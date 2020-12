Zlínský zámek znovu otevírá své výstavy. Navštívit se dají i o víkendu

KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: zámek ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč za jednu výstavu

Od čtvrtka 3. prosince jsou v návaznosti na uvolnění epidemiologických opatření pro návštěvníky přístupné expozice ve výstavních sálech Zlínského zámku. V Galerii Václava Chada v prvním poschodí probíhá výstava, kterou sestavil zlínský grafik Zdeněk Macháček u příležitosti svých 60. narozenin. Pojal ji jako svůj osobní projekt - poctu autorům, kteří se zabývali monochromií. Zastoupena jsou zde díla významných výtvarných umělců jako Bohuslava Reynka, Adrieny Šimotové, Jiřího Lindovského, umělců Zlínského okruhu, skupiny Tvrdohlaví a dalších. „Ke každému vystavenému dílu se váže osobní příběh. Příběhy to jsou velmi různé – od krátkých setkání až po mnohaletá přátelství,“ uvedl autor výstavy Zdeněk Macháček. Výběr prací je pak ovlivněn místem, kde Macháček dlouhodobě žije – páteří výstavy jsou umělci ze zlínského regionu (Zlínský okruh). Výstava byla prodloužena až do 10. ledna 2021.

Ve výstavních sálech Hedvika v prvním poschodí se otevírá nová výstava obrazů malíře Michala Poláka. Je věnována krajinám, zejména z oblasti Bílých Karpat, kterým autor podle svých slov propadl: „Krajina je jako cesta k sobě samému – tam všude je i můj ateliér.“ Výstava potrvá do 31. prosince 2020. Galerie Václava Chada navíc přináší i tip na zajímavý vánoční dárek pro milovníky umění. V prodeji má publikaci malíře Otakara Hudečka (1924-2007). Obě expozice jsou otevřené denně od 10 do 17 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč za jednu výstavu.

Zdroj: Deník/repro

Vánoční řemeslný jarmark na náměstí Míru ve Zlíně

KDY: od 12. do 22. prosince

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Tradiční zlínský vánoční jarmark na náměstí Míru se uskuteční od 12. do 22. prosince, ale v omezené míře. Bez občerstvení a alkoholu. Na náměstí tak budou k dispozici pouze plachtové stánky tradiční lidové výroby, celodřevěné stánky letos nebudou. Ve vánočně ozdobených stáncích bude umožněn prodej řemeslných výrobků, vánočního sortimentu a balených potravin, které nejsou určeny ke konzumaci na místě. Prodej kaprů bude probíhat od 20. do 23. prosince. Celkový počet stánků bude kolem 30 kusů, jelikož musí být mezi jednotlivými prodejci dodrženy dostatečné rozestupy a dostatečný prostor pro průchod návštěvníků. U každého stánku bude také k dispozici dezinfekce.

Zdroj: Deník/archiv

KROMĚŘÍŽSKO

Malé adventní řemeslné trhy se v Holešově uskuteční třetí a čtvrtou adventní sobotu

KDY: 12. a 19. prosince

KDE: Holešov

ZA KOLIK: vstupné se neplatí





Oblíbené adventní a předvánoční trhy v Holešově nemohou z důvodu vládních nařízení probíhat podle tradic. Ale i přesto se město Holešov snaží zpříjemnit adventní období malými a nekonfliktními akcemi. Předvánoční trhy se v Holešově uskuteční v omezené míře na náměstí Dr. E. Beneše, v prostorách nádvoří zámku i s výstavou betlémů a také na nám. sv. Anny.

Proběhnou třetí a čtvrtou adventní sobotu - tedy 12. a 19. prosince. Součástí trhů bude i kulturní program. Obě soboty vystoupí na náměstí „Hudecká partyja M. Dvořáka“, a to v době od 9.30 do 12 hodin. Zájemci si tedy mohou přijít nakoupit vánoční dárky nebo jen tak nasát - v mezích vládních opatření - předvánoční atmosféru.

Návštěvníci holešovského zámku budou o adventních víkendech moci kromě výstavy „Betlémy za sklem“ v arkádách, která je přístupná každý den, navštívit také výstavu prací žáků Střední nábytkářské školy umístěné v prvním poschodí zámku. Tato výstava nese název „Design dřeva“ a otevřena bude v době 10 až 17 hodin.

