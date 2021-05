Otevření Památníku T. Bati ve Zlíně

KDY: do 30. září 2021 10 - 17 hodin

KDE: Památník T. Bati ve Zlíně

Zlínský Památník Tomáše Bati je od čtvrtku 13. května otevřen každý den kromě pondělí. Pro návštěvu Památníku je potřeba nejdříve zamířit do Infopointu (který se nachází v budově gymnázia vlevo od Památníku, s adresou nám. T. G. Masaryka 2734) – Otevírací doba a kontakty ZDE. Po dobu platných omezení činí základní vstupné 40 Kč, studenti, děti a senioři mají vstupné zdarma.

dle mimořádného opatření vlády je provoz Památníku i Infopointu stanoven tak, že jsou zakázány skupinové prohlídky a v daný okamžik je umožněna přítomnost jedné osobě na 15 m² vnitřní plochy návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (pokud nejde o členy jedné domácnosti) vstup bude povolen pouze návštěvníkům v respirátoru nebo nanoroušce

Valašsko očima Kornéllie Němečkové

KDY: do 30. května 2021

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

Výstava představí dílo známé pražské výtvarnice, vsetínské rodačky, Kornélie Němečkové, která se ve své tvorbě ráda a hojně inspiruje rodným krajem – Valašskem – a jeho lidovou kulturou. Její volné i závěsné vystřihovánky přestávají být dětskou hrou a stávají se uměním.

Klobucký hospodářský trh

KDY: v pátek 14. května od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít trh, čeká na vás májová nabídka:

sazenice, ovocné keře

májová brynza

sladké a chlebové pečivo

uzeniny, vajíčka, povidla, med, koření, fermentovaná zelenina

ovocná vína, bio jablečný ocet, bylinné čaje

léčivá kosmetika

jarní klobouky, čepice a řada dalších výrobků

KROMĚŘÍŽSKO

Výstava ZÁZRAČNÝ RABÍN ŠACH a tajuplné židovské město

KDY: do 30. září 2021

KDE: Holešov

Outdoorová výstava rozmístěna po městě „Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město“ jednak nabídne mnoho informací o samotném rabínovi, ke kterému se letos váže významné výročí – 400 let od jeho narození, dále je možné si přečíst několik židovských pověstí nebo se dozvědět o významných holešovských Židech. Tato výstava ale není založena pouze na informacích, součástí je totiž prezentace děl studentů ZUŠ F. X. Richtera, kteří se taktéž nechali inspirovat židovskou tematikou. Panely jsou rozmístěné na několika místech, trasa vede z náměstí Dr. E. Beneše, přes náměstí sv. Anny, skrze zámek, kolem kovárny, židovského hřbitova a synagogy a končí na náměstí Svobody. Všechna stanoviště jsou zakreslena v mapě, která je umístěna na každém panelu. „Jelikož je tato výstava koncipována jako dlouhodobá, dovolili jsme si v ní obsáhnout více textu, aby se zájemci mohli k jednotlivým panelům vracet a průběžně je pročítat.

Zámecký park ve Zdounkách. Pojďte s námi na procházku

KDY: denně

KDE: Zdounky

ZA KOLIK: vstup je zdarma

Vybudován ve slohu volné anglické zahrady je nádherný park ve Zdounkách, který se rozkládá kolem tamního zámku. Jeho dominantou je mohutný přes 250 let starý dub letní. V parku najdete také některé zástupce fauny: lamy krotké, ovce cápové, kozy kamerunské a pávy korunkaté. Na historický park navazuje obnovená zámecká obora s bludištěm, lipovou alejí, zámecká oranžerie, barokní špýchar a hospodářský dvůr. Park je veřejně přístupný.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Divoká stvoření jižních krajin (Moje kino LIVE)

KDY: v neděli 16. května

KDE: z pohodlí vašeho domova

V zapomenuté, ale svérázné komunitě, která sídlí v bažinatém kraji u mrtvého ramene řeky, odděleném od zbytku světa rozsáhlou ochrannou hrází, žije šestiletá Hushpuppy. Maminku už dávno nemá a její milovaný otec Wink je divoch, který je neustále mimo domov, a tak je osamělá Hushpuppy odkázaná na společnost polodivé zvěře. Vnímá přírodu jako křehké spletivo živoucích, dýchajících věcí, v němž celý vesmír závisí na tom, aby do sebe všechno dokonale zapadalo. A když se po bouři zvedne stoletá voda a obklopí jejich město a tatínek naráz onemocní a divoká prehistorická zvířata obživnou a vylezou ze svých zamrzlých hrobů, Hushpuppy zjistí, že přirozený řád všeho, co jí bylo nadevše drahé, se začíná rozpadat. Malá hrdinka se zoufale snaží dát svůj svět zase do pořádku, aby zachránila svého nemocného otce i potápějící se vesnici, nejtěžším úkolem pro ni ovšem bude vůbec přežít nezastavitelnou katastrofu ohromných rozměrů.

