Klobucký hospodářský trh

KDY: 25. června od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít Klobucký hospodářský trh. Čeká vás zajímavá nabídka:

čerstvá zelenina

sazenice, keře, stromky

výrobky z ovčího sýra, uzeniny a domácí vajíčka

cukroví, frgály, chléb

povidla, med

horké belgické vafle

ovocná vína, koření, léčivá kosmetika a řada dalších výrobků

mimořádná prezentace a prodej oceněných regionálních potravin Zlínského kraje

Jak na tablet a chytrý telefon. Ve Zlíně poradí seniorům

KDY: 25. června 2021 od 9 do 13 hodin

KDE: Senior Point ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



Je vám 65 let a více? V rámci čtyřhodinového semináře pro osm účastníků se naučíte, jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon, a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Od 13.30 hodin následuje individuální poradenství vždy pro jednoho zájemce na maximálně 60 minut. Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se kterým potřebujete poradit. Akce bude probíhat za platných vládních podmínek. Nutná je rezervace předem na zlin@seniorpointy.cz nebo na tel. čísle 739 522 801.

Senior Point ve Zlíně.Zdroj: Archiv IC Zlín

NÁMĚSTÍ 2021 v Otrokovicích

KDY: 27. června od 16.30 hodin

KDE: náměstí 3. května v Otrokovicích

ZA KOLIK: vstup zdarma

Užijte si projekt k oživení náměstí 3. května v letních měsících – VI. ročník Letní koncerty a vystoupení místních a regionálních kapel na náměstí 3. května před Besedou v Otrokovicích. Vždy v neděli, čas vystoupení: od 16.30 do 20 hodin. Občerstvení pro veřejnost zajištěno.

Program na neděli 27. června:

DDM Sluníčko

GAIA

Září

Kapela Gaia.Zdroj: Deník/archiv

Sounds of Kotelna vol. 7 ve Fryštáku

KDY: pátek 25. června 2021 od 17.30 hodin

KDE: ve Fryštáku před kotelnou (mezi ZŠ a sokolovnou)

ZA KOLIK: vstup zdarma



Další ročník multižánrového hudebního festivalu.



Vystupující:

MARKÉTA VODIČKOVÁ & FILIP VÍTŮ FEAT. DAVID PEKAŘ

MICHAELA CHYLLOVÁ A BAND

DER ŠENSTER GOB

KROMĚŘÍŽSKO

REVIVAL FEST 2021! V Kroměříži opět zazní nejznámější hity světových hvězd

KDY: sobota 26. června 2021 od 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

Areál výstaviště se už počtvrté promění ve světové pódium, které hostí ty nejzářivější interprety. Na akci jsou platné všechny vstupenky ze zrušené akce Revival fest 2020!

Harmonogram akce:

13 hodin - otevření areálu

15 – 16 hodin - Creedence Clearwater Revival - The Kredenc

17 – 18 hodin - TEAM Revival Martin

19 – 20 hodin - NAZARETH – Nazsong tribute to Nazareth

21 – 22 hodin - QUEENIE – World Queen tribute band

23 – 24 hodin - RAMMSTEIN - RCZ Tribute Show

Výstaviště Kroměříž. Koncert. Ilustrační foto.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Dětské sportovní dny v Holešově

KDY: pátek 25. června od 9 do 16 hodin

KDE: zámecká zahrada v Holešově

ZA KOLIK: vstupné zdarma



V pátek 25. června bude probíhat předvoj bikemaratonu Drásal. Dětský sportovní den nabídne dětem holešovských základních škol i veřejnosti možnost vyzkoušet si mnoho zajímavých sportovních atrakcí, které jsou zaměřeny na edukaci, bezpečnost silničního provozu a všeobecnou pohybovou průpravu. Pod vedením odborných instruktorů si děti mohou zdarma vyzkoušet dětské dopravní hřiště, pumptrack jako součást T-mobile Adventure parku, Ninja dráhu České spořitelny nebo stanoviště s všeobecnou pohybovou průpravou. Vstupné je zdarma a pitný režim a drobné občerstvení je zajištěno. Každý účastník si také odnese malý dárek. Dopolední čas je rezervován pro základní školy, od 12 hodin bude "park" k dispozici pro širokou veřejnost.