Další adventní a předvánoční dění je připravováno v souladu s nařízeními Vlády ČR, ale přesto město Holešov předpokládá, že proběhne několik dalších zajímavých a smysluplných předvánočních akcí, jež nás pozitivně dovedou do krásného vánočního času.

Zdroj: Karel Bartošek

Na náměstí v Holešově jsou vystaveny „NEJ“ vánoční stromečky

KDY: do 31. prosince

KDE: náměstí v Holešově

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Středisko volného času uspořádalo pro školy, školky, organizace a spolky soutěž „O NEJ vánoční stromeček“. Do soutěže se zapojilo celkem 10 organizací, které dle vlastní fantazie nazdobily stromky v květináčích. Výsledky jejich snažení je možné si prohlédnout na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově, kde zůstanou vystaveny až do konce roku. Všechny stromečky jsou krásně a nápaditě nazdobeny, proto měla porota při jejich hodnocení nelehký úkol. Nakonec si všechny stromečky vysloužily ocenění a diplom, každý je totiž svým způsobem „NEJ“. A tak můžete vidět stromek nejromantičtější, nejpřírodnější, nejvlastenečtější, nejoriginálnější nebo třeba nejmodernější.

Zdroj: Město Holešov

Projděte si Hostýnskou magistrálu

KDY: kdykoliv

KDE: Hostýnské vrchy

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Hostýnská magistrála představuje naprosto unikátní možnost putování po Hostýnských vrších. Páteřní trasa i její zajímavé odbočky měří celkem 52 km a jsou doplněny odpočívadly a číslovanými informačními tabulemi. V létě se po magistrále můžete vydat pěšky, na kole i na koni, v zimě je připravena pro rekreační i velmi náročné běžkaře.

Zdroj: ČTK

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Naučná stezka profesora Rudolfa Haši

KDY: celoročně

KDE: Kunovice (žel. zast.) – Kunovice (centrum) – Kunovická hůrka (rozhledna) – Kunovice (železniční zastávka)

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Naučná stezka pojmenovaná po Rudolfu Hašovi se 12 zastaveními seznamuje návštěvníky s obcí Kunovice ležící na úpatí Hostýnských vrchů. Stezka začíná u vlakového nádraží Kunovice – Loučka, pokračuje přes obec až na vrchol Kunovické hůrky. Zde se nachází rozhledna. Méně zdatní turisté mohou rozhlednu obejít vyznačenou zkratkou. Trasa zpět vede kolem místa zaniklé středověké vsi Polomsko.

Zdroj: Deník/archiv

Žaluji! (Moje kino LIVE)

KDY: pátek 11. prosince od 20.30 hodin

KDE: z pohodlí vašeho domova



Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Kromě projekce samotné je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky. A o čem film Žaluji! je? Kapitán Alfred Dreyfus, mladý a nadějný důstojník, byl 5. ledna 1895 označen za německého špiona.

Odkaz na promítání najdete na www.mkuh.cz.

Zdroj: Deník/repro

Než skončí léto (Moje kino LIVE)

KDY: sobota 12. prosince od 20.30 hodin

KDE: z pohodlí vašeho domova



Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Kromě projekce samotné je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

A o čem film Než skončí léto je? Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama… S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách.

Zdroj: Deník/repro

VALAŠSKO

Adventní benefiční koncert on-line

KDY: neděle 13. prosince od 15 hodin

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: dle Vašich možností můžete přispět zde





Advent a vánoční doba jsou právě tím okamžikem, kdy více otevíráme svá stresem uzavřená srdce a vnímáme potřeby druhých. Připojte se proto v neděli od 15 hodin na YouTube kanál Základní umělecké školy B-Art a vychutnejte si, alespoň on-line, atmosféru jedinečného benefičního koncertu na podporu valašskomeziříčské Diakonie.

Je to právě Diakonie, která pečuje o seniory, lidi s hendikepem či doprovází lidi v závěru jejich života. V průběhu koncertu můžete dobrovolným příspěvkem podpořit činnost Diakonie. Ať už se rozhodnete přispět jakoukoliv částkou, vaše finanční podpora bude v Diakonii využita třeba na obnovu vybavení a zajištění projektů, které obohatí konec života jejich klientům a zkvalitní péči o ně.

