Pohádkový les v Březolupech

Rumcajs s Cipískem, Křemílek i Vochomůrka nebo princezna Elsa. Ti všichni budou v sobotním odpoledni čekat na děti v Pohádkovém lese v Březolupech. Start akce je ve 13.30. Děti s rodiči budou plnit nejrůznější úkoly, které na ně budou v lese čekat a na jehož konci je „přivítají“ i piráti. Nebude chybět ani skákací hrad či malování na obličej.

Výročí vysvěcení kostela v Bánově

KDY: neděle 19. července od 14 hodin

KDE: areál bánovské pálenice, Bánov

ZA KOLIK: vstup volný



Zažijte kulturně nabitou neděli. Zavítejte spolu s přáteli či rodinou ve 14 hodin do areálu bánovské pálenice a staňte se součástí velkolepých oslav 277. výročí vysvěcení místního kostela svatého Martina. Současně proběhne také folklorní memoriál Zdeňka Zálešáka, v jehož programu vystoupí například slovenský soubor Kopaničiar nebo vlčnovské Búdové umělkyně.

Kapela Květy na terase

KDY: pátek 17. července od 18 hodin

KDE: Na terase, Velehrad

ZA KOLIK: 230 korun



Květy jsou široko-žánrová brněnská kapela a letos oslaví 20 let své existence. Přijďte si užít pěkný hudební večer!

Double Drop vol. 5 w/ Spyre

KDY: pátek 17. července od 20 hodin

KDE: Fénix Pub, Uherský Brod

ZA KOLIK: 100 korun



Další pokračování Double Drop. Tentokrát pozvánku přijal ostřílený Spyre z Hulína, který naloží porci DnB a v ranních hodinách servírují techno Stentex a Medzi.

Nivnica Fest

KDY: sobota 18. července od 18 hodin

KDE: Nivnická riviéra

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Zahraje pět nivnických kapel i jedni spřátelení Broďané. Hraje Dimenze 99, Mejdan rock, Badyan, Nohow, NouBrejns a 12 piet.

Hasičské posezení u cimbálu

KDY: sobota 18. července od 20 hodin

KDE: hasičská zbrojnice, Uherské Hradiště - Vésky

ZA KOLIK: 50 korun



Posezení u cimbálu s muzikou Slačáci.

Military den

KDY: sobota 18. července od 10 hodin

KDE: zámek, Uherský Ostroh

ZA KOLIK: zdarma

Připomeňte si výročí 75 let od osvobození Uherského Ostrohu od nacistické okupace. Zavítejte spolu s rodinou v sobotním dni na Military den do areálu místního zámku. Návštěvníci uvidí od 10 do 16 hodin nejen výstavu zbraní a exponátů Rudé armády či vojenskou techniku, ale bude zde postaven i dobový vojenský tábor s polní kuchyní.

Chytrý kvíz

KDY: neděle 19. července od 17 hodin

KDE: Enko bar, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun



Kvíz je moderovaný program pro partu přátel ideální k večernímu pivu. Sestav tým (2-8 lidí), zapisujte odpovědi a vyhrajte poctivé hospodské výhry. Odměňujeme vítězný i nejlépe tipující tým.

Divadelní minifestival

KDY: od pátku 17. července do neděle 19. července

KDE: zámek, Uherský Ostroh

ZA KOLIK: 150 korun za představení, 50 korun dětské představení



Tradiční divadelní minifestival na ostrožském zámku. V programu na diváky čeká:

Pátek 17. července ve 20 hodin - divadelní představení Zácpa - Dálnice je ucpaná, už není kam spěchat, termíny scůzek a další plány přestaly platit. Co se stane pak? Situační komedie v podání Ostrožsko-Lhotského divadla.

Sobota 18. července ve 20 hodin - divadelní představení Dva na kanapi - Známý advokát a jeho žena, zubní lékařka, se rozhodnou, že se rozejdou. Problém je v tom, že jeho kancelář i její ordinace se nacházejí v jejich společném domě, který žádný z obou manželů nechce přenechat tomu druhému.

Neděle 19. července v 16 hodin - divadelní pohádka Sindibádova dobrodružství - Pohádka divadla Koráb, u které se nezastavíte ani na konci, protože vás děj vtáhne do stavu trvalého snění, a to jak děti, tak dospělé.

Vampyrismus

KDY: do 31. prosince, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Památník Velké Moravy, Staré Město

ZA KOLIK: 60 korun



Výstava z archeologických výzkumů věnovaná specifickým nálezům velkomoravských pohřbů, hrobům takzvaných vampýrů. Víra ve vampýry či upíry, to jest v mrtvé, kteří opětovně mohou vycházet z hrobů, je stará jako lidstvo samo. Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně budou v Památníku zrekonstruovány nedávno objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré u Velehradu.

Denisa Prošková - Ilustrace

KDY: do 30. srpna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 60 korun



Volný cyklus výstav knižních ilustrací pokračuje v představení tvorby Denisy Proškové. Současná autorka je nejen malířkou, kreslířkou – ilustrátorkou, ale také spisovatelkou, novinářkou a vypravěčkou všedních příběhů s nevšední poetikou. Má schopnost zaujmout jak dospělé tak i děti, a okouzlit je přívětivou srozumitelností svých sdělení i obrázků. Svůj rukopis si založila na lehkosti kresby, bohaté barevnosti a schopnosti zaplnit zvolený formát v harmonickém propojení ústředního motivu s doprovázející skladbou dekorativně laděných doplňků či detailů. To vše navozuje dojem volné hravosti, ale nepostrádá odklon od původního záměru. Mít v ruce knížku, kterou Denisa Prošková doprovází svými ilustracemi, je zážitek poučný i příjemný zároveň. Autorka má dar dopřát nám pocit přátelství a důvěry, což jsou hodnoty mimořádně vzácné a potřebné pro život každého člověka – velkého i malého.