Vítáme vás ve virtuálním kině u vás doma. "Našimi projekcemi navozujeme atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Kromě projekce samotné je dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky. Mimo kvalitních filmů uvádíme i speciální přednášky a další originální obsahy. Odkaz na stream vám pošleme do e-mailu uvedeného při koupi vstupenky. Cena vstupenky činí 100 Kč, ale pokud jsi srdcař nebo dokonce kinofil, který chce podpořit své kino, můžeš nám poslat také 200 Kč nebo 500 Kč (je třeba vybrat jako "slevy"). Pozor - streamy fungují jen v České republice, ne v zahraničí. Link na sledování filmu vám pošleme do e-mailu uvedeném při koupi vstupenky nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem pořadu," vzkazují pořadatelé.

Na cestě Porozumění

KDY: kdykoliv

KDE: Velehrad

ZA KOLIK: zdarma

Bezbariérová stezka umožňuje i handicapovaným seznámit se s životem v okolí rybníků mezi Velehradem a Modrou. Stezka začíná u velehradské baziliky a vede po stezce se zpevněným povrchem kolem Konventního rybníka. Po trase je možné pozorovat život kolem rybníků, vodní ptactvo i mokřadní rostliny, kolem rybníků jsou trvale instalovány i dřevěné sochy z řezbářského sympozia festivalu Kunovické léto.

VALAŠSKO

Každá kapka se počítá - přednáška on-line

KDY: čtvrtek 13. května od 17 hodin

KDE: Masarykova veřejna knihovna Vsetín, beseda probíhá on-line zde

ZA KOLIK: zdarma

Voda. Důležitá součást každodenních činností, které nejen doma vykonáváme. Ať umýváme nádobí nebo se sprchujeme. Šetříte s vodou? Nenechte si ujít zajímavou přednášku přírodovědce a cestovatele Mgr. Jana Husáka. Dopady dlouhodobého sucha či katastrofických povodní, to jsou viditelné projevy snížené schopnosti naší krajiny zadržovat vodu. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Co můžeme udělat pro zlepšení? Pomohou nám k tomu megaprojekty, jako je stavba přehrady Skalička, nebo kanálu Dunaj-Odra-Labe? A jaký je odkaz otravy řeky Bečvy v září 2020? Nejen o tom v on-line besedě. Otázky pro hosta pište předem na e-mail: kjanoskova@mvk.cz nebo do chatu v on-line přenosu.

Výstava Milování v přírodě

KDY: do 26. září, denně od 9 do 17 hodin, mimo pondělí

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: plné 50, snížené 30 korun



Muzea se po dlouhých čtyřech měsících opět otevřela veřejnosti. Konečně tak můžete na výstavy, vernisáže, prostě za kulturou. Zajděte třeba na novou výstavu Milování v přírodě. Ta vás nechá zábavnou formou proniknout do tajů zvířecích námluv a rozmnožování. „Autoři výstavy zoolog Peter Adamík a entomolog Miloš Krist přibližují téma intimního života zvířat prostřednictvím sbírkových předmětů, fotografií, videí, hravých interaktivních prvků i živých zvířat. Výstava osvětlí, proč vůbec v přírodě existuje sex, a jaké jsou jeho výhody oproti nepohlavnímu rozmnožování. Návštěvník se dozví spoustu zajímavostí o zvířecích námluvách, párovacích systémech či způsobech páření." Výstavu můžete zhlédnout až do 26. září, denně mezi 9. až 17. hodinou, mimo pondělky, kdy je na zámku zavřeno.

Za kresbičku perličku

KDY: do 30. června

KDE: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Knihovny, spolu s muzei jsou konečně otevřená veřejnosti. Kromě výpůjčky vašich oblíbených knih se můžete v Městské knihovně v Rožnově kochat také výstavou dětských kreseb ke knížkám, které inspirovaly soutěžící - lovce perel. Nechte se také inspirovat knížkou-perlorodkou a nakreslete k ní obrázek. Vaše aktivita bude oceněna a získáte perličku navíc. Obrázek kreslete na papír velikosti A4 libovolnou technikou. Výstava probíhá v dětském oddělení knihovny.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Zahradnické trhy na Floře v Olomouci

KDY: víkend 15. - 16. května

KDE: Výstaviště Flora Olomouc od 9 hodin

Široký sortiment květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků a zahradnických pomůcek a potřeb. To vše na vás čeká tento víkend na Zahradnických trzích na Floře. Parkovat můžete v ulici Poupětova.

Otevření stezek Nordic Walking

KDY: sobota 15. května od 9 hodin

KDE: sraz u restaurace U Maci na Svatém Kopečku

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít symbolické otevření Nordic Walking stezek, které se uskuteční už tuto sobotu. Na výběr budou 2 trasy - kratší devíti kilometrová a delší jedenácti kilometrová. Hole je možné po domluvě zapůjčit zdarma prostřednictvím e-mailu senkio@seznam.cz nebo telefonu 605 108 727.

MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ

Třinecké farmářské trhy

KDY: pátek 14. května od 9 hodin

KDE: náměstí Svobody v Třinci

Na Třineckých farmářských trzích si i letos v pravidelných čtrnáctidenních intervalech nakoupíte výrobky a výpěstky, které při cestě na váš stůl nebyly přepravovány tisíce kilometrů, ale vyrostly, či byly vyprodukovány v naší zemi. Proto si můžete být jisti, že dostáváte skutečně kvalitní a čerstvé potraviny. Další trhy se uskuteční v pátek 28. května.