Na Rajčudě promítnou českou pohádku Princezna zakletá v čase

KDY: 25. června 2021 od 21 hodin

KDE: Sportoviště Rajčuda, Břest

ZA KOLIK: vstup zdarma

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

Princezna zakletá v čase.Zdroj: Deník/repro

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Tajný život medvídků

KDY: do 26. září 2021

KDE: hlavní budova Slováckého muzea

Život plyšových medvídků dosud zůstával více méně tajemstvím a příliš se o něm nevědělo. Jaké jsou jejich zájmy a co dělají ve volném čase, když se nikdo nedívá, to odhaluje výstava ze soukromé sbírky Lucie Němcové.

VALAŠSKO

Festival Valašský špalíček 2021

KDY: čtvrtek 24. - sobota 26. června

KDE: I. nádvoří zámku, II. nádvoří zámku Žerotínů, Amfiteátr, Sál KZ, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné na společný koncert Javory Beat & Hradišťanu: na místě 590, v předprodeji 490 korun, informace o ceně vstupného na jednotlivé festivalové dny najdete zde

Letošní 39. ročník folk-blues-beat festivalu Valašský špalíček zahájí společný koncert Javory Beat & Hradišťanu. Dorazte ve čtvrtek ve 20 hodin do Amfiteátru ve Valašském Meziříčí a vychutnejte si jedinečný hudební zážitek. Vstup bude podmíněn platnými nařízeními vlády. Vstupné na koncert v předprodeji 490, na místě 590 korun. A jak je to se zahraničními hosty? Účast přislíbila maďarská skupina Ék, či polské kapely Ornery Broad, Jan Galach Band, Smooth Gentlemen i Magda Magic Piskorczyk. Aktuální info k programu najdete na: valasskyspalicek.kzvalmez.cz

PROGRAM:

Čtvrtek 24. června

17.00 Slávek Klecandr & Studny samoty * I. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Lešek Semelka & SLS (CZ)* II. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 Ľuboš Beňa & More & Joe Kučera j.h. * I. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat + Jiří Pavlica & Hradišťan (CZ) * Amfiteátr (Na koncert se nevztahuje třídenní festivalová vstupenka na Valašský špalíček 2021)

Pátek 25. června

15.00 Petra Börnerová Band (CZ/SK) * I. nádvoří zámku Žerotínů

16.00 Ék (HU) * II. nádvoří zámku Žerotínů

17.00 Dáša Ubrová & Milan Kašuba & Vincenc Kummer (80 let) (CZ) * Indies Happy Trails, Sál KZ

18.00 Olivér Lee (HU) & Joe Kučera j.h. (D) * I. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 E. C. Was Here - Tribute to Eric Clapton (PL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Aaron Brooks (ex Simeon Soul Charger) (USA) & Joe Kučera j.h. (D) * Sál KZ