V průběhu nedělního koncertu se můžete těšit nejen na vystoupení žáků s jejich rodinami, ale také na motivační videa pro službu nejen v době pandemie a informace o práci a službách střediska Diakonie Valašské Meziříčí.

Více informací zde

Zdroj: archiv B-art (ZUŠ)

Výtvarná soutěž na téma - Valašská zima

KDY: do 6. ledna 2021

KDE: doma

ZA KOLIK: zdarma



Máte doma tvořílky? Pak je zapojte do výtvarné soutěže Valašská zima, kterou pořádá Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm. Děti mohou ke své tvorbě využít jakoukoliv techniku či výtvarnou metodu. Odevzdávat můžete na receoci SVČ do 6. ledna 2021. Poté budou obrázky vyhodnoceny. Maximální možný formát obrázku je A2. Více informací poskytne Blanka Kopřivová, pedagožka volného času. Psát můžete na e-mail: b.koprivova@svcroznov.cz



Podrobnější informace k soutěži zde

Zdroj: Dana Křenková

Malé vánoční trhy ve Valmezu

KDY: od neděle 13. do středy 23. prosince

KDE: Náměstí, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



I přesto, že budou letos malé a bez kulturního programu, vánoční trhy ve Valašském Meziříčí za přísných protiepidemiologických podmínek přece jen budou. Budete tak moci zakoupit regionální produkty, sýry, klobásky, domácí kosmetiku z kozího mléka a medu a mnoho dalšího. Ani tento rok nebude chybět na náměstí dřevěný betlém, u kterého najdete schránku na dopisy pro Ježíška.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Stříbrný koncert online

KDY: neděle od 19 hodin

KDE: on-line https://www.f-gm.cz/zde



V neděli mohou diváci sledovat v přímém přenosu Stříbrný koncert z Domu filharmonie v Jihlavě. Tentokrát zazní díla J.S. Bacha, G. Ph. Telemanna, J.K. Vaňhala, koledy a možná i slavná melodie z filmu. Jako sólisté vystoupí Leoš Černý – viola, Lenka Kuželová – housle a Komorní orchestr Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava v čele s Jiřím Jakešem. Slovem provede Vladimír Holeš.

Koncert ze střechy

KDY: neděle od 17 hodin

KDE: on-line na kanále YouTube nebo https://www.facebook.com/MestskeKulturniStrediskoKyjov



V pořadí už třetí koncert připravili pro své příznivce pořadatelé z Městského kulturního střediska v Kyjově. Zahrají na něm opět místní muzikanti. Koncert mohou lidé sledovat živě na Facebooku nebo YouTube kanále. Zzačátek je v neděli v pět hodin odpoledne. Těšit se mohou na pravou adventní náladu v pohodlí a teple domova.

Vánoční inspirace II. a pohádkový betlém v Muzeu Třineckých železáren

KDY: od 3. prosince do 31. 1. 2020

KDE: Muzeum Třineckých železáren a města Třince

ZA KOLIK: dospělí 40 korun, děti 20 korun, studenti/důchodci 25 korun, rodinné 65 korun



Expozice, nazvaná Vánoční inspirace II, naladí návštěvníky na nadcházející nejkrásnější svátky roku. Obzvlášť návštěvnice potěší vánoční dekorace na stůl, kterou představí floristka Dana Smelíková. Zároveň se dozví, jaké barvy ovládají letošní Vánoce, jak správně dodržovat tradice a co znamenají. Výstava dále představí ojedinělý betlém, který k Vánocům neodmyslitelně patří. Pohádkový betlém Václava Vaňka, který je inspirovaný dílem Jiřího Trnky a jeho Broučky. Na loutky má autorská práva a třinecké muzeum jeho betlém postupně rozšiřujeme už několik let. Dnes je již největší svého druhu v České republice. V betlému dnes kromě klasického výjevu Marie s děťátkem nechybí pasák oveček, trhovkyně s látkami, zabijačka z moravské vesnice a další příběhy. Muzeum má otevřeno od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.