.30 - 22.30 MIG 21

23.00 - 00.00 MIRAI



Sobota - KOOPERATIVA STAGE

12.30 - 13.30 XINDL X

14.00 - 15.00 UDG

15.30 - 16.30 SEBASTIAN

17.00 - 18.00 POKÁČ

18.30 - 19.30 SUPPORT LESBIENS

20.00 - 21.00 VISACÍ ZÁMEK

21.30 - 22.30 DIVOKEJ BILL

23.00 - 00.00 RYBIČKY 48

Hrady.cz - Hradec nad MoravicíZdroj: Hrady.cz

22. frenštátské slavnosti

KDY: sobota 21. srpna od 10.30 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Město Frenštát pod Radhoštěm, Valašský folklorní spolek, Valašský soubor Sedmikvítek pořádají už tuto sobotu za finanční podpory Moravskoslezského kraje folklorní festival 22. frenštátské slavnosti.



Folklorní festival:

10.30 – 12.00 Muziganti hrajte (dechová hudba Galička z Veřovic)

13.00 zahájení festivalu

13.15 – 14.15 Zazpívala laštověnka - pořad dětských zpěváčků

14.30 – 15.45 Obrázky z regionů

16.00 – 17.00 Po staletí nás baví děti

17.15 – 19.00 Tančíme a zpíváme pro radost

20.00 – 21.15 Tomáš Kočko & ORCHESTR

21.15 – 22.00 Na rozchodnou - hraje kdo umí(změna programu vyhrazena)



Doprovodný program:

*valachiáda - zábavný program pro děti od 14.15-15.30 hodin

*malování keramiky, krojový koutek, pískování

*řemeslný a farmářský jarmark, občerstvení po celý den zajištěno

Lanová dráha na Horečky v provozu za příznivého počasí od 9 - 21 hodin.

Zajištěn svozový autobus zdarma - odjezdy ze škvárové plochy naproti prodejny Albert.

odjezdy směr Amfiteátr: 11.30/12.30/14.30/19.00/19.45

odjezdy zpět z Amfiteátru 12.00/13.00/15.00/19.20/ a po skončení koncertu Tomáše Kočka



Muzikant a divadelník Tomáš Kočko.Zdroj: archiv Tomáše Kočko