21.00 Peter Lipa Band - Beatles in Blue (50 let po Beatles) * II. nádvoří zámku Žerotínů

22.00 Leif De Leeuw & Sem Jansen (NL) * I. nádvoří zámku Žerotínů

23.00 Luboš Pospíšil (70 let) & 5P * II. nádvoří zámku Žerotínů

00.00 Druhá tráva (CZ) – Druhá tráva Díl první 30 let, Bob Dylan 80 let * Sál KZ

Sobota 26. června

9.00 WALLACHIAN NOT - PSYCHEDELIC BREAKFAST Tak hrál Radim Hladík (75) * Cafe Tucan

11.00 Vladimír Merta (75 let) & Jan Hrubý & Ondřej Fencl (CZ) * I. nádvoří zámku Žerotínů

12.00 Peter Lipa – Lipa spieva Lasicu * Sál KZ

13.00 Jan Galach Band (PL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

14.00 Vilém Spilka Quartet (CZ) * Indies Happy Trails, Sál KZ

15.00 Smooth Gentlemen (PL) * II nádvoří zámku Žerotínů

16.00 Band Of Heysek * Indies Happy Trails - I. nádvoří zámku Žerotínů

17.00 Milo Ensemble (International) * II. nádvoří zámku Žerotínů

18.00 Peter Koreň Roots Band feat. Dura Turtev (SK) * Indies Happy Trails, I. nádvoří zámku Žerotínů

19.00 Leif De Leeuw Band (NL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

20.00 Martha & Tena Elefteriadu & Professor Band (CZ) * Sál KZ

21.00 Flamengo Reunion Session (CZ) * II. nádvoří zámku Žerotínů

22.00 Magda Magic Piskorczyk (PL) * Sál KZ

23.00 Jan Akkerman (ex Focus) Band (NL) * II. nádvoří zámku Žerotínů

Kapela Hradišťan & Jiří Pavlica.Zdroj: Archiv pořadatelů

Tradiční sečení luk na Soláni

KDY: pátek 25. června od 18 hodin

KDE: louka u Korytářů, Soláň



Proč nevyměnit sekačku za tradiční secí nástroj – kosu. V pátek 25. června dorazte na vrch umělců - na Soláň ve Vsetínských Beskydech. Od 18 hodin tu na louce U Korytářů proběhne soutěž „O nejlepšího sekáče Soláně“. O hudební a pěvecký doprovod i bezpečnost se postarají Cimbálová muzika Soláň, Mužský pěvecký sbor z Kunovic, Karlovjanky a Valašský sbor portášský. Podvečer vás bude provázet vynikající Jaroslav Halašta. Kdo vydrží na Soláni o den déle, může si prohlédnout výstavu z cyklu Malířské cesty kolem Soláně s díly akademického malíře Lojzy Baránka a MgA. Kristýny Fuksové.



Sečení trávy. Ilustrační fotoZdroj: DS Větřák

Předpouťové posezení s muzikou

KDY: sobota 26. června od 15 hodin

KDE: areál před Základní školou, Horní Bečva

Nevíte, co s volnou sobotou? Přestaňte pořád dohánět jen resty z práce a v domácnosti. Dopřejte si oddech. Zasloužíte si ho. Přijďte se v sobotním odpoledni bavit do Horní Bečvy a vychutnejte si plnými doušky skvělou muziku v podání dechové hudby Záhořanů a Horňanů. Na zahájení v 15 hodin na vás navíc čeká welcome drink. Od 19 hodin zahraje kapela Acoustica, v 9 večer přebere hudební oteže skupina Docuku. Pro děti bude nachystán bohatý doprovodný program, tak dorazte, bude to stát za to.

Letní vycházka za bylinami s Vandou Vrlovou

KDY: sobota 26. června od 9 hodin

KDE: sraz u místní knihovny, Prostřední Bečva



Milujete bylinky, sbíráte je, ale rádi byste do jejich kouzelného léčivého světa pronikli hlouběji? Pak je přímo pro vás jako dělaná dopolední procházka s bylinkářkou a úžasnou ženou, paní Vandou Vrlovou. Na trase přes hřiště směrem na Adámky a kolem Jurečků k Zavadilce se seznámíte s bylinami a jejich využitím. Na cestu si přibalte něco dobrého k snědku a naposilněnou. Pokud by počasí nepřálo beseda o bylinkách proběhne v prostorách knihovny.



Povídání o bylinkách. Ilustrační fotoZdroj: Muzeum regionu Valašsko

Interfotoklub Vsetín 2020

KDY: až do 12. září 2021

KDE: zámek a Galerie Stará radnice, Vsetín

Svět fotografie vás lapil do svých sítí? Pak si udělejte čas a zavítejte na jedinečnou výstavu nejúspěšnějších snímků 31. ročníku mezinárodního fotografického bienále INTERFOTOKLUB VSETÍN 2020. Výstava probíhá na zámku Vsetín i v Galerii Stará radnice. K vidění toho bude opravdu hodně, bezmála 160 vynikajících fotografií od tuzemských i zahraničních autorů. Podrobnější informace najdete zde.

„Mnoho galerií a muzeí se i během svého uzavření snažilo zprostředkovávat své přerušené projekty a výstavy prostřednictvím on-line přenosů a virtuálních prohlídek. My jsme však měli možnost zajistit pro výstavu náhradní termín v letních měsících a její zhlédnutí živě pro nás bylo prioritou. Také jsme chtěli dopřát setkání zúčastněným fotografům při vernisáži a předání ocenění z rukou pořadatelů a představitelů města,“ přiblížil pořadatel salonu Zdeněk Holoubek z Domu kultury Vsetín.

Jedna z fotografií na INTERFOTKLUB VSETÍN 2020Zdroj: se souhlasem Muzea regionu Valašsko

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Kokorský gulášfest

KDY: sobota 26. června od 10 hodin

KDE: staré hřiště, Kokory

ZA KOLIK: zdarma

Prezentace týmů je od 9 hodin, v 10.30 hodin bude slavnostně zahájen již 7. ročník gastronomické soutěže. Připraven je také bohatý doprovodný program, půl hodinu před polednem se otevřou atrakce pro děti, ve 13.30 hodin vystoupí kouzelník, od 14 se můžete projet v kočáře a připraveny jsou také soutěže pro děti i dospělé, těšit se můžete na hledání ztraceného pokladu, losování tomboly pro děti i dospělé. Vyhlášení výsledků je v 18.15 hodin a od 19 hodin začíná zábava s kapelou Forum.

Zavítejte na Slavnosti pánů ze Sovince

KDY: víkend 26. – 27. června od 9 hodin do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma



Na hradě Sovinci to žije. Víkend, co víkend hostí skvělé akce. Pokud jste zatím nestihly žádnou z těch předešlých, dorazte si v posledním červnovém víkendu vychutnat plnými doušky hrad plný rytířů a šermířů. Nebudou chybět ani ukázky renesančních tanců, fakýrská a ohňová show a sokolník Ondra. Svůj um vám představí: Perchty von Bladen, Šermířské skupiny Bravo Team Libora Olšana, Markus M nebo Memento Mori.

Historická akce opět láká na hrad Sovinec.Zdroj: archiv pořadatele

Hvězdy na hradě

KDY: čtvrtek 24. až neděle 27. června

KDE: hradní nádvoří v Zábřehu

Ve čtvrtek 24. června odehraje na hradním nádvoří všechny svoje zásadní hity legenda české hudební scény Mňága a Žďorp a už o den později se zde spolu s kapelou The Leaders! představí držitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu Kamil Střihavka. Festival Hvězdy na hradě zakončí v neděli 27. června interaktivní pohádkové představení určené pro nejmenší děti v podání zábřežského herce a výtvarníka Tomáše Velzela.

Dechovky to rozjedou v Bludově

KDY: sobota 26. června od 13 hodin

KDE: sportovní areál hasičské zbrojnice v Bludově



O oblíbený festival jeho příznivci ani v letošním roce nepřijdou. Dechová hudba Bludověnka všechny srdečně zve tuto sobotu na přehlídku dechových hudeb do Bludova. K poslechu a tanci zahrají Legrúti, Kamarádi česko-slovenských hranic a domácí Bludověnka. Celým odpolednem provede návštěvníky slovem oblíbený moderátor a zpěvák Karel Hegner. Pořadatelé zvou příznivce dechové hudby již tradičně na bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit.

Tomáš Kočko & orchestr

KDY: sobota 26. června od 14 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné (dospělí) 200 korun | snížené (žáci ZŠ, studenti do 26 let, důchodci) 100 korun | děti do 6 let zdarma

Koncert Tomáš KOČKO & ORCHESTR – World Music s moravskými kořeny už tuto sobotu na hradě Helfštýn. Oficiální zahájení akce je ve 14 hodin. Koncert probíhá od 16 do 17 hodin. Moravský písničkář, zpěvák a skladatel Tomáš Kočko, který se svým orchestrem získal dvě ceny Anděl za album roku, přiveze na Helfštýn jedinečný hudební zážitek. Koncert se uskuteční během sobotního odpoledne přímo v areálu hradu pod širým nebem.